Social Media Research: Ein umfassender Guide

Social Media Research, auch Social Media-Forschung genannt, hilft dir, das Potenzial, das Social Content eurem Unternehmen bietet, voll und ganz auszuschöpfen.

Wir leben in einer Welt, in der Tweets ihre Macht ausspielen und Likes die Wahrnehmung prägen. Wenn du genau weißt, welche Art von Content du für welches Publikum veröffentlichen willst, kannst du eine Strategie entwickeln, die euch auf dem Weg zur Erreichung eurer wichtigsten Ziele unterstützt.

Bei Daten dreht es sich nicht ausschließlich um Zahlen, sondern auch darum, Stories aufzudecken und mithilfe der Spuren von Likes, Shares und Kommentaren ein vollständiges Bild der Dinge zu erhalten. Aus dem Selfie-Wahn und den Status-Updates lässt sich vieles herauslesen. Die richtige Herangehensweise an Social Media Research hilft dir, mehr über die gesellschaftliche Wahrnehmung zu erfahren – und sie zu eurem Vorteil zu nutzen.

Inhalt:

Was ist Social Media Research?

Bei der Social Media-Forschung werden Social Media Daten genutzt, um mehr über aktuelle Themen, Zielgruppen und die Performance von Content zu erfahren. Die Auswertung von Social Media Daten liefert quantitative Insights (z. B. Engagement-Raten, beste Zeiten zum Posten), kann aber auch qualitative Einblicke über menschliche Verhaltensweisen, Vorlieben und Meinungen liefern.

Mithilfe von Social Media Research können Unternehmen gezielt nach Mustern und Sentiments suchen, die für die Entwicklung ihrer Social Media Marketing-Strategie genutzt werden können. Diese Daten helfen bei der Entscheidung, welche Inhalte erstellt, auf welchen Kanälen gepostet und wie die Zielgruppe erreicht werden soll, wann der beste Zeitpunkt für die Veröffentlichung ist und bei vielen anderen Entscheidungen, die rascher zu den angestrebten Ergebnissen führen.

Es gibt nicht DIE eine beste Methode für die Durchführung von Social Media Research. Du kannst das Engagement, das deine Beiträge auslösen, manuell auswerten oder den Content eurer Mitbewerber genauer unter die Lupe nehme. Ihr könnt aber auch Social Listening Tools von Drittanbietern nutzen, um euch Social Media Daten zu einem bestimmten Thema zusammenstellen zu lassen.

Social Media-Forschung kann sowohl in formeller (wie ein traditionelles Forschungsprojekt) als auch in informeller Form erfolgen. Vielleicht hast du ein bestimmtes Ziel vor Augen, vielleicht weißt du aber auch nicht, wonach du suchst und willst einfach nur sehen, welche wertvollen Informationen in den Ergebnissen auftauchen.

Sehen wir uns einige Optionen an.

Social Media Analytics

Ganz gleich, welche Kanäle ihr für eure Aktivitäten nutzt – mit integrierten Social Analytics lassen sich eine Fülle von Erkenntnissen gewinnen. Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter stellen dir umgehend Informationen über die Performance deines Contents und eures Publikums bereit.

Du musst auch nicht immer genau wissen, wonach du suchen sollst, sondern kannst einfach deine Analysen zu durchforsten und dann Fragen oder Ideen festhalten, die du genauer betrachten möchtest.

Tip: Erfahre mehr in unserem ultimativen Social Media Analytics Guide.

Google Alerts

Google Alerts ist ein kostenloses Social Media Monitoring Tool, dessen Nutzen oft unterschätzt wird. Es bietet dir einzigartige Perspektiven und Insight zu einem bestimmten Thema. Du kannst einen Google Alert zu einem Keyword oder Thema deiner Wahl einrichten und erhältst dann täglich eine Zusammenfassung der Artikel, die in diesem Zusammenhang veröffentlicht wurden.

Dadurch erfährst du mehr über die Beiträge, die andere Marken und Unternehmen veröffentlicht haben. Nutze diese Erkenntnisse in deinem Social Media Content, um Trends und neuen Themen vor euren Mitbewerbern aufzugreifen. So könnt Ihr Unterhaltungen anstoßen, anstatt euch nach deren aufflammen in den Social Medien nur daran zu beteiligen.

