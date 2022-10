Das Internet ist laut und lärmig und an jeder Ecke wird um die Aufmerksamkeit der User gebuhlt. Marken fragen sich oft, wie groß der Anteil ihrer Zielgruppe ist, der sie schlussendlich auch wirklich hört und wahrnimmt. Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist die Messung des Share of Voice (SOV).

Der Aufschwung des digitalen Marketings hat Marken eine Fülle neuer Möglichkeiten zur Bewerbung ihrer Produkte, zum Einstieg in ein, zwei neue Segmente und zum Austausch mit ihren Kunden verschafft. Doch mit dieser Fülle von Optionen kommt auch die Notwendigkeit, zahlreiche Social Media Metriken beobachten zu müssen.

Wir sind der Meinung, dass nur den wirklich wichtigen Messgrößen Beachtung geschenkt werden sollte - und der Share of Voice ist definitiv eine davon. Er gibt euch Aufschluss darüber, wie ihr im Vergleich zu euren Mitbewerbern dasteht. Ohne diesen Vergleich zwischen euch und euren Mitbewerbern ist es schwieriger, eure übrigen Metriken in den richtigen Kontext zu setzen. Der Share of Voice hilft, die eigene Social Media Marketing-Performance besser einzuschätzen.

Tauchen wir also etwas tiefer in den Share of Voice ein und finden heraus, was Share of Voice bedeutet, wie man ihn berechnet und wie man ihn steigern kann!

SOV Definition: Was ist der Share of Voice?

Beginnen wir mit einer Definition von Share of Voice - was genau ist damit gemeint?

Wir definieren den Share of Voice (oft mit SOV abgekürzt) als den Anteil an den Unterhaltungen, die im Vergleich zu euren Mitbewerbern von euch dominiert werden. Wenn ihr beispielsweise in den sozialen Medien häufiger erwähnt werdet als eine konkurrierende Marke, habt ihr einen größeren SOV.

Merke: Je größer euer Share of Voice ist, desto größer ist auch eure Markenbekanntheit und Markenautorität.

In der Vergangenheit nutzten Marketer den SOV, um zu beurteilen, ob ihre bezahlten Werbemaßnahmen funktionieren. Heute hat der SOV im Marketing eine viel größere Bedeutung; er hilft nicht nur bei der Bewertung von PPC oder anderen bezahlten Anzeigen. Ihr könnt auch den organischen Website Traffic und die Erwähnungen in den sozialen Medien im Vergleich zu euren Mitbewerbern tracken.

Share of Voice vs. Share of Market

Share of Voice hört sich sehr ähnlich an wie Share of Market. Der Share of Voice kann als kleines Puzzleteil des gesamten Marktgeschehens betrachtet werden.

Der SOV misst eure Brand Awareness (Markenbekanntheit) auf einem bestimmten Kanal.

Der Marktanteil wiederum bezieht sich auf die Höhe eures Umsatzes und die Anzahl der Kunden im Verhältnis zum Gesamtmarkt.

Beide sind zur Beurteilung eurer Performance im Vergleich zu euren Mitbewerbern (Competitor Benchmarking) wichtig. Doch in diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den prozentualen Anteil an den Unterhaltungen, die euch über verschiedene digitale Marketingkanäle hinweg zufallen.

Wir haben einige Ressourcen, die euch beim Thema Marktgeschehen helfen:

Wie kann man den Share of Voice (SOV) messen?

Die Messung des Share of Voice ist ein guter Ausgangspunkt, wenn ihr verstärkt auf digitales Marketing setzen möchtet. Er gibt euch eine klarere Vorstellung davon, wo ihr auf dem Markt steht und kann euch bei der Festlegung der richtigen Ziele für die Zukunft unterstützen.

Share of Voice (SOV) Formel

Der Share of Voice kann mit dieser einfachen Formel berechnet werden:

SOV = Anzahl deiner Erwähnungen* / Gesamtanzahl der Markterwähnungen*

*Die verwendeten Kennzahlen variieren je nach Marketingkanal.

Beispiel zur Berechnung des Share of Voice (SOV)

Nehmen wir an, ihr möchtet euren Share of Voice auf Instagram messen.

Ein guter Startpunkt sind die Hashtags, die eure Zielgruppe verwendet. Wenn die Marken-Hashtags von euch und allen euren Mitbewerben insgesamt 200 Mal erwähnt werden und 100 dieser Erwähnungen auf eure Marken-Hashtags fallen, dann beträgt euer SOV 50 %.

Anzahl eurer Erwähnungen in Hashtags / Gesamtanzahl Erwähnungen in Hashtags = SOV

100 / 200 = 0,5

0,5 * 100 = 50 %

Wir empfehlen, den Share of Voice für drei Hauptbereiche zu messen

Share of Voice Messen: SEO

Suchmaschinenoptimierung (oder SEO) ist wichtig, damit Menschen eure Website über die organische Suche finden können. Organisch bedeutet, dass dies auf natürliche Weise geschieht und für die Auflistung in den Suchergebnissen nicht bezahlt wird. Je höher eure organischen Rankings sind, desto mehr "kostenlosen" Website Traffic erhaltet ihr.

