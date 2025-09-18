"Ich folge dir!"

Was vor einigen Jahren noch etwas abgedroschen klang, wird heute als Kompliment aufgefasst. Und all das dank des Aufkommens der sozialen Medien.

Social Media Kanäle bieten Unternehmen nicht nur eine zusätzliche Plattform für Content und Werbung, sondern auch die Möglichkeit, direkt mit ihrer Zielgruppe zu kommunizieren und sich mit ihr auszutauschen.

Aus diesem Grund muss jeder Marketer mit den Grundlagen des Social Media Managements und den Schritten zum Aufbau und zur Umsetzung einer Social Media Strategie vertraut sein.

In diesem Leitfaden geben wir dir einen Einblick in...

die Definition von Social Media Management

von Social Media Management das Aufgabengebiet eines Social Media Managers

eines Social Media Managers Social Media Plattformen , um euer Unternehmen ins richtige Licht zu rücken

, um euer Unternehmen ins richtige Licht zu rücken Do's & Don'ts des Social Media Managements

Bist du bereit, den Weg zum Social Media Superstar in Angriff zu nehmen? 😄 Dann lass uns loslegen!

Inhalt

Keine Zeit, den gesamten Beitrag zu lesen? Kein Problem! Spring einfach direkt zu dem Thema, das dich in Sachen Social Media Management am meisten interessiert:

Was ist Social Media Management?

Social Media Management beschreibt die Strategien und Maßnahmen, mit denen die Präsenz eures Unternehmens auf Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram, Twitter, TikTok & Co. gesteuert wird.

Dazu gehören Aktivitäten wie:

Die Erstellung und Umsetzung einer Social Media Strategie

Die Veröffentlichung und die Analyse des geposteten Contents

und die des geposteten Contents Online-Engagement mit eurer Zielgruppe

und vieles mehr.

Die Kommunikation mit der eigenen Zielgruppe in den sozialen Medien ist zu einem wichtigen Bestandteil jeder Online-Marketingstrategie geworden...

Doch aus welchem Grund? 🤔

Warum ist Social Media Management wichtig für Unternehmen?

Wenn es richtig umgesetzt wird, kann Social Media Management Wunder für euer Unternehmen bewirken - ganz gleich, wie groß oder klein es ist.

Werfen wir einen Blick auf die fünf wichtigsten Vorteile:

Erhöhte Markenbekanntheit Erhöhte Reichweite Verbessertes Kundenerlebnis Besseres Management der Markenreputation Über die neuesten Trends auf dem Laufenden bleiben

1. Erhöhte Markenbekanntheit

Durch die regelmäßige Veröffentlichung von hochwertigem, für deine Zielgruppe relevantem Content lässt sich der Bekanntheitsgrad eures Unternehmens erheblich steigern.

Tipp: Mit Social Media Management Tools kann die Veröffentlichung und Planung von Content automatisiert werden, wodurch eine Menge Zeit gespart wird. Es gibt beispielsweise auch spezielle TikTok Scheduling Tools.

2. Erhöhte Reichweite

Wenn eure LeserInnen eure Beiträge liken, posten, re-posten oder teilen, werden sie auch von ihren FreundInnen und Followern gesehen. Mit jeder Interaktion in den sozialen Medien erhöht sich die Reichweite eures Contents.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Reichweite in den sozialen Medien genau gemessen werden kann. Das gibt euch die Möglichkeit, den Erfolg eurer Social Media Maßnahmen zu evaluieren und sie laufend zu optimieren.

3. Verbessertes Kundenerlebnis

Das Community Management unterstützt euch bei der kontinuierlichen Kontaktpflege mit eurem Zielpublikum. Ihr könnt Fragen beantworten, euch austauschen und wichtige Erkenntnisse für euer Unternehmen gewinnen. Der große Vorteil: Wenn ihr schnell auf Fragen und Kommentare reagiert, fühlen sich die NutzerInnen wertgeschätzt.

