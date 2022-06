Wenn Content King ist, ist Social Media Queen. Social Media Posts und Content Marketing gehen Hand in Hand und sind ein dynamisches Duo, das die Maßnahmen seines jeweiligen Gegenparts unterstützt und fördert. Die richtigen Social Media Management Tools helfen dir, bei der Umsetzung deiner Social Media- und Content Marketing-Strategie Fahrtwind aufzunehmen und gleichzeitig auf Kurs zu bleiben.

Diese Social Media Tools können dich in allen Bereichen des Social Media Managements unterstützen - von der Suche nach den perfekten Keywords oder der Umsetzung von Social Media Marketing-Maßnahmen über die Ausarbeitung und Veröffentlichung von LinkedIn-Content bis hin zur Analyse und dem Reporting deiner Facebook-Kampagnen. Die richtige Social Media Software kann dir helfen, mehr über deine bestehende Zielgruppe zu erfahren, neue Nischenzielgruppen aufzudecken und Beziehungen zu Influencern in deinem Markt aufzubauen.

Für jede Aufgabe gibt es ein passendes Social Media Tool. Aber welche bieten dir den größten Nutzen? Hier ist unsere Zusammenstellung der erfolgreichsten Geheimwaffen des Social Media Managements für kleine und große Unternehmen.

Warum ist ein Social Media Tool wichtig?

Social Media Management ist ein komplexes Ökosystem, das ohne Unterstützung von Technologien nur schwer zu knacken ist. Einer der Gründe dafür ist das enorme Wachstum der Social Media Landschaft in den letzten Jahren. Im Jahr 2020 haben weltweit mehr als 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Social Media Kanal genutzt - eine Zahl, die bis 2025 voraussichtlich auf 4,41 Milliarden ansteigen wird.

Auch die Vielfalt der Social Media Kanäle nimmt immer weiter zu. Je mehr Bereiche abgedeckt werden müssen, desto schwieriger wird es für Marketingteams, die sozialen Medien manuell zu verwalten.

Denk dabei an ein GPS, das dich schnell und auf direktem Weg ans Ziel bringt - ein Social Media Tool kann ähnliche Ziele erreichen.

Marken müssen die einzigartigen Finessen jedes Kanals verstehen und die Funktionen kennen, die ihnen für den Aufbau ihrer Marke zur Verfügung stehen. Darüber hinaus verlangt jeder Kanal nach seinem eigenen Content: Was bei Pinterest super funktioniert, stößt auf LinkedIn vielleicht auf weniger Begeisterung. Und dann muss für alle Social Media Plattformen der richtige Zeitpunkt für die Veröffentlichung von Content ermittelt werden (und du musst dich daran erinnern, deine Beiträge auch tatsächlich zu diesen Zeitpunkten zu posten!), Kommentare müssen beantwortet und die Ergebnisse gemessen werden.

Diese und weitere Aufgaben können an Social Media Tools in Form von Social Media Management Software, Social Media Planern oder Social Media Analyse Tools delegiert werden. Diese erleichtern den Arbeitsalltag von Social Media ManagerInnen, damit ihnen mehr Zeit und Ressourcen für die Entwicklung ihrer Strategie zur Verfügung steht. Und wenn dein Unternehmen wächst, wachsen eure Tools mit euch mit.

Es wird häufig davon ausgegangen, dass Automatisierungs- und Social Media Analyse Tools nur für größere Unternehmen wirklich hilfreich sind, doch auch kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) können ihren Nutzen aus Social Media Management Tools ziehen. Sie erleichtern die Arbeit, erhöhen das Engagement in den sozialen Netzwerken und sorgen dafür, dass Content spielend leicht geteilt werden kann.

Hier sind unsere Favoriten unter den besten Social Media Management Tools für KMUs:

Meltwater

Es kursiert die Annahme, wir bei Meltwater würden nur Social Listening anbieten - falsch gedacht! Wir geben zu, dass wir ein wenig voreingenommen sind. Aber es wäre leichtsinnig, Meltwater nicht auf diese Liste der besten Social Media Management Software 2022 zu setzen, denn bei der Entwicklung unserer Engage Plattform standen die sozialen Medien von Anfang an im Mittelpunkt.

