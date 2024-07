Crossposting auf Instagram & Co.: Der Guide für mehr Reichweite

In der mittlerweile von den sozialen Medien dominierten Welt des Marketings sind Marken bestrebt, sich so oft und so effektiv wie möglich mit ihren Zielgruppen auszutauschen. Eine Möglichkeit, mit weniger Zeitaufwand mehr Menschen zu erreichen, ist das Crossposting in den sozialen Medien.

Wann immer es neuen Content zu teilen gibt, sind die sozialen Medien eine der ersten Anlaufstellen. Mit nur einem Klick wird eine riesige Anzahl von Menschen erreicht und Botschaften können rasch und effektiv verbreitet werden.

Viele Social Media Marketer versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem sie dieselben Inhalte auf mehreren Social Channels veröffentlichen. Das kann je nach Vorgehensweise eine kluge oder weniger vorteilhafte Entscheidung sein. Manche Experten raten ganz und gar davon ab, während andere (wie wir) der Meinung sind, dass es bei richtiger Umsetzung äußerst effektiv sein kann.

Willst du Social Media Crossposting auf die richtige Art und Weise umsetzen? Dann folge unseren Best Practices in diesem Leitfaden.

Inhaltsverzeichnis:

Was ist Crossposting auf Social Media?

Doch was genau ist Crossposting? Dieser Begriff dürfte dir in deiner Social Media Marketing Laufbahn noch oft begegnen.

Crossposting bedeutet nicht anderes, als dass derselbe Inhalt auf verschiedenen Social Media Plattformen veröffentlicht wird. Wenn du beispielsweise einen tollen Blogbeitrag geschrieben hast, kannst du ihn plattformübergreifend auf all euren Social Media Netzwerken teilen – oder eben crossposten. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, Content ohne großen Aufwand an mehreren Orten zu veröffentlichen.

Durch das Crossposting auf verschiedenen Social Media Plattformen haben Branding und Marketing eine größere Chance auf Erfolg. Ob Anzeige oder Influencer Kampagne – manche Inhalte funktionieren auf mehr als einem Channel.

Das plattformübergreifende Posten in den sozialen Medien kann eine enorme Zeit- und Kostenersparnis mit sich bringen, insbesondere für kleine Unternehmen mit begrenzten Ressourcen. Anstatt für jede Social Media Plattform einzigartigen Content zu entwickeln, können Inhalte „recycelt” werden, um ein größeres Publikum zu erreichen.

Die Vor- und Nachteile von Crossposting auf Social Media

Für Unternehmen mit mehreren Social Media Accounts bietet das kanalübergreifende Posten wertvolle Vorteile. Zeitersparnis ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere für kleine Unternehmen, die bei der Verwaltung ihrer Social Media Präsenz effizient vorgehen müssen. Es kann ein einziges kreatives Konzept und eine einzige Botschaft entwickelt werden, die dann für das gesamte Social Media Marketing eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Brand Awareness und die Markenkennung, der sich aus dem Crossposting der gleichen Inhalte auf mehreren Kanälen ergibt. Der durchschnittliche Social Media Nutzer ist auf sechs verschiedenen Plattformen aktiv und beschäftigt sich rund 2 Stunden und 29 Minuten pro Tag mit dem Content dieser Social Media Netzwerke. Wenn sie die gleichen Beiträge auf mehreren Plattformen sehen, trägt dies zu einer stärkeren Markenpräsenz und einer höheren Wahrnehmung der Kampagne bei.

Anhand von Analysen lässt sich feststellen, wie gut eure plattformübergreifenden Inhalte beim Publikum ankommen. Wenn du weißt, welcher Content den größten Anklang findet, kannst du ihn im Handumdrehen auf euren weiteren Social Media Kanälen teilen und so eure Social Media Feeds einfach und unkompliziert aktualisieren.

Social Media Management Tools machen das Crossposting spielend leicht. Du lädst deinen Content hoch und die Tools übernehmen die Formatierung der Inhalte für die jeweiligen Kanäle und posten sie anschließend zum gewünschten Zeitpunkt für dich.

Die Formatierung ist beim Crossposting in mehreren Social Media Netzwerken der Schlüssel zum Erfolg. Das kann je nach Vorgehensweise ein Vor- oder ein Nachteil sein. Jede Social Media Plattform hat ihre eigenen Anforderungen, beispielsweise in Bezug auf die erlaubte Anzahl von Zeichen. Außerdem wird der Content auf den verschiedenen Kanälen unterschiedlich dargestellt, d. h. was auf IG toll aussieht, wirkt auf Pinterest vielleicht weniger ansprechend.

