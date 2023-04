Facebook Monitoring: Die besten Facebook Page Analysen

Wie behält man bei der Nutzung der größten Social Media Plattform der Welt alle Aspekte seines Facebook Marketings unter Kontrolle? Die richtigen Erkenntnisse aus den Analysen eurer Facebook Unternehmensseite und Facebook Gruppen gewinnen, kontinuierlich klügere Entscheidungen treffen und sich an die Änderungen der Social Media Plattform anpassen - in diesem Beitrag erfährst du alles, was du über Facebook Monitoring wissen musst.

Social Media Monitoring Tools sind aufgrund der zunehmenden Nutzung von Social Media Plattformen stark im Aufwind. Für Marken wird es immer wichtiger, mit den Veränderungen auf den Plattformen Schritt zu halten.

In diesem Beitrag erfährst du, wie du deine Facebook Marketingmaßnahmen durch Social Listening in Zukunft am besten tracken, beobachten und analysieren kannst.

Mit Facebook Monitoring wird der Prozess des Trackings von Erwähnungen der eigenen Marke, der eigenen Branche und den Mitbewerbern auf Facebook beschrieben.

Facebook Monitoring schließt Beiträge, Seiten und Posts in Facebook Gruppen mit ein.

Facebook machte 2021 die Ankündigung, dass das kostenlose Facebook Analytics Tool seit dem 30. Juni 2021 nicht mehr zur Verfügung steht.

Laut CMS Wire war das Interesse an den von Facebook Analytics angezeigten Paneldaten - Daten mit einer gefilterten Ansicht - rückläufig. Mit der wachsenden Besorgnis über die Datenschutzbestimmungen und die Gesamtübersicht über die im Trend liegenden Inhalte ging das Interesse an den Paneldaten, die Facebook Analytics bereitstellt, zurück. Darüber hinaus wurden Facebook Analytics einfach als weniger nützlich eingestuft als andere Analysetools, die viel tiefere Einblicke bieten. Also heißt es, sich von Facebook Analytics zu verabschieden und sich neuen Alternativen zuzuwenden.

Facebook Analytics sind also nicht mehr verfügbar, doch die Social Media Plattform stellt alternative Tools zur Verfügung, die für Facebook Monitoring genutzt werden können und mit denen sich Content Engagement, Werbeausgaben und Page Traffic messen lassen:

Facebook Business Suite

Die Facebook Business Suite ist ein Social Media Management Tool, mit dem ihr eure Facebook-, Facebook Messenger- und Instagram-Accounts über eine zentrale Stelle verwalten könnt.

Von der Interaktion mit eurem Publikum über die Beantwortung von Nachrichten bis hin zur Verwaltung von Werbeaktivitäten - die Facebook Business Suite eignet sich hervorragend zum Facebook und Instagram Management, um Content zu erstellen, Werbung zu schalten, Posts zu veröffentlichen und Kundenservice bereitzustellen.

Facebook Ads Manager

Der Facebook Ads Manager ist ein Tool, mit dem ihr Anzeigenkampagnen erstellen, eure Facebook Werbeanzeigen verwalten und die Performance eurer Anzeigen anhand von Berichten anzeigen oder belegen könnt. Das Tool ist kostenlos und macht die Anpassung von Kleinigkeiten wie dem Anzeigentext, der Anzeigenplatzierung und dem Tracking der Conversion ganz einfach.

Facebook Creator Studio

Das Facebook Creator Studio ist das Social Media Management Tool von Facebook, mit dem sich die auf einer Facebook Seite geteilten Inhalte verwalten und die Content Performance analysieren lassen. Das Tool ist zwar kostenlos und kann von allen, die eine Facebook Seite verwalten, genutzt werden, allerdings bestimmt deine Funktion auf der Seite die Informationen, die du sehen kannst.

Facebook Insights liefert dir Daten über die Performance eurer Facebook Business Seite und die Aktivitäten eurer Zielgruppe. Was nicht ausgewertet werden kann, sind Facebook Gruppen, doch externe Facebook Monitoring Tools wie Meltwater können diese zusätzliche Analyseebene bereitstellen. Diese Daten sind für alle Seiten-Admins zugänglich, reichen aber nur bis zu 2 Jahre zurück.

Du kannst Facebook Insights nutzen, um:

Ein besseres Verständnis der Interaktionen eures Publikums mit eurer Facebook Unternehmensseite zu gewinnen.

