Die sozialen Medien spielen bei der Lead-Generierung und beim Reputationsmanagement eine immer wichtigere Rolle. Unternehmen benötigen unkomplizierte Möglichkeiten, die sozialen Netzwerke für Einblicke in die Unterhaltungen der Kunden zu nutzen, um diese danach auf vertrautem Terrain anzusprechen.

Sprinklr ist eine der Lösungen, die sich für diese Aufgabe bestens eignet. Doch angesichts seiner Größe, Komplexität und Kosten lohnt es sich, auch die Alternativen zu Sprinklr zu prüfen.

Das Herzstück von Sprinklr ist die Unterstützung bei der Erstellung und Automatisierung von Social Media Kampagnen. Sprinklr deckt mehr als 23 Social Media Kanäle ab und macht die kanalübergreifende Verwaltung von Content spielend leicht.

Wenn euer Ziel die Verbesserung eures Social Media Publishings oder eures Social Media Engagements ist, ist Sprinklr vielleicht ein wenig zu viel des Guten. In diesem Artikel stellen wir dir einige der besten Alternativen zu Sprinklr vor und erklären dir, was sie als weitere sinnvolle Optionen auszeichnet.

Wir schauen uns die folgenden Sprinklr Alternativen genauer an:

Meltwater Social Media Management Suite

Die Meltwater Social Media Management Suite steht nicht nur aus den offensichtlichen Gründen zuoberst auf unserer Liste. Erstens kennen wir unsere Produkte in- und auswendig und wissen, wie wir – neben den Publishing- und Community Management Optionen, die Sprinklr attraktiv machen – Medienbeobachtung und Social Listening besser unterstützen als jede andere Lösung.

Wie Sprinklr setzt auch Meltwater auf KI-gestützte Technologien, um Unterhaltungen in großem Umfang zu erfassen und Erwähnungen in Insights zu verwandeln. Unsere KI-Lösungen verleihen dem Content durch das Erkennen des Sentiments und der Art und Weise, wie Konsumenten über ein Thema oder eine Marke sprechen, den so wichtigen Kontext.

Sprinklr Nutzer sind in der Regel Unternehmen, die jährlich 1 Million USD oder mehr für die Kundenpflege und Customer Experience ausgeben. Die Plattform ist sehr kostspielig und aufgrund ihrer Größe, der aufwändigen Einrichtung und der Benutzeroberfläche komplex in der Anwendung. Außerdem ist sie im Vergleich zu Meltwater für Marken, die nur die Social Media Management Funktionen mit begrenztem Media Monitoring oder Social Listening benötigen, viel zu umfangreich.

Die Meltwater Medienbeobachtung und Social Media Monitoring Funktionen sind für Unternehmen jeder Größe einiges erschwinglicher. Für den angebotenen Preis sind zahlreiche Features und Funktionen in unsere Produkte integriert, damit Marken alles, was sie für das Social Listening benötigen, auf einer einzigen Plattform finden. Darüber hinaus erfasst Meltwater mehr Keywords, Themen und Unterhaltungen als jeder andere Anbieter in der Branche und stellt so sicher, dass keine Chance ungenutzt bleibt.

Meltwater geht bei den Social Listening Daten noch einen Schritt weiter und unterstützt Marken bei der Optimierung ihrer gesamten Social Media Strategie. So erfahren Unternehmen nicht nur, worüber ihre Zielgruppe spricht und wie sie darüber spricht, sondern können Meltwater auch für die Entwicklung ihrer Kampagnen nutzen. Sie erhalten Content-Vorschläge und Ideen, wie sie wertvolle Verbindungen zu ihrem Publikum aufbauen können. Die Meltwater Suite hilft Marken darüber hinaus bei der Berechnung ihres Social ROI, damit Benchmarks mit Mitbewerbern durchgeführt werden können.

Die verschiedenen Meltwater-Alternativen zu Sprinklr

Social Studio

Social Studio ist ein weiteres benutzerfreundliches, KI-gestütztes SaaS-Tool, das sich jedoch hauptsächlich auf Instagram Management und Automatisierung konzentriert. Es ist weniger umfangreich als Sprinklr, weil es keine Customer Experience Funktionen oder Unterstützung für andere Social Networks bietet.

Social Studio ist ideal für Marken und Unternehmen, die komplett auf Instagram setzen. Es können automatisch Instagram Inhalte erstellt und gepostet werden, die auf spezifizierten Keywords aufbauen. Der KI-Algorithmus erstellt Bildunterschriften und entwirft visuelle Elemente. Du kannst jeden Beitrag ganz einfach auf deine Marke abstimmen, bevor er live geht. Darüber hinaus kannst du deine Beiträge terminieren, damit nicht jeden Tag neuer Content erstellen werden muss.

Zu den weiteren Vorteilen von Social Studio gehören der Zugriff auf mehrere Accounts, die Generierung von Hashtags und die individuelle Anpassung des Brandings. Social Studio kann zudem von unterwegs über eine mobile App genutzt werden.

