Social Media Monitoring hilft Unternehmen, Markenerwähnungen, Trends und Kundenmeinungen in Echtzeit zu verfolgen. Dadurch lassen sich Chancen und Risiken frühzeitig erkennen und datenbasierte Entscheidungen treffen.

Es ist bereits fester Bestandteil vieler Social Media Strategien: Laut Meltwaters „Global State of Social Media 2026“ Report nutzen 52,5 % der befragten Unternehmen Social Listening bereits aktiv. Weitere 13,6 % planen den Einsatz für 2026. Gleichzeitig geben 26,4 % an, Social Listening aktuell noch nicht zu nutzen.

Die Zahlen zeigen: Social Media Monitoring und Social Listening entwickeln sich zunehmend von optionalen Analysefunktionen zu festen Bestandteilen moderner Marketing- und Kommunikationsarbeit.

Der wichtigste Unterschied: Social Media Monitoring sammelt Daten, Social Listening Tools liefern daraus dank ihrer Social Analytics Funktionen strategische Insights. Monitoring zeigt, was gesagt wird, Listening erklärt, warum es passiert und welche Maßnahmen sich daraus ableiten lassen.

In unserem ausführlichen Social Listening Guide erfährst du mehr dazu. Außerdem lohnt es sich, einen Blick auf die besten Social Listening Tools und Social Media Analytics Tools auf dem Markt zu werfen.

Inhaltsverzeichnis



Was sind die besten Social Media Monitoring Tools 2026?

Welche guten Social Media Monitoring Beispiele gibt es im Jahr 2026?

Häufig gestellte Fragen zu Social Media Monitoring Tools 2026

Meltwater

Meltwater eignet sich für Unternehmen, die Social Media Monitoring, Social Listening, Influencer Marketing und Reporting auf einer Plattform bündeln möchten. Die Lösung unterstützt Marketing- und Kommunikationsteams bei Trenderkennung, Wettbewerbsbeobachtung und Krisenmanagement.

Reporting & Analytics

Meltwater bietet umfangreiche Reporting- und Exportfunktionen für die Erfolgsmessung von Social Media Aktivitäten. Beiträge können gefiltert, analysiert und über Dashboards oder Reports exportiert werden.

Tipp: Kostenlose Social Media Reporting Vorlage herunterladen.

Erweitertes Social Listening

Das erweiterte Social Listening Interface bietet unbegrenzte Suchanfragen und überwacht täglich über 200 Milliarden Gespräche. So gewinnen Marken wertvolle Einblicke in das Sentiment, in Trends und in die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen und können diese Insights direkt in ihre Content-Strategie einfließen lassen.

Was sind die wichtigsten Funktionen der Meltwater Social Media Monitoring Plattform?

Welche Netzwerke & Quellen deckt die Meltwater Social Media Monitoring Plattform ab?

Facebook

Instagram

Twitter (vollständiges Archiv, keine 10 % Sample-Daten)

Pinterest

YouTube

Asian Socials

Message Boards

Foren wie Reddit und Quora

Über 300 Millionen Blogs

Podcasts

Rundfunkmedien

Jetzt eine kostenlose Demo der Meltwater Social Media Monitoring Plattform vereinbaren

Brandwatch

Brandwatch eignet sich für Unternehmen, die tiefgehende Analysen zu Markenwahrnehmung, Zielgruppen und Sentiment benötigen. Die Plattform kombiniert Social Media Monitoring mit umfangreichen Analyse- und Dashboard-Funktionen.

Monitoring & Tracking

Präzises Social Media Tracking über alle wichtigen Kanäle hinweg

Echtzeit-Beobachtung von Erwähnungen, Trends und Themen

Identifizierung von Markenbotschaft, die beim Zielpublikum Anklang finden

Analytics & Insights

Erstellung benutzerdefinierter Dashboards und Ansichten

Analyse von Tone of Voice, Emotionen und Sentiment

Einblicke in demografische Daten und Zielgruppenverhalten

Untersuchung relevanter Trends, Themen und Erwähnungen

Identifizierung einflussreicher Influencer für gezielte Outreach-Strategien

Was sind die wichtigsten Funktionen von Brandwatch?

Benutzerdefinierte Dashboards & Reports

Sentiment-Analyse & Emotionserkennung

Demografische Insights

Trend- und Themenanalyse

Influencer-Identifizierung

Welche Besonderheiten bietet Brandwatch?

Brandwatch kombiniert präzises Monitoring mit tiefgehenden Analysen, um Marken ein vollständiges Bild ihrer Social Media Performance und Marktchancen zu liefern.

Tipp: Entdecke weitere Brandwatch Alternativen und die beste Brand Management Software auf dem Markt.

Talkwalker

Talkwalker ist seit 2024 in die Hootsuite-Plattform integriert und bildet dort die Grundlage für das erweiterte Social Listening. Die Technologie richtet sich an größere Marken und Agenturen, die tiefgehende Analysen zu Konsumentensentiment, Reputationsmanagement und Wettbewerbs-Benchmarking benötigen.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Social Media Monitoring über alle relevanten Kanäle

Alerts und Benachrichtigungen bei wichtigen Erwähnungen oder Trends

Analytics & Insights

KI-gestützte Sentiment-Analyse und Trend-Erkennung

Wettbewerbs- und Benchmarking-Analysen.

Tipp: Erfahre mehr über das Thema Trenderkennung/Trendspotting.

Content & Publishing

Unterstützung bei Content- und Kampagnenplanung durch Trend-Analysen

Identifizierung relevanter Influencer

Was sind die wichtigsten Funktionen von Talkwalker?

Echtzeit-Monitoring

Sentiment- & Trend-Analyse

Benchmarking

Alerts

Influencer-Identifikation

Welche Besonderheiten bietet Talkwalker?

