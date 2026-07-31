Customer Stories

Erfolgsgeschichten
Echter Impact, praxiserprobt
Beobachten Sie Ihre Medienpräsenz in Echtzeit, entdecken Sie aufkommende Trends und belegen Sie den Erfolg Ihrer Kommunikation.
27.000+
Unternehmen vertrauen auf Meltwater
1,3+ Milliarden
täglich erfasste Dokumente
Jetzt lesen
PR & Communications
Red Havas
"Wir haben mit den Tools von Meltwater gearbeitet, um benutzerdefinierte Methoden zu entwickeln, und waren dadurch imstande, Einblicke zu gewinnen, die wir unseren Kunden sonst nicht hätten bieten können. Egal, ob es sich um Social Influencer oder um organische bzw. bezahlte Werbung handelt, Meltwater ist in der Lage, unser Agenturmodell und unsere Bedürfnisse genau widerzuspiegeln. Das ist einzigartig.”
Filter:
Treffen Sie Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage
Treffen Sie fundierte Entscheidungen in PR, Kommunikation und Marketing mit einer einzigen Plattform.
Loading...