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Der Meltwater Blog

Hier findest du Zugang zu allen Blogposts aus den Bereichen PR & Kommunikation, GEO, Data & Analytics und Social Media.

meltwater MCP blog

KI & Data Analytics

Meltwater MCP erklärt

Fast alle Unternehmen nutzen inzwischen KI-Tools. Doch viele verlassen sich noch immer auf veraltete, verstreute oder unzuverlässige Daten, was die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der KI-Ergebnisse einschränkt. Meltwater MCP bringt vertrauenswürdige, aktuelle Insights direkt in die KI-Assistenten, mit denen dein Team bereits arbeitet.

Chris Hackney

2026-07-143 min read

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two triangles

Generative Engine Optimization (GEO)

KI-generierte Fehlinformationen: Schädliche Narrative in LLMs erkennen

Fehlinformationen durch KI verstecken sich oft in glaubwürdigen, ausgefeilten Antworten und sind daher schwerer auszumachen. Dieser Blogpost hilft dabei, KI-generierte Fehlinformationen zu erkennen und effektiv zu beheben.

Nathalie Roehl

2026-07-073 min read

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Neueste Beiträge

AI & Datenalyse

Vertrauen im KI-Zeitalter: Was Verbraucher wirklich über KI-generierte Inhalte denken

Vollständigen Report herunterladen

Nathalie Roehl

Aug 6, 2026 • 7 min read

Ein Bild mit leuchtend transparenten, mehrfarbigen, kreisförmigen Kacheln, auf denen verschiedene Earned-Media-Symbole wie ein Personen-Icon und ein Megafon zu sehen sind. Das Bild hat einen dunkel-orangefarbenen Ombre-Effekt.

Social Listening

Earned Media Monitoring: Der vollständige Guide für PR-Teams (2026)

Entdecke, wie Earned Media Monitoring PR-Teams Echtzeit-Insights, Reputationsschutz und die richtigen Kennzahlen liefert, um den Wert von Kommunikation eindeutig zu zeigen.

Nathalie Roehl

Aug 6, 2026 • 10 min read

3D illustration of blue headphones for social listening / social media monitoring

Social Listening

Der Ultimative Social Listening Guide 2026

Social Listening Guide herunterladen

Saskia Grote

Aug 6, 2026 • 23 min read

A search bar, video, and other icons appear on a smartphone screen in this image for a blog about content marketing.

Content Marketing

Content Marketing: Was, wie, warum? [Guide 2026]

Der große Content Marketing-Guide 2026 – alles, was du wissen musst.

Teodora Kuhanec

Aug 5, 2026 • 16 min read

An abstract illustration of a man thinking thoughts while surrounded by blank jigsaw puzzle pieces.

Influencer Marketing

Key Opinion Leader – Definition und Bedeutung

Nathalie Roehl

Aug 5, 2026 • 10 min read

Hands playing on phones

Marketing

PESO-Modell: Owned, Earned, Paid, Shared & Converged Media Erklärt

Saskia Grote

Jul 31, 2026 • 14 min read

Meltwater Grafik mit dem Titel „FIFA World Cup 2026 Tournament Recap“. Drei Datenkarten melden 44,2 Mio.+ erfasste Inhalte (3. Juni bis 20. Juli), 198,2 Mrd.+ geschätzte Views und 9,2 Mrd.+ Gesamt-Engagements. TikTok verzeichnete dabei 5,53 Mrd.

Marketing

Trends im Marketing & Sponsoring rund um die WM 2026

Warum Live-Momente, Creator-Zugänge und neue Fan-Gespräche entscheidend waren, damit Marken während der Weltmeisterschaft 2026 die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten.

Nathalie Roehl

Jul 22, 2026 • 12 min read

A CGI image of documents being absorbed into an abstract AI network.

Generative Engine Optimization (GEO)

Beeinflusst die Verteilung von Pressemitteilungen die KI-Suche? Sichtbarkeit jenseits klassischer Rankings

Mach deine Pressemitteilungen zu Signalen, die die KI-Suche findet und zitiert.

Nathalie Roehl

Jul 15, 2026 • 15 min read

PR & Kommunikation

Unternehmenskommunikation 2026: KI, Vertrauen und die neue strategische Rolle der Kommunikation

Dr. Christiane Lesmeister

Jul 14, 2026 • 12 min read

meltwater mcp blog

AI & Datenalyse

Meltwater MCP erklärt: Zuverlässige KI mit aktuellem Geschäftskontext

Fast alle Unternehmen nutzen inzwischen KI-Tools. Doch viele verlassen sich noch immer auf veraltete, verstreute oder unzuverlässige Daten, was die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der KI-Ergebnisse einschränkt. Meltwater MCP bringt vertrauenswürdige, aktuelle Insights direkt in die KI-Assistenten, mit denen dein Team bereits arbeitet.

Chris Hackney

Jul 14, 2026 • 7 min read

Ein illustrierter Mann steht auf einer Schreibmaschine, in der ein Blatt Papier mit den Wörtern Press Release liegt

Tools für digitales Marketing & PR

Die 13 besten PR Tools 2026 - PR Software im Vergleich

Nathalie Roehl

Jul 9, 2026 • 17 min read

An image of two orange triangles on a reflective orange surface. AI-Generated Misinformation blog post. How to detect Harmful Narratives in LLMs

Generative Engine Optimization (GEO)

KI-generierte Fehlinformationen: Schädliche Narrative in LLMs erkennen

Beobachte deine Präsenz in LLMs mit GenAI Lens

Nathalie Roehl

Jul 7, 2026 • 9 min read

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