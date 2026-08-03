Social Listening & Social Media Monitoring Tool
Erfahren Sie, was Menschen über Ihre Marke, Wettbewerber und Branche sagen.
Jeden Tag finden in den sozialen Medien Milliarden von Konversationen statt. Diese Diskussionen helfen den Menschen, alle möglichen Kaufentscheidungen zu treffen und beeinflussen die öffentliche Wahrnehmung von Unternehmen wie dem Ihren. Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, tauschen sich die Menschen auf den verschiedensten Social Media Plattformen über Ihre Branche, Ihre Mitbewerber und Sie aus. Wenn Sie diesen Konversationen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken, entgehen Ihnen wertvolle Geschäftsmöglichkeiten. Meltwater kann Sie bei der Verfolgung dieser Gespräche unterstützen.
Das ultimative Social Listening Tool
Wann immer jemand auf einer Social Media Plattform Ihre Marke erwähnt oder über ein Thema spricht, das für Ihr Unternehmen von Bedeutung ist, müssen Sie darüber im Bilde sein. Meltwater bietet eine der branchenweit umfassendsten Social Listening Plattformen, damit Ihnen auch wirklich nichts entgeht.
Unser Social Media Monitoring Tool durchsucht Datenfeeds von:
- YouTube
- Twitch
- Blogs
- Diskussionsforen
- Podcasts
- Online-Nachrichten
- Websites mit Konsumentenbewertungen
Wo immer Ihr Unternehmen erwähnt wird - Meltwater stellt sicher, dass Sie davon erfahren. Wir setzen sogar KI-Algorithmen ein, um Ihre Marke aus Tausenden von Podcasts, in denen sie erwähnt wird, herauszufiltern. Weshalb immer wieder wertvolle Zeit mit der manuellen Suche nach Keywords in verschiedenen Social Networks vergeuden, wenn wir den gesamten Social Listening Prozess für Sie automatisieren können?
Mehr Informationen finden Sie in unserem Social Media Monitoring Guide.
News und Social Media Monitoring Tools in einer Plattform
PR und Social Media sind eng miteinander verknüpft. Wozu also zwei separate Tools für die Überwachung von Erwähnungen in den sozialen Medien und der Berichterstattung in den News verwenden? Mit Meltwater beobachten Sie Ihre Marke in traditionellen Rundfunk-, Print- und Online-Nachrichten sowie in den sozialen Medien und sparen so Zeit und Geld.
- Sie zahlen nicht für separate Monitoring Tools
- Die Mitarbeiterschulung beschränkt sich auf eine einzige Plattform
- Schnellere Erstellung von Reports
- Sie gewinnen einen Rundum-Überblick über den Zustand Ihrer Marke
Unbegrenztes Social Listening: Schluss mit Keyword-Limits
Mit Meltwater können Sie ohne Begrenzung des Ergebnisvolumens uneingeschränkt nach Keywords suchen. Was heißt das genau? Sie können nach beliebig vielen verschiedenen Keywords, Markennamen oder Hashtags suchen, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen - unabhängig davon, wie viele Ergebnisse diese Suchen liefern.
Dies ist besonders für Agenturen, die ohne Mehrkosten ihren Kundenstamm erweitern wollen, und für In-House-Teams, die ohne zusätzliches Budget eine Reihe von Recherchen auf Social Media Plattformen durchführen und verschiedene Ideen testen müssen, äußerst interessant. Unsere Social Media Monitoring Plattform bietet Digital Marketing Fachleuten alles, was sie für den effektiven Schutz und das Wachstum ihrer Marken benötigen.
Verfolgen Sie Gespräche nicht nur, sondern lernen Sie von ihnen
Unsere Social Analytics Tools unterstützen Sie bei der sinnvollen Nutzung von Social Media Daten. Das Tracking von Markenerwähnungen ist zwecklos, wenn Sie die Bedeutung der Daten nicht verstehen. Deshalb bieten wir Social Analytics Tools an, die Ihnen durch die Erkennung von Trends und Mustern echte Business Insights für fundiertere Geschäftsentscheidungen liefern.
Ganz gleich, ob Sie nur einen einzelnen Hashtag auswerten oder eine ausgefeilte Suchabfrage zur Erfassung von Social Media Daten zu einem komplexen Thema erstellen möchten: Unser Monitoring Tool verfügt über alle notwendigen Funktionen, um diese Einblicke zu gewinnen.
Aber nicht nur die aktuellen Geschehnisse sind wichtig. Wenn Sie sich ein wirklich aussagekräftiges Bild von einem Thema machen möchten, steht Ihnen dank Meltwater ein 15-monatiges Archiv an Social Media Daten, einschließlich der vollständigen Twitter Firehose, zur Verfügung. Dadurch lassen sich Muster aus der Vergangenheit auswerten und Jahresvergleiche der wichtigsten Messgrößen anstellen.
