Die Umsetzung von Content Marketing und den zahlreichen zugehörigen Komponenten wird von Jahr zu Jahr komplexer. Es entwickeln sich ständig neue Content Formate, während gleichzeitig ein Branchentrend den nächsten jagt. Immer mehr Mitbewerber entdecken Content Marketing für sich, was bedeutet, dass Marketer fortlaufend mit neuen Ideen auftrumpfen müssen.

Die richtigen Content Marketing Tools machen die Handhabung eurer Strategie zum Glück etwas einfacher.

In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir den Content Marketing Tools auf den Grund. Erfahre, weshalb ihr sie braucht, wie sie funktionieren und vor allem, welche Content Marketing Software im Jahr 2023 in deinem Toolkit unverzichtbar ist.

Wir alle wissen, dass Google Analytics ein absolutes Muss ist. Und dass nicht jede Marke eine eigene ausgeklügelte Marketingsoftware von Grund auf selbst entwickeln kann. Welche Möglichkeiten stehen Marketingteams also sonst noch zur Verfügung, um ihre Content-Ideen zum Leben zu erwecken?

Wir haben ein wenig recherchiert, damit alle Entscheidungen, die du als Content Marketer im Jahr 2023 triffst, mit den nötigen Informationen und Vorbereitungen erfolgen.

Schau dir einige unserer bevorzugten Content Marketing Lösungen an, die eure Strategie unterstützen können:

Meltwater – Social Media Publishing & Analyse

Social Media Management ist ein wichtiger Bestandteil von Content Marketing. Deshalb muss die folgende Lösung natürlich auch Teil unserer Liste von Content Marketing Tools sein.

Die Social Media Publishing Lösung von Meltwater ist Teil der Meltwater Social Media Management Suite und eine hervorragende Alternative zu Hootsuite. Sie vereinfacht die Social Media Planung und das Community Management.

Meltwater bietet zum einen einen Redaktionskalender und zum anderen einen Social Media Publisher, mit dem du deine Content-Kampagnen planen, umsetzen, veröffentlichen und tracken kannst.

Fordere die Freigabe für jeden Content Workflow von allen Mitgliedern deines Teams an.

Tausche dich mit deinem Publikum aus.

Erhalte Ideen für Beiträge und Optimierungstipps, bevor deine Posts live geschaltet werden.

Meltwater – Wettbewerbsanalyse

Bei der Erstellung von Content dreht sich alles darum, eurem Publikum das zu bieten, was es sich wünscht oder benötigt sowie euren Mitbewerbern immer eine Nasenlänge - oder Idee - voraus zu sein.

Mit der Meltwater Media Intelligence Suite führst du jederzeit eine automatisierte Wettbewerbsanalyse durch. So verschaffst du euch anhand von Performance Benchmarks einen Vorteil gegenüber euren Mitbewerbern.

Erkenne genau, wie ihr eurem Publikum im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert bietet. Dann könnt ihr als Erste auf die Branchentrends aufspringen, um euren Vorsprung zu halten und euch einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

BuzzSumo – Insights in Echtzeit

BuzzSumo ist zwar ein altbekannter Name, aber nach wie vor eines der zuverlässigsten Tools zum Aufspüren von Trendthemen, was im Content Marketing immer ein wichtiges Thema ist.

Die App durchforstet das Internet, um herauszufinden, worüber die Menschen sprechen und welche Inhalte momentan besonders viel Anklang finden. Diese Echtzeit-Einblicke können anschließend zur Erstellung von eigenem Content genutzt werden – mit einer größeren Chance, für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Canva – Erstellung von maßgeschneiderten Visuals für deinen Content

Canva ist eines der Liebling-Tools von Marketern, die für ihren Content eindrucksvolles Bildmaterial einsetzen möchten, jedoch keine Designer zur Verfügung haben.

Diese „abgespeckte” Photoshop-Alternative bietet einsatzbereite Vorlagen und Drag-and-Drop-Bearbeitungsfunktionen, um innerhalb von Minuten eigene Visuals für Blogs, Social Media Posts, Infografiken und andere Inhalte zu erstellen.

Deshalb sollte Canva in eurem Content Marketing Toolstack nicht fehlen.

