Marketingtechnologien haben sich weiterentwickelt und verlassen sich nicht mehr nur auf Vermutungen und Annahmen; das sollte auch eure Social-Media-Marketingstrategie tun!

Heutzutage ist Social Listening für digitale Marketer unverzichtbar, da es ihnen die Möglichkeit gibt, in folgenden Bereichen schnell zu handeln:

Krisen-Monitoring und Krisenmanagement

Brand Assessment

Kundenbetreuung in den sozialen Medien

Beobachtung von Marketingkampagnen

Identifizierung von Influencern

Wettbewerbs- und Marktbeobachtung

Trendspotting

All dies wird durch umfassende Datenanalysen und Einblicke mittels Social Listening Tools unterstützt.

Unabhängig davon, ob du eine Social Listening-Lösung wie die von Meltwater zum ersten Mal einsetzen möchtest oder du mit deiner derzeitigen Lösung unzufrieden bist, ist es am besten, dir erstmal einen Überblick über das Angebot verschiedener Social Listening Tools am Markt zu verschaffen.

Aber bei der Vielzahl der heute verfügbaren Social Listening-Angebote kann man sich leicht im Meer der Optionen verlieren. Das richtige Tool für dein Unternehmen zu finden, muss kein Problem sein.

Lies weiter, um mehr über die 13 besten Social Listening Tools für 2023 zu erfahren:

Meltwater: Das beste Social Media Listening Tool

Unsere Social Listening-Plattform spart Marketern Zeit und Ressourcen, indem sie ihnen einen konsolidierten Überblick über traditionelle Medien, soziale Medien, digitale Medien und Zielgruppensegmentierungsdaten an einem Ort bietet. Außerdem bieten wir eine der breitesten Quellenbasis am Markt, darunter:

Twitch

YouTube

Reddit

Pinterest

Douyin

WeChat

Sina Weibo

Twitter

und mehr

Unsere leistungsstarken Such- und Reportingfunktionen bieten eine unbegrenzte Anzahl von Ad-hoc-Suchen, Abfragen, Erwähnungen und Dashboard-Analysen, die mit einer unbegrenzten Anzahl von gemeinsam nutzbaren Dashboards, PDFs, Foliendateien und Datenexporten einhergehen.

Darüber hinaus stellen unsere anpassbaren, detaillierten Insights sicher, dass User die wichtigsten Interessengruppen mit Genauigkeit, Präzision und Stil auf dem Laufenden halten können.

Und obwohl viele Listening-Plattformen Funktionen zur Identifizierung von Influencern enthalten, umfasst die Meltwater Social Intelligence All-in-One-Lösung eine spezielle Social Influencer-Plattform, mit der Sie Ihre Kampagnen von Anfang bis Ende verwalten und Makro-Influencer, Mikro-Influencer und alle dazwischen identifizieren können.

Die meisten anderen Social Listening Tools auf dem Markt bieten nur die Suche nach Autoren sozialer Konversationen mit der höchsten Anzahl an Followern.

Und schließlich sorgt unsere benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit dem weltweiten 24/7-Kundensupport, der umfangreichen Knowledgebase und der Kunden-Community-Plattform dafür, dass keine Frage unbeantwortet bleibt.

Meltwater Social Listening ist eine All-in-One-Lösung, die für Unternehmen aller Größenordnungen überall auf der Welt skalierbar ist und eine unverzichtbare Lösung für datengesteuerte Marketer darstellt.

Awario

Awario ist ein Brand Monitoring Tool, das Social Listening Reports und eine Social Listening API bietet.

Neben der Möglichkeit, Markennamen und branchenbezogene Keywords über Twitter, YouTube und Reddit (neben anderen Online-Quellen wie Nachrichtenseiten) zu verfolgen, bietet die Plattform auch Tools zur Identifizierung von Influencern und Leads.

Das Analyse-Dashboard bietet sogar einen speziellen Feed für Erwähnungen von Influencer- und Media Accounts mit besonders hohen Followerzahlen.

Digimind

Die einfach zu bedienende Plattform von Digimind ist auf mittlere und kleine Unternehmen zugeschnitten und bietet Social Listening in mehr als 10 sozialen Netzwerken, darunter Facebook und Baidu. Und im Gegensatz zu einigen anderen Optionen auf dieser Liste kommen alle Digimind-Pakete mit einer unbegrenzten Anzahl an Usern und Daten (allerdings ist die Anzahl der Abfragen und Keywords, die du verfolgen kannst, begrenzt).

Eine Funktion, die Digimind von anderen abhebt, ist die integrierte Reputationsanalyse, die aus Google-Suchanfragen zu eurer Marke oder eurem Produkt abgeleitet wird. Und wie Meltwater und andere Social Listening Tool-Optionen auf dieser Liste bietet es anpassbare und automatisierte Reports, um alle Stakeholder auf dem Laufenden zu halten.