Kombination aus Monitoring, KI-Insights und Influencer-Analyse für datengetriebene Marken & Agenturen mit einer leistungsstarken Listening-Engine innerhalb von Hootsuite.

Echobot

Echobot ist, ähnlich wie Meltwater, ein All-in-One Social Media Monitoring Tool, das nicht nur Erwähnungen in sozialen Netzwerken verfolgt, sondern auch die Veröffentlichung von Pressemitteilungen ermöglicht und Medienkontakte bereitstellt.

Monitoring & Tracking

Social Media Tracking auf allen wichtigen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Pinterest

Alerts und Benachrichtigungen für relevante Erwähnungen und Trends

Analytics & Insights

Social Media Analytics zur Identifizierung relevanter Influencer

Globale Monitoring-Möglichkeiten durch internationale und sprachunabhängige Suche

Content & Publishing

Unterstützung bei der Verbreitung von Pressemitteilungen

Was sind die wichtigsten Funktionen von Echotbot?

Social Media Monitoring

Influencer-Identifikation

Globale Suche & Tracking

Alerts

Welche Besonderheiten bietet Echobot?

Echobot kombiniert Monitoring, Analytics und die Verwaltung von Medienkontakten in einem Tool und eignet sich für Marken, die Reichweite und Medienpräsenz gleichzeitig steuern möchten.

Tipp: Erfahre mehr über Facebook Monitoring, Brand Tracking Tools und die erfolgreiche Suche nach passenden Influencern.

Awario

Awario fokussiert sich auf den Aufbau der Brand Awareness und unterstützt Unternehmen beim Tracking von Keywords in beliebigen Sprachen. So können neue Kontakte generiert und der Kundenstamm langfristig erweitert werden.

Monitoring & Tracking

Kontinuierliches Social Media Monitoring in Echtzeit auf allen relevanten Plattformen

Alerts und Benachrichtigungen zu Erwähnungen, Mitbewerbern und Veränderungen in der Markenwahrnehmung

Analytics & Insights

Social Analytics zu Erwähnungen, Reichweite, Tonalität und Influencer-Interaktionen

Unterstützung bei Social Selling und Lead-Generierung

Content & Publishing

Social Media Management mit eigener Inbox und Cross-Posting-Funktionalität

Was sind die wichtigsten Funktionen von Awario?

Kontinuierliches Social Media Monitoring in Echtzeit

Social Analytics: Erwähnungen, Reichweite, Tonalität und weitere

Social Selling Funktionen

Social Media Management mit eigener Inbox und Cross-Posting-Funktionalität

Tipp: Hier findest du einen Vergleich der besten Social Media Management Tools.

Synthesio

Synthesio ist ideal für globale Marken und Unternehmen, die ein starkes Reporting-Tool suchen. Die Plattform bietet interaktive Dashboards für Audience Monitoring, detailliertes Reporting und wichtige Business Insights.

Das Monitoring ist in über 80 Sprachen verfügbar und KI-gestützte Funktionen liefern wichtige KPIs wie Medienwert, Engagement und Share of Voice (SOV).

Monitoring & Tracking

Social Media Monitoring in über 80 Sprachen

Monitoring von Nachrichten, Blogs, Foren und Social Media, analog zum Meltwater Social Media Monitoring Tool

Erstellung von Suchanfragen basierend auf Keywords, Marken oder Plattformen

Echtzeit-Beobachtung und Alerts

Analytics & Insights

Interaktive Dashboards für Listening & Analytics

Messung von Share of Voice, Engagement und Medienwert

Automatisierte Sentimentanalyse in über 20 Sprachen

ROI-Dashboard zur Erfolgsmessung

Filterung nach Zeitraum, Region und Sprache

Was sind die wichtigsten Funktionen von Synthesio?

Monitoring in über 80 Sprachen

Dashboards & Analytics-Streams

Sentimentanalyse

Share of Voice, Engagement, Medienwert

ROI-Dashboard

Filterung nach Zeitraum, Region, Sprache

Keyword- und Marken-basierte Suchanfragen

Insights für KPI-Tracking und Reporting

Welche Besonderheiten bietet Synthesio?

Der spezielle ROI-Bereich zeigt, wie Share of Voice, Reichweite und Kundenzufriedenheit den Erfolg eurer Marketingmaßnahmen belegen.

Keyhole

Keyhole ist ein Social Media Monitoring Tool mit starken Reporting-Funktionen. Es eignet sich besonders, um den Impact von Kampagnen zu verfolgen, Influencer-Partnerschaften zu verwalten und Unterhaltungen rund um Marken und Themen zu beobachten.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Beobachtung von Social Accounts, Hashtags und Keywords auf Twitter, Instagram und Facebook

Beobachtung von Erwähnungen in Blogs und News-Websites

Heatmap-Funktion zur Darstellung von Aktivitäten in verschiedenen Regionen

Keyword-Clouds und Mentions-Maps

Analytics & Insights

Sentiment-, Trend- und Wettbewerbsanalysen

Tracking von Kampagnen und Ereignissen

Social Media Analytics zur Bewertung von Chancen in der Zielgruppe

Benchmarking mit der Konkurrenz

Content & Influencer Management

Identifizierung und Monitoring von Influencern

Verwaltung von Influencer-Kampagnen

Was sind die wichtigsten Funktionen von Keyhole?

Echtzeit-Social Media Monitoring auf Twitter, Instagram und Facebook

Heatmaps und Mentions-Maps

Sentimentanalyse und Überwachung von Trends

Kampagnen- und Event-Tracking

Influencer-Suche

Unbegrenzte Exporte für Reporting

Welche Besonderheiten bietet Keyhole?

