Consumer Insights
Verstehen Sie Ihre Kunden und treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen.
Das Verbraucherverhalten ändert sich schneller als je zuvor. Ökologische, wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen beeinflussen weiterhin die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte und Lösungen suchen und kaufen. Um in diesem zunehmend wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld zu bestehen, müssen Unternehmen kundenorientierte Strategien entwickeln. Dank Social Media Daten und moderner Technologie können Unternehmen heutzutage mühelos Einblicke in das Such- und Kaufverhalten von Kundengruppen gewinnen.
Verstehen Sie Ihre Käufer
In der heutigen digitalen Welt sind Social Media Plattformen, Online-Kommentare, Bewertungsseiten und Foren eine Schatzkammer für Konsumentendaten.
Digitale Einblicke in Echtzeit stellen eine exaktere und schnellere Alternative zu traditionellen Methoden der Konsumentenforschung wie Kundenbefragungen, Fokusgruppen oder Interviews dar.
Sie bieten versierten Analysten zahlreiche Vorteile:
- Kostengünstiger
- Größere Stichprobengrößen
- Authentisches Feedback
- Keine Umfrage-Müdigkeit oder Unterbrechung
- Daten in Echtzeit
- Keine veralteten Daten
- Automatische Analyse
Zielgruppensegmentierung
IVerschaffen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Gruppen, die sich online über Ihre Marke äußern. Finden Sie heraus, was sie begeistert - mit Einblicken in ihre Interessen, Demografie und ihr Konsumverhalten, unterstützt von IBM Watson. Kombinieren Sie mühelos verschiedene Filteroptionen, wenn Sie eine Zielgruppenanalyse mit Informationen wie Nutzerprofilen, demografischen Daten, Affinitäten und Stellenprofilen zur Erstellung von hochgradig personalisierten Zielgruppensegmenten benötigen.
Tauchen Sie in umfangreiche Verbraucherdaten ein
Gewinnen Sie umfassende Insights in die verschiedenen Segmente Ihres Zielpublikums und erfassen Sie das Verhalten und die Bedürfnisse Ihrer Buyer-Persona. Audience Insights nutzt Social Listening, maschinelles Lernen, psychografische Daten und Mustererkennung, um Ihnen ein sofortiges Bild über die Zusammensetzung Ihrer Zielgruppe zu vermitteln. Dazu werden Gemeinsamkeiten und Verbindungen zwischen den Personen, die diese Zielgruppe bilden, erfasst.
Greifen Sie auf Konsumentendaten aus 150 Millionen Quellen und über 1,4 Billionen einzelner Posts zu. Erfahren Sie, was Communities in den sozialen Medien über Ihre Marke sagen und identifizieren Sie die Inhalte und Einflussfaktoren, die sie inspirieren.
Die Consumer und Audience Insights von Meltwater bieten eine tiefgreifende und interaktive Lösung zur Erstellung von Buyer Personas. Mit vollständigem Zugriff auf den Twitter Firehose und von IBM Watson angereicherten Daten helfen wir Ihnen, verschiedene Community-Segmente zu analysieren und herauszufinden, wie diese über Ihre Marke und Ihre Mitbewerber denken und wie Sie sie online optimal einbinden können. Verschaffen Sie sich umfassendes Wissen bezüglich der Inhalte, die bei Ihrer(n) Zielgruppe(n) auf Begeisterung stoßen. Identifizieren Sie hierfür die demografischen Informationen (Alter, Geschlecht, Stellenbezeichnung) und Konsumgewohnheiten sowie die Personen und Medien, die am besten zu Ihrer Marke passen und die einzelnen Gruppen positiv ansprechen.
Gehen Sie über die traditionelle Kundensegmentierung nach Alter, Geschlecht und Standort hinaus. Entdecken Sie neue Segmente, die sich auf die Interessen der Menschen stützen. Lernen Sie Ihren Zielmarkt eingehender kennen und erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse, die den Unterschied zwischen einem neuen treuen Follower oder einer verpassten Chance bedeuten können. Optimieren Sie Ihre Marketing-Kampagnen und damit auch die Kundenzufriedenheit - weil Sie die Bedürfnisse des Markts verstehen.
Erarbeiten Sie eine fundierte Werbestrategie
Erfahren Sie, welche Plattformen (Nachrichten, TV, Radio, Podcasts, Social Media Kanäle) Ihre bestehenden und potenziellen Kunden für ihren Informations- und Unterhaltungsbedarf nutzen. Orientieren Sie sich bei der Ausarbeitung Ihrer Werbestrategie an Daten und Untersuchungen zum Konsumverhalten anstelle von Schätzungen und Spekulationen. Steigern Sie die Performance durch Einblicke in die Zielgruppe.
Der Mehrwert, den wir durch Meltwater erzielen, lässt keine Fragen offen. Wir benötigen fundierte Einblicke, um unterschiedliche Content-Lösungen für verschiedene Zielgruppen und Plattformen zu rechtfertigen. Meltwater hilft uns, unsere Strategien zu verkaufen, weil wir ein wesentlich klareres Verständnis über die Einstellung des Publikums zu bestimmten Marken und Themen erhalten.
Alejandro De Luna – Social Strategy Manager, MediaCom
Entdecken Sie Influencer
Influencer sprechen oft Nischensegmente an. Finden Sie heraus, welche Influencer bei Ihren Kunden besonders beliebt sind und wie wirkungsvoll ihre Beiträge sind. Richten Sie Ihre Influencer Marketing Strategie möglichst zielgerecht aus und verzichten Sie auf einen universellen Lösungsansatz.