- Visual Analytics Searching, powered by Linkfluence, verwenden, um nicht-verbale/nicht-textliche Inhalte zu analysieren, die in Nachrichten, Blogs und Reddit gepostet werden.
- Neue Verbrauchertrends in Echtzeit erkennen
- Ungenutzte Geschäftsmöglichkeiten aufdecken
- Fundierte Daten für die Ausarbeitung von Kampagnen nutzen
- Benchmarking vergangener Kampagnen
- Informationen über Mitbewerber erfassen
Mit einer derart umfangreichen Quelle an Social Data, die Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung steht, bleiben keine Informationen unerschlossen. Erstellen Sie Ihre Abfrage mithilfe unseres leistungsstarken Booleschen Search Tools und tauchen Sie dann dank den besten Analysetools der Branche in ein Meer von Daten ein, um die verborgenen Insights zu entdecken, die Ihre nächste Marketingkampagne beflügeln oder für Inspiration bei Ihrer neuen Produktpalette sorgen.
Social Listening trifft Risikomanagement
Erkennen Sie eine Krise, bevor sie entsteht
Eine Krise kann für praktisch jede Marke aus dem Nichts entstehen. In der Regel beginnt das Feuer in den sozialen Medien zu lodern, bevor es sich zu einem großflächigen Brand entwickelt. Mit Meltwater Social Listening werden Sie frühzeitig gewarnt, wenn Online-Gespräche - ganz gleich aus welchem Grund - über Ihre Marke geführt werden. So können Sie den Themen, die diese Konversationen anheizen, rasch auf den Grund gehen.
Mit automatischen Alerts und Reporting Tools erfahren Sie immer als Erste, wenn sich eine größere Sache anbahnt. Warten Sie nicht auf monatliche Berichte, um festzustellen, dass eine Krise droht. Meltwater kann Warnmeldungen direkt auf Ihr Handy senden, damit Sie dem Problem zuvorkommen und umgehend handeln können. Wenn Sie die Anzeichen eines potenziellen Problems erkennen, sind Sie in der Lage, rasch Maßnahmen zu ergreifen und eine größere Krise zu vermeiden, bevor die Medien davon Wind bekommen. Wenn Sie für den Schutz des Markenrufs eines Unternehmens verantwortlich sind, ist Social Media Monitoring ein unverzichtbares Instrument.
Sofortige Insights
Sentiment auf einen Blick erkennen
Unser Sentiment Analytics Tool gibt Ihnen einen unmittelbaren Eindruck davon, wie die Menschen über Ihre Marke oder ein anderes Thema denken. Durch das Sentiment-Tracking im Zeitverlauf lassen sich Trendlinien für positives und negatives Sentiment problemlos verfolgen und Sie können klar und einfach nachvollziehen, ob Ihre Kampagnen die gewünschte Wirkung auf die Wahrnehmung Ihrer Marke haben.
Meltwater schlüsselt das Sentiment zudem nach Kanälen auf, damit Sie die Stimmung in den sozialen Medien mit der in den Nachrichtenmedien vergleichen oder feststellen können, ob eine Unterhaltung auf einer bestimmten Social Media Plattform einen Stimmungsumschwung bewirkt.
Unsere auf das Sentiment ausgerichteten Word-Clouds ermitteln die am häufigsten genutzten Wörter aus positiven und negativen Konversationen und visualisieren so auf einfache Weise die Themen, die für die unterschiedlichen Wahrnehmungen Ihrer Markenreputation entscheidend sind.
Aussagekräftige Metriken
Sentiment auf einen Blick erkennen
Mit den Social Media Monitoring Tools von Meltwater können Sie den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Kunden auf den Grund gehen – selbst, wenn sie nicht direkt über Ihre Marke sprechen, sondern lediglich Ihre Branche oder Produktkategorie thematisieren. Durch das Verfolgen und Analysieren dieser Gespräche erhalten Sie ein umfassendes Bild von den Interessen, Einstellungen und Verhaltensweisen Ihrer Kunden und können so gezieltere und effektivere Marketingkampagnen entwickeln.
Unsere Welt bewegt sich in einem immer rasanteren Tempo und dank unserer Social Media Monitoring Plattform bleiben Sie in Echtzeit über die sich entwickelnden Verbrauchertrends am Puls der Zeit. Die Gespräche in den sozialen Netzwerken sind eine reichhaltige Quelle für Einblicke in die Entwicklung der Verhaltensweisen, Erwartungen und Einstellungen Ihrer Kunde und durch die Auswertung dieser Social Media Daten sind Sie in der Lage, mit Ihrer Strategie diesen Trends einen Schritt voraus zu sein.