Mit einem Social Listening Tool wie der Meltwater Social Listening Suite wirst du in der Welt der sozialen Medien zur Fliege an der Wand. Du kannst deinem Publikum „zuhören“ – und zwar überall gleichzeitig.

Mit Social Listening beobachtest du Milliarden von öffentlich zugänglichen Datenpunkten auf verschiedenen Social Channels wie Twitter, Facebook und Instagram. Marken können so die Erwähnungen ihrer Produkte oder Markennamen in Echtzeit verfolgen und sich an wichtigen Unterhaltungen beteiligen.

Du kannst zudem Themen rund um eure Nische verfolgen oder erfahren, worüber euer Publikum neben eurer Marke sonst noch spricht. So erhältst du direkte Einblicke über das, was ihnen in ihrem Leben wichtig ist und kannst sie dort erreichen, wo sie sich bevorzugt aufhalten.

Möchtest du mehr darüber erfahren, wie Meltwater dir bei deiner Social Media Research helfen kann? Fülle das Formular am Ende des Artikels aus und wir melden uns bei dir!

Wenn du noch einen Schritt weiter als Social Listening gehen möchtest, kommt Media Intelligence für dich in Frage. Media Intelligence Tools zeigen dir auch, worüber jenseits der sozialen Medien gesprochen wird. Mit der Media Intelligence Suite von Meltwater beobachtest du zusätzlich zu Social Media auch Rundfunkkanäle, Blogs, Printmedien und andere neue Quellen - und das weltweit.

Erhalte eine kostenlose Demo und Beratung in Hinblick darauf, wie du Media Intelligence am besten nutzen kannst.

So erhältst du umfassendere Einblicke in aktuelle Themen und Trends, die du für eure Socials repurposen kannst. Nachrichtenwürdige Ereignisse finden ihren Weg in die sozialen Medien und verschaffen euch einen einfachen Zugang zur Aufmerksamkeit eurer Zielpruppe.

Den Unterschied verstehen: Social Media-Forschung vs. traditionelle Forschung

Neben dem social-spezifischen Aspekt bietet Social Media Research einige weitere Vorteile gegenüber der traditionellen Marktforschung.

Zum einen liefert dir Social Media-Forschung Echtzeitdaten, die laufend aktualisiert werden. Zudem erhältst anstelle von allgemeinen Informationen äußerst spezifische Insights zu eurer Zielgruppe und euren Social Media Kanälen. Dadurch kommst du schneller an die Forschungsergebnisse und erhältst rascher Einblicke in die Themen, die für euch wichtig sind.

Im Vergleich dazu wird in der traditionellen Forschung in der Regel ein spezifisches Ziel verfolgt. Sie erfordert dadurch einen strukturierten Ansatz mit einer Vielzahl von Quellen und größerem manuellem Aufwand. Diese Quellen zu finden und zu prüfen, Daten miteinander zu vergleichen und ein hohes Maß an Genauigkeit sicherzustellen, erfordert viel Zeit.

Die Kombination dieser beiden Arten von Forschung geben dir wiederum den umfassendsten Überblick über deine Zielgruppe.

So nutzt du Social Media Research für dein Unternehmen

Jetzt weißt du, was Social Media Research ist – schauen wir nun einige Möglichkeiten an, sie für euer Unternehmen effektiv zu nutzen.

Identifiziere deine Zielgruppe

Die Analyse von Social Media Daten kann dir helfen, eure Zielgruppe zu bestimmen (denn es ist nicht so, wie es scheint). Vielleicht habt ihr bereits eine klassische Zielgruppenanalyse anhand von Eckdaten wie Alter, Geschlecht und geografischer Lage durchgeführt, doch Social Media-Forschung kann noch einige Ebenen tiefer gehen und neue Zielgruppensegmente aufdecken, die ihr bislang vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen habt.

Zielgruppen entwickeln sich ständig weiter. Ihre Vorlieben, Bedürfnisse und Interessen ändern sich. Die Menschen, die ihr heute erreichen möchtet, sind vielleicht schon morgen nicht mehr relevant für euer Unternehmen. Indem du immer wieder Neues über deine Zielgruppe erfährst, kannst du deren Interessen in eurem zukünftigen Content stets berücksichtigen.