Die benutzerfreundlichen Dashboards machen den Einstieg besonders einfach und ermöglichen Teams, schnell mit Analysen, Reporting und Benchmarking zu starten.

Buffer

Buffer ist vielen vor allem als Publishing-Plattform bekannt, bietet aber auch Social Media Monitoring- und Analysefunktionen. Die Plattform eignet sich besonders für Teams, die Inhalte planen, Interaktionen verwalten und die Performance ihrer Social Media Aktivitäten messen möchten.

Monitoring & Tracking

Gemeinsamer Team-Posteingang über die Reply-Funktion

Schnell reagieren auf Nachrichten und Erwähnungen über gespeicherte Antworten, Tastaturkürzel, Tags und benutzerdefinierte Ordner

Überblick über Kommentare, Retweets, Likes, Shares und Erwähnungen

Analytics & Insights

Analyze-Dashboard zur Messung der Medienwirkung auf verschiedenen Plattformen

Benutzerdefinierte Berichte mit aggregierten Metriken, Kontoanalysen, Story- und Beitragsanalysen

Export von relevanten Social Media KPIs

Erkenntnisse zur Optimierung der Social-Media-Strategie

Content & Publishing

Publishing-Funktion zur Planung und Veröffentlichung von Inhalten auf Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und LinkedIn

Terminierung maßgeschneiderter Posts über ein einfaches Dashboard

Was sind die wichtigsten Funktionen von Buffer?

Social Media Publishing über mehrere Netzwerke

Team-Posteingang für schnelle Interaktionen

Monitoring von Erwähnungen und Kommentaren

Analyse von Beiträgen, Stories und Kontoaktivitäten

Export von KPI-Daten

Benutzerdefinierte Reports und Insights

Welche Besonderheiten bietet Buffer?

Als Mid-Market-Tool bietet Buffer zwar keine detaillierten demografischen Angaben der Zielgruppe, eignet sich jedoch hervorragend für Marketer, die mehr aus ihren Social-Daten machen möchten.

Zoho Social

Zoho Social bietet Marken die Möglichkeit, alle Social Media Aktivitäten auf einer einzigen Plattform zu planen, zu beobachten, zu analysieren und im Team zusammenzuarbeiten. Das Tool eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Unternehmen.

Monitoring & Tracking

Live-Stream-Funktion erkennt eingehendes Engagement in Echtzeit

Ermöglicht sofortige Reaktionen auf Kommentare, Erwähnungen und Interaktionen

Überwachung von Social Media Beiträgen und Kampagnen

Analytics & Insights

Erstellung kundenspezifischer Reports mit beliebiger Häufigkeit

Steuerung, wer Zugriff auf die Berichte erhält

Analyse von Engagement, Performance und Trends

Content & Publishing

Planung und Veröffentlichung von Beiträgen über mehrere Netzwerke

Bulk-Planung: Erstellung und Terminierung beliebig vieler Beiträge über eine Tabellenkalkulation

Team-Kollaboration durch Feedback und Markierungen in Beiträgen

Was sind die wichtigsten Funktionen von Zoho Social?

Social Media Monitoring und Echtzeit-Engagement

Bulk-Planung und -Terminierung von Posts

Team-Kollaboration und Feedback-Funktionen

Erstellung und Verwaltung von Reports

Analyse der Social Media Performance

Welche Besonderheiten bietet Zoho Social?

Zoho Social ist nicht ganz so umfangreich wie Meltwater, bietet aber alle wesentlichen Funktionen für kleine Unternehmen und Marketing-Teams.

X Pro (ehemals TweetDeck)

X Pro ist das professionelle Dashboard von X (ehemals Twitter) und ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Accounts, Suchanfragen und Erwähnungen. Das Tool richtet sich insbesondere an Nutzer, die viel Content auf X verwalten oder Unterhaltungen in Echtzeit auf der Plattform verfolgen möchten.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Überwachung von Erwähnungen, Nachrichten und Aktivitäten

Benutzerdefinierbare Spalten (z. B. Mentions, Nachrichten, Listen, Suchanfragen)

Filter nach Sprache, Standort, Zeitraum und negativen Keywords

Verwaltung mehrerer X-Accounts in einem zentralen Dashboard

Analytics & Insights

Grundlegende Insights basierend auf Interaktionen innerhalb der Streams

Trend- und Keyword-Monitoring über benutzerdefinierte Suchanfragen, jedoch keine tiefgehenden Analytics-Funktionen im Vergleich zu vollwertigen Monitoring-Tools.

Content & Publishing

Planung und Veröffentlichung von Posts direkt aus dem Dashboard

Verwaltung von Entwürfen

Direktes Antworten auf Erwähnungen und Nachrichten

Was sind die wichtigsten Funktionen von X Pro (ehemals TweetDeck)?

Professionelles Dashboard speziell für X/Twitter

Hochgradig anpassbare Spaltenansicht

Multi-Account-Verwaltung

Team-Funktion ohne Passwortweitergabe

Listen-Management zur Beobachtung von Themen und Accounts

Welche Besonderheiten hat X Pro?

Seit 2023 ist X Pro nur noch im Rahmen eines X Premium-Abos verfügbar.

Cyfe

Cyfe ist ein All-in-One Dashboard-Tool, das Social Media Kennzahlen gemeinsam mit Website-, Sales- und Marketingdaten auf einer Oberfläche bündelt.

Monitoring & Tracking

Beobachtung mehrerer Social Media Accounts (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn u. a.)

