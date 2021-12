Es fließen nicht nur alle Kommentare und Nachrichten aus Ihren eigenen Social Channels in die Unified Inbox ein, sondern auch Earned Media Beiträge in der Form von Erwähnungen Ihrer Marke in den sozialen Medien und in PR-Berichterstattung von Nachrichtenmedien.

PR-, Digital- und Marketing-Teams arbeiten immer enger zusammen und somit gibt es keinen Grund mehr, ihre Daten und Tools in separaten Silos zu verwalten. Wir wissen, dass Medienberichterstattungen die Social Media Conversations fördert und dass sich die Newsmedien oft an den Trends in den sozialen Medien orientieren - deshalb lässt sich mit unserer Plattform die Korrelation zwischen allen Arten von Markenerwähnungen und Berichterstattungen auswerten.

PR, digital, and marketing teams are increasingly converged, so there’s no reason their data and tools should live in separate silos. We know that media coverage drives social conversations, and often the news media takes its cues from trending social media topics, so our platform lets you analyze the relationships between all kinds of brand mentions and coverage.

Meltwater bietet Ihnen - unabhängig von Ihrer Aufgabe - alle nötigen Funktionen in einer einzigen Plattform.