Metriken zur Performance eurer Seite einzusehen und zu analysieren.

Die Beiträge mit hohem Engagement und die Zeiten, zu denen euer Publikum auf Facebook am aktivsten ist, zu ermitteln.

Bei dieser Art des Facebook Monitorings muss berücksichtigt werden, dass die Daten ständig aktualisiert werden, um die Entwicklungen auf eurer Business Seitewiderzuspiegeln. Früher oder später wirst du bestimmte Muster und Trends erkennen, die ihr in eure Facebook Marketingmaßnahmen einfließen lassen könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, eure Seite in Echtzeit zu beobachten.

Folge diesen Schritten, um auf Facebook Insights zuzugreifen:

Gehe auf deine Facebook Seite. Wähle den "Insight"-Tab in der Navigationsleiste auf der linken Seite deines Bildschirms. Dort siehst du eine Seitenübersicht, einen Link zu eurem Ad Center und Einblicke in eure 5 letzten Facebook Posts.

Kurz gesagt verschafft euch Facebook Insights einen Überblick über eure Content Performance, trackt den Traffic und deckt auf, wer euer Facebook-Publikum ist und wie es sich mit eurem Content auseinandersetzt.

Eine Sache solltest du dabei beachten: Aufgrund von Datenschutzbestimmungen stellt Facebook in bestimmten Regionen keine Messaging-Informationen und Daten zu Bestellungen mehr zur Verfügung. Dies hat Auswirkungen auf die Performance-Reporting-Metriken, insbesondere auf Anzeigen, die in Europa und Japan geschaltet werden.

Social Media KPIs sind sehr hilfreich, um den Erfolg einer Kampagne zu beurteilen. Facebook verfügt allerdings über eigene Metriken, die du berücksichtigen solltest, um die Performance deiner Kampagne besser zu verstehen.

Welche Kennzahlen zu eurer Facebook Seite solltet ihr also im Auge behalten?

Reichweite der Posts : Hier siehst du, wie viele NutzerInnen euren Beitrag gesehen haben und wer sich damit beschäftigt hat.

: Hier siehst du, wie viele NutzerInnen euren Beitrag gesehen haben und wer sich damit beschäftigt hat. Seitenaufrufe: Hier erfährst du, wer sich eure Seite ansieht und wie viele Aufrufe eure Seite erhält.

Hier erfährst du, wer sich eure Seite ansieht und wie viele Aufrufe eure Seite erhält. Arten von Beiträgen: Hier erfährst du, welche Art von Content bei eurem Publikum den größten Anklang findet.

Hier erfährst du, welche Art von Content bei eurem Publikum den größten Anklang findet. Standort: Hier kannst du herausfinden, wo deine Zielgruppe geographisch zu finden ist.

Hier kannst du herausfinden, wo deine Zielgruppe geographisch zu finden ist. Demografische Daten: Hier findest du eine Aufschlüsselung der Altersgruppen und des prozentualen Anteils von Frauen und Männern, die eure Zielgruppe ausmachen.

Analyse der Facebook Gruppen: Mit dem Facebook Gruppen Monitoring kannst du die Unterhaltungen in euren Facebook Gruppen analysieren.

Eine Facebookseite ist das offizielle Profil eines Unternehmens auf Facebook. Facebook Nutzer, die dem Profil folgen, finden dort weitere Informationen über das Unternehmen, wie beispielsweise die Öffnungszeiten, den Standort und das Unternehmensleitbild, und in einigen Fällen können sie über die Facebook Chat-Funktion Anfragen an den Kundenservice richten. Unternehmen können Bilder und Videos auf ihrer Seite teilen, Events ankündigen und wie oben beschrieben auf Analysen ihrer Facebook Posts zugreifen. Hier findet ihr zum Beispiel unsere Meltwater Facebook Page.

Eine Facebook Gruppe ist eine aus Mitgliedern bestehende Community, die einem bestimmten Thema, einem Produkt oder einem Interesse folgt. Manche sind öffentlich zugänglich, andere sind privat und erfordern die Genehmigung eines Admins. Unternehmen können bei Bedarf ihre eigenen Gruppen erstellen.