Echtzeit-Datenfeeds und grundlegende Social-KPIs (z. B. Followers, Likes, Engagement)

Vorlagen für Social Media Monitoring-Widgets

Alerts per E-Mail oder SMS bei Aktivitätsspitzen

Analytics & Insights

Visuelle Dashboards mit vorgefertigten oder eigenen Widgets

Kombination verschiedener Datenquellen („Data Mashups“)

Historische Daten zur Trendbeobachtung

Exportierbare Reports (PDF, CSV, Bild)

Content & Publishing

Planung und Veröffentlichung von Social-Media-Posts direkt in Cyfe

Verwaltung mehrerer Accounts über eine Oberfläche

Entwürfe speichern und Beiträge terminieren

Einfaches Setup für kleine Teams

Was sind die wichtigsten Funktionen von Cyfe?

Zentralisiertes Dashboard für Social, Web-Analytics, Sales & Marketing

Große Auswahl integrierter Widgets

Echtzeit-Monitoring + Datenarchiv

White-Label-Optionen für Agenturen

Welche Besonderheiten bietet Cyfe?

Eine unkomplizierte, budgetfreundliche Dashboard-Lösung für Teams, die einen schnellen Gesamtüberblick statt komplexer Analysen benötigen.

Digimind Social

Digimind Social ist ein spezialisiertes Social Media Monitoring Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Markenreputation, Wettbewerbslandschaft und Branchentrends besser zu verstehen.

Monitoring & Tracking

Erfassung von Markenerwähnungen in sozialen Netzwerken, Blogs, News und Foren

Echtzeit-Beobachtung von Themen, Keywords und Mitbewerbern

Internationale Abdeckung mit Daten aus Millionen von Quellen

Automatische Kategorisierung von Erwähnungen und Themen

Analytics & Insights

Sentimentanalyse zur Ermittlung von Stimmungen und Meinungen

Trend- und Themenanalysen zur Identifikation neuer Chancen oder Risiken

Wettbewerbsanalysen für Benchmarking und Marktüberblick

Visualisierungen und Reports für schnelle Insight-Generierung

Was sind die wichtigsten Funktionen von Digimind Social?

Starker Fokus auf Markenwahrnehmung und Branchen-Insights

Umfangreiche Datenabdeckung aus Social, News & Web

Fortschrittliche Sentiment- und Themenanalyse

Individuell anpassbare Dashboards & Reports

Welche Besonderheiten bietet Digimind Social?

Ideal für Unternehmen, die tiefgehende Insights zu Markenwahrnehmung, Wettbewerb und Branchentrends benötigen und die Plattform nicht für Publishing oder Social Media Management benötigen.

Brand24

Brand24 ist ein Social Media Monitoring- und Reporting-Tool, das sich besonders für mittelgroße Marken eignet. Der Fokus liegt auf dem täglichen Social Media Monitoring und weniger auf der Gewinnung von High-Level-Insights.

Monitoring & Tracking

Tracking von Markenerwähnungen in den sozialen Medien, Blogs, Nachrichtenseiten und visuellen Plattformen wie Instagram und YouTube

Ermöglicht Keyword-Suchen, um relevante Diskussionen über eure Marke oder Mitbewerber zu identifizieren

Analytics & Insights

Analyse von Sentiment und Aktivitäten von Influencern und Personen des öffentlichen Lebens

Dashboards bieten schnelle Einblicke in Erwähnungen und Trends, ideal für tägliche Reports

Content & Publishing

Export von Analysen in Vorlagen, benutzerdefinierte Berichte, Grafiken oder Wordclouds

Content-Publishing und Social ROI stehen nicht im Fokus, daher empfiehlt sich ein zusätzliches Tool für tiefere Social Media Analysen. Dafür gibt es einige Brand24 Alternativen.

Was sind die wichtigsten Funktionen von Brand24?

Echtzeit-Beobachtung von Markenerwähnungen

Sentimentanalyse

Reporting- und Export-Funktionen

Welche Besonderheiten bietet Brand24?

Nutzerfreundlich und optimal für tägliches Monitoring mittelgroßer Marken.

Agorapulse

Agorapulse ist ein 2-in-1-Tool: eine Social Media Management Plattform mit integrierter Monitoring-Funktion.

Monitoring & Tracking

Social Inbox bündelt alle Kommentare, Erwähnungen und Unterhaltungen eurer Marke in einem Feed für einfache Reaktionen

Übersichtliches Dashboard für Influencer Outreach und integriertes CRM

Analytics & Insights

Vorlagen für leicht exportierbare Berichte helfen, den Erfolg von Kampagnen und Content Marketing Strategien zu messen

Einblicke in Engagement, Reichweite und Interaktionen zur Optimierung der Social-Strategie

Content & Publishing

Zuverlässige Planungs- und Posting-Funktionen für mehrere Kanäle

Unterstützt die Optimierung des Content-ROI durch klare, datenbasierte Reports

Was sind die wichtigsten Funktionen von Agorapulse?

Social Inbox

Influencer- und CRM-Dashboard

Reporting & Export-Funktionen

Multi-Channel Publishing

Welche Besonderheiten bietet Agorapulse?

Kombiniert Monitoring und Management in einer benutzerfreundlichen Plattform für effiziente Social Media-Arbeit.

Mention

Mention ist ein schlankes und benutzerfreundliches Social Media Monitoring Tool, das sich besonders für kleine bis mittelgroße Marken eignet und plattformübergreifende Reichweite mit zuverlässigen Analysen kombiniert.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Tracking von Markenerwähnungen auf Social Media und im Web

Ermöglicht einfache Suchen nach Wettbewerbern oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, gefiltert nach Kanal, Sprache oder Datum

Pulse-Benachrichtigungen informieren über plötzliche Anstiege von Erwähnungen – wichtig, um bei Sentimentumschwüngen einen potenzielle Reputationsschaden zu vermeiden

Analytics & Insights

Analyse von Stimmungen und Trends zur schnellen Reaktion auf positive oder negative Entwicklungen

Tägliche Benachrichtigungen fassen alle relevanten Markenerwähnungen der letzten 24 Stunden zusammen

Content & Publishing

Schwerpunkt liegt nicht auf Content-Publishing sondern auf Monitoring und Insights

Was sind die wichtigsten Funktionen von Mention?

