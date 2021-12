In Kooperation mit .companion - Beratung für digitale Exzellenz - stellen wir Ihnen monatlich die wichtigsten Kennzahlen zur digitalen Präsenz von DAX / MDAX Managern vor. Als Gallionsfiguren und Sprachrohre tragen Führungskräfte maßgeblich dazu bei, wie die größten Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Das CEO-Echo zeigt auf Grundlage von Meltwater Daten und einer automatisierten Analyse durch den .companion Bot die mediale Präsenz von DAX- und MDAX-Managern in verschiedenen Bereichen auf:

Digitaler Fußabdruck insgesamt

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck. Communication Excellence

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence. Social Excellence

"Social" ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung. Responsibility Excellence

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in dem Themenkontext von CSR stattfanden. Investor Excellence

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

CEO-Echo 2021

CEO-Echo 2020

CEO-Echo im November 2021

4% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im November fand der .companion-Kennzahl-Bot 4% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 66% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 34%.

Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im November um 10-mal häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 51% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 49% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr starke Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 33% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im November erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 33% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Carsten Spohr (Lufthansa) mit 9% sowie Ola Källenius (Daimler AG) mit 5% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 68% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 48% aus redaktionellen Medien, zu 52% aus Social Media.

Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 43 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 32 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Fraport setzt mit Stefan Schulte am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im vergangenen Monat Stefan Schulte (Fraport). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 33% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 134 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit mehr negativen als positiven Färbungen.

Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Fraport 2,1 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Nikolai Setzer (Continental) mit 1,4 Punkten und Joachim Wenning (Munich Re) mit 1,4 Punkten.

Social Excellence: Kasper Rorsted (Adidas) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im November führt Kasper Rorsted (Adidas) mit 3,2 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Kasper Rorsted war zu 37% „social“, seine Leseraktivierung mit 15 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr stark; die emotionale Färbung seiner Erwähnungen war zu 44% positiv.

Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Oliver Zipse (BMW) mit 1,2 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) auf dem dritten Platz mit 1,1 Punkten.

Responsibility Excellence: Stefan Klebert (GEA Group) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in dem Themenkontext von CSR stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im letzten Monat Stefan Klebert (GEA Group). Das Echo des GEA Group-Chefs bezog sich zu 87% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 148, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht.

Die Tonalität war stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Kleberts Responsibility-Index so 1,8 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Oliver Zipse (BMW) mit 1,7 Punkten, auf Platz 3 Martina Merz (Thyssenkrupp) mit 1,5 Punkten.

Investor Excellence: Theodor Weimer (Deutsche Börse) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im November Deutsche Börse: CEO Theodor Weimer erzielte mit 6,9 den besten Punktwert. 81% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,2-mal so viele wie im Durchschnitt.

Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 5974,8. Die Tonalität war eher durchschnittlich ausgeprägt, mit mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Reiner Winkler (MTU Aero Engines) mit 1,1 und Belén Garijo (Merck) mit 1,0 Punkten.

CEO-Echo im Oktober 2021

35% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 35% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 44% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 56%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Oktober um 69% häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 32% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 68% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr starke Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 32% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im Oktober erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 32% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 31% sowie Ola Källenius (Daimler AG) mit 5% Anteil an allen Nennungen. Diess’ Echo fand zu 71% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit durchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 39% aus redaktionellen Medien, zu 61% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 43 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 11 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Fraport setzt mit Stefan Schulte am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im Oktober Stefan Schulte (Fraport). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 82% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 33 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Fraport 1,7 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Roland Busch (Siemens) mit 1,7 Punkten und Oliver Zipse (BMW) mit 1,6 Punkten.

Social Excellence: Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,9 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Döpfner war zu 86% „social“, seine Leseraktivierung mit 6 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 17% positiv. Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Herbert Diess (Volkswagen) mit 1,4 Punkten und Kasper Rorsted (Adidas) auf dem dritten Platz mit 1,1 Punkten.

Responsibility Excellence: Gordon Riske (Kion) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in dem Themenkontext von CSR stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Oktober Gordon Riske (Kion). Das Echo des Kion-Chefs bezog sich zu 67% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 165, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Riskes Responsibility-Index so 2,1 Punkte. Auf Platz 2 folgt Oliver Zipse (BMW) mit 1,9 Punkten, auf Platz 3 Jean-Jacques Henchoz (Hannover Rück) mit 1,8 Punkten.

Investor Excellence: Reiner Winkler (MTU Aero Engines) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Oktober MTU Aero Engines: CEO Reiner Winkler erzielte mit 2,0 den besten Punktwert. 87% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,5-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 118,5. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Gordon Riske (Kion) mit 1,9 und Jean-Jacques Henchoz (Hannover Rück) mit 1,9 Punkten.

