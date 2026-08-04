Eine Plattform für PR, Kommunikation, Social Media und Marketing
Behalten Sie den Überblick über Medien, Social Media & KI
Jeden Tag entstehen tausende Medienberichte, Social Media-Beiträge und KI-generierte Inhalte, die beeinflussen, wie Menschen Ihr Unternehmen wahrnehmen. Meltwater bündelt diese Informationen an einem Ort. So erkennen Sie frühzeitig relevante Entwicklungen, reagieren schneller auf Veränderungen und zeigen den Beitrag Ihrer Kommunikation.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Beobachten Sie jede Erwähnung
Alles, was über Ihr Unternehmen gesagt wird, an einem Ort
Medienberichterstattung, Social Media- und KI-Plattformen liefern wichtige Signale. Die Herausforderung besteht darin, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1,3+ Mrd.
täglich verarbeitete Dokumente
1 Mio.
übermittelte Alerts pro Tag
240+
Sprachen
Globale Medien
Social Media Kanäle
KI- Daten
Lösungen für moderne Kommunikationsteams
Media Intelligence
Verfolgen Sie die Berichterstattung weltweit und verstehen Sie, welche Themen Ihre Reputation beeinflussen.
Social Listening
Erkennen Sie, worüber Menschen sprechen, wie sich Stimmungen verändern und welche Themen an Bedeutung gewinnen.
KI-Sichtbarkeit messen
Verstehen Sie, wie KI-Systeme Ihre Marke darstellen und welche Informationen Nutzer über Ihr Unternehmen erhalten.
Media Relations
Finden Sie relevante Journalisten, personalisieren Sie Ihre Ansprache und messen Sie die Wirkung Ihrer Medienarbeit.
Influencer Marketing
Identifizieren Sie passende Creator und steuern Sie Kooperationen auf Basis belastbarer Daten.
Weniger suchen, schneller verstehen.
KI unterstützt Sie bei der Auswertung
Die Meltwater-KI hilft Teams dabei, große Datenmengen automatisch auszuwerten und die wichtigsten Erkenntnisse hervorzuheben.
Sofort erkennen, was relevant ist
Filtern Sie Millionen von Beiträgen, Artikeln und Erwähnungen automatisch und konzentrieren Sie sich auf die Themen, die wirklich zählen.
Veränderungen frühzeitig erkennen
Automatische Zusammenfassungen, Alerts und Analysen machen auf neue Entwicklungen aufmerksam, bevor sie an Dynamik gewinnen.
Schnell handeln
Gewinnen Sie klare Erkenntnisse statt unübersichtlicher Daten und treffen Sie Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage.
Entwicklungen verstehen, Ergebnisse sichtbar machen.
Kommunikatoren müssen heute mehr leisten als reine Medienbeobachtung. Sie sollen Entwicklungen einordnen, Risiken erkennen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg nachweisen.
Meltwater unterstützt Sie dabei.
Entwicklungen früh erkennen
Verfolgen Sie relevante Themen in Echtzeit und erkennen Sie Veränderungen, bevor sie größere Auswirkungen haben.
Verstehen, was funktioniert
Verbinden Sie Medienberichterstattung, Social Media-Daten und Kampagnenergebnisse in einem gemeinsamen Reporting.
Einfluss verschiedener Kanäle vergleichen
Automatisierte Dashboards und KI-Zusammenfassungen verwandeln komplexe Daten in klare, aussagekräftige Reports, auf die Führungskräfte vertrauen und auf deren Grundlage Sie handeln können.
Daten, auf die Sie sich verlassen können
PR-, Kommunikations- & Marketingteams auf der ganzen Welt empfehlen uns weiter
Treffen Sie Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage
Erfahren Sie, wie Sie mit einer einzigen Plattform alle Daten rund um PR, Kommunikation und Marketing erhalten.