Das Ergebnis: mehr Social Engagement und eine höhere Reichweite.

Tipp: Zieht in Erwägung, Social Media Management Tools zu evaluieren, um diesen Prozess zu optimieren.

4. Besseres Management der Markenreputation

Die sozialen Medien bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, die Markenreputation aufzubauen oder zu verbessern. Scheue dich in einem Krisenfall nicht davor, schnell und professionell auf kritische Stimmen zu reagieren. Stellung zu beziehen ist ein Zeichen von Mut, das von euren Kunden geschätzt wird.

5. Über die neuesten Trends auf dem Laufenden bleiben

Wenn du die Branchenentwicklungen verfolgst und stets ein Auge auf die Mitbewerber hast, behältst du nicht nur den Überblick über die aktuellsten News und Updates, sondern weißt auch ganz genau, was es zu vermeiden gilt. Lerne von den Erfolgen und Misserfolgen eurer Mitbewerber!

Was ist ein Social Media Manager?

Ein Social Media Manager ist für die Präsenz eines Unternehmens oder einer Marke auf sozialen Netzwerken verantwortlich. Dabei geht es vor allem darum, die Marke strategisch in den relevanten Kanälen zu positionieren und den Austausch mit der Zielgruppe zu fördern.

Im Vergleich zum Content Marketing Manager, der kanalübergreifend Inhalte plant und steuert – also auch für Websites, Blogs, Newsletter usw. –, konzentriert sich der Social Media Manager ausschließlich auf die sozialen Medien. Obwohl sich die beiden Funktionen inhaltlich überschneiden, liegen die Schwerpunkte in unterschiedlichen Bereichen: Während der Content Manager die redaktionelle Gesamtstrategie im Blick hat, agiert der Social Media Manager näher an den Plattformen und der Community.

Der Community Manager hingegen konzentriert sich stärker auf den direkten Dialog und Beziehungsaufbau mit Nutzergruppen, oft auch außerhalb der klassischen Social Media Kanäle. Der Digital Marketing Manager wiederum ist für die gesamte digitale Marketingstrategie verantwortlich, von der Social Media nur ein Teilbereich ist. Der Social Media Manager arbeitet eng mit diesen anderen Funktionen zusammen, um eine einheitliche Markenkommunikation sicherzustellen.

Was sind die Aufgaben eines Social Media Managers?

Ein Social Media Manager ist für die sozialen Netzwerke eines Unternehmens verantwortlich und sorgt dafür, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen geteilt werden.

Die Aufgaben eines Social Media Managers sind äußerst vielfältig und umfassend:

Entwicklung der Social Media Strategie

Content Creation und Veröffentlichung (Posts, Tweets, usw.)

Recherchieren von aktuellen Trends und Themen

Durchführung von Analysen und Erstellen von Reports

Community-Management

Krisenmanagement

Kampagnenplanung

Entwicklung von Guidelines

Die Entwicklung von Social Media Plattformen schreitet immer schneller voran, ständig kommen neue Kanäle auf den Markt und für Unternehmen ist es unerlässlich, die inhaltlichen Trends im Auge zu behalten.

Wenn ihr über die nötigen Ressourcen verfügt, ist es also durchaus sinnvoll, einen Social Media Manager einzustellen.

Wie du siehst, ist der Arbeitsalltag eines Social Media Managers mit vielen verschiedenen Aufgaben vollgepackt, doch nicht jeder ist für diesen Job geeignet.

Welche Kompetenzen sollte ein Social Media Manager mitbringen?

Ein erfolgreicher Social Media Manager muss:

Ein erfolgreicher Social Media Manager muss…

kreativ sein : Weil sich Trends, Plattformen und das Nutzerverhalten ständig ändern, reicht es nicht aus, einfach nur präsent zu sein – der Auftritt muss sich von der Masse abheben. Kreative Kampagnen, ungewöhnliche Formate oder originelle Erzählweisen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und die Zielgruppe nachhaltig zu begeistern.