Verbessere eure Markenreputation

Die Beobachtung von Online-Unterhaltungen und Feedback gibt Unternehmen einen unmittelbaren Ansatzpunkt für ihr Reputationsmanagement. Sich anbahnende Probleme lassen sich leichter erkennen, damit ihr rasch handeln und das Image eurer Marke schützen könnt.

Der proaktive Austausch mit Kunden auf Social Media-Plattformen zeigt, dass das Unternehmen Wert auf ihre Meinung legt und sich für einen hervorragenden Social-Media-Kundenservice einsetzt. Dies schafft nicht nur Vertrauen und fördert die Kundentreue, sondern stärkt auch die Reputation der Marke als kundenorientiertes Unternehmen.

Lesetipp: So funktioniert Reputationsmessung.

Optimiere deine Social Media Marketing-Kampagnen

Je mehr du über eure Zielgruppe und die bisherige Performance eures Contents weißt, desto einfacher ist es, erfolgreiche Posts zu verfassen, die beim Publikum punkten. Erfahre anhand der Engagement-Metriken, welche Art von Content eure Zielgruppe bevorzugt und passe deine Inhalte und Botschaften ihren Interessen und Bedürfnissen an.

Darüber hinaus erhältst du Einblicke in Social Media Trends wie aktuelle TikTok-Trends. Du kannst diese Trends als Grundlage für deine eigenen Inhalte nutzen und musst nicht mehr lange werweißen, worüber du sprechen sollst.

Tipp: In unserem Guide "Skalieren durch Personalisierung" erfährst du mehr über maßgeschneiderte Inhalte und Botschaften!

Das Erfassen von Social Media-Forschungsdaten aus externen Datenquellen wirft mitunter ethische Bedenken und Fragen zum Datenschutz auf. Es ist wichtig, dass Marketer die Herkunft und Beschaffung ihrer Daten proaktiv hinterfragen.

Idealerweise sollten Tools gewählt werden, welche Vorschriften wie die DSGVO und die CCPA einhalten. Erkundige dich im Vorfeld, wie die Daten beschafft werden und ob der Datenschutz der einzelnen Nutzer gewährleistet ist. Ein Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern darf nicht auf Kosten des Datenschutzes eurer Kunden oder möglicher rechtlicher Probleme gehen.

Erfolgsgeschichten: Social Media Research-Beispiele aus der realen Welt

Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen Social Media Research, um das Engagement zu steigern, besseren Content zu erstellen und ihre Markenpräsenz und Brand Awareness auszubauen.

So nutzt Shiseido Social Media Research

Unser erstes Social Media Research-Beispiel ist von Shiseido. Dieser Meltwater-Kunde nutzt unsere Meltwater Social Media Analytics-Lösung, um herauszufinden, was ihre Marke in 120 Märkten einzigartig macht. Das Unternehmen nutzt Meltwater Social Media Monitoring, um Mitbewerber zu beobachten, Erwähnungen in den Social Media Netzwerken in einem einzigen Dashboard zusammenzufassen und sich ein Bild von der globalen Präsenz der Marke zu machen.

So nutzt Fifty Acres Social Media Research

Ein weiterer Kunde von Meltwater, Fifty Acres, nutzt unsere Plattform, um sich über relevante Themen in den sozialen Medien zu informieren. Durch das Wissen, worüber andere sprechen, können sie ihre eigenen Stories kreieren, neue Ideen für das Unternehmenswachstum ausarbeiten und sich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten mit Menschen austauschen.

So nutzt W Hotels Singapur Acres Social Media Research

W Hotels in Singapur ist ein weiteres gutes Beispiel für Social Media Research. Das Unternehmen nutzt Meltwater, um mehr über die Vorlieben seiner Kunden auf Reisen zu erfahren und so individuelle Erlebnisse in seinen Hotels zu schaffen.

So nutzt Mailchimp Social Media Research

Und last but not least nutzt Mailchimp Meltwater, um Inputs für die Entwicklung seiner Content-Strategie zu erhalten. Das Unternehmen sucht nach Trends und Themen in den sozialen Medien, die bei den Creators Anklang finden, damit diese ihre Inhalte leicht skalieren und ihr Publikum mit jedem einzelnen Post begeistern können.

Möchtest du mehr darüber erfahren, wie die Meltwater Suite auch dein Unternehmen unterstützen kann? Dann fülle einfach das folgende Formular aus, um eine pserönliche Demo unserer Plattform zu erhalten.