Celebrities sind von ihnen genervt, doch ohne sie wüsste keiner von uns, wie manche ohne Make-up aussehen oder was sie gerade auf ihrer Privatyacht treiben (naja, ehrlich gesagt würden wir nicht wirklich was verpassen). Die Rede ist von Paparazzi. 📸

Du wunderst dich jetzt wahrscheinlich, was das mit Marketing zu tun hat.

Auch Unternehmen, die erfolgreich sein und in der jeweiligen Branche langfristig bestehen möchten, müssen wie eine Art Paparazzi sein – d. h. immer die Konkurrenz und Trends im Auge behalten. 👀

Mit anderen Worten, sie müssen fit in Wettbewerbsbeobachtung sein!

Wir zeigen dir alle nötigen Tricks, damit du den besten Shot hast, um deine Marke auf die Spitze zu katapultieren. 💪

Was ist Wettbewerbsbeobachtung? (Definition)

Wettbewerbsbeobachtung (auch Konkurrenzbeobachtung genannt) ist der bewusste und kontinuierliche Prozess, bei dem du andere Unternehmen in deiner Branche analysierst, um umfassende Einblicke in deren Marketingstrategien, Aktivitäten und Leistungen zu gewinnen.

Diese Erkenntnisse kannst du dann nutzen, um deine Marktposition zu stärken und dir einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wettbewerbsbeobachtung umfasst unter anderem:

Wettbewerbsanalysen: Du sammelst Informationen über deine direkten KonkurrentInnen, um deren Stärken und Schwächen zu verstehen. Dies ermöglicht es dir, deine eigene Positionierung und Wettbewerbsstrategie zu verbessern. Monitoring von Marketingaktivitäten: Du monitorst Werbe- und Marketingkampagnen deiner Konkurrenz, deren Botschaften, Zielgruppen und Marketingstrategie. Produktentwicklung: Du verfolgst das Angebot deiner Konkurrenz, um Inspiration zu sammeln und sicherzustellen, dass deine Produkte auch auf dem Markt wettbewerbsfähig sind. Preis- und Kostenanalyse: Du überwachst die Preise und Kostenstrukturen anderer Brands und kannst so deine eigene Strategie optimieren.

Tipp: Lies dir am besten unseren Post zum Thema Marketing-Mix durch – damit du das richtige Produkt nicht nur zum richtigen Preis, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort anbieten kannst! 🙌

🕵️ Hast du gewusst? Wettbewerbsbeobachtung ist nicht zu verwechseln mit Marktbeobachtung. Diese ist nämlich breiter angelegt und umfasst neben dem Monitoren der Konkurrenz auch Aspekte wie aktuelle Markttrends, Bedürfnisse der KundInnen u. ä.

Wer sollte eine Wettbewerbsbeobachtung durchführen?

Die Antwort liegt auf der Hand … Wettbewerbs- bzw. Konkurrenzbeobachtung ist ein Must-have für jedes Unternehmen, unabhängig von der Größe und Branche.

Denn wenn du nicht in der Lage bist, mit deiner Konkurrenz mitzuhalten oder diese einfach ignorierst, kann das schlimme Folgen für dein Business haben.

Keine Sorge, mit state-of-the-art Tools wie der Meltwater Media Intelligence Suite kannst du Wettbewerbsbeobachtung durchführen, ohne dafür stundenlang vor dem Laptop zu hocken und alle Daten manuell zu sammeln. Und du hast zudem die Möglichkeit, deine Konkurrenz immer wieder aufs Neue zu bewerten und sicherzustellen, dass du die richtigen Unternehmen im Auge behältst.

Doch wer genau ist deine Konkurrenz bzw. woher weißt du, auf wen du dich konzentrieren solltest?

Welche WettbewerberInnen sollte man beobachten?

Der Wettbewerb ist heutzutage nicht mehr nur auf ein geografisches Gebiet beschränkt, sondern kennt durch die Globalisierung keine Grenzen mehr. Das bedeutet, dass du, besonders im E-Commerce-Bereich, ständig mit Unternehmen aus anderen Ländern konkurrierst.