: Weil sich Trends, Plattformen und das Nutzerverhalten ständig ändern, reicht es nicht aus, einfach nur präsent zu sein – der Auftritt muss sich von der Masse abheben. Kreative Kampagnen, ungewöhnliche Formate oder originelle Erzählweisen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und die Zielgruppe nachhaltig zu begeistern. datenorientiert sein : Die Analyse von Kennzahlen ist ein zentraler Bestandteil dieses Jobs. Nur wenn die Ergebnisse regelmäßig mit den gesetzten Zielen abgeglichen werden, lässt sich beurteilen, ob die Social Media Strategie auf dem richtigen Kurs ist – und bei Bedarf gezielt nachjustieren.

: Die Analyse von Kennzahlen ist ein zentraler Bestandteil dieses Jobs. Nur wenn die Ergebnisse regelmäßig mit den gesetzten Zielen abgeglichen werden, lässt sich beurteilen, ob die Social Media Strategie auf dem richtigen Kurs ist – und bei Bedarf gezielt nachjustieren. organisiert sein : Vom Betreuen von Kooperationen über das Redigieren von Texten bis hin zum Veröffentlichen von Inhalten auf mehreren Plattformen (Crossposting) – als Social Media Manager jongliert man täglich mit einer Vielzahl an Aufgaben. Dabei ist es entscheidend, den Überblick zu behalten, Prioritäten richtig zu setzen und Deadlines im Blick zu haben, um trotz der Schnelllebigkeit und Dynamik im Social Media Alltag nicht den Faden zu verlieren.

: Vom Betreuen von Kooperationen über das Redigieren von Texten bis hin zum Veröffentlichen von Inhalten auf mehreren Plattformen (Crossposting) – als Social Media Manager jongliert man täglich mit einer Vielzahl an Aufgaben. Dabei ist es entscheidend, den Überblick zu behalten, Prioritäten richtig zu setzen und Deadlines im Blick zu haben, um trotz der Schnelllebigkeit und Dynamik im Social Media Alltag nicht den Faden zu verlieren. Community-orientiert sein : Eine engagierte Community ist das Herzstück erfolgreicher Social-Media-Arbeit. Deshalb ist es wichtig, sie aktiv zu pflegen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und einen echten Dialog zu fördern. Gleichzeitig gilt es, neue Möglichkeiten zu entdecken, wie sich eure Marke authentisch in verschiedene Online-Communities einbringen lässt – sei es durch passende Inhalte, gezielte Interaktionen oder kreative Formate.

: Eine engagierte Community ist das Herzstück erfolgreicher Social-Media-Arbeit. Deshalb ist es wichtig, sie aktiv zu pflegen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und einen echten Dialog zu fördern. Gleichzeitig gilt es, neue Möglichkeiten zu entdecken, wie sich eure Marke authentisch in verschiedene Online-Communities einbringen lässt – sei es durch passende Inhalte, gezielte Interaktionen oder kreative Formate. Tech-savvy sein: Ein sicherer Umgang mit aktuellen Social Media Management Tools ist heute ein Muss – von Planung und Analyse bis hin zur Automatisierung. Wer darüber hinaus eine schnelle Auffassungsgabe für neue Plattformen, Funktionen und digitale Trends mitbringt und die wichtigsten Social Media Statistiken kennt, hebt sich klar von den Mitbewerbern ab. Technisches Verständnis erleichtert nicht nur den Arbeitsalltag, sondern ermöglicht es auch, neue Tools und Entwicklungen frühzeitig für die eigene Strategie zu nutzen.

Allem voran musst du aber in der Lage sein, eine effektive Social Media Strategie zu entwickeln..

Wie funktioniert effektives Social Media Management? [4 Schritte]

Ein strategischer Social Media Plan besteht aus verschiedenen Schritten.