Unser Social Media Management Plugin enthält unter anderem...

einen Social Media Planer, der es dir ermöglicht, Beiträge zu planen und deinen Social Media Redaktionsplan immer einzuhalten.

und deinen Social Media Redaktionsplan immer einzuhalten. einen zentralisierten Posteingang , der alle deine Nachrichten, Kommentare, etc. von Facebook, Instagram. und Co. an einem einzigen Ort für dich sammelt

, der alle deine Nachrichten, Kommentare, etc. von Facebook, Instagram. und Co. an einem einzigen Ort für dich sammelt eine Social Listening Funktion, mit der du deine Social Media Kanäle und die deiner Wettbewerber im Auge behalten und kanalübergreifende Analysen deiner Social Media Netzwerke durchführen kannst

Analysen deiner Social Media Netzwerke durchführen kannst eine Social Media Engagement Funktionalität, mit der du dich mit deinen Followern, Influencern und anderen Social Communities austauschen kannst.

Mit einem zentralen Knotenpunkt, an dem eure Teams und eure kanalübergreifende Social Media Strategie zusammenlaufen, sind alle Beteiligten immer auf dem gleichen Stand und keine Gelegenheit verläuft im Sande.

Das Social Media Monitoring Tool von Meltwater sorgt dafür, dass Unternehmen Unterhaltungen rund um ihre Marke in den beliebtesten Social Media Netzwerken der westlichen Welt (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.) sowie in Asien (WeChat, Douyin, Sina Weibo, etc.) verfolgen können.

Aber was Meltwater gegenüber den anderen Namen auf dieser Liste besonders auszeichnet, ist die Kompetenz, zusätzlich zu den sozialen Netzwerken auch die Unterhaltungen in den traditionellen Medien (Rundfunk, Online-Nachrichten, Blogs, Foren usw.) zu verfolgen, damit sich Marken ein vollständiges Bild über die Meinung der Konsumenten machen können.

Die Einbeziehung der Anforderungen von PR-, Marketing- und Social Media-Teams macht Meltwater zur idealen Plattform für Teams, die ihre Zusammenarbeit verbessern und nicht nur die Social Media Planung und das Community Management vereinfachen möchten.

Lerne die Meltwater Social Media Management Plattform unverbindlich und kostenlos kennen. Du musst nur das Formular am Ende dieses Beitrags ausfüllen und dann kann es auch schon losgehen.

Hootsuite

Hootsuite ist einer der bekanntesten (und ersten) Namen im Bereich Social Media Management und automatisiert deinen Social Media Terminkalender, damit du dir den Kopf für andere Aufgaben freihalten kannst. Das Social Media Tool deckt verschiedene Social Media Plattformen wie LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest ab und bietet einen umfassenden Überblick über ein einziges Dashboard.

In Hootsuite kannst du:

Mehrere Beiträge gleichzeitig planen, verwalten und überprüfen

Engagementanalysen erstellen

Deine Bildinhalte verwalten

Social Media Unterhaltungen, Markenerwähnungen und Trends im Auge behalten

Echtzeit-Einblicke über ein benutzerfreundliches Dashboard verfolgen

Hootsuite bietet eine kostenlose Testversion, danach gibt es die Software schon ab 49 US-Dollar pro Monat.

MeetEdgar

Kleinunternehmen ohne spezialisiertes Copywriting-Team werden von der KI-Power von MeetEdgar begeistert sein. Alle Social Media Profile können mit der Plattform verknüpft und Beiträge im Voraus eingeplant werden. Das Social Media Tool durchsucht deinen Blog automatisch nach neuen Inhalten und übernimmt das Posting für dich. Und wenn du kein erfahrener Texter bist, kann die KI von MeetEdgar verschiedene Überschriftenvarianten für dich erstellen, unter denen du die beste auswählen kannst.

Die Pläne mit bis zu drei Social Media Konten kosten ab 19 US-Dollar pro Monat.

