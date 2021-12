Was ist Social Media Monitoring?

Social Media Monitoring ermöglicht es euch, eure Marke über verschiedene soziale Kanäle hinweg zu beobachten und zu analysieren - und zu sehen, wie ihr im Vergleich zu euren Mitbewerbern abschneidet. Es gibt euch die Möglichkeit, die Gespräche über eure Marke in den sozialen Netzwerken zu steuern, über die Zeit hinweg wichtige Trends zu erkennen und zu analysieren, die Konkurrenz zu beobachten sowie Inhalte zu verfassen und wenn nötig zu überarbeiten.

Die Überwachung der Social Media Kanäle hilft euch, die Daten sinnvoll zu nutzen, sodass ihr eure Marke bewerten, eure Kennzahlen im Auge behalten und euren ROI nachweisen könnt. Sie ermöglicht euch die Beteiligung an Online-Gesprächen, indem ihr Unterhaltungen, die auf mehreren Kanälen gleichzeitig stattfinden, messen und beeinflussen könnt. Fantastisch, oder?

Während es bei der Verwendung von Social Media Monitoring Tools eher um das Erfassen von Daten geht, beschäftigen sich Social Listening Tools mit der Auslegung der Daten. Bei Social Media Monitoring Tools müssen folglich bloße Funktionen vorhanden sein, die die sozialen Netzwerke durchsuchen und die gefundenen Daten sammeln und Darstellen. Social Listening Tools hingegen bieten zusätzlich noch tiefergehende Social Analytics Funktionen.

In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit einem Vergleich der 12 wichtigsten Social Media Monitoring und Social Listening Tools, die euch für eure Strategie zur Verfügung stehen und erklären euch die Vorteile und Funktionen der einzelnen Social Media Monitoring Anbieter:

1. Meltwater

Als All-in-One Social Media Hub stellt Meltwater sicher, dass Marketing- und im speziellen Social Media-Verantwortliche über die neusten Trends auf dem Laufenden sind und optimiert das Social Listening, die Berichterstattung, die Einbindung von Influencern und die Interaktion in den sozialen Medien.

Die Social Media Management Lösung von Meltwater ermöglicht es euch, euren gesamten Social Content in einem zentralisierten Kalender zu planen, macht Vorschläge zu den wirkungsvollsten Beiträgen und unterstützt euch durch das Hinzufügen von "Tags" zu bestimmten Beiträgen bei der Verwaltung eurer Kampagnen.

Des Weiteren gibt es eine integrierte Funktion, um eure Social Media Kanäle allesamt über ein und dieselbe Plattform als Social Media Hub zu verwalten, indem ihr Beiträge vorplant oder direkt veröffentlicht und innerhalb eurer Inbox direkt auf Nachrichten antwortet.

Möchtet ihr die Performance messen? Wendet Filter an, um Posts auszuwählen, über die ihr Berichte erstellen möchtet und wählt aus CSV, Dashboards und verschiedenen Reporting-Vorlagen, um diese Zahlen zu erfassen.

Meltwater bietet außerdem ein erweitertes Social Listening Interface - mit unbegrenzter Suche. Damit haben Marken die Möglichkeit, täglich über 200 Milliarden Gespräche zu überwachen und befähigt somit die Marketing-Teams, ihre Kunden besser zu verstehen und Erkenntnisse zu sammeln, die sie dann in ihre Content Strategie einfließen lassen können.

Neben dem Social Media Management und Social Media Monitoring vertrauen Marken Meltwater auch bei der Identifikation und Auswahl von Social Influencern - Schlüsselakteure, wenn es darum geht, eure Story im Social Web zu verbreiten. Influencer sind die digitalen Experten, die Markenbewusstsein, Vertrauen und Glaubwürdigkeit schaffen und damit euer Zielpublikum erweitern.

Meltwater bietet Millionen von Profilen, Tausende von Kategorien und Jahre an historischen Daten, die es einem einfach machen, Influencer aus jeder Kategorie und an jedem Ort auf Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Pinterest und Blogs zu finden.