Bildsuchen & visuelle Enrichments
Visuelle Enrichments (Datenanreicherungen) sind ein großer Fortschritt in der KI-gestützten Analytik. Visuelle Anreicherungen ermöglichen es Ihnen, Erkenntnisse über Ihre Marke in nonverbalen/nichttextlichen Inhalten zu gewinnen, die in Nachrichten, Blogs und Reddit veröffentlicht werden.
Visuelle Enrichments ermöglichen es Ihnen, den Kontext eines Bildes zu durchsuchen, anstatt wie üblich nur den Text von Nachrichten, Blogs und Reddit-Dokumenten in Explore. Suchen Sie nach bestimmten Logos, Berühmtheiten, Geschlechtern usw. über eine neue Booleschen Sucherweiterung.
Wir bieten verschiedene visuelle Datenanreicherungstypen, u.a.:
- Optische Zeichenerkennung (OCR)
- Logo-, Emotions- und Berühmtheiten-Erkennung
- Klassifizierung von Memes, Altersgruppen und Geschlecht
- Erkennung von Objekten & Szenen
- Not Safe for Work (nsfw) Klassifizierung
Medienkooperationen perfektionieren
Authentische Influencer identifizieren
Heutzutage bezeichnet sich jeder als Influencer! Unsere Social Listening Tools helfen Ihnen, die Personen ausfindig zu machen, die in Ihrem Markt tatsächlich Einfluss haben. Wir ermitteln die Personen, die in Gesprächen rund um Ihre Marke eine zentrale Rolle einnehmen und analysieren ihr Publikum, um festzustellen, ob sie tatsächlich den gewünschten Einfluss haben oder doch nicht die erhoffte Relevanz besitzen.
Der Aufbau von Kooperationen mit authentischen Influencern kann sich als lukrative Marketingstrategie erweisen - allerdings nur, wenn Sie sich sicher sein können, dass Ihr Partner ein echtes Publikum aufgebaut hat, das seiner Meinung vertraut. Wir können Ihnen helfen, diese Personen zu finden und die Schwindler mit ihren künstlich aufgeblähten Followerzahlen zu vermeiden.
Marktforschung in der weltweit größten Fokusgruppe
Haben Sie eine neue Idee, die Sie testen möchten? Mit Social Media Monitoring Tools haben Sie sofortigen Zugang zur größten Fokusgruppe der Welt. Loggen Sie sich auf unserer Plattform ein, erstellen Sie Ihre Suchanfrage und innerhalb von Sekunden haben Sie Zugriff auf die Ansichten und Meinungen von Milliarden von Menschen, um Ihren Geschäftsideen das nötige Leben einzuhauchen.
In der Vergangenheit hat Marktforschung Monate gedauert. Es mussten Umfragen erstellt, Fokusgruppen gebildet und danach die Ergebnisse ausgewertet werden - alles Schnee von gestern. Mit Meltwater Social Listening erhalten Sie sofortige Antworten auf fast alle Ihre Fragen, finden Marktlücken und erkennen aufkommende Trends, bevor es andere tun. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie zu den gewünschten Antworten kommen, steht Ihnen unser fachkundiges Kundensupportteam jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei den richtigen Suchanfragen und der Interpretation der Ergebnisse.
Für die Zusammenarbeit entwickelt
Meltwaters Social Listening Tools für Unternehmen wurden entwickelt, um den Teams eine nahtlose und effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie als kleines betriebsinternes Team tätig sind oder als Agentur verschiedene Kunden betreuen - unsere Plattform bietet Ihnen die erforderlichen Tools, um alle Beteiligten stets informiert und auf dem Laufenden zu halten.
- Benötigen Sie ein Dashboard, das Ihnen in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse liefert? Es könnte nicht einfacher sein. Erstellen Sie die Suchanfrage, wählen Sie aus, welche Dashboard-Widgets Sie benötigen und geben Sie dann den Zugriff für Ihre Teammitglieder frei. Nichts einfacher als das. Richten Sie einfach Ihre Social Media Suchanfrage ein und legen Sie dann fest, ob Sie die Berichte täglich, wöchentlich oder monatlich erhalten möchten. Danach können Sie sich zurücklehnen und Meltwater alles auf Autopilot erledigen lassen.
- Benötigen Sie ein Dashboard, das Ihnen in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse liefert? Es könnte nicht einfacher sein. Erstellen Sie die Suchanfrage, wählen Sie aus, welche Dashboard-Widgets Sie benötigen und geben Sie dann den Zugriff für Ihre Teammitglieder frei.