Betreiben Sie Competitive Benchmarking
Unsere Audience Intelligence Plattform ermöglicht den Vergleich von Segmenten mit Basiswerten oder anderen Zielgruppen sowie die Durchführung von Benchmarks mit anderen Segmenten, Ländern oder sogar Mitbewerbern. Auf diese Weise können Sie die Konkurrenz aus der Perspektive Ihrer Online-Kunden betrachten.
Nutzen Sie Ihre Daten
Möchten Sie Ihren eigenen Daten oder Grafiken in die Zielgruppenanalyse einfließen lassen? Kein Problem, Meltwater macht es Ihnen einfach. Erstellen Sie präzise Berichte über die wichtigsten Kategorien, Verhaltensweisen, Sentiments und Medien. Anschließend exportieren Sie Ihre Reports einfach in PDF- oder PowerPoint-Formate, um die wichtigsten Erkenntnisse über Ihre Zielgruppen in Ihren Präsentationsunterlagen zu verwenden.
Alternativ können Sie die Auswertungen auch in eine CSV-Datei exportieren, um die Daten mühelos zu verarbeiten, zu teilen oder in ein unternehmenseigenes System zu integrieren. So lassen sich intelligente Geschäftsentscheidungen treffen, die sich sowohl auf qualitative als auch auf quantitative Daten stützen.
Mit einem zielgruppenorientierten Ansatz im Rahmen des Verbrauchermarketings stellen Sie die Fragen: "Wer da draußen interessiert sich für das, was wir tun?" und "Mit welchen Aspekten unserer Marke würden sie sich am intensivsten auseinandersetzen, wenn sie die Wahl hätten?". Durch das Erfassen dieser Informationen können Sie Ihr Marketing direkt an die entsprechenden Konsumenten richten. Es handelt sich also um eine weitaus gezieltere und relevantere Methode der Marktforschung und Segmentierung. Außerdem festigen Sie damit Ihre Vordenkerposition und stärken die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke.
Das vielleicht Spannendste an Social Data ist, dass Sie nie mit veralteten Daten arbeiten müssen. Die Informationen bewegen und entwickeln sich parallel zu den Geschehnissen auf der Welt und helfen Ihnen, stets den Überblick über Veränderungen und Verbrauchertrends zu behalten. Sie repräsentieren den Puls der Zeit und sind eines der wertvollsten Analysetools für zukunftsgerichtete Teams. Das Ergebnis: Ihre Social Listening und Media Monitoring Software wird zu einem wichtigen Marketingpartner, auf den kein Unternehmen verzichten möchte.
Optimierte Insights
Zielgruppenorientiertes Social Listening
Marktforschung ist in der Regel teuer und zeitaufwändig. Sobald Sie eine klare Vorstellung von der Zusammensetzung Ihrer verschiedenen Segmente haben, können Sie alle Unterhaltungen, an denen sie sich beteiligen, verfolgen. Dadurch erhalten Sie einen umfassenden Einblick in das, was sie mögen und worüber sie sprechen, ohne direkte Kundenbefragungen durchführen zu müssen.
Basierend auf diesen Erkenntnissen können Sie Strategien zur optimalen Ansprache durch Kampagnenbotschaften erarbeiten. Außerdem lassen sich kurz-, mittel- und langfristige Trends im Verbraucherverhalten erkennen.
Aussagekräftige Botschaften
Zielgerichtete Content-Strategie
Die Erstellung von wertvollen Inhalten für die einzelnen Segmente Ihrer Zielgruppe kann sich als schwierig erweisen. Wenn Sie die Daten jedoch genau analysieren und nachvollziehen können, was die einzelnen Segmente miteinander teilen oder womit sie sich auseinandersetzen, erfahren Sie, was bei Ihren wichtigsten Kunden Anklang findet und können Ihren eigenen Content entsprechend gestalten.
Stimmen Sie Ihr Targeting ab und führen Sie hocheffiziente Marketing- und Werbekampagnen in großem Umfang durch. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, indem Sie verbesserungsfähige Bereiche sowie die von den Kunden geliebten Aspekte Ihrer Marke identifizieren. Entwickeln Sie eine sinnvollere Customer Journey für Ihre Online-Konsumenten.
Darum lieben uns unsere Kunden
Häufig gestellte Fragen
Das Tool von Meltwater ermöglicht eine umfassende Zielgruppensegmentierung, zielgruppenorientiertes Social Listening, die Ermittlung von Influencern und Content, einschließlich Medienaffinität. Das Audience Insights Tool bietet umfassende Informationen über die verschiedenen Segmente und Communities, die sich auf Social Media Plattformen über Ihre Marke austauschen, sowie über die Inhalte und Influencer, für die sie sich begeistern.
Ja. Durch die Verbraucheranalyse von Meltwater erhalten Sie Aufschluss über die verschiedenen Gruppen, die online über Ihre Marke sprechen. Mithilfe dieser Daten lässt sich ermitteln, wofür sich Ihre Zielgruppen begeistert, und Sie erhalten Einblicke in ihre Interessen, demografischen Merkmale und Verhaltensweisen.
Die Daten für Meltwaters Consumer Insights stammen von Twitter, Facebook und Instagram. Anhand dieser Informationen aus einem umfangreichen globalen Verbraucherpanel, unterstützt durch IBM Watson, bietet das Tool umfassende Zielgruppenanalysen.
Ja. Mithilfe unserer Datenintegration werden Zielgruppenanalysen von Meltwater als Bestandteil der zentralen Media Intelligence Dashboards angeboten und ermöglichen es Kunden, Social Listening Daten durch aussagekräftige Insights zu ergänzen.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.