Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST)

Die Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST) ist ein panafrikanisches Schulungsprogramm, ein Saatgutfonds und ein Inkubator für afrikanische Technologieunternehmer mit Sitz in Accra, Ghana. Wir glauben, dass Talent überall ist. Mit der richtigen Unterstützung und Hilfestellung können aufstrebende Unternehmer großartige Dinge erreichen. MEST wird vollständig von der Meltwater Foundation finanziert und wird kontinuierlich auf allen Ebenen von unseren Teams weltweit unterstützt, was uns besonders stolz macht.