Echtzeit-Erwähnungen

Sentimentanalyse

Filter- und Suchfunktionen

Pulse-Benachrichtigungen

Welche Besonderheiten bietet Mention?

Ideal für Marken, die einfache, plattformübergreifende Überwachung und schnelle Alerts benötigen.

Emplifi (ehemals Socialbaker)

Emplifi ist der Nachfolger von Socialbakers und bietet eine umfassende Plattform für Social Media Management, Analytics und Community Care. Publishing und Performance-Analyse gehören zu den stärksten Funktionen. Für tiefgehendes Web- und Nachrichten-Monitoring eignen sich jedoch spezialisierte Tools wie Meltwater, Talkwalker oder Brandwatch besser.

Monitoring & Tracking

Monitoring sozialer Netzwerke, inkl. Interaktionen, Erwähnungen & Community-Management

Social Listening für Trend-, Wettbewerbs- und Influencer-Analysen

Integrierte Recherche- und Content-Planungsfunktionen

Analytics & Insights

Anpassbare Dashboards mit einer breiten Auswahl Social-Media-Metriken

KI-gestützte Insights zur Identifizierung von Trends und Performance-Treibern

Exportierbare Berichte mit Grafiken, Diagrammen und Tabellen

Content & Publishing

Umfangreiche Planungs- und Posting-Funktionen für mehrere Kanäle

Kampagnenergebnisse lassen sich einfach teilen und der ROI nachweisen

Was sind die wichtigsten Funktionen von Emplifi?

Social Listening & Monitoring (plattformbasiert)

Influencer- und Trendanalyse

Content-Planung & Publishing

Reporting & Performance-Analyse

Community-Management

Welche Besonderheiten bietet Emplifi?

Enge Verzahnung von Publishing, Analytics, Community Care und Social Commerce. Ideal für Marken, die eine einheitliche Plattform für Social Media Management und Customer Experience suchen

Sendible

Sendible ist ein umfassendes Social Media Management-Tool mit integrierten Zielgruppeneinblicken. Es eignet sich besonders für Agenturen und KMUs, die mehrere Marken verwalten.

Monitoring & Tracking

Tracking von Markenerwähnungen und Unterhaltungen auf allen wichtigen Plattformen

Team-Zuweisungen für schnellere Reaktionen auf Kommentare und Nachrichten

Intuitives Dashboard für einfaches Monitoring

Analytics & Insights

Exportierbare Berichte zu Erwähnungen, Stimmungen und Influencern

Bietet unkomplizierte Einblicke für tägliche Analysen und Reporting

Für detailliertes Wettbewerber-Benchmarking oder demografische Daten sind umfassendere Tools nötig

Content & Publishing

Planung und Posting von Beiträgen für mehrere Kanäle

Unterstützt Agenturen bei der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Marken

Was sind die wichtigsten Funktionen von Sendible?

Social Media Monitoring & Dashboard

Reporting & Export-Funktionen

Team-Workflow & Zuweisungen

Multi-Brand-Management

Welche Besonderheiten bietet Sendible?

Ideal für Agenturen und KMUs, die mehrere Marken effizient verwalten und gleichzeitig Monitoring, Publishing und Reporting kombinieren möchten.

Falcon.io

Falcon.io ist eine Social Media Management Plattform, die heute als Teil der CM Group / Marketing Cloud Suite angeboten wird. Sie kombiniert Publishing, Monitoring, Analytics und Community Management in einer zentralen Lösung.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Erfassung von Markenerwähnungen auf Social Media Kanälen

Beobachtung von Keywords, Hashtags und Accounts

Alerts bei wichtigen Trends oder Erwähnungen

Analytics & Insights

Dashboards mit Analysen zu Posts, Engagement und Kampagnen

Identifizierung relevanter Influencer

Share of Voice-Analysen zur Markenpositionierung

Wettbewerbers-Benchmarking

Trend- und Performance-Analysen für datengetriebene Entscheidungen

Content & Publishing

Planung und Veröffentlichung von Beiträgen über mehrere Kanäle

Unterstützung von Multi-Brand-Management und Team-Workflows

Was sind die wichtigsten Funktionen von Falcon.io?

Monitoring & Dashboards

Reporting & Benchmarking

Multi-Channel Publishing

Influencer-Tracking

Welche Besonderheiten bietet Falcon.io?

Falcon.io ist Teil einer umfassenderen Marketing Suite mit zusätzlichen Enterprise-Funktionen und vereint Publishing, Analytics und Monitoring in einer Plattform – ideal für Agenturen und Unternehmen, die mehrere Marken betreuen

BuzzSumo

BuzzSumo ist ein vielseitiges Social Media- und Content-Research-Tool, das Marken hilft, Inhalte zu entdecken, Markttrends zu verfolgen und Influencer-Beziehungen aufzubauen.Die Plattform umfasst vier übergreifende Säulen: Discovery, Research, Influencer und Monitoring.

Monitoring & Tracking

Echtzeit-Beobachtung von Markenerwähnungen, Mitbewerbern und Markttrends

Monitoring-Dashboards zeigen Social Media Aktivitäten in Bezug auf relevante Mitbewerber

Pulse-Alerts informieren über plötzliche Veränderungen bei Erwähnungen oder Trends

Analytics & Insights

Social Media Research Dashboard für Keyword-, Influencer- und Nutzeranalysen

Zugriff auf bis zu 5 Jahre historische Daten, um Kampagnen zu vergleichen und Trends zu erkennen

Insights helfen bei der Identifizierung neuer Marktchancen und Content-Strategien

Content & Publishing

Discovery-Dashboard zeigt Top-Inhalte von Teams und Mitbewerbern, um den Aufbau von Communities zu unterstützen

Keine direkte Publishing Funktion, Fokus liegt auf Content-Research und Monitoring

Was sind die wichtigsten Funktionen von BuzzSumo?