Zoho Social

Eines der besten CRMs beinhaltet auch spezielle Social Media Tools. Zoho Social unterscheidet sich durch fortschrittliche Funktionen wie CRM Integrationen, Facebook Lead Anzeigen und erweiterte benutzerdefinierte Berichte von anderen Planungstools.

Erstelle visuelle Content-Pipelines, um die Lücken in deinem Content Marketing zu finden. Verfolge die Unterhaltungen der NutzerInnen, um die Erwähnungen und die Reputation eurer Marke zu beobachten. Aber allem voran erfahrt ihr mehr über eure Zielgruppe, um kontinuierlich anregende und fesselnde Social Posts zu erstellen.

Zoho Social bietet einen kostenlosen Plan an und die kostenpflichtigen Pläne können für weniger als 10 US-Dollar pro Monat abonniert werden.

Großunternehmen stellen höhere Anforderungen an das Social Media Management. Die Teams sind in der Regel größer, die Zuständigkeiten sind oft auf mehrere NutzerInnen verteilt und die Aufwendungen der Marke sind viel höher.

Hier sind unsere bevorzugten Social Media Management Tools 2022 für ausgeklügelte Social Media Strategien:

Oktopost

Oktopost ist ein benutzerfreundliches Social Media Management Tool, das speziell auf B2B-Unternehmen zugeschnitten ist.

Teams können ihre Beiträge direkt auf der Plattform planen, genehmigen und terminieren, Content-Ideen finden und ihre Produktivität steigern.

Oktopost enthält zudem eine integrierte Plattform, die es den Mitarbeitenden einfacher macht, Unternehmensinhalte über ihre persönlichen Social Profile zu teilen.

Oktopost bietet Integrationen mit einigen der führenden Marketingtechnologien wie Salesforce, Bitly, HubSpot und Zapier.

Sprout Social

Sprout Social bietet ein All-in-One Social Media Management Tool für verschiedene soziale Netzwerke. Die Veröffentlichung, Planung und das Reporting erfolgen über eine zentrale Stelle. Sprout Social NutzerInnen können darüber hinaus die Performance von Kampagnen verfolgen, auf Nachrichten reagieren und innerhalb ihrer Teams Aufgaben verteilen, um die Zeit jedes einzelnen Mitarbeitendes bestmöglich zu nutzen.

Es wird eine kostenlose Testversion angeboten, mit der du all die tollen Funktionen testen kannst.

HubSpot

HubSpot ist ein benutzerfreundliches Social Media Tool mit zuverlässigen Funktionen. Teils Marketingplattform, teils CRM, hilft HubSpot, die Lücken zwischen Vertriebs- und Marketingteams zu schließen und auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Es können Inhalte erstellt und verwaltet sowie eingehende Leads qualifiziert und für euer Vertriebsteam bewertet werden. Außerdem lassen sich die Ergebnisse und der ROI der verschiedenen Kanäle problemlos miteinander vergleichen.

Khoros

Khoros, ehemals Spredfast, ist ein Social Media Tool, das über die Social Media Kernfunktionen hinausgeht und jede einzelne digitale Interaktion verbessert. Durch die Zentralisierung der Social Media Posts wird die Zusammenarbeit optimiert, es können Insights über besonders erfolgreiche und weniger effektive Beiträge gewonnen werden und die Strategie lässt sich bei Bedarf problemlos anpassen. Die Social Media-Verwaltungsfunktionen auf Unternehmensebene helfen bei der Steuerung des Zugriffs und der Einschränkungen beim Posting, um den Schutz der Markenrepuation sicherzustellen.

Ist euer Budget beschränkt? Kein Problem, denn es gibt eine Menge kostenloser Social Media Tools, die euch bei der Umsetzung eurer Strategie helfen können.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen haben wir einige unserer Lieblings-Social Media-Tools herausgesucht, die keinen Cent kosten:

Agorapulse

Obwohl Agorapulse nicht grundsätzlich kostenlos ist, bietet das funktionsreiche Social Media Management Tool einen kostenlosen Plan mit begrenzten Funktionen an. Zu den Modulen gehören Publishing, Verwaltung des Posteingangs, Monitoring und ein Reporting-Dashboard, das dir einen umfassenden Überblick über deine Social Media Strategie verschafft.

