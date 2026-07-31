Newswire Distribution ist ein in die Media Intelligence Plattform von Meltwater integrierter Dienst zur Verbreitung von Pressemitteilungen. Er bietet PR-Teams den Luxus, Pressemitteilungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt in großem Umfang an Websites und Medienstellen zu versenden - sei es unmittelbar oder zu einem festgelegten Zeitpunkt.

Bei dieser Art von Verteiler wird eine Pressemitteilung "verdrahtet" und die topaktuellen Informationen werden elektronisch an News-Redaktionen und Journalisten übermittelt. Mit über 100 zur Auswahl stehenden Presseportalen ermöglicht der Newswire Presseverteiler von Meltwater PR-Profis gezielte, garantierte Pressemeldungen.

Der Newswire Presseverteilerservice von Meltwater unterstützt Sie bei der Verteilung Ihrer Pressemeldungen an einen breiten Empfängerkreis, ganz gleich, ob es sich um ein lokales, nationales oder globales Zielpublikum handelt. Diese besondere Form der Veröffentlichung schließt Print- und Rundfunkmedien, Online-Medien, Datenbanken sowie Fachpublikationen Ihrer Wahl ein. Die Verteilung kann in Echtzeit als Volltext-Feed über das gesamte AP-Satellitennetzwerk, über Online-FTP und Content-Syndikate erfolgen.