Der Meltwater Blog

KI & Data Analytics

Meltwater MCP erklärt

Fast alle Unternehmen nutzen inzwischen KI-Tools. Doch viele verlassen sich noch immer auf veraltete, verstreute oder unzuverlässige Daten, was die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der KI-Ergebnisse einschränkt. Meltwater MCP bringt vertrauenswürdige, aktuelle Insights direkt in die KI-Assistenten, mit denen dein Team bereits arbeitet.