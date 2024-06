In der heutigen Zeit sollten Sie aktive Communities aufbauen, in denen Ihre größten Fans nicht nur Ihre Botschaft verbreiten, sondern auch aufrichtiges Feedback geben. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn die Steuerung der eigenen Accounts in sozialen Netzwerke ist komplex, insbesondere auf globaler Ebene. Meltwater optimiert diesen Prozess, damit Sie Zeit sparen und sich der Gestaltung maßgeschneiderter Social Media Erlebnisse widmen können.