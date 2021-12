Ganz gleich, wie tief Sie in die Daten eintauchen wollen: Meltwater bietet Ihnen die benötigten Funktionen. Unser integriertes Analysetool macht es einfach, Informationen direkt in der Anwendung zu ermitteln und zu analysieren. Und wenn Sie Ihre Ergebnisse mit anderen Personen teilen möchten, können Sie ganz einfach eines unserer Diagramme in Ihre Präsentation einfügen oder den gesamten Report als PDF exportieren.

Möchten Sie Ihre eigenen Charts erstellen? Kein Problem. Exportieren Sie sie Ausgangsdaten der einzelnen Diagramme einfach als Tabelle und bearbeiten Sie sie in jeder beliebigen App. Und wenn Sie noch tiefer in die Materie einsteigen möchten, können Sie unsere Social Media Analytics API nutzen, um direkten Zugriff auf unsere Daten zu erhalten und sie in Ihre eigene Anwendung einfließen zu lassen.