Gehen wir sie durch.

1. Bestimmung von S.M.A.R.T.-Zielen

Bevor ihr mit der Verwaltung eurer Social Media Kanäle beginnt, müsst ihr euch ein wenig Zeit nehmen und eure Ziele festlegen.

Was diese Ziele beinhalten - z. B. die Veröffentlichung von Content, die Steigerung der Besucherzahlen auf eurer Website oder die Neukundengewinnung - ist ganz gleich. Was zählt, ist, dass ihr euch S.M.A.R.T.-Ziele setzt.

S pecific (Spezifisch)

pecific (Spezifisch) M easurable (Messbar)

easurable (Messbar) A chievable (Erreichbar)

chievable (Erreichbar) R ealistic (Realistisch)

ealistic (Realistisch) Timely (Terminiert)

Sobald die unternehmerische Ausrichtung eurer Social Media Strategie festgelegt ist, gilt der Fokus dem Content.

2. Erstellung einer Content-Strategie

Die Auswahl der richtigen Inhalte und die Festlegung des optimalen Redaktionsplans für die Veröffentlichung des Contents sind entscheidend für eure Social Media Kampagnen.

Hier sind einige Tricks, auf die du bei der Erstellung einer sinnvollen Content-Strategie achten solltest.

Finde heraus, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat

Auf welchen Social Media Kanälen hat sich eure Zielgruppe am meisten engagiert?

Welche Arten von Inhalten haben die besten Ergebnisse in Bezug auf Aufrufe, Klicks und Social Media Kommentare erzielt?

Führe einen Social Media Audit durch

Ein Social Media Audit hilft dir zu verstehen, welcher Content bei eurer Zielgruppe die meisten Reaktionen hervorruft. Lege den Schwerpunkt auf soziale Netzwerke, Arten von Inhalten und Social Media-Kampagnen, die einen positiven Social Return on Investment (SROI) aufgewiesen haben. Um deine Social Media Analytics-Daten zu erfassen, eignet sich ein Social Media Analyse Tool am besten.

Analysiere die Aktivitäten eurer Mitbewerber

Wie nutzen eure Mitbewerber die soziale Medien?

Wie viele Follower haben sie verglichen mit euch auf den einzelnen Kanälen?

Welche Arten von Content sind bei ihnen am erfolgreichsten?

Wie tauschen sie sich mit ihren Followern aus?

Durch die Beobachtung der Aktivitäten eurer Mitbewerber (Marktbeobachtung und Wettbewerbsbeobachtung) und das Erfassen von Wettbewerbsinformationen könnt ihr feststellen, wo ihr steht, und Lücken in eurer Content-Strategie erkennen. Die Beobachtung von Beiträgen anderer (nicht nur eurer Mitbewerber) hilft euch, innovative Ideen für eure eigenen Social Media Inhalte zu entwickeln.

Teste deinen Content

Unabhängig davon, wie groß oder klein euer Team ist, könnt ihr nur durch das Testen und Experimentieren mit verschiedenen Nachrichten und Arten von Inhalten herausfinden, was bei eurem Publikum den größten Anklang findet.

Dasselbe gilt für den besten Zeitpunkt zum Posten in den sozialen Medien.

Erstelle einen Social Media Content-Kalender

Sobald du die Prioritäten für deine Social Media Kanäle festgelegt und entschieden hast, welche Arten von Inhalten wo gepostet werden, sollte ein Social Media Redaktionsplan erstellt werden. In diesem kannst du den Content für die kommenden Wochen und Monate vorbereiten und planen.

Tipp: Hier kannst du dir eine kostenlose Vorlage eines Social Media Redaktionskalenders herunterladen. Erfahre außerdem, wann die besten Zeiten zum Posten auf Social Media und die besten Zeiten zum Posten auf TikTok sind.