Und nicht zuletzt solltest du dir Gedanken darüber machen, wie gut wiederholter Content bei deinem Publikum ankommt. Auch das kann je nach Sichtweise ein Vor- oder ein Nachteil sein. Ein Vorteil ist, dass ein Nutzer erneut auf eine Idee oder ein Angebot aufmerksam gemacht wird. Vielleicht hatten sie vor, einen Kauf zu tätigen oder sich mit dem Content auseinanderzusetzen und es dann schlichtweg vergessen. Auf der anderen Seite könnte eine Überpräsenz entstehen und der Eindruck erweckt werden, dass euer Posting etwas zu viel des Guten ist.

Best Practices für Crossposting

Das Crossposting hat zweifellos seine Tücken. Schauen wir uns einige bewährte Vorgehensweisen beim Crossposting an, damit du das größtmögliche Social Media Engagement erzielst:

Überprüfe die Posting-Bestimmungen jeder einzelnen Plattform

Von der Zeichenbeschränkung bis hin zum geeigneten Content gibt es vieles, was du über das Posten auf Social Media wissen musst. Mache es dir zum Ziel, die Besonderheiten jeder Plattform genau zu kennen. Sonst verbringst du die Zeit, die du beim Crossposting einsparst, mit der Korrektur kleiner Fehler.

Plane Beiträge im Voraus

Nutze Tools zur Terminierung von Beiträgen und zur automatischen Veröffentlichung. Die Einrichtung und Verknüpfung all deiner Social Media Accounts und die Vergabe von Admin-Berechtigungen ist mit wenig Aufwand verbunden. Sobald du die entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast, wird das Crossposting einfacher und schneller.

Viele Social Media Tools bieten eine Content-Vorschau, damit du dir deine Beiträge ansehen kannst, bevor sie online gestellt werden.

Poste nicht alle Beiträge kanalübergreifend

Es gibt einen guten Grund für die Vielfalt und den Aufschwung von Social Media Plattformen jeglicher Art. Sie funktionieren alle ein bisschen anders und jede von ihnen spricht ein spezifisches, einzigartiges Publikum an. TikTok wird beispielsweise für unterhaltsame Videos besucht, während die Menschen auf Pinterest nach Inspirationen für ihr Zuhause, Essen und Mode suchen. Instagram ist wiederum die erste Adresse für Storytelling anhand von Bildern.

Marken müssen ein ausgewogenes Maß für Crossposting finden. Sie sollten es strategisch einsetzen, anstatt standardmäßig alle Inhalte auf sämtlichen Kanälen zu posten. Das Engagement ist größer, wenn die Inhalte für jede einzelne Plattform und ihr Publikum optimiert werden.

Wenn es natürliche Überschneidungen zwischen den Plattformen gibt, nutze die Gelegenheit zum Cross-Posting! Aber es zu erzwingen, lohnt sich nicht.

Höre auf das Feedback eures Publikums

Euer Publikum ist eine der besten Anlaufstellen für die Beurteilung eurer Crossposting-Performance. Halte immer im Hinterkopf, dass eure Social Media Präsenz für sie gedacht ist, nicht für euch! Beobachte das Engagement und das Feedback eurer Zielgruppe, um ihre Meinung zu euren Crossposts zu hören. Ob direkt durch Kommentare oder indirekt durch Engagement – sie lassen euch wissen, ob euer Crossposting den richtigen Nerv trifft.

Wie Crossposting auf spezifischen Social Media Plattformen funktioniert

Es gibt keine universelle Social Media Crossposting Strategie. Jede Plattform erfordert spezifische Schritte, um Inhalte effektiv zu teilen, sei es durch direkte Verbindungen zwischen den Apps oder durch manuelles Kopieren und Einfügen von Links. Damit du es durchgängig richtig machst, nehmen wir die einzelnen Plattformen unter die Lupe.

Wie Crossposting auf Facebook und Instagram funktioniert

Das Facebook und Instagram ist eine der gängigsten Crossposting Kombinationen und eine einfache Möglichkeit, eure Beiträge auf beiden Plattformen zu teilen.

Zunächst musst du wissen, wie Facebook und Instagram miteinander verknüpft werden.

Öffne die Einstellungen auf deiner Facebook-Seite.

Klicke in der linken Seitenleiste auf Instagram.

Wenn die Aufforderung zur Anmeldung bei Instagram erscheint, logge dich in deinen Account ein und die Konten werden miteinander verknüpft.

Jetzt kannst du Bildbeiträge erstellen, die auf Facebook und Instagram erscheinen. Füge einen (oder mehrere) Hashtags hinzu, um die Sichtbarkeit deiner Facebook/IG-Posts zu erhöhen, mehr Menschen zu erreichen und mehr Instagram und Facebook Likes zu erhalten.