CEO-Echo im September 2021

26% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 26% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 73% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 27%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im September um 68% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 39% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 61% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 23% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im September erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 23% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 14% sowie Oliver Zipse (BMW) mit 10% Anteil an allen Nennungen. Diess’ Echo fand zu 81% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 48% aus redaktionellen Medien, zu 52% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 18 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 4 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: BMW setzt mit Oliver Zipse am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im September Oliver Zipse (BMW). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 83% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 27 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von BMW 1,9 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Roland Busch (Siemens) mit 1,7 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,6 Punkten.

Social Excellence: Björn Gulden (Puma) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Björn Gulden (Puma) mit 2,2 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo des Puma-CEO war zu 28% „social“, seine Leseraktivierung mit 6 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; die Tonalität seiner Erwähnungen war zu 11% positiv. Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Matthias Zachert (Lanxess) mit 1,6 Punkten und Herbert Diess (Volkswagen) auf dem dritten Platz mit 1,6 Punkten.

Responsibility Excellence: Tim Höttges (Telekom) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im September Tim Höttges (Telekom). Das Echo des Telekom-Chefs bezog sich zu 62% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 51, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Höttges’ Responsibility-Index so 2,5 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Matthias Zachert (Lanxess) mit 1,6 Punkten, auf Platz 3 Martina Merz (Thyssenkrupp) mit 1,5 Punkten.

Investor Excellence: Tim Höttges (Telekom) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im September Telekom: CEO Tim Höttges erzielte mit 4,1 den besten Punktwert. 92% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,5-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 35,1. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Matthias Zachert (Lanxess) mit 1,7 und Reinhard Ploss (Infineon) mit 1,6 Punkten.

CEO-Echo im August 2021

14% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 14% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 70% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 30%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im August um 23% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 61% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 39% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 14% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im August erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 14% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 9% sowie Carsten Spohr (Lufthansa) mit 6% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 73% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 54% aus redaktionellen Medien, zu 46% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 35 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 6 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger positiv als negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Airbus setzt mit Guillaume Faury am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAXUnternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im August Guillaume Faury (Airbus). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 81% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 80 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit mehr negativen als positiven Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Airbus 2,2 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Carsten Spohr (Lufthansa) mit 1,8 Punkten und Tim Höttges (Telekom) mit 1,8 Punkten.

Social Excellence: Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 2,9 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo des Springer-CEO war zu 77% „social“, seine Leseraktivierung mit 7 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; die Tonalität seiner Erwähnungen war zu 31% positiv. Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Oliver Zipse (BMW) mit 1,4 Punkten und Rolf Martin Schmitz (RWE) auf dem dritten Platz mit 1,2 Punkten.

Responsibility Excellence: Martina Merz (Thyssenkrupp) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im August Martina Merz (Thyssenkrupp). Das Echo der Thyssenkrupp-Chefin bezog sich zu 21% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag ihre Leseraktivierung bei 143, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Merzs Responsibility-Index so 4,0 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Herbert Diess (Volkswagen) mit 1,6 Punkten, auf Platz 3 Markus Steilemann (covestro) mit 1,1 Punkten.

Investor Excellence: Kasper Rorsted (Adidas) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im August Adidas: CEO Kasper Rorsted erzielte mit 2,8 den besten Punktwert. 84% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,2-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 54,0. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Theodor Weimer (Deutsche Börse) mit 2,1 und Stephan Sturm (Fresenius) mit 1,8 Punkten

CEO-Echo im Juli 2021

18% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 18% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 77% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 23%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Juli um 88% häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 57% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 43% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine sehr starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 30% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im Juli erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 30% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 15% sowie Rolf Eberhard Buch (Vonovia) mit 6% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 61% nicht im Finanzkontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 67% aus redaktionellen Medien, zu 33% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 19 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 8 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger positiv als negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Henkel setzt mit Carsten Knobel am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im Juli Carsten Knobel (Henkel). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 81% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 401 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Henkel 4,8 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,5 Punkten und Dr. Heinz Jörg Fuhrmann (Salzgitter) mit 1,1 Punkten.

Social Excellence: Rolf Martin Schmitz (RWE) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Rolf Martin Schmitz (RWE) mit 3,3 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Schmitz war zu 97% „social“, seine Leseraktivierung mit 7 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 17% positiv. Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,7 Punkten und Roland Busch (Siemens) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten.