3. Social Monitoring & Listening

Die Informationen, die ihr in den sozialen Medien veröffentlicht, müssen für eure Zielgruppe von Interesse sein. An dieser Stelle kommen Social Monitoring und Listening ins Spiel.

Social Monitoring bedeutet, aktiv nach Erwähnungen und Unterhaltungen zu suchen, die in Verbindung mit eurer Marke, euren Produkten, Hashtags, MitarbeiterInnen, Mitbewerbern und Kunden stehen.

Social Monitoring ermöglicht:

Tracking des Social Media Engagements

Analyse des Sentiments und der Performance eurer Marketingkampagnen

Unterstützung bei der Mitarbeiterrekrutierung (z. B. durch die Identifizierung einer Persona von Stellensuchenden und die entsprechende Anpassung der Stellenausschreibungen)

Tipp: Wenn du tiefer in das Thema eintauchen willst, empfehlen wir dir, die Funktionen der sozialen Plattformen genauer unter die Lupe zu nehmen (z. B. Facebook Monitoring, TikTok Scheduling) und dir die Top-Tools für Social Media Monitoring und Social Listening Tools anzusehen.

Beim Social Listening wiederum wird nicht nur nach Erwähnungen und Unterhaltungen gesucht, sondern auch das Sentiment und die Meinungen der NutzerInnen in den sozialen Medien überwacht und analysiert. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Zielgruppe zu entwickeln, um darauf aufbauend informierte Entscheidungen zu treffen und die Markenstrategie zu optimieren.

Durch Social Media Listening kannst du:

die Performance deiner Social Media Aktivitäten messen

die Reputation eurer Marke pflegen

eure treuesten Fans und Influencer für Influencer Marketing Aktivitäten identifizieren

neue Produktideen entdecken

aufkommende Branchentrends erkennen

Die einfachste Möglichkeit, diese umfangreichen Aufgaben zu bewältigen, ist die Einführung eines Social Media Monitoring Tools. Um mehr darüber zu erfahren, fülle einfach das Formular am Ende dieses Artikels aus .

4. Miss die Ergebnisse deines Social Media Plans

Die Wahl der richtigen Social Media Metriken und Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) ist ebenfalls wichtig, um die Ziele bezüglich des Kunden-Engagement und der Wirksamkeit eurer Social Media Maßnahmen zu messen.

Sie zeigen dir, wo ihr hinsichtlich der Ausgangskennzahlen steht, was ihr erreichen wollt und welche Maßnahmen ihr zur Zielerreichung ergreifen müsst.

Zu den wichtigsten Social Media KPIs gehören:

Reichweite : die Anzahl der einzelnen Personen, die sich eure Inhalte ansehen

: die Anzahl der einzelnen Personen, die sich eure Inhalte ansehen Social Media Engagement : Tracking des Volumens oder des Verhältnisses von Likes, Shares, Kommentaren usw.

: Tracking des Volumens oder des Verhältnisses von Likes, Shares, Kommentaren usw. Impressionen : die Gesamtzahl der Aufrufe eurer Inhalte

: die Gesamtzahl der Aufrufe eurer Inhalte Click-Through-Rate (CTR): der Prozentsatz der Personen, die auf einen Link in eurem Social Media Beitrag geklickt haben, nachdem sie ihn aufgerufen haben

Voilà, nun bist du bereit für die Erstellung deiner eigenen Social Media Management Strategie 😊.

Um diesen komplexen Prozess zu vereinfachen, stehen dir eine Reihe von Social Media Management Tools zur Verfügung. Wenn du die einzelnen Lösungen vergleichen möchtest, schau dir unseren Blog über die besten Social Media Management Tools auf dem Markt an.

Einige der unten aufgeführten Tools helfen dir bei der Automatisierung verschiedener Aufgaben, während andere wertvolle Daten und Einblicke liefern.

Hier sind die Tools, die du dir genauer anschauen solltest:

Wenn du lediglich deinen Workflow organisieren und sicherstellen willst, dass keine wichtigen Schritte übergangen werden, kannst du auch erst einmal mit einer Social Media Strategievorlage loslegen.

