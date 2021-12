Consumer Insights

Nutzen Sie Ihre Daten Demo anfordern

Möchten Sie Ihren eigenen Daten oder Grafiken in die Zielgruppenanalyse einfließen lassen? Kein Problem, Meltwater macht es Ihnen einfach. Erstellen Sie präzise Berichte über die wichtigsten Kategorien, Verhaltensweisen, Sentiments und Medien. Anschließend exportieren Sie Ihre Reports einfach in PDF- oder PowerPoint-Formate, um die wichtigsten Erkenntnisse über Ihre Zielgruppen in Ihren Präsentationsunterlagen zu verwenden.

Alternativ können Sie die Auswertungen auch in eine CSV-Datei exportieren, um die Daten mühelos zu verarbeiten, zu teilen oder in ein unternehmenseigenes System zu integrieren. So lassen sich intelligente Geschäftsentscheidungen treffen, die sich sowohl auf qualitative als auch auf quantitative Daten stützen.

Mit einem zielgruppenorientierten Ansatz im Rahmen des Verbrauchermarketings stellen Sie die Fragen: "Wer da draußen interessiert sich für das, was wir tun?" und "Mit welchen Aspekten unserer Marke würden sie sich am intensivsten auseinandersetzen, wenn sie die Wahl hätten?". Durch das Erfassen dieser Informationen können Sie Ihr Marketing direkt an die entsprechenden Konsumenten richten. Es handelt sich also um eine weitaus gezieltere und relevantere Methode der Marktforschung und Segmentierung. Außerdem festigen Sie damit Ihre Vordenkerposition und stärken die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke.

Das vielleicht Spannendste an Social Data ist, dass Sie nie mit veralteten Daten arbeiten müssen. Die Informationen bewegen und entwickeln sich parallel zu den Geschehnissen auf der Welt und helfen Ihnen, stets den Überblick über Veränderungen und Verbrauchertrends zu behalten. Sie repräsentieren den Puls der Zeit und sind eines der wertvollsten Analysetools für zukunftsgerichtete Teams. Das Ergebnis: Ihre Social Listening und Media Monitoring Software wird zu einem wichtigen Marketingpartner, auf den kein Unternehmen verzichten möchte.