Trello – Überblick über deine Content Projekte

Trello sorgt dafür, dass das gesamte Content Marketing Team stets auf dem gleichen Stand ist und macht das Projektmanagement damit spielend einfach.

Kanban-Boards und -Karten können basierend auf Projektzeitplänen, Aufgaben und Teammitgliedern ganz einfach verschoben werden. So sehen alle auf einen Blick, welche Aufgaben sie haben, was bereits erledigt wurde und was noch zu tun ist.

GetResponse – Marketing-Automatisierung

GetResponse ist eine leistungsstarke und gleichzeitig benutzerfreundliche Marketing Automation Plattform, die praktisch als eigene E-Mail-Abteilung für dein Team fungiert. Erstelle Conversion Funnels, Follow-up-E-Mails, Landing Pages und vieles mehr, lasse diese auf Autopilot laufen und sorge so für einen kontinuierlichen Kommunikationsfluss mit euren Kunden.

Bei der Auswahl eurer Content Marketing Tools empfiehlt es sich, erst einmal die bestehenden Marketing-Software und -Tools unter die Lupe zu nehmen.

Tools, die einst einen bestimmten Zweck erfüllten, können vielleicht nicht mehr mit dem Wandel der Zeit mithalten. Und bei den neuen und besseren Tools, die ständig auf den Markt kommen, könnte es sich lohnen, für die maximale Effizienz eurer Investitionen einen alternativen Ansatz in Betracht zu ziehen.

Content Marketing Tools sind kein Ersatz für eine solide Strategie. Sie können euch allerdings die Arbeit leichter machen und das Rätselraten erübrigen.

Heute sind Content Marketing Tools wichtiger als je zuvor. Als Content Marketing nur von den innovativsten Marken praktiziert wurde, ließen sich die Früchte des Erfolgs einfacher ernten. Für viele hat sich das Blatt inzwischen gewendet.

Heute erstellt praktisch jedes Unternehmen – vom Kleinbetrieb über Solopreneure bis hin zu Großkonzernen – Content. Umfragen zufolge investieren 70 % der Marketer aktiv in Content, während 42 % der Unternehmen ein Team von 1-3 Content-Spezialisten beschäftigen.

Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Marken, die Content Marketing erfolgreich betreiben, und solchen, die sich verzetteln, ist die Vorgehensweise. Großartiger Content ist nicht nur gut geschrieben, sondern gleichzeitig trendy, informativ, ansprechend und suchmaschinenoptimiert.

Um all diese Aspekte zu berücksichtigen, ist viel zusätzliche Zeit und Aufwand nötig. Gute Content Marketing Tools können diesen Prozess vereinfachen und optimieren.

Content Marketing Tools sind grob ausgedrückt alle Mechanismen, die Content Marketing, die Erstellung von Inhalten oder die Entwicklung einer Content Marketing Strategie unterstützen oder ermöglichen. Dabei kann es sich um eine Technologie, wie beispielsweise eine Content-Marketing-Plattform, aber auch um bestimmte Arten von Inhalten wie einen Blogbeitrag oder ein Video handeln.

In einer Content Strategie werden meist verschiedene Einzelanbieter von Tools, die nur eine einzige Aufgabe unterstützen, kombiniert. Eine Content Marketing Kampagne kann beispielsweise verschiedene Teile von Inhalten wie Call-to-Actions, Chatbots für den Kundensupport und Analysen zur Messung des Impacts umfassen.

Wenn du in professionelle Content Marketing Software investierst, wirst du feststellen, dass der gesamte Prozess von einer Vielzahl dieser Tools unterstützt wird. Viele Agenturen bieten eine All-in-One Content Marketing Plattform an, die von der Ideenfindung über die Umsetzung bis hin zur Analyse sämtliche Aufgaben abdeckt.

Wenn du deine Content Marketing Strategie selbst in die Hand nimmst, musst du dir dein eigenes Toolkit zusammenstellen. Das bedeutet, dass wichtige Funktionen wie die eines Social Media Managers, Texters, Content Creators und Digital Marketers besetzt werden müssen. Darüber hinaus gilt es, die besten Content Marketing Tools für die Umsetzung deiner Strategie zu finden.

Nach welchen Kriterien sollte man seine Content Marketing Software auswählen?