Denke daran, dass die Facebook und Instagram Crossposting Verknüpfung nur funktioniert, wenn dein Facebook Post ein Bild enthält. Wenn mehrere Bilder hinzugefügt werden, funktioniert das Crossposting nicht.

Vergewissere dich, dass die Option Crossposting mit Instagram aktiviert ist und klicke dann auf „Jetzt posten”!

Wie Crossposting auf Facebook und Twitter funktioniert

Wie bei Facebook und Instagram erfährst du hier, wie das gleichzeitige Posting auf Facebook und Twitter gehandhabt wird.

Stelle sicher, dass deine App-Einstellungen in Facebook aktiviert sind, damit andere Apps mit Facebook verknüpft werden können. Überprüfe zudem die Datenschutzeinstellungen für deine Facebook-Posts. Falls noch nicht geschehen, schalte die Datenschutzeinstellungen auf „Öffentlich” um, damit sie euer Twitter-Publikum ebenfalls sehen kann.

Melde dich zunächst in deinem Facebook Account an.

Gehe zu Facebook.com/Twitter.

Klicke auf „App verwenden”.

Logge dich bei Twitter ein und klicke auf „App autorisieren”.

Speichere deine Änderungen.

Sobald die beiden Apps verknüpft sind, werden alle eure Tweets auf eurer Facebook-Seite angezeigt. Euer Facebook-Publikum sieht zudem auch eure über Twitter geteilten Inhalte.

Wie Crossposting auf Facebook und LinkedIn funktioniert

Das Crossposting von Facebook auf LinkedIn verläuft ähnlich wie bei Twitter. Die LinkedIn App muss mit eurer Facebook Seite verknüpft sein und anschließend kann wie gewohnt auf Facebook gepostet werden.

Logge dich bei Facebook ein und suche nach der LinkedIn App Seite.

Klicke auf „App verwenden”.

Nachdem du zu LinkedIn weitergeleitet wurdest, logge dich in deinen Account ein und klicke auf „Mit Facebook verknüpfen”.

Wenn du im Pop-up-Fenster nach der Genehmigung zum Posten in eurem Namen gefragt wirst, stimme zu. Jetzt kann das Crossposting auf Facebook und LinkedIn losgehen.

Als zusätzlichen Bonus importiert LinkedIn deine Facebook Kontakte und ermöglicht es dir, sofort neue LinkedIn Connections herzustellen.

Vergiss nicht, in eurem LinkedIn Profil einen Link zu eurer Facebook Seite hinzuzufügen. Gehe zu eurem Profil, klicke auf Bearbeiten und gib die Facebook URL in das dafür vorgesehene Feld ein.

Wie Crossposting auf Facebook und Reddit funktioniert

Das Crossposting auf Reddit ist etwas einfacher, aber weniger automatisiert als die Verknüpfung von Apps wie Twitter oder LinkedIn. So funktioniert das Crossposting auf Reddit und Facebook.

Melde dich bei Reddit an und suche den Content, den du als Crosspost veröffentlichen möchtest.

Klicke auf den „Teilen”-Link unter dem Content und wähle „Link kopieren”.

Füge den Link auf deiner Facebook-Seite ein. So können die Nutzer den Inhalt sehen, ohne sich zu Reddit durchklicken zu müssen.

Dieser Prozess ist in Bezug auf das FB Crossposting etwas aufwändiger und funktioniert nicht in umgekehrter Richtung. Möchtest du deine Facebook Posts mit deinen Reddit Followern teilen, musst du dies auf die traditionelle Art und Weise tun. Und obwohl du deine Facebook Posts per Copy & Paste auf Reddit übertragen kannst, musst du, um die richtigen Subreddit-Communities zu erreichen, eine Reddit Marketingstrategie entwickeln, die auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist.

Tipp: Diesen Teil des Social Media Managements an externe Profis zu auszulagern (oder Social Media Management Tools wie die Meltwater Social Media Management Suite zu nutzen), ist ein großer Vorteil, wenn du selbst nicht die Zeit dafür aufbringen kannst oder willst.

Erreiche mit deinen Social Media Posts den größtmöglichen Effekt

Crossposting kann die Arbeit von Social Media Marketers wesentlich erleichtern. Es bietet euch die Möglichkeit, die Erstellung von Content zu konsolidieren und euren besten Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Nutze ein Social Media Management Tool, um den Prozess zu automatisieren und den Arbeitsaufwand zu verringern. Die Zeit, die dadurch eingespart wird, kann für die Entwicklung durchdachter, wirkungsvoller und hochwertiger Inhalte verwendet werden, die euer Publikum begeistern und das Crossposting lohnenswert machen.

Möchtest du mehr über Crossposting wissen? Erfahre, wie Meltwater euch helfen kann, mit euren Social Media Post die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen!