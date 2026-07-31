Presseverteiler
Veröffentlichen Sie Ihre Pressemitteilungen mit maximaler Reichweite.
Fällt es Ihnen manchmal schwer, die nötige Aufmerksamkeit für wichtige Mitteilungen zu erzeugen? Das geht nicht nur Ihnen so. Ansprechenden Content zu schreiben ist eine Sache, ein interessiertes Publikum damit zu erreichen eine andere. Nach dem Verfassen einer Pressemitteilung bedarf es einer Möglichkeit, sie zu verbreiten. An dieser Stelle erweist sich ein Presseverteiler als äußerst hilfreich. Wir wissen, dass unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Lösungen erfordern und bieten Ihnen deshalb eine Reihe von Möglichkeiten für die Veröffentlichung Ihrer Pressemitteilung an.
Newswire Distribution
Newswire Distribution ist ein in die Media Intelligence Plattform von Meltwater integrierter Dienst zur Verbreitung von Pressemitteilungen. Er bietet PR-Teams den Luxus, Pressemitteilungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt in großem Umfang an Websites und Medienstellen zu versenden - sei es unmittelbar oder zu einem festgelegten Zeitpunkt.
Bei dieser Art von Verteiler wird eine Pressemitteilung "verdrahtet" und die topaktuellen Informationen werden elektronisch an News-Redaktionen und Journalisten übermittelt. Mit über 100 zur Auswahl stehenden Presseportalen ermöglicht der Newswire Presseverteiler von Meltwater PR-Profis gezielte, garantierte Pressemeldungen.
Der Newswire Presseverteilerservice von Meltwater unterstützt Sie bei der Verteilung Ihrer Pressemeldungen an einen breiten Empfängerkreis, ganz gleich, ob es sich um ein lokales, nationales oder globales Zielpublikum handelt. Diese besondere Form der Veröffentlichung schließt Print- und Rundfunkmedien, Online-Medien, Datenbanken sowie Fachpublikationen Ihrer Wahl ein. Die Verteilung kann in Echtzeit als Volltext-Feed über das gesamte AP-Satellitennetzwerk, über Online-FTP und Content-Syndikate erfolgen.
Meltwater Wire Distribution über NASDAQ (Marketwired & Global Newswire)
- Erstklassige Wire Distribution in Echtzeit
- Feste Preisstruktur
- Keine Wortbegrenzung für Pressemitteilungen, ausgenommen Finanzberichte
- Einbindung von 2 Bildern in Ihre Pressemeldungen
- Unbegrenzte Anzahl von Hyperlinks in Ihrer Mitteilung
- Erstellung von Pressemitteilungen zu Gewinnzahlen und marktbewegenden Finanzinformationen, die alle rechtlichen Vorschriften für börsennotierte Unternehmen in den USA oder Kanada erfüllen
- Nutzung von professionellen Übersetzungsdiensten, damit Ihre Pressemitteilungen auch bei einem internationalen Publikum Gehör finden
- Tracking des Engagements, um die Performance der Pressemitteilung nachzuvollziehen
Mehr Reichweite mit den richtigen Medienkontakten generieren
Medienkontaktdatenbank
Wenn Ihr PR-Team beim Versenden von Pressemitteilungen einen individuelleren Ansatz verfolgen möchte, lohnt sich ein Blick in unsere Journalistendatenbank, die ebenfalls in die Media Intelligence Plattform von Meltwater integriert ist.
PR-Spam ist ein ernstzunehmendes Problem und diese Art von Presseverteiler hilft dank der personalisierten Kontaktaufnahme und der gezielten Ansprache von Journalisten, Social Media Nutzern mit großer Reichweite, Bloggern und Online-Zielgruppen in verschiedenen sozialen Netzwerken mit einem eindeutigen Interesse am Thema Ihrer Meldung, dieses zu vermeiden. Mit diesem Verteilerdienst können Sie beispielsweise PR-Kontakte anhand von Filtern wie Themenbereich, Funktion oder Keywords, die in ihren letzten Artikeln verwendet wurden, auswählen.
Relevanz und Reichweite erhöhen
Hochpräzises PR-Targeting mittels Keyword-Suche
- Suchen Sie nach neuen Kontakten, erstellen Sie zielgerichtete Verteilerlisten, wenden Sie sich mittels personalisierter Ansprache direkt an die Journalisten und messen Sie den Erfolg Ihrer Pressemitteilung über eine All-in-One-Plattform.
