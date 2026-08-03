Verfolgen Sie Gespräche nicht nur, sondern lernen Sie von ihnen

Unsere Social Analytics Tools unterstützen Sie bei der sinnvollen Nutzung von Social Media Daten. Das Tracking von Markenerwähnungen ist zwecklos, wenn Sie die Bedeutung der Daten nicht verstehen. Deshalb bieten wir Social Analytics Tools an, die Ihnen durch die Erkennung von Trends und Mustern echte Business Insights für fundiertere Geschäftsentscheidungen liefern.



Ganz gleich, ob Sie nur einen einzelnen Hashtag auswerten oder eine ausgefeilte Suchabfrage zur Erfassung von Social Media Daten zu einem komplexen Thema erstellen möchten: Unser Monitoring Tool verfügt über alle notwendigen Funktionen, um diese Einblicke zu gewinnen.



Aber nicht nur die aktuellen Geschehnisse sind wichtig. Wenn Sie sich ein wirklich aussagekräftiges Bild von einem Thema machen möchten, steht Ihnen dank Meltwater ein 15-monatiges Archiv an Social Media Daten, einschließlich der vollständigen Twitter Firehose, zur Verfügung. Dadurch lassen sich Muster aus der Vergangenheit auswerten und Jahresvergleiche der wichtigsten Messgrößen anstellen.



- Visual Analytics Searching, powered by Linkfluence, verwenden, um nicht-verbale/nicht-textliche Inhalte zu analysieren, die in Nachrichten, Blogs und Reddit gepostet werden.

- Neue Verbrauchertrends in Echtzeit erkennen

- Ungenutzte Geschäftsmöglichkeiten aufdecken

- Fundierte Daten für die Ausarbeitung von Kampagnen nutzen

- Benchmarking vergangener Kampagnen

- Informationen über Mitbewerber erfassen

Mit einer derart umfangreichen Quelle an Social Data, die Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung steht, bleiben keine Informationen unerschlossen. Erstellen Sie Ihre Abfrage mithilfe unseres leistungsstarken Booleschen Search Tools und tauchen Sie dann dank den besten Analysetools der Branche in ein Meer von Daten ein, um die verborgenen Insights zu entdecken, die Ihre nächste Marketingkampagne beflügeln oder für Inspiration bei Ihrer neuen Produktpalette sorgen.