Deshalb ist es wichtig, dass du dich bei der Wettbewerbsbeobachtung nicht nur auf direkte, sondern auch auf indirekte Konkurrenz fokussierst. Wie viele Unternehmen du dabei analysierst, hängt in der Regel auch von deinem Budget ab.

Um sicher zu sein, dass du umfassende Informationen erhältst, solltest du also ein paar Unternehmen aus beiden Kategorien auswählen. Denn nur so kannst du dir einen Wettbewerbsvorteil (USP) erarbeiten.

Wie du von Wettbewerbsbeobachtung profitieren kannst, verraten wir dir jetzt.

Was sind die Vorteile einer Wettbewerbsbeobachtung für Unternehmen?

So profitieren Unternehmen von einer effektiven Wettbewerbsbeobachtung.

1. Lass dich von Ideen des Wettbewerbs inspirieren

Niemand mag Trittbrettfahrer. Wenn du aber die Marketingmaßnahmen deiner Mitbewerber beobachtest, kann das Inspiration für deine nächste Kampagne liefern. Vielleicht entdeckst du Gelegenheiten, die sie nicht genutzt haben, oder findest Möglichkeiten, den Dingen deinen eigenen Stempel aufzudrücken.

2. Spare Zeit und Geld, indem du erfolglose Ideen vermeidest

Wenn Ressourcen in Kanäle und Kampagnen gesteckt werden, die deine Zielgruppe nicht erreichen, kann das ein ziemlicher Dämpfer sein. Denk an all die Zeit und das Geld, das für erfolgsversprechendere Aktivitäten hätte eingesetzt werden können. Bevor du eine Idee in die Tat umsetzt, überprüfe, ob deine Konkurrenz diesen Weg bereits beschritten hat. Schau dir die Ergebnisse an und schätze ab, ob du in der Lage bist, die gleichen oder bessere Resultate zu erzielen.

3. Entdecke Lücken in den Strategien der Konkurrenz

Wenn du die Marketingaktivitäten deiner KonkurrentInnen beobachtest, ist es wichtig, zu erkennen, was sie nicht tun. Fehlt beispielsweise ein TikTok-Kanal? Investieren sie nicht in Videomarketing? Veröffentlichen sie nicht kontinuierlich jede Woche neuen Content? All das kannst du ausnutzen, um dir einen Vorsprung zu verschaffen.

4. Erfasse umsetzbare Insights, um deine Marketingstrategie zu optimieren

Daten sind ein wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsbeobachtung. Anhand von Zahlen kannst du die Wirksamkeit der Marketingmaßnahmen deiner MitbewerberInnen eruieren und sie mit deinen eigenen vergleichen. Von Keywords über Website-Traffic bis hin zu Engagement – Daten ergeben ein aussagekräftiges Bild. Erhalte bessere Erkenntnisse über die nächsten nötigen Schritte, um mit deiner Konkurrenz gleichzuziehen oder sie zu überflügeln.

5. Verstehe deine KundInnen besser

Wettbewerbsbeobachtung hilft dir, das Verhalten deiner KundInnen besser zu verstehen. Du kannst erkennen, was sie bei der Konkurrenz mögen und was nicht. Dies ermöglicht es dir, deine eigenen Angebote gezielt an den Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten.

6. Minimiere Risiken in deinem Unternehmen

Die frühzeitige Erkennung von Veränderungen auf dem Markt und im Verhalten der Konkurrenz hilft dir, potentielle Risiken zu identifizieren und sie zu vermeiden bzw. entsprechend auf sie zu reagieren.

7. Fördere Innovation

Die Beobachtung der Konkurrenz kann dich dazu inspirieren, neue Ideen voranzutreiben. Indem du die besten Praktiken anderer Unternehmen erkennst, kannst du deine eigenen Produkte und Dienstleistungen verbessern und deine Branche revolutionieren.

Tipp: Erfahre, wie man eine Benchmark-Analyse und eine Wettbewerbsanalyse durchführt. Lade dir dazu unsere kostenlose Vorlage zur Wettbewerbsanalyse herunter.