Content Discovery & Research

Influencer Tracking

Social Media Monitoring

Historische Daten & Trendanalyse

Welche Besonderheiten bietet BuzzSumo?

Ideal für datengetriebenes Content- und Influencer-Management mit detaillierten Insights aus historischen Daten.

YouScan

YouScan ist ein bildbasiertes Social Media Monitoring Tool, das sowohl schriftliche als auch visuelle Markenerwähnungen analysiert und daraus verwertbare visuelle Insights gewinnt.

Monitoring & Tracking

Erfasst Markenerwähnungen auf Social Media, Blogs, Nachrichten und Foren

Nutzt Bilderkennung (Image Recognition), um Logos, Hintergründe und Personen in Beiträgen zu identifizieren

Verarbeitet täglich Millionen visueller Erwähnungen

Analytics & Insights

Liefert kontextbezogene Daten für tiefere Markt- und ROI-Analysen, z. B. für Sponsoring

Die KI-gestützte Assistentin Aina weist auf positive Erkenntnisse und Unterhaltungen hin

Erkennt wertvolle Markenbotschafter und nutzergenerierte Inhalte

Content & Publishing

Integration in CRM-Systeme für einfache Teamzusammenarbeit

Fokus auf Monitoring und Insights, kein direktes Content-Publishing

Was sind die wichtigsten Funktionen von YouScan?

Visuelles Monitoring & Bilderkennung

Sentiment- und Trendanalyse

KI-gestützte Alerts (Aina und Insights Copilot)

CRM-Integration

Welche Besonderheiten bietet BuzzSumo?

Ideal für Marken, die visuelle Inhalte überwachen, den ROI von Sponsoring messen und wertvolle Markenbotschafter identifizieren möchten.

Sprinklr Modern Engagement

Sprinklr Modern Engagement ist ein Social Media Monitoring- und Listening-Tool für Enterprise Brands und Teil des umfassenden Customer Intelligence Pakets.

Monitoring & Tracking

Deckt 25 Social Media Netzwerke ab, einschließlich Message Boards sowie asiatische Netzwerke wie Weibo und WeChat

Echtzeit-Monitoring von Markenerwähnungen und Kampagnenaktivitäten

Analytics & Insights

Vorlagen und Dashboards für benutzerdefinierte Reports zu Kampagnen und Audience Demographics

Drill-Down-Funktionen und visuelle Widgets für leicht verständliche Analysen und Messung des Social Impact

Content & Publishing

Unterstützung bei der Planung und Verwaltung von Kampagnen über mehrere Kanäle

Fokus auf Enterprise-Analysen und Insights, weniger auf tägliche Content-Publishing-Funktionen.

Was sind die wichtigsten Funktionen von Sprinklr Modern Engagement?

Social Listening & Monitoring

Custom Reports & Dashboards

Drill-Down-Analyse

Visuelle Widgets & Social Impact-Messung

Welche Besonderheiten bietet Sprinklr Modern Engagement?

Optimal für Enterprise Brands, die detaillierte Analysen und umfassendes Audience-Intelligence-Tracking benötigen.

Welche guten Social Media Monitoring Beispiele gibt es im Jahr 2026?

Jetzt kennst du die Top 23 Social Media Monitoring Tools 2026. Doch wie setzt man sie im Alltag effektiv ein?

Wir haben einige praxisnahe Blogartikel für dich zusammengestellt, klick dich durch die Links und erfahre, wie du Trends erkennst, Markenerwähnungen analysierst und Social Media Monitoring in konkrete Insights und umsetzbare Strategien verwandelst:

Was ist der Unterschied zwischen Social Media Monitoring und Social Listening?

Social Media Monitoring bezieht sich auf das systematische Erfassen von Erwähnungen, Kommentaren und Keywords in sozialen Netzwerken, Blogs, News und Foren.

Social Listening geht einen Schritt weiter: Es analysiert die gesammelten Daten, erkennt Trends, Sentiment und Insights und hilft, strategische Entscheidungen zu treffen. Kurz gesagt: Monitoring erfasst die Daten, Listening verwandelt sie in umsetzbare Informationen.

Wie unterscheidet sich Social Media Monitoring von Media Monitoring?

Social Media Monitoring beobachtet Gespräche, Erwähnungen und Trends auf sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook, X, TikTok, LinkedIn, YouTube oder Reddit. Media Monitoring geht breiter und umfasst zusätzlich redaktionelle Medien wie Online News, Print, TV, Radio, Blogs, Foren und Podcasts.

Für PR- und Kommunikationsteams ist die Kombination besonders wertvoll, weil Markenwahrnehmung heute über viele Kanäle hinweg entsteht. Eine Plattform wie Meltwater verbindet Social Media Monitoring und Media Monitoring, sodass Teams sowohl Social-Konversationen als auch klassische Medienberichterstattung zentral beobachten und analysieren können.

Welche Social Media Monitoring Tools sind 2026 am besten?

Die Wahl des besten Tools hängt von euren Anforderungen, Zielen, dem Budget und der Unternehmensgröße ab. Kleine bis mittelgroße Unternehmen benötigen oft benutzerfreundliche Tools mit Kernfunktionen wie Monitoring, Alerts und Reporting, während Enterprise-Marken erweiterte Multi-Channel-Analytics, tiefere Insights und Team-Workflows benötigen.