Um euren SOV bei der organischen Suche zu messen, müsst ihr euch ansehen, wie oft ihr im Vergleich zu euren Mitbewerbern auf den Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) erscheint. Gemessen wird dies anhand der Anzahl der Impressions und der Klicks.

Darüber hinaus könnt ihr herausfinden, mit welchen organischen Keywords ihr im Vergleich zu euren Mitbewerbern im Ranking vertreten seid. Je mehr Keywords gute Rankings haben, desto größer ist die Chance, dass ihr in den Suchergebnissen eurer Zielgruppe angezeigt werdet.

Auch eure Backlinks müssen im Auge behalten werden. Ein Backlink ist ein Link von einer fremden Seite auf eure Website. Backlinks sind ein Zeichen von Glaubwürdigkeit und zeugen von Vertrauen seitens des Verfassers.

Share of Voice Messen: PPC

Pay-per-Click-Werbung, kurz PPC, ist das Gegenteil der organischen Suche. Bei PPC bezahlt ihr, um eurer Zielgruppe präsentiert zu werden. Bei einer bezahlten Suchkampagne wird deine Anzeige in der Regel ganz oben auf den Ergebnisseiten (SERPs) vor den organischen Suchergebnissen angezeigt. Solche Anzeigen könnt ihr beispielsweise via Google Ads schalten.

Um euren SOV in einer PPC-Kampagne zu berechnen, wählt ihr eine zentrale Messgröße (z. B. Impressionen) und teilt diese dann durch die branchenweite Gesamtzahl dieser Metrik.

Google Ads macht es dir spielend einfach, den PPC Share of Voice zu ermitteln:

Gehe in deinen Account

Klicke auf " Kampagnen "

" Klicke auf " Ändern ".

". Wähle " Mitbewerber-Metriken "

" Markiere die Kästchen neben den einzelnen Mitbewerbern, mit denen du einen Vergleich anstellen möchtest

neben den einzelnen Mitbewerbern, mit denen du einen Vergleich anstellen möchtest Übernimm die Änderungen und beginne mit dem Tracking deiner Impressions-Daten

Ähnlich wie bei der organischen Suche kannst du auch deine PPC-Keywords, Klicks und den Umsatz als Messgrößen verwenden. Wenn ihr Geld für Kampagnen ausgebt und euren SOV kennt, könnt ihr euer Werbebudget besser planen und die Effektivität jeder Kampagne messen.

Share of Voice Messen: Social Media

Die sozialen Medien sind für KonsumentInnen zu einer wichtigen Plattform geworden, um gesehen und gehört zu werden. Wir alle können Inhalte posten, unsere Meinung kundtun und uns sogar direkt mit Marken austauschen. Weltweit gibt es 4,65 Milliarden Social Media NutzerInnen - was bedeutet, dass mehr als jede zweite Person die sozialen Medien nutzt!

Angesichts dieser unzähligen Unterhaltungen, die täglich auf den Social Media-Plattformen geführt werden, ist es wichtig, dass sich Marketer einklinken und sich aktiv daran beteiligen.

Nutze einen Share of Voice Rechner oder speziell entwickelte Share-of-Voice-Tools, um diese Metriken auf breiter Ebene zu messen.

Weitere Möglichkeiten zur Berechnung des Share of Voice

Weitere sinnvolle Metriken für den Share of Voice sind Medienerwähnungen und Trendthemen außerhalb der sozialen Medien.

Blogs

News-Outlets

Podcasts (via Podcast Monitoring)

andere Publikationen

eignen sich ebenfalls für die Berechnung des Share of Voice einer Marke.

Eine Möglichkeit zum Tracking dieser Erwähnungen ist das Einrichten eines Google Alerts. Du kannst Alerts für jedes beliebige Keyword oder jede Wortfolge einrichten. Bei jeder Medienerwähnung dieses Begriffs erhältst du eine Benachrichtigung. Allerdings funktioniert dies nur für Websites, die von Google indexiert werden, also wirst du möglicherweise nicht über alle Erwähnungen informiert.

Eine weitere, fortschrittlichere Möglichkeit zur Messung des SOV über alle Kanäle hinweg ist die Verwendung eines Medienbeobachtungstools wie das von Meltwater, das dir automatische Berichte, Updates und Alerts in Echtzeit liefert.

Wenn du alle Share of Voice Daten auf einer einzigen Plattform zusammenführst, kann das die Arbeit deines Marketingteams vereinfachen und dir gleichzeitig nützliche Erkenntnisse liefern.

Wie kann man seinen Share of Voice erhöhen?

Wenn du einmal weißt, wie der Share of Voice berechnet wird, ist der nächste Schritt die Steigerung des SOV. Man kann immer was verbessern, richtig?

Hier sind einige Tipps, um eurem SOV-Marketing die entscheidenden Impulse zu verleihen:

Beständigkeit zeigen

Wie bei jeder Art von Social Media Marketing beginnt die Steigerung des Share of Voice mit der Priorisierung dieser Aufgabe. Sorge dafür, dass du eure Online-Präsenz gezielt aufbaust und pflegst. Beteilige dich durch Community Management an Unterhaltungen und greife aktuelle Themen und Inhalte auf. Sich Gehör zu verschaffen, zahlt sich aus.