Die kostenlose Version beinhaltet ein Nutzerprofil und die Verknüpfung von bis zu drei Social Media Accounts.

Followerwonk

Followerwonk ist ein unverzichtbares Social Media Analyse Tool, das dir genauere Informationen über deine Zielgruppe liefert. Die Social Media Software durchforstet die Twitter-Bios, um deine engagiertesten Fans zu ermitteln. Und das sind schlussendlich die Menschen, für die du deinen Content erstellst - nicht für die unzähligen Follower, die deine Beiträge weder liken noch teilen oder kommentieren.

Mit genauen Einblicken in dein aktivstes Publikum kannst du auf deinem Erfolg aufbauen und deine Kundenbeziehungen mit denen deiner Mitbewerber vergleichen.

Canva

Professionell wirkende Social Media Inhalte zu erstellen, kann ein ziemliches Unterfangen sein - vor allem, wenn dir das Auge eines Designers fehlt. Canva löst mit seinen benutzerfreundlichen Design-Tools den Großteil dieses Problems.

Social Media Experten können Bilder importieren und anhand von vorgefertigten Vorlagen atemberaubende Motive für ihre visuellen Social Media-Inhalte erstellen. In Sekundenschnelle lassen sich Bildunterschriften hinzufügen, das Bild mit Formen und Linien versehen, Farben ändern und Filter anwenden. Die fertigen Bilder bereichern deinen Content und lassen deine Social Media Profile und Beiträge gleich viel interessanter wirken. Canva speichert automatisch alle deine Designs und dienen so auch als Galerie für dein Bildmaterial.

Es kann gut sein, dass viele der Funktionen der oben vorgestellten Social Media Software-Tools überflüssig sind. Oder vielleicht verzichtet ihr in deinem Unternehmen auf mehrere Social Media Accounts, weil euch eine einzige Social Media Plattform als solide Grundlage ausreicht. Auch dafür haben wir eine Lösung.

Hier sind unsere Top-Tipps für plattformspezifische Social Media Software:

Instagram Management Service SnoopReport

Möchtest du mehr über deine Follower erfahren und wissen, wem sie folgen? Dann bist du bei SnoopReport, deinem neuen Favoriten für Instagram Management, genau richtig.

Du kannst sehen, was auf Instagram von jemandem geliked und wem gefolgt wird. Also perfekt, um eure Mitbewerber im Blick zu behalten, Influencer in eurer Nische aufzuspüren und bislang unbekannte Mitbewerber zu entdecken.

Twitter Management Tool TweetDeck

TweetDeck ist eines unserer bevorzugten Twitter Management Tools und ein Muss für jede Marke mit einer Präsenz auf Twitter. Nutze das Tool für Echtzeit-Tracking und Engagement, damit du dich an Live-Unterhaltungen über relevante Themen beteiligen kannst.

Tailwind für Pinterest and Instagram

Tailwind ist eines der besten Social Media Tools für Pinterest und Instagram und eröffnet dem Social Media Publishing ganz neue Möglichkeiten. Bei Tailwind dreht es sich gleichermaßen um die Erstellung von Content, Social Publishing und die Optimierung von Posts.

Es verwandelt Fotos und Bilder in Sekundenschnelle in professionelle Designs - ohne dass Designkenntnisse erforderlich sind. Es optimiert die Größe jedes Bildes für die jeweilige Plattform und das jeweilige Gerät, damit jeder Post auf Anhieb perfekt aussieht.

Darüber hinaus kann die Planung und Terminierung von Beiträgen automatisiert werden, es können besonders beliebte Hashtags gefunden werden, du kannst dich mit Content-Erstellern in anderen Tailwind-Communities vernetzen und Shoppable-Feeds erstellen - alles innerhalb der Plattform.

Tailwind bietet ein dauerhaft kostenloses Abo an, die kostenpflichtigen Abos starten bei 10 US-Dollar pro Monat.

Teste die Social Media Software von Meltwater

Diese vorgestellten Social Media Management Tools sind nur die Spitze des Eisbergs, jedoch ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach einer passenden Lösung.

