Die beste Brand Management Software, Plattformen & Tools

In der heutigen Zeit, in der Marken in einem ständigen Wettstreit um die Aufmerksamkeit der KonsumentInnen stehen und diese die Qual der Wahl haben, ist eine starke und klar definierte Marke für Unternehmen wichtiger denn je.

Doch Brand Management kann eine komplexe Aufgabe sein, die eine sorgfältige Koordination von Botschaften, Corporate Identity und Kundenwahrnehmung erfordert. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Unternehmen für den Einsatz einer Brand Management Software, mit der sie jeden Aspekt ihrer Marke aus der Vogelperspektive betrachten können.

Durch die Zentralisierung aller Komponenten des Brand Managements können Unternehmen die Performance ihrer Marke beobachten, Kontinuität über alle Kanäle hinweg sicherstellen und informierte Entscheidungen treffen, die in Einklang mit ihrer gesamten Marketingstrategie stehen. Dank der Fähigkeit, Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern, ist Brand Management Software für Unternehmen unverzichtbar geworden, die im Wettbewerb ganz vorne mitmischen möchten.

Brand Management Plattformen, Tools und Software gibt es für Unternehmen aller Größen und mit jedem Budget. Heute nehmen wir die besten Optionen am Markt unter die Lupe:

Meltwater Brand Management Plattform

Die Meltwater Suite beinhaltet umfangreiche Media Intelligence und Brand Management Tools, die dir einen tieferen Einblick in deine Markenperformance verschaffen. Zu den Kernfunktionen gehören Medienbeobachtung und Public Relations, zwei wichtige Bestandteile des Brand Managements.

Die Meltwater Media Intelligence Suite verschafft dir einen klaren Einblick in die Themen, über die gesprochen wird, und gibt dir Aufschluss darüber, wo deine Marke in den Medien erwähnt wird. Dies ermöglicht einen strategischen Ansatz, um die Aufmerksamkeit der Medien auf eure Marke zu lenken und so den Share of Voice zu erhöhen.

Meltwater bietet zudem Funktionen zur automatisierten Sentimentanalyse, mit der sich herausfinden lässt, wie die Menschen über eure Marke denken. Die frühzeitige Erkennung von Sentiment-Umschwüngen kann euch helfen, potenziellen Krisen zuvorzukommen und eure Reputation zu schützen.

Meltwater beobachtet als Teil eurer Brand Management Strategie eine unbegrenzte Anzahl von Keywords und sendet Echtzeit-Alerts zu Erwähnungen und Shares in den sozialen Medien. Diese Insights können in automatisierten Reports zusammengefasst werden und zeigen den ROI deiner Earned Media- und PR-Maßnahmen.

Sprout Social

Weil ein Großteil der Branding-Maßnahmen auf Social Media Kanälen umgesetzt wird, ist die Messung eurer Social Performance äußerst wichtig – und hier glänzt Sprout Social ganz besonders.

Diese Social Media Management Plattform bietet hilfreiche Tools für den Aufbau und die Pflege einer Social Media Strategie. Marken können über eine zentrale Plattform Beiträge und das Engagement überwachen, die Veröffentlichung von Content planen und ihre Posteingänge verwalten. Sie bietet zudem Einblicke in das Publikumswachstum, die Engagement-Raten über einen bestimmten Zeitraum hinweg und weitere Daten und Analysen, um die Entwicklung eurer Social Media Präsenz zu verfolgen.

Kollaborations-Tools machen es Teams leicht, markenkonformen Content zu erstellen und vor der Veröffentlichung die Freigabe einzuholen. Über die Plattform lassen sich Inhalte auf verschiedenen Social Media Kanälen wie TikTok, Twitter, Facebook und LinkedIn veröffentlichen und die besten Zeitpunkt zum Posten für eine maximale Sichtbarkeit ermitteln.

Im Vergleich zu anderen Social Media Management Plattformen ist Sprout Social eher teuer. Außerdem wird das Branding jenseits der sozialen Medien nicht vollständig unterstützt, was bedeutet, dass du möglicherweise andere Tools zur Ergänzung deiner Strategie benötigst.

Tipp: Werfe einen Blick auf die besten Social Media Management Tools auf dem Markt.

HubSpot CRM

HubSpot ist einer der bekanntesten Namen unter den Customer Relationship Management Tools – und das aus gutem Grund. Die CRM Software bietet hervorragende Unterstützung bei der Pflege von Kundenbeziehungen.

