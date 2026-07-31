Customer Stories

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Red Havas

"Wir haben mit den Tools von Meltwater gearbeitet, um benutzerdefinierte Methoden zu entwickeln, und waren dadurch imstande, Einblicke zu gewinnen, die wir unseren Kunden sonst nicht hätten bieten können. Egal, ob es sich um Social Influencer oder um organische bzw. bezahlte Werbung handelt, Meltwater ist in der Lage, unser Agenturmodell und unsere Bedürfnisse genau widerzuspiegeln. Das ist einzigartig.”