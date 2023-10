Brand24 hat in Sachen Social Media Monitoring bzw. Social Listening eine Menge zu bieten. Die Plattform unterstützt Marken beim Brand Tracking von Erwähnungen auf Social Media Plattformen und News-Websites, in Podcasts, Foren, Blogs und mehr. Mithilfe von Brand24 erfahren Unternehmen, was online über ihre Marke gesprochen wird und behalten so die Oberhand über ihre Markenreputation.

Brand24 bietet zudem eine großartige Möglichkeit, Influencer, Gelegenheiten für Gastbeiträge und Medienerwähnungen zur Unterstützung eurer PR-Strategie zu finden. Doch wenn Brand24 das alles kann, gibt es bestimmt Brand24 Alternativen, die das gleiche (und vielleicht noch mehr) bieten?

Die Social Media Monitoring-Lösung von Brand24 ist im unteren Preissegment angesiedelt. Es beobachtet die wichtigsten Social Media Netzwerke, darunter YouTube, Facebook, Twitter und Instagram, sowie einige Websites und Blogs. Je nach Plan können Nutzer nur eine begrenzte Anzahl von Keywords und monatlichen Erwähnungen erfassen. Die Analysedaten werden maximal einen Monat lang gespeichert, was es schwierig machen kann, eure Fortschritte über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen.

Das sind die besten Brand24 Alternativen:

Meltwater

Im Unterschied zu Brand24 reichen die Möglichkeiten von Meltwater weit über das elementare Social Media Monitoring hinaus.

Die Meltwater Suite als Brand24 Alternative unterstützt eure gesamte Social Media und PR Strategie und erfasst – in Echtzeit – mehr Online-Unterhaltungen und Content als jede andere Plattform. Dank der ansprechenden Layouts, den leicht verständlichen Insights, den Anpassungsoptionen und den sofortigen Einblicken hat Meltwater auch in puncto Reports gegenüber Brand24 die Nase vorn.

Meltwater trackt die Marken, Keywords und Themen, die für euch wichtig sind. Die Software beobachtet eine Vielzahl von Medienquellen, darunter News-Agenturen, soziale Medien, Rundfunk, Printmedien, Podcasts und mehr. Und wenn ihr all diese Zusammenhänge versteht, könnt ihr datengestützte Insights und Analysen in wertvolle Informationen umwandeln.

Meltwater bietet API Integrationen für Slack, Microsoft Teams, Google Analytics, Salesforce und viele weitere, um die Zusammenarbeit von Teams beim Social Media Management zu unterstützen.

Im Vergleich zu Brand24 bietet Meltwater eine solidere, umfangreichere Datenerfassung, die euch hilft, die Zusammenhänge und Auswirkungen eurer Maßnahmen zu erkennen. Auf Daten müssen Taten folgen. Ganz gleich, ob du dich über aufkommende Trendthemen oder Erwähnungen in den sozialen Medien informierst, Meltwater bietet dir die nötigen Tools, um den nächsten, besten Schritt machen zu können – und das alles in einer zentralen Plattform.

Birdeye

Birdeye vereint Online-Reputationsbeobachtung und Customer Experience auf einer Plattform. Der Fokus liegt auf lokalen Unternehmen, die ihr Publikum in ihrem eigenen Umfeld ansprechen. Die Plattform bietet eine Reihe von reputationsorientierten Funktionen, darunter Bewertungen, Umfragen, Empfehlungen und Lead-Generierung.

Was Birdeye mit Brand24 vergleichbar macht, sind die vorhandenen Alerts. Wenn Kunden eine Bewertung abgeben, tritt Birdeye in Aktion und hilft Marken, auf diese Bewertungen zu reagieren und sie gewinnbringend zu nutzen. Die Plattform ist ständig auf der Suche nach Kundenfeedback, damit Marken ihre Reputation kontinuierlich aufbauen können.

Der Blick auf eure Online-Bewertungen aus der Vogelperspektive ist nur ein kleiner Teil einer übergreifenden Social Media Listening und Monitoring Strategie. Sie erfüllt einen wichtigen Zweck, doch auf umfassende Medienbeobachtung ist Birdeye nicht ausgelegt.

YouScan

YouScan ist eine Social Media Monitoring und Intelligence Plattform. YouScans KI-gestützte Technologien unterstützen Marken bei der Erfassung und Analyse der Meinungen ihrer Kunden in den sozialen Medien. YouScan deckt 500.000 Medienquellen ab und beobachtet tagtäglich mehr als 500 Millionen Datenpunkte.