Ihr könnt die Plattform nicht nur als CRM System für eure Influencer nutzen, sondern auch den ROI der geleisteten Arbeit verfolgen und somit zuverlässiger ermitteln, welche Zusammenarbeit erfolgreich ist und welche nicht. In Kombination mit dem Social Listening Tool nutzt ihr ungeahnte Analysemöglichkeiten und stellt so sicher, die wichtigsten Social Media KPIs immer im Blick zu behalten.

Das sind die Kernfunktionen dieser Social Listening Plattform:

Ad-hoc-Suchen auf Abruf

Owned und Earned Media Analysen auf einen Blick

Analyse von Themen- und Konversationstrends

Wettbewerbsbeobachtung und Benchmarking

Vergleich von Marken-, Keyword- oder komplexen Abfragen

Einblicke in Konsumentesegmente und Verhaltensanalyse

Optimierung der Content Marketing Strategie und Zielgruppenansprache

Krisenmanagement, Sicherheit und Compliance

Unbegrenzte individuelle Dashboards und Reports

Exporte über eine API

2. Sprout Social

Als nächstes möchten wir in unserem Social Media Monitoring Tool Vergleich auf eine Variante von Sprout eingehen. Marken vertrauen auf Sprout Social, wenn es um die Veröffentlichung von Content, Community Management und Bewertung geht. Mit Sprouts Social Scheduling seid ihr in der Lage, Social Media Inhalte und Kampagnen zu planen, zu auszuarbeiten und durchzuführen. Nutzer können zur Unterstützung ihrer Social Media Strategie Beiträge in Profilen, Netzwerken und Kampagnen in einer Kalenderansicht visualisieren.

Sprout unterstützt euch außerdem bei der Erstellung ansprechender und überzeugender Inhalte, indem Bilder oder Videos in einer einer zentralen Content Bibliothek gespeichert, bearbeitet und publiziert werden und die Metriken zur Performance des Contents verfolgt werden können.

Ihr seid euch über den geeigneten Zeitpunkt für die Veröffentlichung eurer Beitrags unsicher? Sprout empfiehlt optimale Veröffentlichungszeiten, zu denen das Publikum am ehesten erreicht wird.

Verbessert euer Social Media Engagement durch erhöhte Sichtbarkeit und schnelle Reaktionszeit.

Das sind die Kernfunktionen dieser Social Engagement Plattform:

Intelligenter Posteingang

Benachrichtigungen bei der Erreichung von Spitzenwerten

Review Management

Bot-Builder

Aufgabenzuweisung

Nachrichten-Tagging

Social CRM

Team-Berichte

Helpdesk-Integration

3. Hootsuite

Der nächste Social Media Monitoring Anbieter in unserem Vergleich ist Hootsuite. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von etwa 18 Millionen Nutzern in 175 Ländern weltweit und unterstützt Marken bei der Verwaltung mehrerer sozialer Netzwerke und beim Ausbau ihrer sozialen Strategie. Ein Kernelement von Hootsuite ist die "Streams"-Funktionalität. Sie ermöglicht es den Teams, die wichtigsten Inhalte auf einfache Weise anzupassen. Als Teil des Dashboards könnt ihr Streams nach Erwähnungen, Beiträgen, Updates oder sogar geplanten Beiträgen filtern - so seht ihr alles auf einen Blick.

Das Beste daran? Ihr könnt euer Dashboard für eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Teammitgliedern teilen. Das Social Listening Tool ermöglicht es euch auch, eingehende Nachrichten verschiedenen Teammitgliedern zuzuweisen, sodass ihr alle auf dem gleichen Stand seid und Verantwortlichkeiten geklärt sind.

4. Brandwatch

Brandwatch hilft bei der Beantwortung der Frage: "Wie denken die Konsumenten über meine Marke?" Mit Brandwatch könnt ihr die wichtigsten Trends in eurer Branche analysieren: egal ob Veröffentlichungen, Themen oder Influencer. Entdeckt neue Möglichkeiten und Herausforderungen, auch wenn eure Marke nicht direkt erwähnt wird.

Indem ihr im Social Media Tracking seht, wie eure Markenbotschaft bei eurem Zielpublikum ankommt, seid ihr zudem in der Lage zu analysieren, was in eurer Marketingstrategie funktioniert und was nicht.