Diese Inbound-Marketing- und Vertriebsplattform verfügt über Funktionen für Vertrieb, Marketing und Kundenservice und ist damit auch als Brand Management Software geeignet. Die CRM Funktionen ermöglichen die Aufzeichnung sämtlicher Kundeninteraktionen und der Kundenhistorie, wodurch ein stimmiges Kundenerlebnis geschaffen werden kann.

Das Content Management System (CMS) von HubSpot unterstützt euch bei der Erstellung, Veröffentlichung und Verwaltung von Webinhalten wie Blogbeiträgen, Landing Pages und Webseiten. Mit den E-Mail-Marketing-Tools lassen sich auf eure Marke zugeschnittene E-Mail-Kampagnen entwerfen und erstellen, die mit ihrem einheitlichen Branding die Aufmerksamkeit eurer Leads und Kunden auf sich ziehen. Automatisierungsfunktionen sorgen dafür, dass die gesamte Kommunikation basierend auf dem Verhalten und den Vorlieben der Nutzer personalisiert wird. Die Zentralisierung dieser Ressourcen stellt sicher, dass eure Online-Präsenz mit den Branding-Vorgaben eurer Marke übereinstimmt.

Eure Marke ist die Gesamtheit aller Interaktionen, die sich zwischen einem Kunden und eurem Unternehmen abspielen. Wenn ihr also so viele dieser Aspekte wie möglich in einen Topf werft, könnt ihr mühelos mit einem professionellen Image glänzen.

Brand24

Brand24 bietet eine Kombination aus Social Media Management und Reputationsbeobachtung – beides entscheidende Elemente des Brand Managements. Der Brand Management Anbieter beobachtet eure Social Media Kanäle in Echtzeit, damit ihr jederzeit über die laufenden Unterhaltungen im Bilde seid.

Du kannst zudem via Wettbewerbsbeobachtung die Erwähnungen über eure Mitbewerbern im Auge behalten, um zu erfahren, was über eure Konkurrenten gesagt wird und wie eure Marke im Vergleich dazu wahrgenommen wird.

Brand24 ist zwar keine direkte Brand Management Plattform, aber die Social Media Management Funktionen sind dafür sehr hilfreich. Du kannst dich direkt von der Plattform aus in Social Media Unterhaltungen einklinken. Das macht es euch einfach, eine aktive Präsenz und eine einheitliche Kommunikation zu pflegen.

Bynder

Bynder ist ein Brand Asset Management System, das dir hilft, dein gebrandetes Material zu organisieren. Je mehr Content ein Team erstellt, desto größer wird die Asset-Bibliothek und desto schwieriger wird es, die benötigten Inhalte zu finden. Es kann zudem zu mehrfach erstelltem Content führen, weil nicht klar ersichtlich ist, welche Asset bereits vorhanden sind.

Aus diesem Grund ist eine Brand Management Plattform wie Bynder äußerst nützlich. Das Tool erstellt automatisch Metadaten für euren Content, damit danach gesucht werden kann. Du kannst alle markenbezogenen Assets wie Style Guides, Logos, Farbpaletten und Bilder an einem Ort aufbewahren.

Wer immer Content für eure Marke erstellt, kann auf die richtigen Assets zugreifen, damit alles „on brand” ist.

Yotpo

Nicht nur Unternehmen sind in das Branding einer Marke involviert. Auch eure Kunden und Interessenten können beeinflussen, wie eure Marke von anderen wahrgenommen wird – anhand der Bewertungen, die sie hinterlassen, oder der Inhalte, die sie über euch erstellen. Um aus dem, was andere Menschen sagen und tun, Kapital zu schlagen, bietet Yotpo einige hilfreiche Funktionen.

Diese cloudbasierte App erfasst automatisch nutzergenerierte Inhalte („User-Generated Content - UGC") und ermöglicht es euch, diese zu speichern, zu teilen und darauf zu reagieren. UGC trägt erheblich zur Vertrauensbildung bei, weil es einen Einblick in die Erfahrungen anderer Kunden mit eurer Marke gibt. Ihr könnt die Content Curation Tools von Yotpo nutzen, um den Bekanntheitsgrad eurer Marke zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden an euch zu binden, indem ihr zeigst, dass ihr den erstellten Content mögt und schätzt.

Tipp: Schau dir die besten User-Generated Content Beispiele an.

Monday.com

Monday.com ist in erster Linie ein Projektmanagement-Tool, leistet aber auch in Sachen Brand Management wertvolle Dienste. Branding ist eine Teamaufgabe und diese projektorientierte Plattform hilft dabei, dass alle Beteiligten auf zuverlässige und systematische Weise an einem Strang ziehen.