Eine der herausragenden Eigenschaften ist die Bilderkennungstechnologie. Nicht alle eure Kunden kommunizieren über textbasierten Content. YouScan als Bilderkennungssoftware analysiert visuelle, nutzergenerierte Inhalte, um mehr über die Zusammenhänge zwischen den Bildern und eurer Marke in Erfahrung zu bringen.

Wenn ein Nutzer beispielsweise ein Foto postet und eure Marke taggt, beschreibt die KI von YouScan die visuellen Elemente des Bildes, um mehr über die Präferenzen, Sympathien, Abneigungen, Interessen und mehr eurer Zielgruppe zu erfahren. Diese visuellen Erkenntnisse können sich als nützlich erweisen, um eure Kampagnen auf eure Zielgruppe zuzuschneiden.

Awario

Awario ist ein Brand Monitoring und Social Listening Tool, mit dem Marken ihre Online-Erwähnungen im Auge behalten können. Diese Brand24 Alternative durchsucht täglich über 13 Milliarden Webseiten, darunter Twitter, Reddit, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo und weitere. Sie vergleicht euren Anteil an Erwähnungen mit dem eurer Mitbewerber (Share of Voice), um festzustellen, in welchem Umfang eure Reputation und Präsenz wächst.

Eine weitere Funktion von Awario ist die Wettbewerbsbeobachtung. Beobachte, was deine Zielgruppe über andere Unternehmen in eurem Umfeld sagt. Nutze diese Erkenntnisse, um die Lücken zu schließen und eure Marketingstrategie zu optimieren.

Letztlich bietet Awario die Möglichkeit, in Echtzeit auf Social Media Unterhaltungen zu reagieren. Mithilfe der Social Customer Service Funktionen könnt ihr euch direkt mit Nutzern austauschen, ihre Fragen beantworten und auf Kommentare reagieren.

Die Plattform vereint Medienbeobachtung, Social Selling und Kundenservice in einem.

Im Vergleich zu Brand24 bietet Awario mehr Funktionen zu einem deutlich günstigeren Preis. Die Pläne beginnen bei 24 USD pro Monat für einen Nutzer oder 74 USD pro Monat für den Zugang zu mehreren Accounts. Auch die Limits bezüglich der Anzahl getrackter Themen und Erwähnungen sind deutlich großzügiger als bei Brand24.

SentiOne

SentiOne ist eher im Bereich Customer Service angesiedelt, setzt aber Social Listening und Medienbeobachtung zur Bereitstellung von Informationen ein. Mithilfe von KI-Technologien durchforstet die Plattform das Internet, um öffentliche Markenerwähnungen zu erfassen und sie zur Gewinnung von Consumer Insights zu analysieren.

Im Gegensatz zu Brand24 unterstützt SentiOne Marken beim nächsten erforderlichen Schritt, um Teil dieser Unterhaltungen zu werden. Kundenservice Teams können Gespräche, die auf allen ihren Social Media Channels stattfinden, über eine einzige Plattform verwalten. Die Plattform bietet konversationsfähige KI-Chatbots und Voice Bots, die den Teams helfen, ihren Kunden rasch zu antworten.

SentiOne macht es euch leicht, eure Markenreputation in den sozialen Medien vollständig zu verwalten und ist damit eine Alternative zu Brand24. Allerdings können Marken nicht auf Erwähnungen und Feedback außerhalb der sozialen Medien und Online-Rezensionsseiten reagieren (z. B. auf einem Blogbeitrag oder Nachrichtenartikel).

Mentionlytics

Mentionlytics ist in der gleichen Preisklasse angesiedelt wie Brand24 und damit einer der Hauptkonkurrenten. Es gibt jedoch einige wichtige Funktionen, die Mentionlytics zu einer besseren Brand24 Alternative machen.

Darunter der KI-gestützte Social Intelligence Advisor. Er liefert personalisierte, umsetzbare Insights und Empfehlungen, um Marken den nächsten Schritt vorzugeben. Anstatt die Nutzer mit Rohdaten zu konfrontieren, hilft ihnen die Plattform, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen.

Mit Hilfe von booleschen Suchen lassen sich die Ergebnisse nach Belieben filtern. Dabei werden Wörter wie UND, ODER und NICHT verwendet, um spezifische Dateneinblicke zu ermitteln. Diese Funktion steht bei Brand24 nicht zur Verfügung.

Mentionlytics bietet umfangreichere Datenquellen und stellt seine Ergebnisse in übersichtlichen Formaten zusammen. Die intuitive Nutzererfahrung ist tendenziell besser als die von Brand24 und bietet dir alles in allem ein qualitativ besseres Produkt für dein Geld.