Unterhaltungen anstoßen

Wer die Unterhaltung anzettelt, übernimmt in der Regel den Großteil des Gesprächs. Reagiere nicht nur auf laufende Unterhaltungen - stoße auch deine eigenen an.

Beziehe deine Zielgruppe mit ein, indem du richtungsweisende Denkanstöße (Thought Leadership) und anregenden Content präsentierst. Stelle Fragen und fordere deine Follower zum Mitmachen auf. Mach es den Usern einfach, eure Marke in ihre eigenen Stories einzubinden.

So erhältst du nicht nur irgendwelche Markenerwähnungen und steigerst deinen SOV, sondern kannst diesen User-Generated Content auch selbst wieder reposten.

Originellen, fesselnden Content erstellen

Content ist ein wichtiger Teil des Marketing Share of Voice. Inhalte geben den Menschen etwas, mit dem sie sich beschäftigen und über das sie sprechen können. Passe dein Content-Format dem Kanal an, auf dem du deinen Share of Voice steigern willst.

Videos eignen sich beispielsweise hervorragend für TikTok, YouTube und Facebook. Ein Nischenpublikum bevorzugt vielleicht Memes oder Infografiken. Verstehe deine Zielgruppe und finde heraus, was sie mag und worauf sie reagiert. Danach kannst du dich bei der Erstellung deiner Inhalte von ihren Interessen leiten lassen.

Den Fortschritt beobachten und messen

Regelmäßige Share of Voice Reports geben dir Aufschluss darüber, ob und wie sich eure Maßnahmen auszahlen. Und mit dem richtigen Share of Voice Tool wird das Tracking dieser Metrik einiges einfacher. Stelle es auf Autopilot, damit du die aktuellen Daten stets griffbereit hast.

Die Berechnung des Share of Voice ist einfacher, wenn dir die richtigen Tools und Technologien zur Verfügung stehen. Tools können dir Metriken zum Tracking und zur Beobachtung deiner Fortschritte empfehlen. Zudem ermöglichen sie dir eine Zentralisierung deiner Maßnahmen, um Transparenz in deine Strategie und deine Ergebnisse zu bringen.

Diese Tools zur Berechnung des Share of Voice können wir empfehlen:

Hootsuite

Die Berechnung des Share of Voice in den sozialen Medien ist einer der Gründe, warum Hootsuite so beliebt ist. Hootsuite ist mehr als nur ein Social Media Planungs- und Engagement-Tool – es vereinfacht die Beobachtung von Keywords und das Tracking von Unterhaltungen über eure Marke. Es bietet Echtzeit-Einblicke über ein einziges Dashboard und macht die Messung des SOV auf mehreren Social Media Accounts denkbar einfach.

Hootsuite eignet sich gut für den Einstieg in die Messung des Share of Voice und Share of Market. Die intuitive Benutzeroberfläche stellt sicher, dass du sofort loslegen kannst.

Marken, die umfassendere Einblicke in das Kundensentiment und Daten über die sozialen Medien hinaus benötigen, stoßen mit Hootsuite jedoch schnell einmal an ihre Grenzen.

Tipp: Das sind die besten Hootsuite Alternativen

Ahrefs

Ahrefs, einer der führenden Namen im SEO-Bereich, ist ein großartiges Tool zum Tracking von Backlinks und bezahlten und organischen Keywords. Es stellt einen raschen Überblick über euren Website-Traffic im Vergleich zu euren Mitbewerbern bereit und du kannst Konkurrenzvergleiche der Keywords anstellen, die ihr euch im Ranking wünscht.

Aufgrund des hohen Preises und des eingeschränkten Monitorings ist Ahrefs für kleinere Marken und Budgets jedoch eher unrealistisch. Außerdem bietet Ahrefs keine Einblicke in Social Media Daten, was die Rechtfertigung des Preises für kleinere Unternehmen noch schwieriger macht.

Meltwater

Die All-in-One Media Intelligence Plattform von Meltwater unterstützt euer SOV-Marketing mit Einblicken in die Medien und soziale Medien. Von Social Media bis hin zu digitalen Publikationen erfasst Meltwater eine Vielzahlt von Messgrößen, die euch bei der Durchführung von Wettbewerbsanalysen helfen. Nutze die Plattform, um eure Mitbewerber zu identifizieren, Marktforschung durchzuführen, Trendthemen in der Branche zu beobachten und das Sentiment rund um diese Themen zu analysieren.

Mit Hilfe von KI unterstützt Meltwater Marken bei der Beobachtung von Unterhaltungen in Echtzeit - und hilft ihnen so, ihre Position auf dem Markt zu stärken.

Meltwater erfasst mehr Online-Unterhaltungen als jedes andere Tool oder jede andere Plattform und stellt sicher, dass Marken einen klaren Überblick über ihre Marktposition erhalten.

Vereinbare einen Termin für eine Demo, um Meltwater im Einsatz zu sehen!