Du kannst den Teammitgliedern Aufgaben und Deadlines zuweisen, Projektzeitpläne für die Durchführung von Markenaktivitäten erstellen und in einem Kalender die Aufgaben mit der höchsten Prioritäten festhalten. Mit diesem visuellen Tool hast du jederzeit den Überblick über deine Branding-Pipeline. Vorgefertigte Vorlagen nehmen euch den Aufwand für die Erstellung von Systemen und Prozessen ab, damit das Team sofort mit der Arbeit beginnen kann.

Frontify

Frontify ist eine Brand Asset Management-Lösung, die bei Designern, Brand Managern und Content-Erstellern gleichermaßen beliebt ist. Organisiere deinen Content auf die bevorzugte Weise und lade bestehende Dateien hoch, um sie dann mit deinen Teamkollegen zu teilen und Feedback und präzise Änderungsvorschläge einzuholen.

Frontify ist übrigens eines der wenigen Brand Management Tools, das einen komplett kostenlosen Plan anbietet. Während ihr euch mit den grundlegenden Funktionen vertraut macht, könnt ihr herausfinden, was ihr wirklich für die Arbeit benötigt. Die kostenpflichtigen Pläne starten bei 79,00 USD pro Monat.

ClickUp

Für Teams, die auf enge Zusammenarbeit angewiesen sind, bietet ClickUp eine hervorragende Palette von Funktionen für nahezu jeden Anwendungsfall, einschließlich das Brand Management. Die Plattform lässt sich optimal an eure Arbeitsweise anpassen und kann somit mühelos in eure übergreifenden Marketingstrategien und -aktivitäten integriert werden.

Erstelle Genehmigungsprozesse und Workflows, damit interne Teams und Freelancer an einem Strang ziehen. Verknüpfe die Aufgaben des Brand Managements mit dem Rest eurer Marketingmaßnahmen, damit alles wie aus einem Guss zusammenläuft. Dadurch habt ihr einen besseren Überblick über eure Branding-Maßnahmen und ihren Impact auf eure anderen Vertriebs- und Marketingbereiche.

Was ist eine Brand Management Software?

Das Ziel ist die Zusammenführung wichtiger Teile einer Marke an einer einzigen Stelle, um das Management, die Organisation und die Einheitlichkeit einfacher zu machen.

Worauf sollte man bei der Auswahl von Brand Management Software achten?

Das Brand Management ist ein wichtiger Bestandteil der übergreifenden Marketingstrategie. Deshalb ist es wichtig, dass du Tools und Software wählst, die sich nahtlos in euer Marketing-Ecosystem einfügen lassen. Letztlich geht es beim Brand Management darum, die Einheitlichkeit der Marke sicherzustellen, den Kunden eure Marke näher zu bringen, eure Reputation zu schützen und über Trends und Neuigkeiten, die sich auf eure Marke auswirken könnten, auf dem Laufenden zu bleiben.

Zur Berücksichtigung all dieser Aspekte können Brand Management Software und Tools folgende Lösungen umfassen:

Brand Asset Management zur Zentralisierung digitaler Inhalte

Einsicht in Online-Bewertungen

Workflow- und Freigabeprozesse

Projektmanagement-Tools für die Zuweisung von Branding-Aufgaben

Beobachtung von Medienerwähnungen, um zu erfahren, wer über euch spricht und wo die Unterhaltungen stattfinden

Sentiment-Analyse, um mehr über die Meinungen und Empfindungen der Kunden gegenüber eurer Marke zu erfahren

Versionskontrolle, um ein einheitliches Markenbild zu gewährleisten

Vorlagen und Design-Tools

Datenanalytik und Berichtsfunktionen

Diese Liste ist nicht vollständig, aber sie verdeutlicht, wie leistungsfähig und umfangreich eine Brand Management Plattform ist. Jedes Brand Management Tool bietet einzigartige Funktionen, Vorteile und Interfaces, damit ihr genau das erhält, was für eure Branding-Maßnahmen wichtig ist.

Mit der Brand Management Software von Meltwater die Kontrolle übernehmen

Was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen – und mit Meltwater kannst du mehr Aspekte eurer Marke messen als mit jedem anderen Tool.

Du gewinnst Einblicke in alle Bereiche, in denen eure Marke präsent ist, beispielsweise die sozialen Medien, Podcasts, Zeitungen, Blogs und Offline-Quellen. Wir tracken die Erwähnungen eurer Marke und eurer Mitbewerber, die Meinung der Kunden, den Share of Voice und die wichtigsten Trends, damit ihr euch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen und die Unterhaltung über eure Marke steuern könnt.