Cision

Cision ist in erster Linie eine PR Software, die das Wachstum von Marken durch Medienbeziehungen unterstützt. Knüpfe Kontakte zu Journalisten und Medien in eurer Nische, um eure Chancen auf relevante Medienberichterstattungen zu erhöhen.

Cision ist zwar vor allem für seine Medienkommunikations-Funktionen bekannt, bietet aber auch eine leistungsstarke Social Listening Technologie. Damit kannst du eure Medienpräsenz und die daraus resultierenden Unterhaltungen beobachten. Die Plattform durchsucht das Internet nach Markenerwähnungen und Gelegenheiten, eure Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zudem ermöglicht sie euch, eure Brand Journey über eine einzige Plattform im Auge zu behalten.

Cision bietet als Brand24 Alternative mehr Features und Funktionen. Die Anwendung ist etwas komplexer und zielt eher auf größere Unternehmen ab. Die hochmoderne Technologie von Cision hat ihren Preis: Die Pakete starten bei 7.200 USD pro Jahr.

Tipp: Hier findest du die besten Cision Alternativen auf dem Markt.

Agile CRM

Das cloudbasierte Agile CRM macht es einfach, der Medienbeobachtung Taten folgen zu lassen und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Wie die meisten CRM Lösungen wird auch Agile CRM hauptsächlich als Vertriebstool (Sales Intelligence Tool) eingesetzt. Social Media Monitoring steht nicht im Mittelpunkt, doch es ist als Funktion in jedem der kostenpflichtigen Pakete enthalten.

Agile CRM vereint Vertrieb, Marketing und Kundenservice auf einer zentralen Plattform. Die All-in-One-Funktionalität ist auch als mobile App verfügbar, damit ihr eure Social Strategie auch von unterwegs aus verwalten könnt. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche finden sich Team rasch zurecht und können die Funktionen im Handumdrehen nutzen.

Außerdem bietet es eine Reihe von API-Integrationen, um das funktionsreiche Media Monitoring Tool noch leistungsfähiger zu machen. Für die Medienbeobachtung eignen sich die Social Plugins für Twitter, Facebook und LinkedIn ganz besonders.

Agile CRM bietet eine kostenlose Basisversion, mit der du einige der Funktionen kennenlernen kannst. Betrachte sie als kostenlose Testversion, bevor du dich für einen kostenpflichtigen Plan entscheidest, der dir sofortigen Zugang zum Social Monitoring bietet. Es ist eine sinnvolle Option für Marken mit kleinem Budget oder Unternehmen, die nicht die Leistung und Komplexität eines speziellen Social Monitoring Tools benötigen.

Besondere Erwähnung: Hootsuite

Hootsuite ist nicht per se ein Social Listening und Intelligence Tool, kann euch aber bei der Beobachtung und Verwaltung eurer Social Reputation unterstützen. Es ist in erster Linie ein Social Media Planungstool, mit dem ihr eure Beiträge und Kommunikation auf einer einzigen Plattform zentralisieren könnt. Behalte die Kommentare, Bewertungen, Unterhaltungen und mehr im Auge, um sofort zu reagieren und diese Chancen zur Stärkung eurer Marke zu nutzen.

Tipp: Erfahre mehr über die besten Alternativen zu Hootsuite.

Besondere Erwähnung: Oktopost

Oktopost ist ein weiteres Social Engagement Tool, das nicht ausschließlich auf Social Monitoring abzielt. Dennoch ist es eine Erwähnung wert, denn es macht die Handhabung eurer Social Content Strategie einfacher. Beiträge können an einer einzigen Stelle geplant und terminiert werden. Mit einem nutzerfreundlichen Analyse-Dashboard kannst du die Resonanz eures Publikums messen. Beteilige dich an Unterhaltungen mit deinem Publikum in den sozialen Netzwerken und führe dann all diese Informationen unter einem Dach zusammen, um die einen umfassenden Überblick über eure Kunden zu verschaffen.

Die Wahl der besten Brand24 Alternative

Brand24 bietet durchaus nützliche Social Media Monitoring Grundfunktionen, doch Marken erhalten mit einer Brand24 Alternative womöglich mehr für ihr Geld. Brand24 ist ein kleines Unternehmen und richtet sich an kleine Unternehmen mit einem begrenztem Budget. Die meisten seiner Social Media Daten und Funktionen sind auf ein günstigeres Preissegment ausgerichtet und bieten nicht die Detailgenauigkeit der Plattformen von größeren Unternehmen.

Die Meltwater Suite stellt Echtzeitdaten ohne Grenzen bereit, um das uneingeschränkte Wachstum von Marken zu unterstützen.