Let’s get ready to rumble! AKA kommen wir nun zur Praxis. 🥊

Lies weiter, um zu erfahren, worauf du dich bei einer Wettbewerbsbeobachtung fokussieren solltest und wie du sie wie ein Profi angehst.

Was gehört zu einer Wettbewerbsbeobachtung?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du deinen Wettbewerb beobachten kannst.

1. Social Media Monitoring 💬

Soziale Medien spielen bei der Führung eines Unternehmens und deren Online-Reputation eine große Rolle. Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc. fungieren nämlich als Brücke zwischen deiner Marke und (potentiellen) KundInnen.

Die Profile deiner Konkurrenz genau zu beobachten, hilft dir dabei, zu sehen, wie engagiert diese mit ihrer Zielgruppe ist und welche Lücken sich für dich daraus ergeben. So kannst du beispielsweise eigene Maßnahmen zur Kundenbindung ableiten.

Auch für deine Marktpositionierung ist Social Media Monitoring unerlässlich. Denn wenn du kontinuierlich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Strategien deiner Konkurrenz verfolgst, kannst du ähnliche Fehler vermeiden.

Tipp: Dich fasziniert Social Media Marketing und du möchtest sehen, wie es andere machen? Dann haben wir einige Must-reads für dich: Social Media Marketing Strategie Krones, Social Media Marketing Beispiele.

Hashtags zu monitoren, ist ebenfalls ein guter Weg, um einen eigenen Social Trend zu schaffen oder zumindest keinen mehr zu verpassen. Sie regen die User zu Diskussionen über die Marke an, was wiederum hilft, mehr Verkäufe zu generieren.

Social Media Monitoring Tools automatisieren diesen Prozess für dich und erleichtern dir somit deine Arbeit erheblich.

2. Media Monitoring 📺

Doch nicht nur auf Social Media – auch in (Online)Nachrichten, Foren, Print, Podcasts, etc. werden wichtige Informationen preisgegeben, die für dich sehr nützlich sein können.

Indem du die öffentliche Meinung zu bestehenden Produkten und Dienstleistungen verfolgst, erhältst du wertvolles Feedback für zukünftige Entwicklungen und kannst besser auf Kundenwünsche und -bedenken eingehen.

Media Monitoring hilft dir auch dabei, den Ruf deines Unternehmens im Auge zu behalten. So kannst du rechtzeitig auf negative Schlagzeilen reagieren und insgesamt eine positive Unternehmensidentität aufbauen und pflegen.

Mit der Meltwater-Lösung für Medienbeobachtung sind alle relevanten Medienquellen abgedeckt!

Tipp: Erfahre auch, wie viel Media Monitoring kostet.

3. Preis-Monitoring 📈

Auch über die Preise deiner Konkurrenz solltest du immer informiert sein. Nicht umsonst sind sie ein wichtiger Teil der Marktbeobachtung, Marktanalyse und des Marketing-Mix.

Notiere dir also, wie es andere machen, um deren Marktpositionierung besser zu verstehen.

Es gibt viele Dienste, die Preise beobachten und vergleichen:

4. SEO Monitoring 🏅

„Wie erziele ich ein höheres Ranking auf Google & Co. und werde so leichter von meinen (potentiellen) KundInnen gefunden?”

Die Antwort heißt Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO (Search Engine Optimisation).

Eine gut durchdachte SEO-Strategie ist für dein Business äußerst wertvoll, denn je höher die Position deines Unternehmens in der Liste der Suchergebnisse, desto wahrscheinlicher ist es, dass die User auf den Link klicken und so auf deinem Angebot landen.

Ein Klick bedeutet vielleicht nicht unbedingt einen Gewinn, aber er erhöht mit Sicherheit die Chancen dafür im Vergleich zur Konkurrenz mit einem schlechteren Ranking.

Tools wie SEMrush oder Ahrefs helfen dir dabei, deine SEO Performance zu analysieren.