Mit Meltwater erhält jeder die Informationen, die er braucht und hat einfachen Zugriff auf die Funktionen, die für ihn am wichtigsten sind. So fällt nie wieder etwas durch die Maschen!
Kein anderes Listening Tool bietet die Fähigkeiten dieses All-in-One-Workflows, auf den sich die größten Marken und innovativsten Agenturen der Welt beim Social Media Monitoring auf Unternehmensebene verlassen.
Social Media Monitoring API: Den Daten auf den Grund gehen
Unsere Social Analytics Tools sind benutzerfreundlich und intuitiv und unterstützen Sie bei der Erforschung von Social Data und der Gewinnung der erforderlichen Insights. Wenn Sie jedoch komplexere Analysemöglichkeiten benötigen, kann Meltwater Social Media Rohdaten direkt von der Plattform exportieren, die Sie dann einfach in das Analysetool Ihrer Wahl importieren können.
Alternativ kann unsere Social Listening & Social Media Monitoring API verwendet werden, um Ihre eigene Lösung in Meltwater einzubinden.
Mehr Konkurrenzwissen als Ihre Mitbewerber selbst
Mit Meltwater Social Listening erhalten Sie eine Fülle von Informationen über Ihre eigenen Kunden und Märkte, doch weshalb nicht noch einen Schritt weitergehen? Wir können Ihnen auch wertvolle Informationen über Ihre Mitbewerber verschaffen.
Finden Sie heraus, was die Kunden ihrer Konkurrenten an ihren Produkten lieben oder für verbesserungswürdig halten, wie die Leute auf ihre Marketingkampagnen reagieren und welche Geschäftsmöglichkeiten sie verpassen. All diese wertvollen Erkenntnisse warten in den sozialen Medien auf Sie, wenn Sie wissen, wo und wie Sie suchen müssen.
Vergleichen Sie ganz einfach Ihren Share of Voice, das Sentiment, das Engagement und andere wichtige Kennzahlen mit einem oder mehreren Mitbewerbern. Unsere Social Listening Tools liefern Ihnen so viele Informationen über Ihre Konkurrenten, dass diese sich fragen werden, welche geheimen Superkräfte Ihnen zu diesem Wissen verholfen haben.
Kundenbetreuung der Spitzenklasse
Wir wissen, dass selbst bei so leistungsstarken und benutzerfreundlichen Social Media Monitoring Tools wie unseren die Kunden ab und zu ein wenig Unterstützung benötigen. Unser Team von Produktexperten steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus unserer Social Listening Plattform ziehen.
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Erstellung einer Suchanfrage für bestimmte Endergebnisse benötigen, Ratschläge für die Auswertung von Social Data suchen oder einfach nur eine kleine Auffrischung der Funktionen unserer Plattform wünschen - unser globales Support-Netzwerk steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir sind uns bewusst, dass unser zuverlässiger Kundenservice genauso wichtig ist wie unsere bewährte Social Media Monitoring Plattform.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.
Häufig gestellte Fragen
Beim Social Listening wird ermittelt, wann ein bestimmtes Keyword oder ein Begriff in den sozialen Medien erwähnt wird. Social Listening wird von Unternehmen häufig eingesetzt, um zu beobachten, wann Verbraucher auf bestimmten Plattformen über ihre Marke sprechen. Es kann aber auch verwendet werden, um in den sozialen Medien Erwähnungen zu jedem beliebigen Thema, mit dem Sie sich näher befassen möchten, zu finden.
Die beiden Begriffe werden oft synonym verwendet und können das Gleiche bedeuten. Manchmal wird der Begriff "Social Monitoring" jedoch auch für die Überwachung der Social Media Nutzung einer Person verwendet, entweder von Mitarbeitern am Arbeitsplatz oder von Eltern zur Überwachung der Aktivitäten ihrer Kinder im Social Web.
Durch das Verfolgen von Gesprächen über Ihre Marke in den sozialen Medien erhalten Sie umfassendere Informationen über die tatsächliche Meinung der Menschen über Ihre Produkte und die angebotenen Dienstleistungen. Kluge Unternehmen nutzen diese Informationen, um gezielte Optimierungen zur Förderung der Kundenempfehlungen vorzunehmen.
Unsere Social Listening Plattform deckt die gesamten Twitter-Firehose, öffentliche Facebook-Seiten, Instagram, YouTube, Reddit, Blogs, Diskussionsforen, Websites mit Konsumentenbewertungen und Podcasts ab. Nutzer profitieren zudem von Meltwaters marktführendem Medienbeobachtungsdienst, der die Plattform um Online-Nachrichten, Print- und Rundfunkmedien erweitert.