Die Social Media Analytics von Brandwatch bieten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Dashboards und Ansichten sowie analytische Komponenten zu erstellen, z. B. die Betrachtung von Tonalitäten, Emotionen und demografischen Daten.

5. Talkwalker

Social Media Monitoring Anbieter Nummer fünf in unserem Vergleich ist Talkwalker. Das Unternehmen bietet euch ein Social Listening Tool, das AI-gestützte Analysen verwendet, die Echtzeit-Einblicke in soziale Kanäle in 187 Sprachen bieten. In Sachen Social Media Analyse Tools und Social Media Tracking ist Talkwalker also nicht zu unterschätzen.

Mit der Schnellsuchfunktion könnt ihr auf einfache Weise Content Ideen und Influencer ermitteln sowie Trends erkennen und verstehen.

Vergleich von bis zu 5 Marken oder Themen

Zugriff auf wichtige Kennzahlen wie Engagement, Volumen, Stimmung, Demographie und Geographie

Unbegrenzter Zugriff auf historische Daten bis zu 13 Monate zurückgehend

6. Echobot

Echobot ist, ähnlich wie Meltwater, ein All-in-one Social Media Monitoring Tool, mit dem nicht nur Erwähnungen in den sozialen Medien verfolgt werden, sondern auch Pressmitteilungen versendet und Medienkontakte gefunden werden können. Da wir in diesem Beitrag Wert auf die Social Listening Funktionen legen, kommen sie hier in Kürze:

Social Media Tracking von über 5,5 Millionen Social Posts auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Pinterest

Social Analytics Funktion, um Influencer zu finden

Sprachunabhängige, internationale Suche & Abdeckung

7. Awario

Bei dem Social Media Monitoring Anbieter Awario steht der Aufbau der Brand Awareness im Vordergrund. Um dieses Übergeordnete Ziel zu erreichen, können Nutzer Schlüsselbegriffe in den Sprachen ihrer Wahl hinterlegen, die kontinuierlich getrackt werden. So können durch Community Management auf Basis dieser Suchen neue Kontakte hinzugewonnen und der eigene Kundenstamm langfristig erweitert werden.

Kontinuierliches Monitoring von Social Media Kanälen in Echtzeit

Social Analytics, um die Anzahl an Social Mentions, die Reichweite, Tonalität, usw. im Blick zu behalten

Social Selling Feature

Social Media Management mit eigener Inbox und Cross-Posting-Funktionalität

8. Synthesio

Synthesio ermöglicht es Marken, ihre Online-Präsenz zu überwachen, Erkenntnisse zu gewinnen und auf Daten in über 80 Sprachen zuzugreifen. Das Social Listening Dashboard von Synthesio besteht aus einem Listening-Stream und einer Analytics-Oberfläche, wobei in jedem Dashboard mehrere Themen für einen einfachen Vergleich zur Verfügung stehen.

Synthesio zeigt wichtige Messgrößen an, die für den Erfolg des Social Listening wichtig sind, darunter Indikatoren wie Medienwert, Engagement und Share of Voice. Synthesio verfügt außerdem über eine automatisierte Stimmungsanalyse in über 20 Sprachen.

9. Keyhole

Keyhole wird von Marketing-Teams verwendet, um Social Accounts, Hashtags und Keywords auf Twitter, Instagram und Facebook in Echtzeit zu verfolgen, war aber ursprünglich für die Hashtag-Analyse bekannt. Das Tool ermöglicht es Marken, Erwähnungen in Blogs und auf News-Websites zu überwachen und umfasst Keyword-Clouds, Mentions-Maps, Stimmungsanalysen und Social Media Analytics.

Eine interessante Komponente von Keyhole ist die Heatmap-Funktionalität, die das Level an Aktivitäten in verschiedenen Regionen anzeigt.

Die Keyhole Social Listening Analytics Suite bietet:

Kampagnen- und Ereignisverfolgung

Stimmungs-, Trend- und Konkurrenzanalyse

Unbegrenzte Exporte

Suche nach Influencern

10. Buffer

Buffer stellt Unternehmen verschiedene Arten von Social Media Tools zur Auswahl. Diese sind in 3 verschiedene Bereiche unterteilt:

Publish (Veröffentlichen)

Mit der Buffer Publish-Funktionalität können Teams über ein einfaches Dashboard Inhalte planen und veröffentlichen - auf Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und LinkedIn. Sie umfasst die Terminierung maßgeschneiderter Beiträge.