Responsibility Excellence: Oliver Zipse (BMW) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Juli Oliver Zipse (BMW). Das Echo des BMW-Chefs bezog sich zu 87% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 37, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit mehr negativen als positiven Sentiments. Insgesamt erzielte Zipses Responsibility-Index so 2,5 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Herbert Diess (Volkswagen) mit 2,2 Punkten, auf Platz 3 Joe Kaeser (Siemens) mit 1,7 Punkten.

Investor Excellence: Kasper Rorsted (Adidas) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Juli Adidas: CEO Kasper Rorsted erzielte mit 6,5 den besten Punktwert. 94% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,5-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 118,6. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit mehr negativen als positiven Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Guillaume Faury (Airbus) mit 1,2 und Michael Zahn (Deutsche Wohnen) mit 1,1 Punkten.

CEO-Echo im Juni 2021

33% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 33% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 73% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 27%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Juni um 32% häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 49% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 51% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 14% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im Juni erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 14% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Carsten Spohr (Lufthansa) mit 10% sowie Oliver Zipse (BMW) mit 8% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 75% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 69% aus redaktionellen Medien, zu 31% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 25 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 10 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine sehr starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger positiv als negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Springer setzt mit Dr. Mathias Döpfner am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im Juni Dr. Mathias Döpfner (Springer). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 94% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 146 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine eher durchschnittliche Tonalität mit mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Springer 4,0 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Martina Merz (Thyssenkrupp) mit 2,3 Punkten und Ola Källenius (Daimler AG) mit 1,5 Punkten.

Social Excellence: Martina Merz (Thyssenkrupp) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Martina Merz (Thyssenkrupp) mit 2,4 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo der Thyssenkrupp-CEO war zu 51% „social“, ihre Leseraktivierung mit 6 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; die Tonalität ihrer Erwähnungen war zu 59% positiv. Sie lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Rolf Martin Schmitz (RWE) mit 1,6 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) auf dem dritten Platz mit 1,5 Punkten.

Responsibility Excellence: Rainer Winkler (MTU Aero Engines) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Juni Reiner Winkler (MTU Aero Engines). Das Echo des MTU Aero Engines-Chefs bezog sich zu 42% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 645, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Winklers Responsibility-Index so 6,0 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Markus Steilemann (covestro) mit 1,6 Punkten, auf Platz 3 Ola Källenius (Daimler AG) mit 1,2 Punkten.

Investor Excellence: Manfred Knof (Commerzbank) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Juni Commerzbank: CEO Manfred Knof erzielte mit 4,7 den besten Punktwert. 92% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,6-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 58,0. Die Tonalität war eher durchschnittlich ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Martin Brudermüller (BASF) mit 2,0 und Tim Höttges (Telekom) mit 1,8 Punkten.

CEO-Echo im Mai 2021

22% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 22% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 80% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 20%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Mai um 30% häufiger als bisher. Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 75% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 25% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine starke Färbung, mit mehr positiver als negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 13% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im Mai erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 13% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Carsten Spohr (Lufthansa) mit 7% sowie Oliver Zipse (BMW) mit 7% Anteil an allen Nennungen. Diess’ Echo fand zu 52% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 58% aus redaktionellen Medien, zu 42% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 15 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 8 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Siemens Energy setzt mit Christian Bruch am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX- Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im Mai Christian Bruch (Siemens Energy). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 58% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 60 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine eher durchschnittliche Tonalität mit deutlich mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Siemens Energy 3,4 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Herbert Diess (Volkswagen) mit 1,7 Punkten und Stephan Sturm (Fresenius) mit 1,7 Punkten.

Social Excellence: Herbert Diess (Volkswagen) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Herbert Diess (Volkswagen) mit 2,8 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo des Volkswagen-CEOS war zu 42% „social“, seine Leseraktivierung mit 7 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; die Tonalität seiner Erwähnungen war zu 10% positiv. Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Rolf Eberhard Buch (Vonovia) mit 1,3 Punkten und Bernd Montag (Siemens Healthineers) auf dem dritten Platz mit 1,2 Punkten.

Responsibility Excellence: Gordon Riske (Kion) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext standen.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Mai Gordon Riske (Kion). Das Echo des Kion-Chefs bezog sich zu 39% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 144, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Riskes Responsibility-Index so 2,9 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Martin Brudermüller (BASF) mit 2,3 Punkten, auf Platz 3 Christian Bruch (Siemens Energy) mit 2,0 Punkten.