Meltwater bietet beides: skalierbare Lösungen für KMU und umfassende Funktionen für Enterprise-Kunden.

Welche Kernfunktionen sollte Monitoring-Software bieten?

Funktion Warum sie wichtig ist Alerts schnelle Reaktion auf Erwähnungen und Krisen Sentiment-Analyse Bewertung von Stimmungen Share of Voice Vergleich mit Wettbewerbern Reporting Nachweis von Kampagnen-Performance Integrationen Verbindung mit CRM, BI-Tools oder Dashboards Visual Listening Erkennung von Logos, Bildern und visuellen Erwähnungen

Besonders wichtig sind Funktionen, die Teams beim Umgang mit großen Datenmengen entlasten. Denn die größten Hürden bei der optimalen Nutzung von Social Media Monitoring-Softwares sind laut Meltwaters „Global State of Social Media 2026“ Report:

eingeschränkte Teamkapazitäten,

Kosten,

ungeeignete Tools,

eingeschränkter Zugang zu Plattformdaten,

fehlende Systemkenntnisse.

Ein gutes Social Media Monitoring Tool sollte deshalb nicht nur Daten sammeln, sondern klare Alerts, verständliche Dashboards, automatisierte Reports und KI-gestützte Analysen bieten.

Welche Rolle spielt KI im Social Media Monitoring?

KI hilft im Social Media Monitoring dabei, große Datenmengen schneller zu analysieren und relevante Muster automatisch zu erkennen. Dazu gehören:

Sentiment-Analysen,

Trenderkennung,

Themen-Clustering,

Anomalie-Erkennung,

Alerts,

automatische Zusammenfassungen von Gesprächen oder Medienberichten.

Der Vorteil: Teams müssen nicht jede Erwähnung manuell prüfen, sondern können schneller erkennen, welche Themen wichtig sind, welche Risiken entstehen und wo Chancen für Kommunikation oder Content liegen.

Wie wähle ich das richtige Social Media Monitoring Tool für mein Unternehmen aus?

Das richtige Social Media Monitoring Tool passt zu deinen Zielen, Kanälen, Teams und Reporting-Anforderungen.

Kleine Teams benötigen oft einfache Dashboards, Alerts und grundlegende Reports, während größere Unternehmen meist erweiterte Funktionen wie Multi-Channel-Monitoring, Sentiment-Analyse, Wettbewerbs-Benchmarking, API-Integrationen und individuelle Workflows brauchen.

Wichtig ist außerdem, welche Quellen abgedeckt werden sollen: nur Social Media oder auch Online News, Blogs, Foren, Podcasts, TV und Radio?

Plattformen wie Meltwater eignen sich besonders, wenn Social Media Monitoring mit Media Monitoring, Reporting, Social Listening und Krisenfrüherkennung kombiniert werden soll.

Brauche ich Social Media Monitoring, wenn ich bereits ein Social Media Management Tool nutze?

Ja, Social Media Monitoring kann auch dann sinnvoll sein, wenn du bereits ein Social Media Management Tool nutzt. Social Media Management Tools helfen vor allem beim Planen, Veröffentlichen und Verwalten eigener Inhalte. Social Media Monitoring zeigt dagegen, was außerhalb eurer eigenen Kanäle über eure Marke, Wettbewerber, Branche oder Kampagnen gesagt wird.

Welches Social Media Monitoring Tool passt für KMU vs. Enterprise?

Die Wahl des passenden Social Media Monitoring Tools hängt stark von euren Zielen, der Unternehmensgröße und den verfügbaren Ressourcen ab. Kleine bis mittelgroße Unternehmen benötigen oft benutzerfreundliche Tools mit klaren Dashboards und Kernfunktionen wie Alerts, Sentiment-Analyse und Reporting. Enterprise-Unternehmen profitieren dagegen von umfassenden Multi-Channel-Funktionen, erweiterten Analytics, Team-Workflows und Integrationen in bestehende Systeme.

Meltwater bietet skalierbare Lösungen für beide Unternehmenstypen und passt sich flexibel an die Anforderungen eures Unternehmens an.

Welche KPIs sollte ich mit Social Media Monitoring messen?

Diese Social Media Monitoring KPIs sind wichtig:

Erwähnungen,

Reichweite,

Sentiment,

Share of Voice,

Engagement,

Themen-Trends,

Wettbewerbsvergleiche und

Veränderungen in der Markenwahrnehmung.

Für Kampagnen sind zusätzlich relevant:

Klicks,

Interaktionen,

Influencer-Erwähnungen,

Top-Beiträge und

Veränderungen im Gesprächsvolumen.

Mit Tools wie Meltwater lassen sich diese KPIs in Dashboards und Reports bündeln, um Kampagnen-Performance, Markenwahrnehmung und mögliche Risiken laufend zu bewerten.

Tipp: Lade dir unseren ultimativen Guide für Social Media Reporting herunter oder nutze unsere Social Media Report Vorlage, um mit der Umsetzung dieser Tipps loszulegen!

Wie messe ich ROI & Share of Voice mit Social Media Monitoring Software?

ROI (Return on Investment): Erfassen von Kampagnen-Performance, Engagement, Klicks, Leads oder Conversions und Vergleich mit den Kosten für Kampagnen und Content. Viele Tools bieten vorgefertigte Reports und Dashboards, z. B. Meltwater oder Sprinklr.



Share of Voice (SOV): Berechnung des Anteils der Markenpräsenz im Vergleich zu Wettbewerbern auf Social Media. Tools wie Meltwater, Talkwalker, Falcon.io oder Brand24 liefern die relevanten Metriken für Marktpositionierung und Benchmarking.

