Social Media Analyse Tool
Verwandeln Sie Social Media-Daten in fundierte Geschäftsentscheidungen.
In den sozialen Medien finden tagtäglich Milliarden von Interaktionen statt, die eine Unmenge an Daten hervorbringen. Diese Social Media Daten haben das Potenzial, Ihrem Unternehmen handlungsrelevante Erkenntnisse zu liefern - wenn Sie wissen, wie Sie sie finden können. Die Social Media Analytics-Tools von Meltwater helfen Ihnen, all diese verfügbaren Daten auszuwerten, damit Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Earned und Owned Social Media Daten
Unser Tool wertet sowohl Earned als auch Owned Social Media Daten aus und liefert Ihnen so die nötigen Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen in allen Geschäftsbereichen treffen zu können:
- Marketing und PR
- Produktentwicklung
- Kundenbetreuung
- Lieferkette
- Arbeitgebermarke
- Investor Relations
TAUCHEN SIE TIEFER IN DIE DATEN EIN
Das Analysetool für Social Media Marketing
Als Teil der Meltwater Social Media Management Tools stellt Ihnen unsere Analyseplattform alle Informationen bereit, die Sie über die Performance Ihrer Social Media Kanäle benötigen. Dashboards und automatisierte Reports vermitteln ein klares Bild über Ihre erfolgreichsten Inhalte und Engagement-Levels in allen Ihren eigenen sozialen Netzwerken.
Neben den Informationen zu Ihren eigenen Social Media Accounts kann Meltwater auch Benchmarks mit den Social Media Profilen Ihrer Konkurrenten durchführen. So erhalten Sie einen zuverlässigen Vergleich Ihrer Performance gegenüber den anderen Unternehmen Ihrer Branche.
Dank dieser Erkenntnisse der Social Media Analyse können Sie Ihren Content und Ihre Engagement-Strategien kontinuierlich optimieren.
EINBLICKE LEICHT GEMACHT
Social Media Analytics für PR und Marketing
Unsere Social Media Analytics-Plattform ermöglicht es Ihnen, mithilfe von KI-unterstützter Spracherkennung Echtzeitdaten aus allen wichtigen sozialen Netzwerken sowie aus Blogs, Diskussionsforen, Bewertungsportalen und sogar Podcasts einzusehen.
Darüber hinaus stehen Ihnen Daten von Online-Nachrichtenmedien sowie ein Archiv mit einem 15-monatigen Rückblick auf Social Media Daten zur Verfügung, einschließlich des kompletten Twitter-Firehose.
Mit unseren Social Media Analysetools können Sie alle diese Daten nach Markenerwähnungen, Trendthemen oder anderen gewünschten Suchbegriffen filtern. Mithilfe einer leistungsstarken booleschen Suchlogik lassen sich detaillierte Abfragen erstellen, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Themen zu analysieren und Antworten auf nahezu jede Frage zu finden.
"Meltwater eignet sich hervorragend für die Erstellung von Reports über Media-Hits innerhalb spezifischer Zeiträume und zu spezifischen, für uns relevanten Themen. Durch die Möglichkeit, die Ergebnisse präzise auszuwerten, können wir unseren Fokus und unsere Ressourcen auf die Bereiche richten, in denen wir die größten Erfolge erzielen. Die Insights, die wir über die Plattform gewinnen, weisen uns immer wieder den Weg zu neuen Möglichkeiten, unsere Botschaft zu vermitteln."
Juan Carlos González Díaz - Regional Communications Manager, Plan International Latin America
Sofortiger Zugriff auf die benötigten Metriken
Social Media Analysen gehören nicht nur in den Bereich der Datenwissenschaftler. Unsere benutzerfreundlichen, übersichtlichen Dashboards versorgen Sie auf unkomplizierte Weise mit Echtzeitdaten aus allen Ihren Social Media Kanälen. Wenn Sie nur einen kurzen Überblick über Ihren erfolgreichsten Content benötigen, müssen Sie sich nicht mit Tabellen oder komplexen nativen Analyseberichten herumschlagen. Meltwater macht es Ihnen einfach - rufen Sie die gewünschten Informationen ab, ohne sich die Haare raufen zu müssen!
Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus
Die Auswertung von Social Media Daten verschafft Ihnen alle nötigen Informationen über Ihre Mitbewerber und gibt Ihnen den entscheidenden Vorsprung. Analysieren Sie die Markenerwähnungen Ihrer Konkurrenten, um nachzuvollziehen, was Konsumenten an diesen mögen und was nicht. Vergleichen Sie die Metriken Ihres Social Media Marketings mit denen Ihrer Mitbewerber, um schwarz auf weiß zu erkennen, was sie gut machen und wie Sie Ihre eigene Social Media Strategie optimieren können, um noch wettbewerbsfähiger zu sein.
Ausgeklügelte Social Media Analytics-Tools
Meltwater bietet eine umfassende Palette von Social Analytics-Tools, die Ihnen helfen, Daten auf vielfältige Weise nachzuvollziehen:
Trendlinien: Verfolgen Sie die Entwicklung der Beliebtheit eines Themas im Laufe der Zeit mit steigender oder sinkender Rate.
Word-Clouds: Finden Sie die am häufigsten verwendeten Wörter und Ausdrücke in einem Datensatz, um die zugrundeliegende Themen innerhalb eines Themenbereichs zu identifizieren.
Sentiment: Erkennen Sie, ob die Menschen ein bestimmtes Thema positiv oder negativ beurteilen, sehen Sie, wie sich dieses Sentiment im Laufe der Zeit verändert, trennen Sie die positiven von den negativen Beiträgen, um sie separat zu analysieren, und identifizieren Sie die Themen, die diese Gefühle auslösen.
Emotionale Analyse: Meltwater kann das Auftreten wesentlicher emotionaler Ausdrücke in Beiträgen verfolgen, z. B. Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Liebe und Angst. Dadurch erhalten Sie ein genaues Bild von der Reaktion der Menschen auf ein Thema.
Top-Channels & Quellen: Wo wird am meisten über ein bestimmtes Thema gesprochen und wie unterscheiden sich die Unterhaltungen in den verschiedenen Social Media Kanälen?
Influencer: Welche Stimmen sind in Unterhaltungen in den sozialen Medien besonders beliebt und maßgebend und wie treiben diese Sprachrohre die Unterhaltung voran?
Zielgruppenaffinitäten: Welche verschiedenen Publikumsgruppen bilden sich rund um ein Thema, was haben sie gemeinsam, für welche Marken, Medienkanäle und Influencer interessieren sie sich?
MARKTFORSCHUNG
Auf jede Frage eine Antwort
Die sozialen Medien bilden die größte Fokusgruppe der Welt und die leistungsstarke Social Analytics-Plattform von Meltwater hilft Ihnen, in Echtzeit Antworten auf nahezu alle Ihre Fragen zu finden.
- Was mögen die Kunden an unseren Produkten?
- Was mögen sie an unseren Mitbewerbern nicht?
- Welche Influencer werden von unseren Kunden besonders geschätzt?
- Was halten die Leute von unseren Werbekampagnen?
- Wo liegt unsere nächste große Chance?
- Welche Art von Marketinginhalten sollten wir entwickeln?
Was auch immer Sie wissen wollen, die Antworten auf Ihre Fragen finden sich in den Social Media Daten - und die Social Media Analytics-Tools von Meltwater helfen Ihnen, diese ans Licht zu führen.
Social Media Analysen für datenbegeisterte Marketing-Profis
Ganz gleich, wie tief Sie in die Daten eintauchen wollen: Meltwater bietet Ihnen die benötigten Funktionen. Unser integriertes Analysetool macht es einfach, Informationen direkt in der Anwendung zu ermitteln und zu analysieren. Und wenn Sie Ihre Ergebnisse mit anderen Personen teilen möchten, können Sie ganz einfach eines unserer Diagramme in Ihre Präsentation einfügen oder den gesamten Report als PDF exportieren.