Investor Excellence: Martin Brudermüller (BASF) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Mai BASF: CEO Martin Brudermüller erzielte mit 2,9 den besten Punktwert. 62% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind etwa so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 75,7. Die Tonalität war stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Michael Zahn (Deutsche Wohnen) mit 2,2 und Stefan Schulte (Fraport) mit 1,8 Punkten.

CEO-Echo im April 2021

25% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im vergangenen Monat fand der .companion-Kennzahl-Bot 25% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 73% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 27%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im April um 37% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 62% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 38% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine eher durchschnittliche Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 14% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im April erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 14% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 12% sowie Guillaume Faury (Airbus) mit 7% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 66% nicht im Finanz Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 57% aus redaktionellen Medien, zu 43% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 13 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 8 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine starke Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Springer setzt mit Dr. Mathias Döpfner am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX- Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im April Dr. Mathias Döpfner (Springer). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 83% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 233 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine eher durchschnittliche Tonalität mit deutlich mehr negativen als positiven Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Springer 4,9 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Oliver Bäte (Allianz) mit 1,7 Punkten und Guillaume Faury (Airbus) mit 1,4 Punkten.

Social Excellence: Christian Sewing (Deutsche Bank) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Christian Sewing (Deutsche Bank) mit 1,5 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Sewing war zu 27% „social“, seine Leseraktivierung mit 1 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr schwach; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 33% positiv. Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Rolf Martin Schmitz (RWE) mit 1,3 Punkten und Guillaume Faury (Airbus) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten.

Responsibility Excellence: Oliver Bäte (Allianz) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext standen.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im April Oliver Bäte (Allianz). Das Echo des Allianz-Chefs bezog sich zu 22% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 766, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Bätes Responsibility-Index so 5,9 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Frank Appel (DPDHL) mit 3,2 Punkten, auf Platz 3 Markus Steilemann (covestro) mit 1,9 Punkten.

Investor Excellence: Stephan Sturm (Fresenius) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im April Fresenius: CEO Stephan Sturm erzielte mit 3,9 den besten Punktwert. 93% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1.3-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 51,7. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit deutlich mehr negativen als positiven Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Bernd Montag (Siemens Healthineers) mit 3,8 und Manfred Knof (Commerzbank) mit 2,6 Punkten.

CEO-Echo im März 2021

29% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im März fand der .companion-Kennzahl-Bot 29% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 71% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 29%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im März um 50% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 57% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 43% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine eher durchschnittliche Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 25% des gesamten CEO-Echos

Welchen Anteil hat eine DAX/MDAX-Chefin am gesamten CEO-Echo, ob freiwillig oder unfreiwillig? Diese Frage beantwortet der CEO-Fußabdruck.

Im März erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 25% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Oliver Zipse (BMW) mit 12% sowie Carsten Spohr (Lufthansa) mit 7% Anteil an allen Nennungen. Diess’ Echo fand zu 52% nicht im Finanz- Kontext statt und eignete sich damit durchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen- Chefs stammte zu 59% aus redaktionellen Medien, zu 41% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 23 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 7 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die ähnlich viel positiv wie negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: MTU Aero Engines setzt mit Reiner Winkler am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX- Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im vergangenen Monat Reiner Winkler (MTU Aero Engines). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 33% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 6 Interaktionen pro Erwähnung, was einer starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine sehr starke Tonalität mit deutlich mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von MTU Aero Engines 3,5 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Carsten Knobel (Henkel) mit 2,4 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 2,1 Punkten.

Social Excellence: Reiner Winkler (MTU Aero Engines) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Unser Kennzahl- Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Im vergangenen Monat führt Reiner Winkler (MTU Aero Engines) mit 3,5 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Winkler war zu 33% „social“, seine Leseraktivierung mit 6 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 100% positiv. Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,7 Punkten und Guillaume Faury (Airbus) auf dem dritten Platz mit 1,1 Punkten.

Responsibility Excellence: Herbert Diess (Volkswagen) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der .companion-Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX/MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also z.B. im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt unser Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext standen.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im letzten Monat Herbert Diess (Volkswagen). Das Echo des Volkswagen- Chefs bezog sich zu 26% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 42, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war eher durchschnittlich ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Diess’ Responsibility-Index so 3,0 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Carsten Knobel (Henkel) mit 2,7 Punkten, auf Platz 3 Oliver Zipse (BMW) mit 1,9 Punkten.

Investor Excellence: Olaf Koch (Metro) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie gut erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im März Metro: CEO Olaf Koch erzielte mit 4,2 den besten Punktwert. 83% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1.2-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 110,0. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Stefan Schulte (Fraport) mit 3,1 und Matthias Zachert (Lanxess) mit 2,3 Punkten.