Die Wahl der richtigen Content Marketing Tools kann für viele Unternehmen zu einem Knackpunkt werden – vor allem, wenn das Budget begrenzt ist. Deshalb ist es wichtig, erst einmal alle Möglichkeiten abzuwägen und herauszufinden, was für eure Content Marketing Strategie tatsächlich erforderlich ist und was euch den größten ROI einbringt.

Sobald das Ziel feststeht, kannst du den Rückwärtsgang einlegen und Schritt für Schritt die nötigen Tools für euren „Werkzeugkasten” bestimmen. Und wenn euer Budget es zulässt, können mit eurem Content sogar mehrere Ziele angestrebt werden.

Unser wichtigster Tipp: Nutze kostenlose Testangebote. Viele Content Marketing Lösungen bieten eine kostenlose Testversion einer Plattform, einer Automatisierungsfunktion oder eines bestimmten Tools an. So bekommst du ein Gefühl dafür, wie es funktioniert, wofür es entwickelt wurde und wie es euch vorwärts bringen kann.

Möchtet ihr euren ROI durch Content Marketing erhöhen?

Unabhängig vom Budget sollte bei der Wahl des Content-Tools der ROI im Vordergrund stehen. Und um diesen zu bestimmen, musst du zunächst klare Erwartungen an dein Content Marketing formulieren.

Soll durch Content Marketing Vertrauen und Kompetenz aufgebaut werden?

Wozu dient euer Content in erster Linie? Möchtet ihr Vertrauen schaffen und Kompetenz vermitteln? In diesem Fall könnten Social Listening Lösungen und Consumer Insights Tools hilfreich sein, denn diese geben Aufschluss über die Meinung, die Menschen bereits über eure Marke haben. Zudem könnten mehr Ressourcen in die PR investiert werden, um die Markenbekanntheit zu fördern und das Sentiment der KonsumentInnen zu beeinflussen.

Möchtest du euer Suchmaschinen-Ranking durch SEO Content Marketing verbessern?

Willst du euer Suchmaschinen-Ranking verbessern? Dann solltest du dich auf SEO Tools konzentrieren, die Keyword-Recherche, besseres Texten, Backlinking und das Tracking eurer Performance unterstützen.

Was gehört in dein Content Marketing Toolkit?

Jetzt kommen wir zu den Details: Welche Content Marketing Software darf in deiner Marketingstrategie auf keinen Fall fehlen?

Schauen wir uns einige grundlegende Kategorien an:

Speziell entwickelte Content Marketing Software oder Plattform

Eine End-to-End Content Marketing Software vereint mehrere Tools unter einem Dach. Bei der Entwicklung steht die Unterstützung der Marketer bei der Planung, Durchführung und Erfolgskontrolle von Content Marketing Kampagnen im Mittelpunkt.

Viele Plattformen sind in der Lage, einen Großteil der komplizierten Aufgaben zu übernehmen – von der Erstellung eines Workflows bis zur Auswertung eurer Kampagnen. Außerdem arbeiten alle Tools auf der Plattform nahtlos zusammen.

Wenn du einen Content Marketing Service in Form einer Agentur in Anspruch nimmst, hast du in der Regel Zugang zu einer Content Marketing Software oder die Agentur verwendet sie in eurem Auftrag.

Spezifische Arten von Content

Inhalte sind die Grundlage jeder Content Strategie. Ohne Content kein Content Marketing.

Die Arten von digitalem Marketing Content können je nach Zielgruppe, Unternehmen und Zielen variieren. Beispiele für empfehlenswerte Inhalte sind:

Whitepaper für Branchenvordenker

Fallstudien

Landing Pages

Videos (hier findest du 50 einfache Video Content Ideen)

Blog-Beiträge

Infografiken

Social Media Posts

Erfahrene und smarte Content Marketer wissen, wie sie mit einer Idee verschiedene Inhalte erstellen können. Wenn du zum Beispiel einen langen Blogbeitrag verfasst hast, kann dieser in Abschnitte unterteilt und als kürzere Blogs veröffentlicht werden. Teile jeden davon in den sozialen Medien und voilà: eine neue Social Media Content Idee.

