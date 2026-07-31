Product Feature
Custom Reports
Die Erstellung von geschäftskritischen Reports erfordert Zeit, Geduld und einen unerschöpflichen Fundus an Tabellenkalkulationen und Pivot-Tabellen. Wir wissen, wie kostbar Ihre Zeit ist und dass das Berichtswesen nicht zu jedermanns Stärke gehört - und aus diesem Grund übernehmen wir die Aufgabe des maßgeschneiderten Reportings für Sie.
Flexibilität und Zuverlässigkeit
Im Gegensatz zu Standardberichten können Sie bei den kundenspezifischen Reports von Meltwater selbst auswählen, welche Metriken und Analysen ausgewertet werden sollen und müssen nicht auf Vorlagen zurückgreifen. Die maßgeschneiderten Reports von Meltwater werden von einem Team von Analysten erstellt, die quantitative Daten mit qualitativen Analysen zusammenführen. Was auch immer Ihre Anforderungen sind - unsere benutzerdefinierten Reporting-Funktionen veranschaulichen den Wert und den Media Impact Ihrer geleisteten Arbeit.
Ihr Report, auf Ihre exakten Anforderungen zugeschnitten
Wir bieten eine Vielzahl von Reporting Services an, aber manchmal benötigen Sie Ihre eigene Lösung - wir sind uns dessen bewusst. Deshalb berücksichtigen wir Ihre Anforderungen und erstellen und liefern kundenspezifische Reports, die auf Ihren Vorgaben und KPIs basieren. Lassen Sie uns einfach wissen, welche Art von Report Sie benötigen und wie Sie sich die Darstellung der Analysen und Einblicke wünschen. Unser Team unterstützt Sie bei der Umsetzung.
Unser Reporting-Team übernimmt die aufwendige Arbeit
Das Tracking relevanter Messgrößen und der Nachweis des ROI/der Attribution ist wichtiger als je zuvor. Die Ermittlung der Auswirkungen Ihrer Paid, Earned, Shared und Owned Media-Aufwendungen (über den gesamten Funnel hinweg) kann jedoch eine Menge manueller Analysen bedeuten, einschließlich der Konsolidierung von Daten und Metriken aus verschiedenen Tools. Mit den benutzerdefinierten Reports von Meltwater sparen Sie Zeit, denn wir optimieren Ihr Reporting und nehmen Ihnen die aufwendige Arbeit ab.
Orientierung in einem Meer von Daten
Unsere von Analysten erstellten Reports helfen den Management-Teams, wichtige Geschäftsfaktoren genauer zu erfassen, Branchentrends aufzudecken oder ein Benchmarking mit der Konkurrenz durchzuführen. Im Gegensatz zu Standardberichten stützt sich unser Team aus erfahrenen Unternehmensanalysten bei der Erstellung von benutzerdefinierten Reports auf eine objektive quantitative und qualitative Auswertung von Informationen.
Auf diese Weise haben Sie sofortigen Zugriff auf das Was, Warum und Wo von aufkommenden Themen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Ganz gleich, ob Ihre Berichtsanforderungen darauf abzielen, die Stimme Ihrer Kunden für die Produktentwicklung zu nutzen, Trends für die Sicherstellung der Relevanz Ihrer Marke zu erkennen oder die Aktivitäten Ihrer Konkurrenten im Auge zu behalten, damit Sie stets am Ball bleiben - wir erstellen benutzerdefinierte Reports anhand Ihrer spezifischen Vorgaben, damit Sie Zugriff auf die Erkenntnisse haben, die Sie für wichtige Entscheidungen benötigen.
Die Custom Reports von Meltwater werden von Kunden häufig für folgende Zwecke genutzt:
Visuelle Darstellung des Erfolgs von PR- und Marketing-Kampagnen auf eine ganzheitliche, intelligente und benutzerfreundliche Weise.
Sinnvolle Nutzung von Daten und Messgrößen, damit die gewonnenen Erkenntnisse intern mit den wichtigsten Stakeholdern geteilt werden können.
Steuerung der Planung und Umsetzung, um den Fokus auf die erfolgreichen Maßnahmen zu setzen und durch Optimierungen Ressourcen einzusparen.