Brand24

Brand24 ist insofern mit Awario vergleichbar, als dass es wettbewerbsfähige Social Listening-Funktionen bietet, einschließlich Sentimentanalysen, Alerts, Social Media Analytics-Berichte und eine kostenlose Testversion.

Der Bereich "Analyse" des Social Monitoring Dashboards fasst Erwähnungen von Twitter, Facebook und Instagram zusammen.

Eine der Hauptfunktionen von Brand24 als Social Listening Tool ist die Verfolgung und Analyse von Hashtags, um die Reichweite von Marketingkampagnen zu erhöhen.

Wenn du jedoch auf der Suche nach detaillierteren Analysen aus einer breiteren Palette von Social Media-Netzwerken bist, solltest du eine höherwertige Social Listening-Plattform in Betracht ziehen.

Talkwalker

Talkwalker ist das nächste Unternehmen, das auf keiner Liste der besten Social Listening Tools auf dem Markt fehlen darf.

Es bietet "Analytics", Talkwalkers traditionelle Social Listening-Plattform, sowie ein Quick Search-Tool für Ad-hoc-Abfragen von 13 Monaten Social Data aus über 10 sozialen Netzwerken.

Die Datenvisualisierungen, einschließlich Virality Maps und Conversation Clusters, bieten einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von Online-Konversationen.

Eine Funktion, die Talkwalker von anderen Social Listening Tools abhebt, sind die mehr als 30 vorgefertigten Dashboards für verschiedene Anwendungsfälle wie Krisenmanagement, Wettbewerbsanalyse und Kampagnenverfolgung.

Und wie einige andere Optionen auf dieser Liste lässt sich Talkwalker mit der Hootsuite-Plattform integrieren (wir haben auch die besten Alternativen zu Hootsuite für euch aufgelistet).

Brandwatch

Brandwatch wurde 2021 von Cision übernommen und bietet eine Consumer Intelligence-Plattform, die Social Listening-Funktionen wie beispielsweise KI-gestützte Bild- und Sentimentanalysen umfasst.

Dieses Social Listening Tool bietet anpassbare Dashboards und ist mit dem Zugang zu einer Vielzahl von Social Posts, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen (gegen Aufpreis), eine gute Ressource für Trendspotting und Konsumentenforschung. Und obwohl diese Daten nicht über Ad-hoc-Suchen zugänglich sind, können User mit Hilfe eines siebenstufigen Boolean Builders auf sie zugreifen.

Zu den Stärken von Brandwatch gehört Vizia, ein Tool zur Datenvisualisierung, mit dem NutzerInnen Echtzeitberichte erstellen und teilen können. Und wie Meltwater bietet Brandwatch eine starke Quellenabdeckung von asiatischen sozialen Netzwerken wie QQ und Sina Weibo.

Insgesamt ist Brandwatch eine gute Option für erfahrene NutzerInnen von Social Listening Tools in Unternehmen jeder Größe.

YouScan

YouScans Social Media Listening Plattform beinhaltet eine Reihe von Social Listening Funktionen und Tools, einschließlich eines Mention Streams, der nutzergenerierte Inhalte über eure Marke oder euer Thema hervorhebt und diese automatisch auf Basis der Stimmung kategorisiert.

Wie Meltwater lässt sich YouScan direkt in Slack und Microsoft Teams integrieren, sodass NutzerInnen Alerts über Spikes erhalten können, auch wenn sie nicht direkt auf der Plattform arbeiten.

Eine der neueren Ergänzungen von YouScan ist ein KI-gestütztes visuelles Listening- und Insights Tool (verfügbar als Zusatzfunktion), das eine visuelle Suche über Markenlogos, Objekte und mehr für eine zusätzliche Bewertung der Markenreputation und Trendanalyse ermöglicht.

Insgesamt ist YouScan eine gute Wahl für Teams, die ein Social Listening Tool zur Ergänzung einer robusteren Analyse- und Reportinglösung benötigen.

Agorapulse

Agorapulse ist eine der Social Media Management Plattformen auf dem Markt, die einige Social Listening-Funktionen enthält.

Mit diesem Social Listening Tool können User in Twitter-, Instagram- und Facebook-Konversationen sowie in YouTube-Handles und Videobeschreibungen nach bestimmten Keywords suchen.

Die Suchergebnisse werden dann auf einer separaten Registerkarte innerhalb des Social-Media-Posteingangs der Plattform angezeigt, wo sie von allen Usern eingesehen werden können.