Präsentiere komplexe Informationen in einer einfachen Infografik und füge sie am Ende deines Blogbeitrags ein. Halte anschließend jeden Punkt des langen Artikels in kurzen Videos fest.

So schnell und einfach kann eine einzige Idee viel mehr hergeben.

Tipp: Wusstest du, dass ChatGPT dir beim Verfassen von Social Media Posts helfen kann? Unser Blog zu den wichtigsten ChatGPT Marketing-Prompts zeigt dir wie.

Content Marketing Services für die Lead-Generierung

Content um des Contents willen zu erstellen, führt nicht zur Erreichung eurer deines Ziels, zumindest nicht auf die Schnelle. Deshalb setzen viele Content Marketer auf Inhalte und Tools zur Lead-Generierung. Im Idealfall weckt dein Content das Interesse an einem Problem, für das ihr eine Lösung bereithaltet. Mit Formularen zur Lead-Erfassung oder anderen Tools könnt ihr die Unterhaltungen selbst dann weiterführen, wenn sich NutzerInnen längst anderen Inhalten zugewandt haben.

Analyse-Dashboard innerhalb eurer Content Marketing Plattform

Wenn ihr keine End-to-End-Content-Marketing-Plattform verwendet, benötigt ihr irgendeine Form von Analytik, um eure Maßnahmen zu tracken und Content Marketing KPIs zu messen.

Ein Analyse-Dashboard analysiert alle wichtigen KPIs, wie zum Beispiel:

Content-Reichweite

Suchmaschinen-Ranking-Daten

Click-Through-Raten

Conversions

und mehr.

Marketing-Automatisierungssoftware

Die Marketingausgaben wurden 2020 zurückgefahren, was gleichzeitig zu einem Stellenabbau im Marketing geführt hat. Als Reaktion darauf hat die Marketing-Automatisierung für Content Marketers eine wesentlich höhere Priorität gewonnen.

KI-gestützte Automatisierung ermöglicht es Marketers, mit weniger Personal mehr zu erreichen. Sie ist ein nützliches Tool, um Zeit für wiederkehrende manuelle Aufgaben zu sparen. Der Workflow wird einmal eingerichtet und schon kann es losgehen. Er ist weniger anfällig für menschliche Fehler und funktioniert auch dann, wenn du auf dem Heimweg, im Wochenende oder im Urlaub bist.

Die ganze Arbeit, die du in die Erstellung von Inhalten steckst, ist wertlos, wenn sie von niemandem gesehen wird. Deshalb ist die Keyword Recherche eine treibende Kraft hinter jeder Content Marketing Strategie.

Benutzerfreundliche Keyword Recherche Tools helfen dir, die besten Keywords für deinen Content zu finden. Wähle Keywords mit hohem Suchvolumen, was andeutet, dass die Menschen aktiv nach diesen Begriffen suchen. Baue dann deine Inhalte rund um diese Keywords auf, damit du in den Suchergebnissen besser platziert wirst.

Content Hub (CMS)

Ein Content Hub oder CMS hilft euch, sämtliche Inhalte an einem zentralen Ort zu speichern. Er organisiert die Assets, damit eure Content Marketing Teams einfach darauf zugreifen können. Du siehst auf einen Blick, welche Inhalte einsatzbereit sind und welche für deine Kampagnen noch erstellt werden müssen.

Social Media Posts: Planungslösung

Unabhängig davon, ob ihr nur auf Facebook aktiv seid oder eine Multi-Channel-Strategie verfolgt, können euch Social Media Posts beim Ausbau eures Content Marketings helfen. Nutzt sie als Plattform, um eure Blogs zu veröffentlichen und den Traffic auf eure Website zu lenken. Oder erstellt spezifischen Social Content für jede Plattform und jede Zielgruppe, um bestimmte Kampagnenziele zu erreichen.

Redaktionskalender

Wenn ihr nach einem Content Marketing Tool sucht, legt euer Augenmerk auf den Redaktionskalender. Content Marketing Services wie Meltwater haben einen integrierten Kalender in ihrem Social Media Publishing Bereich, mit dem ihr eure Posts rund um den gewählten Content im Voraus planen könnt. Es empfiehlt sich, bei der Content Planung einen solchen Kalender herbeizuziehen.

