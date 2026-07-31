Orientierung in einem Meer von Daten

Unsere von Analysten erstellten Reports helfen den Management-Teams, wichtige Geschäftsfaktoren genauer zu erfassen, Branchentrends aufzudecken oder ein Benchmarking mit der Konkurrenz durchzuführen. Im Gegensatz zu Standardberichten stützt sich unser Team aus erfahrenen Unternehmensanalysten bei der Erstellung von benutzerdefinierten Reports auf eine objektive quantitative und qualitative Auswertung von Informationen.

Auf diese Weise haben Sie sofortigen Zugriff auf das Was, Warum und Wo von aufkommenden Themen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Ganz gleich, ob Ihre Berichtsanforderungen darauf abzielen, die Stimme Ihrer Kunden für die Produktentwicklung zu nutzen, Trends für die Sicherstellung der Relevanz Ihrer Marke zu erkennen oder die Aktivitäten Ihrer Konkurrenten im Auge zu behalten, damit Sie stets am Ball bleiben - wir erstellen benutzerdefinierte Reports anhand Ihrer spezifischen Vorgaben, damit Sie Zugriff auf die Erkenntnisse haben, die Sie für wichtige Entscheidungen benötigen.

Die Custom Reports von Meltwater werden von Kunden häufig für folgende Zwecke genutzt:

Visuelle Darstellung des Erfolgs von PR- und Marketing-Kampagnen auf eine ganzheitliche, intelligente und benutzerfreundliche Weise.

Sinnvolle Nutzung von Daten und Messgrößen, damit die gewonnenen Erkenntnisse intern mit den wichtigsten Stakeholdern geteilt werden können.

Steuerung der Planung und Umsetzung, um den Fokus auf die erfolgreichen Maßnahmen zu setzen und durch Optimierungen Ressourcen einzusparen.

Eingehendes Social Media Reporting