Eingehendes Social Media Reporting
Tote Winkel eliminieren
Mithilfe von KI analysiert unsere Media Intelligence Lösung mehr als 300.000 globale Quellen, darunter Online-Nachrichtenquellen, Kommentare, Bewertungen, Foren, Message Boards und über 300 Millionen Blog-Posts und Social Media Konversationen - und das in kürzester Zeit. Wir sind stolz darauf, mit unserem Berichtswesen die Analysen in richtungsweisende Erkenntnisse umzuwandeln und Sie bei Ihrem Social Media Reporting zu unterstützen.
Das Ergebnis: Unsere maßgeschneiderten Berichte stellen sicher, dass jeder Stein umgedreht wird. Verlassen Sie sich auf uns, wenn es darum geht, einen Rundum-Blick auf Ihr Unternehmen zu erhalten, damit Sie stets genau wissen, wo Sie stehen.
Welche Art von Custom Report wünschen Sie sich?
Welche Berichtsart Sie auch immer suchen, wir haben die passende Lösung für Sie. Hier ist ein Auszug aus den benutzerdefinierten Reports, die wir regelmäßig bereitstellen:
- Monatliche Performance-Reports
- Vierteljährliche Performance-Reports
- Jährliche Performance-Reports
- Kampagnen-Reports
- Krisen-Reports
- PR Reports
- Social Media Reporting
Nutzen Sie kundenspezifische Auswertungen, um Ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren und entdecken Sie, wie Sie mit den maßgeschneiderten Reports von Meltwater Ihren Daten mehr Bedeutung verschaffen können.
Die Vorteile des Meltwater Custom Reporting Services
Meltwater-Kunden nutzen unsere maßgeschneiderten Reports, um sich einen umfassenden Überblick über ihre Marke, ihr Produktportfolio, ihre Branche und ihre Wettbewerbsposition zu verschaffen. Gleichzeitig können sie den Zusammenhang von geschäftskritischen Medieneinblicken verstehen, damit in kürzester Zeit umfassendere, intelligentere und bessere Entscheidungen getroffen werden können.
Die maßgeschneiderten manuellen Reports von Meltwater ermöglichen Geschäftsführern eine beispiellose globale Perspektive auf die sich entwickelnden Risiken und Chancen, die sich auf ihr Unternehmen auswirken könnten.
Mit den kundenspezifischen Reporting Services von Meltwater können Sie selbst auswählen, welche PR- und Marketing-Metriken ausgewertet werden und müssen sich nicht mit Messgrößen aus Vorlagen begnügen.
Im Gegensatz zu Standard-Reports werden unsere individuellen Berichte präsentationsfertig im gewünschten Format bereitgestellt, damit sich unsere Kunden um nichts mehr kümmern müssen.
Unsere kundenspezifischen Berichte basieren auf der besten AI-Crawling-Technologie der Branche und stützen sich auf die größte globale Nachrichtenquellen. Das Ergebnis? Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie ein umfassendes Bild von ihrer Marketing- und Kommunikations-Performance erhalten.
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Der maßgeschneiderte Reporting Service von Meltwater erlaubt es Ihnen, alle für Sie relevanten Datenquellen einzubeziehen. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Social Insights und Performance-Metriken, PR Insights und Custom Scoring sowie Audience & Consumer Insights. Wenn Sie spezifische Anforderungen haben, helfen Ihnen unsere Produktexperten gerne weiter.
Mit einer breiten Palette an Media Intelligence Produkten bietet Meltwater allen unseren Kunden eine maßgeschneiderte Lösung. Unsere Produktexperten unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Reporting-Lösung für Ihre Bedürfnisse.
Ja. Unsere erfahrenen Analysten können Sie bei der Zusammenstellung und Versendung von News Briefs an die Geschäftsleitung und andere wichtige Stakeholder unterstützen. Wir arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um die Vorgaben und gewünschten Ergebnisse zu bestimmen. Anschließend erstellen wir aufschlussreiche, ausführungsreife News-Briefs, um Ihr Unternehmen stets auf dem Laufenden zu halten.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.