Möchten Sie Ihre eigenen Charts erstellen? Kein Problem. Exportieren Sie sie Ausgangsdaten der einzelnen Diagramme einfach als Tabelle und bearbeiten Sie sie in jeder beliebigen App. Und wenn Sie noch tiefer in die Materie einsteigen möchten, können Sie unsere Social Media Analytics API nutzen, um direkten Zugriff auf unsere Daten zu erhalten und sie in Ihre eigene Anwendung einfließen zu lassen.
Verstehen Sie Zielgruppen besser als je zuvor
Meltwater verwendet die allerneuesten Algorithmen zur Analytik von Social Media Daten. Dadurch lassen sich detaillierte Profile der Zielgruppen, die Sie in Ihren Social Media Marketing Kampagnen ansprechen möchten, erstellen. Basierend auf bestimmten Interessen können wir Zielgruppensegmente definieren und Ihnen bei der Identifizierung von Gemeinsamkeiten zwischen diesen Gruppen helfen.
Neben den demografischen Übereinstimmungen lässt sich zudem herausfinden, welche Medien sie nutzen, welche Marken sie bevorzugen, welche Social Media Kanäle sie am ehesten besuchen, welchen Online Influencern sie folgen und vieles mehr.
An All-in-One Tool für Social Media Management
Meltwater bietet eine ganzheitliche Social Media Marketing Plattform, die mit einem Tool zur Auswertung sämtlicher dieser Social Daten ausgestattet ist.
Unsere Plattform bietet Marketern alle wichtigen Funktionen:
Veröffentlichung und Planung von Social Media Content
Engagement und Community Management
Social Media Listening und Marktforschung
Reporting und Dashboards
All diese Komponenten sind in einem erstklassigen Analytics-Tool vereint, das einerseits so benutzerfreundlich gestaltet ist, dass jeder in den Social Media Daten umsetzbare Insights für sein Business finden kann, andererseits aber auch für die anspruchsvollsten Analysten leistungsstark genug ist.
Durch die Zuverlässigkeit, die unser Social Media Management Tool bei der Verwaltung von Hunderten von Social Media Kanälen durch internationale Teams tagtäglich unter Beweis stellt, wird es von zahlreichen globalen Marken zur Optimierung ihrer Social Media Marketingkampagnen eingesetzt.
Die innovativsten Agenturen der Welt nutzen die Social Media Analysetools von Meltwater, um kreative Kampagnen zu entwickeln, neue Kunden zu gewinnen und ihre Accounts auszubauen - mit spannenden neuen Social Media Services, die mit unserer Plattform entwickelt wurden.
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Die sozialen Medien generieren eine Unmenge an Daten. Jeder veröffentlichte Beitrag, jede Handlung eines Nutzers, jede stattgefundene Interaktion - all das hinterlässt eine Spur von Daten, die wertvolle Insights für Ihr Unternehmen enthalten können. Milliarden von Menschen nutzen soziale Netzwerke und sorgen so für ein riesiges Datenmeer, aus dem sich nützliche Informationen nur schwer manuell herausfiltern lassen. Die Social Media Analyse macht dies mithilfe von Technologien möglich.
Die meisten Social Media Plattformen erfassen Daten, die für Ihre Aktivitäten relevant sind und stellen Ihnen diese Daten über ihre eigenen Analysetools zur Verfügung. Diese Tools können zwar recht ausgeklügelt sein, sind aber auf die Informationen des jeweiligen Kanals wie z. B. Twitter, LinkedIn, Instagram usw. beschränkt. Das kann es schwierig machen, ein Gesamtbild Ihrer Social Accounts über mehrere Kanäle hinweg zu erhalten.
Mit Social Media Analytics kann fast alles, was in sozialen Netzwerken geschieht, gemessen werden. Sie können die Performance Ihrer eigenen Social Channels nachverfolgen, die erfolgreichsten Inhalte ermitteln, die wirkungsvollsten Maßnahmen zur Steigerung des Engagements Ihrer Follower identifizieren, die Meinung der Verbraucher über Ihre Marke oder Ihre Mitbewerber erfahren, die gemeinsamen Interessen und Verhaltensweisen Ihres Publikums bestimmen und vieles mehr.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.