Auch wenn der Prozess der Erstellung einer Social Media Strategie komplex und ein bisschen überwältigend erscheint, ist der Sprung ins kalte Wasser das beste Rezept.

Tipp: In unserem Blogpost gehen wir noch weiter in die Tiefe und vergleichen die besten Social Media Management Tools auf dem Markt.

Wie viel kostet Social Media Management im Monat?

Die Kosten für Social Management Tools und -Dienstleistungen variieren. Deshalb ist es wichtig, dass du ein maßgeschneidertes Angebot einholst, bevor du dich für eine Lösung entscheidest.

Im Schnitt betragen die monatlichen Kosten zwischen 10 € und 600 €.

Der Preis für ein Social Media Management Tool hängt davon ab…

wie viele Accounts ihr verwalten möchtet

welche Art von Funktionen ihr benötigt

wie viele Beiträge veröffentlicht werden sollen

wie viele Personen das Tool nutzen werden

Wie viel kosten Social Media Management Services?

Die ungefähren Kosten für Social Media Management Services liegen zwischen 4.000 € und 7.000 € pro Monat, wobei die Ergebnisse die Kosten bei weitem übertreffen.

Wenn ihr das volle Potenzial eurer Kampagnen ausschöpfen möchtet, seid ihr mit einem persönlichen Social Media Management Service gut beraten.

Der Preis dafür hängt von zahlreichen Faktoren ab:

Unternehmensgröße

Häufigkeit der geplanten Beiträge

Art der benötigten Dienstleistungen

Plattformen, die genutzt werden

Umfang der benötigten Analysefunktionen

Soll der Kundenservice über Social Media abgewickelt werden?

Tipp: Erfahre mehr über Social-Media-Kundenservice und über die beste Social-Media-Kundenservice Software

Noch nicht ganz sicher? Dann könnte dir das nächste Kapitel bei der Entscheidung helfen.

Die besten Social Media Kanäle für Social Media Management

Es gibt keine verbindliche Liste DER besten Social Media Netzwerke. Um das oder die passenden Netzwerke für euer Unternehmen auszuwählen, stellen wir dir hier kurz ihre wichtigsten Funktionen und Vorteile vor.

Social Media Management auf Facebook

Millionen von Unternehmen nutzen die Facebook Business Pages, um Neuigkeiten und Veranstaltungen zu veröffentlichen und sich mit Kunden auszutauschen.

Aber es gibt noch zwei weitere Gründe, warum Facebook für euch interessant sein kann:

Die Facebook Werbetools (über den Facebook Werbeanzeigenmanager) zählen zu den besten, um eure idealen Kunden gezielt anzusprechen.

Facebook-Gruppen sind eine hervorragende Möglichkeit, eine eigene Zielgruppe aufzubauen. Das kann sich in vielerlei Hinsicht als fruchtbarer erweisen als andere Möglichkeiten der Kundenansprache.

Dies sind nur einige der Gründe, weshalb Facebook nach wie vor zu den wichtigsten Plattformen für eure Social Media Strategie gehört.

Lesetipp: So bekommst du mehr Facebook Likes.

Social Media Management auf YouTube

Mit über 2 Milliarden Nutzern ist YouTube nicht nur das zweitgrößte Social Network, sondern auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt - nach Google, versteht sich.

YouTube bietet Unternehmen in Sachen Social Media Management eine Reihe von Vorteilen:

Es hilft bei der Suchmaschinenoptimierung

Es hat unter den Social Media Plattformen eine der höchsten Weiterempfehlungsraten

Die Plattform weist in Bezug auf YouTube Werbung hohe Konversionsraten auf

Mit einem YouTube Kanal kannst du originelle Inhalte veröffentlichen und mit euren Abonnenten kommunizieren, er bietet aber auch eine hervorragende Möglichkeit, Inhalte zu syndizieren und Werbung zu schalten.