Zoho Social

Die Entwickler des Zoho CRM sind gleichzeitig die Köpfe hinter Zoho Social. Die beiden Tools ergänzen sich gegenseitig, um ein umfassenderes Kundenerlebnis und einen besseren Kundenlebenszyklus zu schaffen.

Mit Zoho Social können Marken...

Beiträge erstellen und Posts planen

erstellen und Posts das Engagement beobachten

beobachten Reports zu ihrer Social Performance erstellen

Hinter den Kulissen ermittelt Zoho, wann eure Zielgruppte am aktivsten ist. So findest du den besten Zeitpunkt, um deine Beträge in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen und kannst deinen Posting-Zeitplan optimieren, um den größtmöglichen Impact zu erzielen.

Du kannst zudem deinen gesamten Social Media Redaktionsplan und deinen Social Media Posteingang zentralisieren, damit du und dein Team in Echtzeit auf Kommentare reagieren und das Engagement hoch halten könnt.

Zoho ist aufgrund seines Preises und seiner Benutzerfreundlichkeit eine vergleichbare Alternative zu Sprinklr. Die intuitive Benutzeroberfläche verkürzt die Einarbeitungszeit für das gesamte Team, wodurch die Vorteile der Lösung schneller genutzt werden können.

Zendesk

Für Marken, die speziell von der Kundenservice-Lösung von Sprinklr angetan sind, bietet Zendesk eine vergleichbare Alternative. Es verwandelt eure Social Media Posteingänge in einen wertvollen Kundenservice-Kanal. Marken können lediglich durch ihre Verfügbarkeit und ihre Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen, herausragende Kundenerlebnisse schaffen.

Zendesk ist am ehesten mit dem Social Engagement & Sales Tool von Sprinklr vergleichbar. Beide Lösungen bieten die Möglichkeit, auf sämtlichen Social Media Kanälen gleichzeitig präsent zu sein. Beide nutzen eine Kombination aus KI und menschlichem Fachwissen, um Kunden zeitnah zu betreuen. Und beide ermöglichen es dank Kontrollinstrumenten und Vorschlägen "On-Brand"-Unterhaltungen zu führen.

Was die Kosten angeht, gehört Sprinklr nach wie vor zu den hochpreisigen Lösungen und lohnt sich für kleinere Unternehmen, die nur einen Social Customer Service benötigen, eher nicht. Zendesk ist kostengünstiger und einfacher zu implementieren. Außerdem bietet es eine Reihe von Integrationen, die seine Plattform noch leistungsfähiger machen.

Agorapulse

Agorapulse ist eine der besten Full-Service Social Media Management Plattformen, die eure Planung, Veröffentlichung, Überwachung und das Reporting abwickelt. Zu den Funktionen gehören ein einheitlicher Posteingang für sämtliche Social Media Kanäle, intuitive Tools für die Veröffentlichung von Content und Analysen über das Engagement eurer Follower.

Die Plattform umfasst zudem ein Social Listening Tool zur Ermittlung relevanter Trends. Mit den gewonnenen Insights könnt ihr zielgruppengerechtere Inhalte für euer Publikum erstellen und festzustellen, wie euer Social Media Engagement im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet.

Der Vergleich: Sprinklr bietet zwar auch Social Listening Funktionen, aber diese stehen bei der Plattform nicht im Mittelpunkt. Social Listening ist Teil des Bereichs Social Engagement & Sales. Es greift Unterhaltungen auf, die nicht direkt mit eurer Marke zu tun haben, aber hilfreiche Erkenntnisse liefern können.

Für Marken, die nicht das ganze Drumherum einer einheitlichen Customer Experience Marketing Plattform benötigen, ist Agorapulse eine großartige und zudem kostengünstigere Sprinklr Alternative.

Postoplan

Der größte Vorteil von Postoplan sind seine Social Media Management Automatisierungsfunktionen. Es ist ein One-Stop Social Media Monitoring Tool, das Marketers zu Zeitersparnis bei der Erstellung und Veröffentlichung von Content verhilft.

Postoplan ist eine ideale Lösung für Teams. Es bietet eine unbegrenzte Anzahl an Nutzerprofilen und Projekten sowie eine 24/7-Postingfunktion und Massenplanung von Beiträgen. Es zentralisiert darüber hinaus deine Content-Galerie und stellt dir einen Fotoeditor und mehr als 2 Millionen Bilder zur Verfügung.

Postoplan kann für eine optimale Zusammenarbeit von Teams mit Slack, WordPress und anderen Diensten integriert werden.

Es ist eher ein ergänzendes Tool als eine Alternative zu Sprinklr. Postoplan plant und verwaltet Social Content, während Sprinklr sich auf das Engagement und die bestmöglichen nächsten Maßnahmen fokussiert. Weil Sprinklr aber auch Publishing und Tracking von Posts anbietet, könnte Postoplan für Marken, die lediglich diese Komponente benötigen, ein geeigneter Ersatz sein.

