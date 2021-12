PR und Social Media sind eng miteinander verknüpft. Wozu also zwei separate Tools für die Überwachung von Erwähnungen in den sozialen Medien und der Berichterstattung in den News verwenden? Mit Meltwater beobachten Sie Ihre Marke in traditionellen Rundfunk-, Print- und Online-Nachrichten sowie in den sozialen Medien und sparen so Zeit und Geld.

Sie zahlen nicht für separate Monitoring Tools

Die Mitarbeiterschulung beschränkt sich auf eine einzige Plattform

Schnellere Erstellung von Reports

Sie gewinnen einen Rundum-Überblick über den Zustand Ihrer Marke