G2-Rezensenten loben die benutzerfreundlichen Kollaborationsfunktionen von Agorapulse, die es zu einem guten Social Listening Tool für mittelständische und kleine Unternehmen machen.

BuzzSumo

BuzzSumo ist in erster Linie eine Content Marketing Plattform. Die Social Listening Funktionen von BuzzSumo zielen darauf ab, die beliebtesten (d. h. am meisten geteilten und beachteten) Inhalte im Web und in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Pinterest und Reddit aufzudecken.

Das Dashboard ermöglicht es NutzerInnen, Inhalte nach Format, Domain, sozialem Netzwerk und AutorIn zu filtern, um herauszufinden, welche Inhalte und Influencer bei ihren Zielgruppen am meisten Anklang finden. Außerdem hebt die Registerkarte "Trending" des Dashboards gut performende Inhalte in Echtzeit hervor, um einen schnellen Überblick darüber zu erhalten, was derzeit die Aufmerksamkeit des Internets erregt.

Für Marketer, die Social Media Listening in erster Linie für die Recherche von Inhalten nutzen, kann BuzzSumo eine große Zeitersparnis im Alltag sein.

Oktopost

Anfang 2022 brachte das Social Media Management Tool Oktopost sein Social Listening Modul, das Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn beinhaltet, als Zusatzlizenz mit einer kostenlosen Testversion von 1.000 Erwähnungen pro Monat auf den Markt.

Neben der Möglichkeit, soziale Konversationen über die eigene Marke zu verfolgen, ermöglicht das Modul auch die Analyse spezifischer sozialer Profile von Mitbewerbern, ohne dass Abfragen erforderlich sind.

Die Registerkarte "Wettbewerbsbenchmarking" des Moduls enthält auch eine Option "Themen", die es ermöglicht, Leistungskennzahlen von Marken, Themen oder Kampagnen miteinander zu vergleichen. Wenn es dann an der Zeit ist, eure Social Listening-Ergebnisse mit anderen zu teilen, bietet Oktopost herunterladbare Berichte über Abfrage- und Top-Autoren-Metriken.

Synthesio

Die Social Intelligence Suite von Synthesio bietet fortschrittliche Social Listening-Analysen, vor allem für BenutzerInnen auf Unternehmensebene, einschließlich interaktiver Datenvisualisierungen und anpassbarer, anwendungsspezifischer Dashboards (als Zusatzfunktion erhältlich).

Wie Meltwater ist Synthesio dank einer breiten Palette internationaler Social-Media-Quellen und Sentimentanalysen in mehr als einem Dutzend Sprachen gut für globale Marken geeignet.

Und obwohl die Plattform eine umfangreiche Ersteinrichtung erfordert, bietet sie solide Analysen in zahlreichen Kategorien, von demografischen Daten über Twitter-Heatmaps bis hin zu psychografischen Daten.

Zur Bequemlichkeit erstellt das Schnellsuchtool Abfragen auf der Grundlage früherer Suchvorgänge (sorgfältige NutzerInnen werden sich jedoch dafür entscheiden, ihre Abfragen selbst oder mit Unterstützung eines Account Managers zu erstellen und zu spezifizieren).

Insgesamt ist Synthesio eine wettbewerbsfähige Social Listening-Option für große, datenorientierte Unternehmen, die keine speziellen Influencer Marketing- und Management Tools benötigen.

Sprinklr

Das Social Listening Tool von Sprinklr, das mehr als zwei Dutzend soziale Netzwerke überwacht, ist in die Customer Experience Management-Plattform von Sprinklr auf Unternehmensebene integriert.

Und obwohl es nicht als sofort einsatzbereites, eigenständiges Produkt verfügbar ist, ermöglichen die Dashboards zur Engagement-Analyse den NutzerInnen, Erwähnungen von mehreren Plattformen an einem zentralen Ort zu überwachen und die sozialen Konversationen zu analysieren.

Wenn es darum geht, eure Ergebnisse zu teilen, bietet Sprinklr standardisierte und anwendungsfallspezifische Reportingvorlagen. Darüber hinaus bietet die Plattform die Möglichkeit, Dashboards in "Live"-Slide Decks zu verwandeln, die in Echtzeit aktualisiert und in Stakeholder-Meetings und Präsentationen verwendet werden können.

Wenn du deine Marketingstrategien nicht mit umfassenden Social Listening-Erkenntnissen unter Verwendung eines der oben aufgeführten Social Listening Tools untermauern möchtest, lässt du wichtige Chancen - und Umsätze - ungenutzt. Glücklicherweise gibt es keinen Mangel an Social Listening-Optionen, die auf erstklassiger Technologie basieren und Zugang zu den weltweit beliebtesten sozialen Netzwerken bieten.

