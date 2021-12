Presseverteiler

"Die Möglichkeit, unsere Nachrichten via Meltwater an einen vorher selektierten Empfängerkreis zu versenden, bietet uns den Vorteil noch zielgerichteter zu arbeiten. So stellen wir sicher, das in der Pressearbeit zu Recht unbeliebte Gießkannenprinzip zu vermeiden und trotzdem alle relevanten Kontakte über unsere Arbeit zu informieren."