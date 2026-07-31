Ausgeklügelte Social Media Analytics-Tools

Meltwater bietet eine umfassende Palette von Social Analytics-Tools, die Ihnen helfen, Daten auf vielfältige Weise nachzuvollziehen:

Trendlinien: Verfolgen Sie die Entwicklung der Beliebtheit eines Themas im Laufe der Zeit mit steigender oder sinkender Rate.

Word-Clouds: Finden Sie die am häufigsten verwendeten Wörter und Ausdrücke in einem Datensatz, um die zugrundeliegende Themen innerhalb eines Themenbereichs zu identifizieren.

Sentiment: Erkennen Sie, ob die Menschen ein bestimmtes Thema positiv oder negativ beurteilen, sehen Sie, wie sich dieses Sentiment im Laufe der Zeit verändert, trennen Sie die positiven von den negativen Beiträgen, um sie separat zu analysieren, und identifizieren Sie die Themen, die diese Gefühle auslösen.

Emotionale Analyse: Meltwater kann das Auftreten wesentlicher emotionaler Ausdrücke in Beiträgen verfolgen, z. B. Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Liebe und Angst. Dadurch erhalten Sie ein genaues Bild von der Reaktion der Menschen auf ein Thema.

Top-Channels & Quellen: Wo wird am meisten über ein bestimmtes Thema gesprochen und wie unterscheiden sich die Unterhaltungen in den verschiedenen Social Media Kanälen?

Influencer: Welche Stimmen sind in Unterhaltungen in den sozialen Medien besonders beliebt und maßgebend und wie treiben diese Sprachrohre die Unterhaltung voran?

Zielgruppenaffinitäten: Welche verschiedenen Publikumsgruppen bilden sich rund um ein Thema, was haben sie gemeinsam, für welche Marken, Medienkanäle und Influencer interessieren sie sich?