CEO-Echo im Februar 2021

14% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im Februar 2021 fand der .companion-Kennzahl-Bot 14% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 69% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 31%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Februar um 68% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 61% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 39% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine eher durchschnittliche Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 17% des gesamten CEO-Echos

Im Februar 2021 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 17% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände.

Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 10% sowie Manfred Knof (Commerzbank) mit 7% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 77% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 31% aus redaktionellen Medien, zu 69% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 10 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer starken Leseraktivierung (Platz 12 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Springer setzt mit Dr. Mathias Döpfner am besten Inhalte in Redaktionen

Auf Platz 1 findet sich im Februar 2021 Dr. Mathias Döpfner (Springer). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 54% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 133 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht.

Darüber hinaus hatten die Texte eine starke Tonalität mit deutlich mehr negativen als positiven Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Springer 3,2 Punkte.

Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Tim Höges (Telekom) mit 1,5 Punkten und Frank Appel (DPDHL) mit 1,5 Punkten.

Social Excellence: Frank Appel (DPDHL) mit dem besten Social-Media-Echo

Im Februar 2021 führt Frank Appel (DPDHL) mit 3,0 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Frank Appel war zu 44% „social“, seine Leseraktivierung mit 19 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr stark; die emotionale Färbung seiner Erwähnungen war zu 12% positiv.

Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Tim Höges (Telekom) mit 1,6 Punkten und Christian Klein (SAP) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten.

Responsibility Excellence: Steve Angel (Linde plc) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Februar 2021 Steve Angel (Linde plc). Das Echo des Linde plc-Chefs bezog sich zu 51% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 5, was einem eher durchschnittlichen Interaktionsniveau entspricht.

Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Angels Responsibility-Index so 3,0 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 2,1 Punkten, auf Platz 3 Werner Baumann (Bayer) mit 2,1 Punkten.

Investor Excellence: Steve Angel (Linde plc) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Februar 2021 Linde plc: CEO Steve Angel erzielte mit 4,0 den besten Punktwert.

96% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,4-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 14,2. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments.

Ihm folgen auf Platz zwei und drei Nikolai Setzer (Continental) mit 2,5 und Christian Sewing (Deutsche Bank) mit 2,2 Punkten.

CEO-Echo im Januar 2021

23% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im Januar 2021 fand der .companion-Kennzahl-Bot 23% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 66% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 34%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Januar um 4-mal häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 46% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 54% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine eher durchschnittliche Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 24% des gesamten CEO-Echos

Im Januar 2021 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 24% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände.

Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Christian Klein (SAP) mit 12% sowie Ola Källenius (Daimler AG) mit 7% Anteil an allen Nennungen. Diess' Echo fand zu 78% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 57% aus redaktionellen Medien, zu 43% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 14 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 19 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Springer setzt mit Dr. Mathias Döpfner am besten Inhalte in Redaktionen

Auf Platz 1 findet sich im Januar 2021 Dr. Mathias Döpfner (Springer). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 78% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 701 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus hatten die Texte eine starke Tonalität mit mehr negativen als positiven Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Springer 5,0 Punkte.

Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Kasper Rorsted (Adidas) mit 1,9 Punkten und Joe Kaeser (Siemens) mit 1,6 Punkten.

Social Excellence: Carsten Knobel (Henkel) mit dem besten Social-Media-Echo

Im Januar 2021 fährt Carsten Knobel (Henkel) mit 2,4 Punkten auf Platz 1 der Rangliste.

Das Echo des Henkel-CEOs war zu 40% "social", seine Leseraktivierung mit 6 Reaktionen auf eine Erwähnung eher durchschnittlich; die Tonalität seiner Erwähnungen war zu 33% positiv.

Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Stefan Dräger (Drägerwerk) mit 2,0 Punkten und Martin Brudermüller (BASF) auf dem dritten Platz mit 1,6 Punkten.

Responsibility Excellence: Kasper Rorsted (Adidas) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Januar 2021 Kasper Rorsted (Adidas).

Das Echo des Adidas-Chefs bezog sich zu 41% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 320, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war schwach ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Rorsteds Responsibility-Index so 4,0 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Ola Källenius (Daimler AG) mit 3,8 Punkten, auf Platz 3 Johannes Teyssen (E.ON) mit 1,6 Punkten.

Investor Excellence: Stephan Sturm (Fresenius) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Januar 2021 Fresenius: CEO Stephan Sturm erzielte mit 6,5 den besten Punktwert. 71% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1.3-mal so viele wie im Durchschnitt.

Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 1069,4. Die Tonalität war schwach ausgeprägt, mit deutlich mehr negativen als positiven Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Christian Klein (SAP) mit 1,5 und Roland Busch (Siemens) mit 1,5 Punkten.

CEO-Echo im Dezember 2020

11% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im Dezember fand der .companion-Kennzahl-Bot 11% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 68% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 32%.

Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Dezember um 30% häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 47% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 53% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine eher durchschnittliche Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 35% des gesamten CEO-Echos

Im Dezember 2020 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 35% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Carsten Spohr (Lufthansa) mit 7% sowie Ola Källenius (Daimler AG) mit 6% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 61% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit durchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 64% aus redaktionellen Medien, zu 36% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 13 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 13 aller CEOs).

In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Springer setzt mit Dr. Mathias Döpfner am besten Inhalte in Redaktionen

Auf Platz 1 findet sich im Dezember 2020 Dr. Mathias Döpfner (Springer). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 52% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 164 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht.

Darüber hinaus hatten die Texte eine eher durchschnittliche Tonalität mit deutlich mehr positiven als negativen Färbungen.

Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Springer 3,9 Punkte.

Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Roland Busch (Siemens) mit 2,0 Punkten und Oliver Zipse (BMW) mit 1,9 Punkten.

Social Excellence: Kasper Rorsted (Adidas) mit dem besten Social-Media-Echo

Im Dezember 2020 führt Kasper Rorsted (Adidas) mit 2,3 Punkten auf Platz 1 der Rangliste.

Das Echo von Kasper Rorsted war zu 42% „social“, seine Leseraktivierung mit 2 Reaktionen auf eine Erwähnung schwach; die emotionale Färbung seiner Erwähnungen war zu 33% positiv.

Er lag damit deutlich vor dem Zweitplatzierten Oliver Zipse (BMW) mit 1,5 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten.

Responsibility Excellence: Ola Källenius (Daimler AG) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Dezember 2020 Ola Källenius (Daimler AG).

Das Echo des Daimler AG-Chefs bezog sich zu 17% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung.

Hier lag seine Leseraktivierung bei 46, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht.

Die Tonalität war eher durchschnittlich ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Källenius’ Responsibility-Index so 2,2 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 2,1 Punkten, auf Platz 3 Roland Busch (Siemens) mit 1,9 Punkten.

Investor Excellence: Carsten Knobel (Henkel) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Dezember 2020 Infineon: CEO Reinhard Ploss erzielte mit 3,3 den besten Punktwert. 71% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,2-mal so viele wie im Durchschnitt.

Seine Leseraktivierung war stark und lag bei 5,7. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments.

Ihm folgen auf Platz zwei und drei Nikolai Setzer (Continental) mit 2,2 und Ola Källenius (Daimler AG) mit 2,0 Punkten.

CEO-Echo im November 2020

26% mehr Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im November fand der .companion-Kennzahl-Bot 26% mehr CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 80% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 20%.

Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im November um 4% häufiger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 58% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 42% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine starke Färbung, mit ähnlich viel positiver wie negativer Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 18% des gesamten CEO-Echos

Im November 2020 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 18% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Carsten Spohr (Lufthansa) mit 13% sowie Oliver Zipse (BMW) mit 11% Anteil an allen Nennungen.

Diess’ Echo fand zu 58% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 60% aus redaktionellen Medien, zu 40% aus Social Media.

Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 15 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 7 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die häufiger positiv als negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Deutsche Bank setzt mit Christian Sewing am besten Inhalte in Redaktionen

Auf Platz 1 findet sich im November 2020 Christian Sewing (Deutsche Bank).

Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 54% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 280 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht.

Darüber hinaus hatten die Texte eine schwache Tonalität mit mehr negativen als positiven Färbungen.

Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef der Deutschen Bank 3,1 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 2,8 Punkten und Markus Steilemann (covestro) mit 2,2 Punkten.

Social Excellence: Markus Steilemann (covestro) mit dem besten Social-Media-Echo

Im November 2020 führt Markus Steilemann (covestro) mit 2,0 Punkten auf Platz 1 der Rangliste.

Das Echo von Markus Steilemann war zu 30% „social“, seine Leseraktivierung mit 1 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr schwach; die emotionale Färbung seiner Erwähnungen war zu 83% positiv.

Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Herbert Diess (Volkswagen) mit 1,6 Punkten und Martin Brudermüller (BASF) auf dem dritten Platz mit 1,3 Punkten.

Responsibility Excellence: Carsten Knobel (Henkel) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im November 2020 Carsten Knobel (Henkel).

Das Echo des Henkel-Chefs bezog sich zu 82% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 1, was einem schwachen Interaktionsniveau entspricht.

Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Knobels Responsibility-Index so 2,7 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Herbert Diess (Volkswagen) mit 2,0 Punkten, auf Platz 3 Stefan Schulte (Fraport) mit 1,6 Punkten.

Investor Excellence: Carsten Knobel (Henkel) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im November 2020 Henkel:

CEO Carsten Knobel erzielte mit 3,7 den besten Punktwert. 81% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind 1,2-mal so viele wie im Durchschnitt.

Seine Leseraktivierung war sehr schwach und lag bei 0,1. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Ihm folgen auf Platz zwei und drei Rolf Eberhard Buch (Vonovia) mit 2,4 und Reinhard Ploss (Infineon) mit 1,7 Punkten.

CEO-Echo im Oktober 2020

16% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im Oktober 2020 fand der .companion-Kennzahl-Bot 16% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 78% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 22%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im Oktober um 31% weniger als bisher.

Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 59% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen hatten 41% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hatte das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine starke Färbung, mit mehr negativer als positiver Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 12% des gesamten CEO-Echos

Im Oktober 2020 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hatte einen Share of Voice von 12% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 10% sowie Guillaume Faury (Airbus) mit 10% Anteil an allen Nennungen. Diess’ Echo fand zu 53% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 63% aus redaktionellen Medien, zu 37% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 22 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 6 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine eher durchschnittliche Färbung mit einer Tonalität, die ähnlich viel positiv wie negativ war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: BMW setzt mit Oliver Zipse am besten Inhalte in Redaktionen

Auf Platz 1 findet sich im Oktober 2020 Oliver Zipse (BMW). Sein digitales Echo hatte vor der Paywall zu 61% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen.

Seine Inhalte zeigten 41 Interaktionen pro Erwähnung, was einer sehr starken Leseraktivierung entspricht.

Darüber hinaus hatten die Texte eine starke Tonalität mit deutlich mehr positiven als negativen Färbungen.

Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von BMW 2.6 Punkte.

Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Johannes Teyssen (E.ON) mit 2.3 Punkten und Stefan Klebert (GEA Group) mit 2.0 Punkten.

Social Excellence: Niklas Östberg (Delivery Hero) mit dem besten Social-Media-Echo

Im Oktober 2020 führt Niklas Östberg (Delivery Hero) mit 2.1 Punkten auf Platz 1 der Rangliste.

Das Echo von Östberg war zu 57% „social“, seine Leseraktivierung mit 0 Reaktionen auf eine Erwähnung sehr schwach; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 86% positiv.

Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Herbert Diess (Volkswagen) mit 1.8 Punkten und Stefan Klebert (GEA Group) auf dem dritten Platz mit 1.4 Punkten.

Responsibility Excellence: Oliver Zipse (BMW) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im Oktober 2020 Oliver Zipse (BMW).

Das Echo des BMW-Chefs bezog sich zu 20% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung.

Hier lag seine Leseraktivierung bei 70, was einem sehr starken Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments.

Insgesamt erzielte Zipses Responsibility-Index so 4.0 Punkte. Auf Platz 2 folgt Carsten Spohr (Lufthansa) mit 2.0 Punkten, auf Platz 3 Johannes Teyssen (E.ON) mit 2.0 Punkten.

Investor Excellence: Markus Steilemann (covestro) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im Oktober covestro:

CEO Markus Steilemann erzielte mit 6.7 den besten Punktwert. 66% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld. Das sind etwa so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war sehr stark und lag bei 98.6. Die Tonalität war sehr stark ausgeprägt, mit mehr negativen als positiven Sentiments.

Ihm folgen auf Platz zwei und drei Niklas Östberg (Delivery Hero) mit 2.7 und Thierry Bernard (QIAGEN) mit 2.5 Punkten.

CEO-Echo im September 2020

9% weniger Erwähnungen von DAX- und MDAX-Managern

Im September 2020 fand der .companion-Kennzahl-Bot 9% weniger CEO-Erwähnungen als im Schnitt der letzten Monate. Das CEO-Echo wurde insgesamt zu 84% durch redaktionelle Online-Angebote erzeugt, der Social-Media-Anteil lag bei 16%. Insgesamt aktivierten die Inhalte des CEO-Echos ihre Leser im September um 2-mal häufiger als bisher. Die Nennungen aller DAX/MDAX-Chefs fanden zu 54% im Kontext von Finanznachrichten statt. Dagegen haben 46% einen inhaltlichen Kontext, der sich besser eignet, um Themen zu setzen und Reputation zu beeinflussen. Insgesamt hat das digitale Medienecho auf die Top-Angestellten eine starke Färbung, mit mehr negativer als positiver Tonalität.