Preislich gesehen ist Postoplan ein echter Volltreffer. Du kannst Postoplan 7 Tage lang kostenlos testen und die monatlichen Pläne starten bei weniger als 7€ pro Monat.

BuzzSumo

BuzzSumo hat sich zu einem der Marktführer für vereinfachte webbasierte Themenfindung entwickelt. Gib einfach deine gewünschten Keywords ein und BuzzSumo schickt dir täglich aktuelle Inhalte in Zusammenhang mit diesen Begriffen.

So erfährst du, welche Art von Content andere Marken erstellen, wer sich den höchsten Share of Voice sichert und wie gut diese Themen in den sozialen Medien ankommen. Diese Informationen können genutzt werden, um eines dieser beliebten Themen selbst aufzugreifen, anstatt zu werweißen, worüber du in deinem nächsten Beitrag schreiben sollst.

BuzzSumo hilft dir zudem, relevante Influencer in eurer Nische finden und simple Medienbeobachtung durchführen. Erfahre, wenn jemand über eure Marke oder einen Mitbewerber spricht. Erhalte Benachrichtigungen über relevante Ereignisse, die du vielleicht noch nicht auf dem Radar hast.

BuzzSumo ist verglichen mit Sprinklr nicht annähernd so umfangreich. Sprinklr deckt über 35 verschiedene Kanäle und Informationsquellen ab. Sprinklr ermöglicht überdies ein direktes Engagement mit deinem Publikum, während BuzzSumo in erster Linie der Entdeckung und Ideenfindung dient.

Salesforce

Salesforce ist der Inbegriff der All-in-One CRM Software und ein beliebtes Tool für Vertriebs- und Marketingteams in Großunternehmen. Es ist in erster Linie eine Plattform zur Vertriebsautomatisierung, leistet aber auch im Bereich des Social Media Managements wertvolle Dienste.

Es widmet sich mit dem ganzheitlichen Kundenerlebnis und verfügt deshalb über einige integrierte Social Media Funktionalitäten. Im Bereich Kundendienst lassen sich maßgeschneiderte Workflows einrichten, um Kunden auf jedem beliebigen Kanal zu erreichen. Marken können einen Großteil des Prozesses automatisieren, um eine nahtlose Kundenerfahrung zu schaffen.

Die Stärke von Salesforce liegt in seiner Vollständigkeit. Weil sämtliche Aspekte der Customer Journey abgedeckt werden, kann es Marken umfassendere Einblicke in die Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben und Interessen der Kunden liefern. Und die Verfügbarkeit aller Kundendaten auf einer einzigen Plattform hilft bei der Unterstützung und Stärkung einer erfolgreichen Social Media Strategie.

Sowohl Salesforce als auch Sprinklr bieten einheitliche Funktionen. Allerdings ist Salesforce ein wenig mehr auf den Vertrieb ausgerichtet, während Sprinklr häufiger von Marketern genutzt wird. Sie setzen beide kostspielige Investitionen voraus und benötigen etwas Zeit, bis sie eingerichtet sind und sich bezahlt machen.

Hootsuite

Hootsuite ist eine der führenden cloudbasierten Social Media Management Tools. Es vereinfacht die Erstellung, die Planung und die Analyse von Beiträgen - alles aus einer einzigen Quelle der Wahrheit. Hootsuite misst zudem eure Social Media Performance und hilft euch so, mehr über die Vorlieben eurer Zielgruppe zu erfahren.

Die Daten von Hootsuite bieten Social Marketern eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten, angefangen mit der Optimierung der Posting-Zeiten, der Länge der Inhalte und anderen Parametern, die zu mehr Engagement führen können.

Im Vergleich zu Sprinklr ist Hootsuite erschwinglicher - die kostenpflichtigen Pläne starten bei 49 USD pro Monat.

Tipp: Erfahre mehr über weitere Hootsuite Alternativen.

Sichere dir die beste Sprinklr Alternative

Angesichts der Kosten und der Komplexität von Sprinklr lohnt es sich, die oben beschriebenen besten Alternativen zu Sprinklr zu prüfen. Für Marken, die sich neben den Social Media Management Funktionen von Sprinklr die Vorteile von Social Listening und Media Monitoring wünschen, bietet Meltwater den besten Gesamtnutzen.

Meltwater vereint Medienbeobachtung, Social Media Monitoring, Brand Management und Wettbewerbsanalyse unter einem Dach und hilft euch, eine wirklich umfassende Social Media Marketing Strategie zu entwickeln.

Wir bieten den umfassendsten kanalübergreifenden Media Monitoring Service, damit ihr von den Printmedien über Rundfunk und Fernsehen bis hin zu sozialen Medien, Podcasts, Websites und mehr einen vollständigen Überblick über eure Marke habt.

Wir helfen euch zudem, eure Social Listening Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Schützt eure Marke, entdeckt neue Chancen und erstellt Inhalte, die bei eurem Publikum auf Interesse stoßen werden.

Meltwater ist eine Full Service Plattform, die sowohl für kleine als auch für große Unternehmen erschwinglich ist.