Lesetipp: So bekommst du mehr organische YouTube Abonnenten.

Social Media Management auf Instagram

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie du auf Instagram postest, welche Hashtags du für eure Marke verwenden solltest oder wie du euer Instagram-Profil verifizieren kannst, musst du zunächst den Zweck dieses Kanals verstehen.

Instagram ist ein foto- und videobasiertes Social Network, in dem NutzerInnen Personen und Marken folgen, um sich von interessanten visuellen Eindrücken unterhalten zu lassen.

Die beliebteste Funktion ist Instagram Stories, bei der visuelle Inhalte - oft mit witzigen Filtern und visuellen Effekten - unmittelbar geteilt werden, gefolgt von Instagram Reels (du möchtest Instagram Stories tracken? So geht's).

Jeden Tag werden auf Instagram über 500 Millionen Storys gepostet und ein Drittel der am häufigsten angesehenen Storys stammen von Unternehmen.

Tipp: Wenn du einen persönlichen Instagram Account in ein Instagram Geschäftsprofil umwandelst, solltest du dich auf Instagram verifizieren lassen. Auch andere Social Media Channel bieten Verifizierungsprozesse. So bekommst du den blauen Haken auf TikTok.

eine Geschäftstelefonnummer angeben

angeben die Firmenadresse zur Bio-Seite hinzufügen

zur Bio-Seite hinzufügen den "Shop"-Button aktivieren

aktivieren ein passendes Instagram-Profilbild auswählen

auswählen mit dem Posten auf Instagram beginnen

Instagram ist für Marken insbesondere hinsichtlich des hohen Nutzer-Engagements sehr wichtig.

Social Media Management auf X (ehemals Twitter)

X ist ein beliebtes Mikroblogging-Netzwerk, in dem ihr Nachrichten von bis zu 280 Zeichen, sogenannte "Tweets", einschließlich Fotos, Links, GIFs oder Videos veröffentlichen könnt.

X ist fantastisch, um die neuesten Trends in eurer Branche, bei Kunden, Partnern und Interessenten zu verfolgen – ganz zu schweigen von den PR-Möglichkeiten, die X bietet.

Darüber hinaus wird X von vielen Menschen genutzt, um ihre Meinung über Produkte und Dienstleistungen zu äußern. Das macht es zu einem Kanal, den Unternehmen um keinen Preis ignorieren sollten.

Für einen erfolgreichen Auftritt auf X muss der Account gepflegt, Inhalte regelmäßig geteilt und mit der Zielgruppe kommuniziert werden.

Einer der nützlichsten Vorteile von X ist die organische Vernetzung. Durch die Unterhaltungen mit eurem Publikum werden Markentreue und Vertrauen gestärkt.

Social Media Management auf LinkedIn

Die meisten Business-to-Business (B2B)-Marketer sind mit der LinkedIn Plattform bestens vertraut.

Das Netzwerk, das einst hauptsächlich für die Rekrutierung von MitarbeiterInnen genutzt wurde, hat sich zu einer beliebten Plattform für aktuelle News und Networking entwickelt.

NutzerInnen posten Statusmeldungen, Fotos oder Videos, die geteilt, geliked und kommentiert werden können.

Es gibt zahlreiche Gründe, als Unternehmen LinkedIn Management zu betreiben:

Es ist ideal, um Thought Leadership aufzubauen

aufzubauen Durch zielgerichtete Werbung kann der Umsatz gesteigert oder ein sonstiger Mehrwert geschaffen werden

kann der Umsatz gesteigert oder ein sonstiger Mehrwert geschaffen werden Durch geteilte Inhalte werden Verlinkungen zu eurer Website hergestellt

Nachdem ihr die Kanäle ermittelt habt, auf denen eure Zielgruppen ihre Zeit verbringen, müsst ihr euch kreative Konzepte zur Bewerbung eurer Produkte oder Dienstleistungen einfallen lassen.

