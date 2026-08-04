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Eine Plattform für PR, Kommunikation, Social Media und Marketing

Behalten Sie den Überblick über Medien, Social Media & KI

Jeden Tag entstehen tausende Medienberichte, Social Media-Beiträge und KI-generierte Inhalte, die beeinflussen, wie Menschen Ihr Unternehmen wahrnehmen. Meltwater bündelt diese Informationen an einem Ort. So erkennen Sie frühzeitig relevante Entwicklungen, reagieren schneller auf Veränderungen und zeigen den Beitrag Ihrer Kommunikation.

Demo anfragenDie Meltwater-KI entdecken
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Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns

Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.

Beobachten Sie jede Erwähnung

Alles, was über Ihr Unternehmen gesagt wird, an einem Ort

Medienberichterstattung, Social Media- und KI-Plattformen liefern wichtige Signale. Die Herausforderung besteht darin, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

1,3+ Mrd.

täglich verarbeitete Dokumente

1 Mio.

übermittelte Alerts pro Tag

240+

Sprachen

Every Signal Ring Outter

Globale Medien

Social Media Kanäle

KI- Daten

Lösungen für moderne Kommunikationsteams

Media Intelligence

Verfolgen Sie die Berichterstattung weltweit und verstehen Sie, welche Themen Ihre Reputation beeinflussen.

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Social Listening

Erkennen Sie, worüber Menschen sprechen, wie sich Stimmungen verändern und welche Themen an Bedeutung gewinnen.

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KI-Sichtbarkeit messen

Verstehen Sie, wie KI-Systeme Ihre Marke darstellen und welche Informationen Nutzer über Ihr Unternehmen erhalten.

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Media Relations

Finden Sie relevante Journalisten, personalisieren Sie Ihre Ansprache und messen Sie die Wirkung Ihrer Medienarbeit.

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Influencer Marketing

Identifizieren Sie passende Creator und steuern Sie Kooperationen auf Basis belastbarer Daten.

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Weniger suchen, schneller verstehen.

KI unterstützt Sie bei der Auswertung

Die Meltwater-KI hilft Teams dabei, große Datenmengen automatisch auszuwerten und die wichtigsten Erkenntnisse hervorzuheben.

Sofort erkennen, was relevant ist

Filtern Sie Millionen von Beiträgen, Artikeln und Erwähnungen automatisch und konzentrieren Sie sich auf die Themen, die wirklich zählen.

Veränderungen frühzeitig erkennen

Automatische Zusammenfassungen, Alerts und Analysen machen auf neue Entwicklungen aufmerksam, bevor sie an Dynamik gewinnen.

Schnell handeln

Gewinnen Sie klare Erkenntnisse statt unübersichtlicher Daten und treffen Sie Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage.

Meltwater-KI entdecken

Entwicklungen verstehen, Ergebnisse sichtbar machen.

Kommunikatoren müssen heute mehr leisten als reine Medienbeobachtung. Sie sollen Entwicklungen einordnen, Risiken erkennen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg nachweisen.

Meltwater unterstützt Sie dabei.

Reporting-Funktionen entdecken

Daten, auf die Sie sich verlassen können

Mit dem integrierten Dashboard für PR und Influencer Marketing von Meltwater haben wir eine zentrale Informationsquelle geschaffen, die KPIs und den ROI in Echtzeit nachweist. Dadurch wenden unsere über 40 globalen Teams 33 % weniger Zeit für die Erstellung von Reports auf und steigern gleichzeitig den Wert des Influencer-Marketings um 22 %.
Nataliya TkachenkoGlobal Associate Director, Communications, PR & Influencer Marketing
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Für uns ist es wichtig, bei allem, was wir tun, Entscheidungen auf der Grundlage von ROI und KPIs zu treffen. Mit Meltwater verfolgen wir die Leistung unserer Kampagnen genau und konnten so in etwas mehr als fünf Monaten einen Werbeäquivalenzwert (AVE) im achtstelligen Bereich erzielen.
Matt NordbyManaging Director of Communications, NASCAR
Wir haben vermutet, dass die Gaming-Zielgruppe einen potenziell starken Markt für uns bieten würde, wollten diese Vermutung aber anhand realer Daten bestätigen. Die Daten von Meltwater haben uns geholfen, diese Annahme zu belegen und unsere Entscheidung für eine Partnerschaft zu treffen. Dadurch konnten wir einen Umsatzwachstum von 406 % im Vergleich zum Vorjahr erzielen.
Jennifer ChangVP of Innovation and Product Strategy, Neuro
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Meltwater hilft uns dabei, Kundengespräche strukturiert zu analysieren und diese Daten in echte geschäftliche Erkenntnisse umzuwandeln. Das hat zu einem 272 % höheren Engagement auf unseren Social Media-Kanälen im Vergleich zum Vorjahr geführt.
Danny GardnerSocial Intelligence Lead, Haleon
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Gareth Crew, Social and Digital Communications Lead EMEA at Canon
Wir nutzen Meltwater, um die Gespräche mit unserer Unternehmensleitung neu zu gestalten. Wir können Impressionen, Reichweite, View-Through-Raten und die Zielgruppen aufzeigen, die wir erreichen. So erzielen wir eine um 37 % bessere Kampagnenleistung als mit unseren üblichen Markeninhalten.
Gareth CrewSocial and Digital Communications Lead EMEA, Canon
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