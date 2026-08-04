Für uns ist es wichtig, bei allem, was wir tun, Entscheidungen auf der Grundlage von ROI und KPIs zu treffen. Mit Meltwater verfolgen wir die Leistung unserer Kampagnen genau und konnten so in etwas mehr als fünf Monaten einen Werbeäquivalenzwert (AVE) im achtstelligen Bereich erzielen.

Matt Nordby Managing Director of Communications, NASCAR