Reply (Antworten)

Die Reply-Funktion bietet einen gemeinsamen Team-Posteingang für alle sozialen Plattformen, sodass ihr stets schnell und effizient antworten könnt. Die gespeicherten Antworten, Tastaturkürzel sowie Tags und benutzerdefinierten Ordnern erlauben es euch, noch schneller auf Nachrichten und Gespräche im Social Web zu reagieren.

Analyze (Analysieren)

Analyze ermöglicht es einem Team, seine Performance zu messen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Dazu gehören aggregierte Metriken, Kontoanalysen, Storys- und Beitragsanalysen sowie demografische Angaben zum Publikum.

11. Zoho Social

Zoho Social gibt Marken mit dem hauseigenen Social Listening Tool die Möglichkeit, auf einer einzigen Plattform alle ihre Aktivitäten zu planen, zu überwachen, zu analysieren und zusammenzuarbeiten, wobei eine unbegrenzte Anzahl von Beiträgen und kundenspezifischen Berichten zur Verfügung steht. Eine interessante Komponente der Planungsfunktion von Zoho ist die sogenannte Bulk-Planung, bei der anhand einer Tabellenkalkulation beliebig viele Beiträge erstellt und in einem Schritt für die Veröffentlichung terminiert werden können.

Die Live-Stream-Funktion von Zoho erkennt eingehende Engagements zum Zeitpunkt des Geschehens und ermöglicht es Marken, postwendend darauf zu reagieren.

Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams wird optimiert, indem sie sich Feedback geben und sich gegenseitig in bestimmten Posts markieren.

Ihr könnt darüber hinaus Reports über die Terminplanung einrichten, deren Häufigkeit festlegen und bestimmen, wer Zugriff auf die Berichte erhält.

12. TweetDeck

TweetDeck ist das kostenlose Social Media Dashboard von Twitter und bietet euch die Möglichkeit, Suchanfragen mithilfe von Sprach- und Standortfiltern, negativen Suchbegriffen und Zeiträumen einzugrenzen.

Das Social Media Monitoring Tool ermöglicht es euch, mehrere verschiedene Twitter-Konten zu verwalten und alle Erwähnungen zu überwachen. Ihr könnt benutzerdefinierbare Streams zu eurem Dashboard hinzufügen, z. B. um nach Nachrichten, Erwähnungen, Benachrichtigungen oder Suchanfragen zu strukturieren.

Ihr müsst keine Passwörter mehr teilen! TweetDeck hat dem Tool eine "Team-Funktionalität" hinzugefügt, die mehreren verschiedenen Personen Zugriff auf ein Profil gewährt.

Eine weitere coole Komponente, die den meisten Leuten wahrscheinlich nicht bekannt ist, ist die "Listen"-Funktionalität von TweetDeck. Mithilfe von Listen könnt ihr Profile oder bestimmte Themen verfolgen und dann Spalten zur Überwachung der Listen einrichten.

Social Media Monitoring Beispiele

Jetzt haben wir euch einen Vergleich der Top 12 Social Media Monitoring Tools 2021 vorgestellt. Wenn ihr euch für eines der vorgestellten Social Listening Tools entschieden habt, steht allerdings immer noch die Frage im Raum, was genau ihr jetzt damit machen könnt.

Da sind sie also, die Top 12 der Social Media Monitoring Tools des Jahres 2021. Inzwischen solltet ihr ein gutes Verständnis davon haben, was Social Media Monitoring bedeutet und welche Tools sich zur Überwachung eurer Marke eignen.

Möchtet ihr wissen, warum über 30.000 Unternehmen auf die Lösungen von Meltwater vertrauen?

Seid ihr bereit, mehr über die Lösungen von Meltwater zu erfahren? Kontaktiert uns gerne über das folgende Formular oder werft nochmal einen Blick auf unsere kostenlosen Ressourcen.