Wie hilft Meltwater beim Social Media Monitoring, Reporting & Krisenmanagement?

Monitoring: Meltwater erfasst Erwähnungen auf Social Media, News, Blogs und Foren in Echtzeit.

Meltwater erfasst Erwähnungen auf Social Media, News, Blogs und Foren in Echtzeit. Reporting: Mit Dashboards, Alerts und exportierbaren Berichten lassen sich Trends, Kampagnen-Performance und Share of Voice analysieren.

Mit Dashboards, Alerts und exportierbaren Berichten lassen sich Trends, Kampagnen-Performance und Share of Voice analysieren. Krisenmanagement: Echtzeit-Benachrichtigungen bei negativen Erwähnungen oder PR-Spikes ermöglichen schnelle Reaktionen, während KI-gestützte Analysen helfen, die Ursache und Reichweite von Krisen zu verstehen.

Was kostet ein Social Media Monitoring Tool und welche Preismodelle gibt es?

Die Kosten für ein Social Media Monitoring Tool hängen vom Funktionsumfang, der Anzahl der Nutzer, den abgedeckten Quellen und dem gewünschten Analyse-Level ab.

Typische Einflussfaktoren sind die Anzahl der beobachteten Marken, Märkte und Regionen, das Datenvolumen, gewünschte Dashboards und Reports, API-Zugänge, Onboarding, Support sowie die Vertragslaufzeit.

Bei Meltwater wird das Angebot individuell auf deine Ziele und Anforderungen abgestimmt. Am besten besprichst du eure Anforderungen in einer Demo, um ein passendes Paket zu erhalten. Buche dafür einfach hier deinen persönlichen Demo-Termin.

Social Media Monitoring Tools decken je nach Anbieter unterschiedliche Quellen ab: von sozialen Netzwerken über Blogs und Foren bis hin zu Online News, Print, TV, Radio und Podcasts. Für einfache Social-Media-Anwendungsfälle reicht oft die Beobachtung von Plattformen wie Instagram, Facebook, X, TikTok, LinkedIn, YouTube oder Reddit. Für PR- und Kommunikationsteams ist dagegen eine breitere Medienabdeckung oft entscheidend.

Die Implementierung eines Social Media Monitoring Tools dauert je nach Anbieter, Datenquellen, Integrationen und internen Anforderungen meist wenige Wochen. Bei Meltwater erfolgt die Standard-Implementierung in der Regel in mehreren Phasen über einen Zeitraum von 5-8 Wochen; häufig ist das System bereits nach 2-4 operativ nutzbar.

Die Integration eines Social Media Monitoring Tools erfolgt meist über native Integrationen, APIs, Datenexporte oder automatisierte Alerts. So können Monitoring-Daten beispielsweise in BI-Tools, CRM-Systeme, Collaboration-Plattformen oder interne Dashboards eingebunden werden.

Typische Integrationen betreffen Tools wie Microsoft Teams, Power BI, Looker, Domo oder andere Analyse- und Reporting-Systeme. Meltwater bietet dafür unter anderem API-basierte Datenexporte, BI-Integrationen, automatisierte Alert-Zustellung in Microsoft Teams sowie den Meltwater Agent für Microsoft Copilot.

Können mehrere Marken oder Regionen mit einem Social Media Monitoring Tool gleichzeitig überwacht werden?

Ja, viele Social Media Monitoring Tools ermöglichen die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Marken, Wettbewerber, Märkte und Regionen. Das ist besonders wichtig für internationale Unternehmen, Agenturen oder Marken mit mehreren Produktlinien.

Über Filter, Suchanfragen, Dashboards und regionale Einstellungen lassen sich Gespräche nach Ländern, Sprachen, Standorten, Marken oder Themen strukturieren. Meltwater unterstützt z.B. die Beobachtung mehrerer Marken und Regionen innerhalb einer Plattform, sodass Teams globale und lokale Entwicklungen zentral analysieren können.

Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Medienabdeckung hängt stark vom Anbieter, den Datenpartnerschaften, den verfügbaren Quellen und der regionalen Abdeckung ab. Für den DACH-Markt ist besonders wichtig, dass nicht nur globale Plattformen, sondern auch regionale News-Seiten, Fachmedien, Blogs, Foren, Print-, TV- und Radioquellen berücksichtigt werden.

Meltwater bietet in der DACH-Region beispielsweise eine Kombination aus globaler Social Media-Abdeckung und regionaler redaktioneller Berichterstattung, um Markenwahrnehmung über soziale und klassische Medien hinweg zu analysieren.

Fazit zu Social Media Monitoring Software

Die Bedeutung von Social Listening wird 2026 weiter steigen:

Mehr als die Hälfte der Befragten im Meltwater „Global State of Social Media 2026“ Report plant, künftig mehr Zeit und Ressourcen in Social Media Monitoring zu investieren. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass Teamkapazitäten, Kosten und Tool-Komplexität zentrale Hürden bleiben.

2026 ist also der richtige Zeitpunkt, um Social Media Monitoring zu eurem Vorteil zu nutzen!

Jetzt kennst du sie, die Top 23 Social Media Monitoring Tools 2026, und weißt, wie Monitoring und Social Listening deine Marke stärken können. Jetzt geht es darum, die gewonnenen Daten in echte Insights und umsetzbaren Informationen zu verwandeln.

Über 27.000 weltweite Unternehmen setzen bereits auf Meltwater, um Trends frühzeitig zu erkennen, Kampagnen zu optimieren und Krisen schnell und effektiv zu handhaben. Unsere Case Studies zeigen praxisnah, wie Marken unterschiedlichster Branchen Monitoring erfolgreich einsetzen, bestimmt ist auch dein Einsatzgebiet dabei.