Facebook Group Monitoring kann dir zusätzliche Einblicke darüber vermitteln, wie eure Marke von eurem Publikum wahrgenommen wird und wie es über eure Produkte und eure Branche kommuniziert. Der große Vorteil der Facebook Group Analyse liegt in der Möglichkeit, das generelle Sentiment zu messen.

Mit dem Facebook Group Monitoring von Meltwater kannst du verschiedene Metriken über ein zentrales Dashboard erfassen:

Aktivität: Tracking des Engagement-Volumens

Tracking des Engagement-Volumens Stimmung: Sentimentanalyse von Kommentaren und Reaktionen

Sentimentanalyse von Kommentaren und Reaktionen Interesse: Identifizierung der wichtigsten Themen oder Akteure, die das Engagement fördern

Identifizierung der wichtigsten Themen oder Akteure, die das Engagement fördern Themen: Beobachtung von Keywords zu den wichtigsten Themen

Beobachtung von Keywords zu den wichtigsten Themen Contributors: Ermittlung der aktivsten Mitwirkenden

Die Beobachtung eurer Facebook Page Analytics und Facebook Gruppen liefert Insights, die euch bei der Verbesserung eurer Facebook Marketingstrategie unterstützen. Hier sind einige wichtige Möglichkeiten, wie Facebook Analysen einen tieferen Einblick in eure Facebook Content Performance vermitteln können:

1. Kenne deine Zielgruppe

Facebook stellt ausreichend Daten zur Verfügung, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt, wer sich mit euren Inhalten beschäftigt, wo sich eure Follower befinden und welche demografischen Merkmale wie Alter und Geschlecht sie aufweisen.

Als größte Social Media Plattform - mit mehr als 2,50 Milliarden aktiven NutzerInnen - kannst du dein Netz bei Facebook ziemlich weit auswerfen, wenn du die Zielgruppe für eine bestimmte Marketingkampagne bestimmen willst.

Nicht jede(r) Facebook NutzerIn interessiert sich für eure Marke und eure Inhalte. Mit einer klaren Vorstellung von eurer Zielgruppe könnt ihr eine effektivere Content Marketing Strategie entwickeln.

Die Insights aus der Analyse, wer sich mit eurem Content auseinandersetzt - von der Frage, wann eure Zielgruppe auf Facebook aktiv ist, bis hin zur Feststellung, welche Posts mehr Likes erhalten als andere - können euch bei der Anpassung eures Contents helfen.

Die Beobachtung von Facebook Gruppen ist eine großartige Möglichkeit, das Potenzial einer größeren Zielgruppe für eure Marke auf Facebook zu erkennen.

Wenn wir gerade bei der Frage sind, wann eure Zielgruppe auf der Plattform aktiv ist: Facebook Page Monitoring liefert euch die Daten, die Aufschluss darüber geben, wann eure Zielgruppe auf Facebook am aktivsten ist. Es gibt zwar Empfehlungen für die besten Zeiten, um in den sozialen Medien zu posten, doch in den meisten Fällen ist dieser Zeitpunkt stark von eurer spezifischen Zielgruppe abhängig.

Wenn du weißt, wann eure Zielgruppe auf Facebook aktiv ist, kannst du deine Inhalte entsprechend planen und terminieren. Diese Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe gelangen. Mit einem Social Media Redaktionsplan und dem Meltwater Social Media Publishing Tool gelingt es euch, eure langfristige Content Marketingstrategie abzustimmen und Einheitlichkeit über alle eure Social Media Accounts hinweg sicherzustellen.

Einer der großen Vorteile von Facebook Monitoring und der Interpretation der Facebook Page Analytics ist der Zugang zu den In-App Reporting Tools.

Diese bieten einen schnellen Überblick über die Performance eurer Seite. Die erfassten Daten können exportiert und die analytischen Erkenntnisse mit den Stakeholdern geteilt oder zur Optimierung eurer Facebook Page und der veröffentlichten Inhalte genutzt werden.

Obwohl Facebook Analytics der Vergangenheit angehören, stehen euch nach wie vor Möglichkeiten zur Beobachtung und Analyse von Insights auf der Plattform zur Verfügung. Die heutige digitale Landschaft erfordert, dass ihr ständig am Puls des Datengeschehens seid, um den Zustand eurer Facebook Präsenz zu beobachten und sicherzustellen, dass ihr die Bedürfnisse eurer Zielgruppe erfüllt.