Social Media Management auf TikTok

Bevor du mit dem Posten auf TikTok beginnst, ist es wichtig, den Zweck dieses Kanals zu verstehen.

TikTok ist eine Plattform für kurze, kreative Videos, die NutzerInnen aus der ganzen Welt unterhalten, inspirieren und informieren. Im Gegensatz zu anderen Plattformen basiert TikTok auf einem algorithmus-gesteuerten Feed, der Inhalte vorschlägt, die die NutzerInnen aufgrund ihrer Vorlieben und Interaktionen am meisten interessieren könnten.

Zu den wichtigsten Vorteilen von TikTok gehören:

Viralitätspotential : Der TikTok-Algorithmus fördert die Entdeckung von Inhalten, wodurch auch mit einer kleinen Anhängerschaft Videos viral gehen können.

: Der TikTok-Algorithmus fördert die Entdeckung von Inhalten, wodurch auch mit einer kleinen Anhängerschaft Videos viral gehen können. Hohe Engagement-Rate : Die interaktive Natur der Plattform sorgt für hohe Nutzerbeteiligung und stärkt die Markenbindung.

: Die interaktive Natur der Plattform sorgt für hohe Nutzerbeteiligung und stärkt die Markenbindung. Erreichen jüngerer Zielgruppen : TikTok ist besonders bei der Generation Z beliebt und eignet sich hervorragend, um ein jüngeres Publikum anzusprechen.

: TikTok ist besonders bei der Generation Z beliebt und eignet sich hervorragend, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Kreative Ausdrucksmöglichkeite n: TikTok ermöglicht es Marken, ihre Persönlichkeit auf kreative und unterhaltsame Weise zu präsentieren.

n: TikTok ermöglicht es Marken, ihre Persönlichkeit auf kreative und unterhaltsame Weise zu präsentieren. Virale Challenges: Die Teilnahme an viralen Challenges kann die Sichtbarkeit der Marke erheblich steigern und zu mehr Interaktionen führen.

Wenn du einen TikTo Business Account einrichtest, solltest du sicherstellen, dass dein Profil optimiert ist: Verwende ein klares Profilbild, füge eine ansprechende Bio hinzu und binde gegebenenfalls einen Link zu deiner Website oder deinem Online-Shop ein.

Um auf dieser Reise in die Welt der sozialen Medien Hindernissen aus dem Weg zu gehen und Fehler zu vermeiden, schließen wir diesen Artikel ab mit den...

Do’s & Don'ts des Social Media Managements [Infografik]

Im Social Media Management ist es entscheidend, eine ausgewogene und durchdachte Strategie zu verfolgen. Dabei sollten Marken regelmäßig und authentisch mit ihrer Community interagieren und Inhalte posten, die sowohl relevant als auch ansprechend sind. Gleichzeitig ist es wichtig, auf das Feedback der Follower einzugehen und negativem Feedback professionell und respektvoll zu begegnen. Wer sich zu sehr auf werbliche Inhalte konzentriert oder seine Follower mit zu vielen Posts überflutet, riskiert, das Interesse der Community zu verlieren. Ebenso sollte man darauf achten, dass die Inhalte stets zur Marke passen und keine impulsiven, unüberlegten Entscheidungen getroffen werden. Ein erfolgreicher Social Media Manager sorgt für eine klare Kommunikation, hohe Qualität und ein starkes Engagement, ohne die Marke oder das Vertrauen der Community zu gefährden.

Wir hoffen, dass wir dir mit unserem Social Media Management Leitfaden ein genaueres Bild davon vermitteln können, was Social Media Management beinhaltet und wie du es in Angriff nehmen kannst.

Wenn du mehr über unsere Social Media Lösungen erfahren möchtest, kontaktiere uns über das untenstehende Formular und unser Team wird sich bei dir melden 🤗.