Fußabdruck: Herbert Diess (Volkswagen) dominiert 25% des gesamten CEO-Echos

Im September 2020 erhielt Herbert Diess (Volkswagen) die größte mediale Aufmerksamkeit. Er hat einen Share of Voice von 25% und damit den größten Fußabdruck aller Vorstände. Auf Platz zwei und drei folgen in diesem Monat Ola Källenius (Daimler AG) mit 10% sowie Martin Zielke (Commerzbank) mit 9% Anteil an allen Nennungen. Diess Echo fand zu 58% nicht im Finanz-Kontext statt und eignete sich damit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo des Volkswagen-Chefs stammte zu 66% aus redaktionellen Medien, zu 34% aus Social Media. Inhalte, die Diess nannten, erzeugten 29 Interaktionen pro Erwähnung. Das entspricht einer sehr starken Leseraktivierung (Platz 11 aller CEOs). In Summe zeigten die inhaltlichen Nennungen von Herbert Diess eine schwache Färbung mit einer Tonalität, die häufiger negativ als positiv war. Von einer entsprechenden Imagewirkung ist auszugehen.

Communication Excellence: Siemens Healthineers setzt mit Bernd Montag am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation ausbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX/MDAX Unternehmen das gelingt, zeigt unser Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Auf Platz 1 findet sich im September Bernd Montag (Siemens Healthineers). Sein digitales Echo hat vor der Paywall zu 42% einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Seine Inhalte zeigten 3 Interaktionen pro Erwähnung, was einer eher durchschnittlichen Leseraktivierung entspricht. Darüber hinaus haben die Texte eine eher durchschnittliche Tonalität mit deutlich mehr positiven als negativen Färbungen. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Siemens Healthineers 2.6 Punkte. Auf Platz zwei und drei der Communication Excellence folgen Martin Brudermüller (BASF) mit 2.4 Punkten und Guillaume Faury (Airbus) mit 1.8 Punkten.

Social Excellence: Bernd Montag (Siemens Healthineers) mit dem besten Social-Media-Echo

„Social“ ist kein Selbstzweck. Wer aber etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index.

Unser Kennzahl Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung. Im vergangenen Monat führt Bernd Montag (Siemens Healthineers) mit 1.8 Punkten auf Platz 1 der Rangliste. Das Echo von Montag war zu 42% „social“, seine Leseraktivierung mit 2 Reaktionen auf eine Erwähnung schwach; das Sentiment seiner Erwähnungen war zu 18% positiv. Er lag damit vor dem Zweitplatzierten Martin Brudermüller (BASF) mit 1.5 Punkten und Martina Merz (Thyssenkrupp) auf dem dritten Platz mit 1.4 Punkten.

Responsibility Excellence: Markus Steilemann (Covestro) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im September 2020 Markus Steilemann (covestro).

Das Echo des Covestro-Chefs bezog sich zu 40% auf Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 0.1, was einem sehr schwachen Interaktionsniveau entspricht. Die Tonalität war sehr schwach ausgeprägt, mit deutlich mehr positiven als negativen Sentiments. Insgesamt erzielte Steilemanns Responsibility-Index so 2.9 Punkte.

Auf Platz 2 folgt Martin Brudermüller (BASF) mit 2.3 Punkten, auf Platz 3 Herbert Diess (Volkswagen) mit 2.2 Punkten.

Investor Excellence: Frank Appel (DPDHL) mit bestem Finanz-Echo

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der .companion-Kennzahl-Bot im September 2020 DPDHL:

CEO Frank Appel erzielte den besten Punktwert mit 3.3. 82% seiner Mentions bezogen sich auf das Finanzumfeld, das sind 1.4-mal so viele wie im Durchschnitt. Seine Leseraktivierung war stark und lag bei 3.6. Die Tonalität war schwach ausgeprägt, mit ähnlich viel positiven wie negativen Sentiments.

Ihm folgen auf Platz zwei und drei Christian Sewing (Deutsche Bank) mit 2.1 und Theodor Weimer (Deutsche Börse) mit 1.9 Punkten.

Quelleninformation

Gemessen wird global, mit Hilfe des marktführenden Monitoring-Tools von Meltwater. Analysiert werden weltweit alle Inhalte in deutscher und englischer Sprache, die auf Websites, in Foren und in Social Media öffentlich zugänglich sind. Text und Inhalt des CEO-Echos werden vollautomatisch vom companion Kennzahl-Bot erzeugt.