- Nutzen Sie unsere innovative Keyword-Suche, um Autoren ausfindig zu machen, die in der Vergangenheit ähnliche Inhalte veröffentlicht haben – so können Sie eine Feinabstimmungen in der Datenbank Ihrer Kontakte vornehmen.
- Analysieren Sie die wichtigsten Kennzahlen von veröffentlichten Pressemitteilungen, wie z. B. die Öffnungs- und Klickraten und Lesedauer, und beobachten Sie, ob diese umgesetzten Erkenntnisse bei neuen Pressemitteilungen zu mehr Medienerwähnungen führen.
"Dank Meltwater hat sich die Art und Weise unserer Pressearbeit und unsere Interaktion mit den Medien radikal verändert... Alles geschieht viel schneller und effizienter."
Massimiliano Colonna - Communications Coordinator, Search bei Common Ground
Wie ergänzt ein Newswire Verteilerdienst den direkten Kontakt mit Medienkontakten?
Die Berichterstattungen, die über Presswires erzielt werden, sind grundsätzlich den Paid Media und nicht den Earned Media Maßnahmen zuzuschreiben. Da es sich um eine kostenpflichtige Form der Verteilung von Pressemitteilungen handelt, wird ein bestimmtes Maß an Medienberichterstattung sichergestellt.
Diese Art von Verteilerdienst eignet sich hervorragen, wenn Sie mit allgemeinen Meldungen Aufmerksamkeit auf breiter Ebene erzielen möchten. Beispiele hierfür sind Unternehmensmitteilungen, Informationen zu neuen Vorstandsmitgliedern, Finanzierungs- und Investitionsinformationen, Finanzberichte usw.
Die meisten Journalisten sind auf Presseportalen angemeldet. Newswire Dienste helfen ihnen, neue Storys zu finden und Sachverhalte zu überprüfen. In den meisten Fällen findet doch keine Kommunikation zwischen Ihnen und den Journalisten statt. Lokale Zeitungen und Internet-Medien übernehmen automatisch den gesamten Wortlaut der Pressemitteilung oder die Überschrift aus dem Presseverteiler. Sie werden zudem von Mitarbeitern in anderen Funktionen verwendet, z. B. von Redaktionsleitern, die Pressemitteilungen entsprechend dem Fachgebiet oder Themenbereich an ihre Redakteure verteilen.
Im Gegensatz dazu werden Berichterstattungen, die sich aus der Interaktion mit einem Medienkontakt ergeben, als Earned Media betrachtet. Sie stellen Ihren Beitrag einem Medienvertreter und nicht einer Maschine zur Verfügung. Durch die direkte Kommunikation mit Medienkontakten können PR-Verantwortliche persönliche Kontakte knüpfen und wertvolle Beziehungen zu den Medien aufbauen.
Wenn Sie einen Medienkontakt gefunden haben, der die Art von Inhalten behandelt, um die es sich in Ihrer Story handelt. Mit diesem Tool für die Verteilung von Pressemitteilungen können Sie beispielsweise spezielle Tech-Autoren ausfindig machen, die häufig Beiträge über Frauen in der Unternehmensführung veröffentlichen.
Wenn Ihre E-Mail einer Broschüre oder Pressemitteilung gleicht, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gelöscht oder als Spam markiert. Eine personalisierte E-Mail zeigt, dass Sie vor dem Versand Nachforschungen angestellt haben und eine Rückmeldung ist dank dem relevanten Inhalt der Pressemitteilung viel wahrscheinlicher.
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Ja. Im Bereich "Influencer Outreach" der Meltwater Plattform haben Sie die Möglichkeit, eine Vorlage zu erstellen, die Ihnen und Ihrem Team viel Zeit spart.
Beim Vertragsabschluss mit Meltwater werden Sie in die Plattform eingeführt und erhalten über die App Zugang zu unserem 24/7-Live-Chat. Außerdem finden Sie in unserem Help Center im Bereich "Medien und Presse" zahlreiche Artikel, die Sie mit Informationen versorgen und Ihre Fragen beantworten.
Ja. Durch die integrierte Media Intelligence Plattform sind Sie in der Lage, berichtenswerte Ankündigungen über die Newswire Lösung mit lokalen, nationalen oder internationalen Empfängern zu teilen. Erstellen Sie Ihre eigenen Medienlisten, um die für Sie relevanten Zielgruppen und Medien stets auf dem Laufenden zu halten.
Ja. Mit der vollständig in die Meltwater Plattform integrierten Newswire Lösung haben Sie Zugang zu internationalen, nationalen und regionalen Presseportalen. Sie können professionelle Übersetzungsdienste in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Pressemitteilungen auch bei einem internationalen Publikum Anklang finden.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.