5. Ad Monitoring 💰

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Konkurrenzbeobachtung ist Ad Monitoring.

Social Ads, Werbeaktionen oder jegliche andere Formen von Online-Werbung stellen nämlich immer eine potentielle Bedrohung für dein Unternehmen dar. Indem Brands Ads schalten, verfolgen sie EIN Ziel: deine KundInnen anzuziehen und dir die Sales vor der Nase wegzuschnappen.👖

Durch ein genaues Monitoring kannst du außerdem sehen, welche Art von Paid-Media-Kampagnen gut bei der Zielgruppe ankommt und welche Seite für Ads am profitabelsten ist.

So erkennst du auch die sich ständig ändernden Trends und Bedürfnisse des Marktes.

6. Website Browsing 🌎

Indem du regelmäßig die Websites deiner Konkurrenz besuchst, kannst du deren Stärken, Schwächen und Fehler analysieren. Das gibt dir im Umkehrschluss Informationen darüber, wie du deine eigene Website verbessern kannst.

Oder du sammelst dort Informationen über

die Einführung neuer Produkte,

strategische Änderungen,

spezielle Werbestrategien (wie Rabatte und ergänzende Produkte).

Auch ein Blick auf die Karriereseite verrät dir, in welchen Bereichen das Unternehmen Wachstum plant. Das haben wir beispielsweise in unserer Medienanalyse mit alternativen Daten bezüglich des Börsengangs von Beyond Meat belegen können.

7. Newsletter-Anmeldungen

Es ist immer eine gute Idee, sich für die Newsletter der Konkurrenz anzumelden.

Dadurch bekommst du einen kleinen Einblick in die Perspektive der KundInnen in deiner Branche und kannst sehen, welchen Ton, welche Formulierungen, Designelemente etc. dein Wettbewerb einsetzt.

Sei dir jedoch bewusst, dass einige clevere Unternehmen die Arbeits-E-Mail-Adressen von der Konkurrenz auf eine „schwarze Liste” setzen und du somit nicht überall so einfach an deren Newsletter kommen kannst.

Tipp: Wenn du deinen bestehenden Newsletter aufpeppen oder von null starten möchtest, lies dir am besten die Newsletter Best Practices durch! 💡

8. Bewertungen & Foren

Die qualitativen Daten aus Online-Rezensionen und Kommentaren in Foren können hilfreich sein, um mehr über die Meinung und Einstellung der Öffentlichkeit über deine Konkurrenz zu erfahren.

Vielleicht ist Unternehmen X äußerst erfolgreich bei der Neukundengewinnung, aber die Produkte weisen Mängel auf. Oder ihr Service ist nicht zufriedenstellend und ihre Unternehmenspolitik nicht kundenzentriert.

Diese kleinen Weisheiten helfen dir, deine eigene Produktpolitik sowie Prozesse für die erfolgreiche Neukundengewinnung zu optimieren.

9. Influencer Marketing

Wenn du mit deinem Business erfolgreich sein möchtest, geht heutzutage fast nichts mehr ohne Influencer Marketing.

Wie hängt Influencer Marketing nun mit Wettbewerbsbeobachtung zusammen?

Es besteht die Möglichkeit, dass deine Konkurrenz bereits mit Influencern arbeitet, um für ihre Brand zu werben. Beispielsweise in Form von bezahlter Werbung (wie Endorsements), nach dem Prinzip „eine Hand wäscht die andere” oder einfach, weil die Influencer das Produkt mögen.

Finde deshalb heraus, welche Influencer für deinen Markt relevant sind und mach sie zum Teil deiner Marketingstrategie.

Finde deshalb heraus, welche Influencer für deinen Markt relevant sind und mach sie zum Teil deiner Marketingstrategie.

10. User Experience

Eine weitere Idee, wie du einen guten Einblick in die Arbeitsweise deiner Konkurrenz erhalten kannst: Werde KundIn!

Besonders im E-Commerce-Bereich ist das einfach. Bestell einfach mal bei der Konkurrenz und evaluiere

den Zahlungsprozess,

die Versandbedingungen und -kosten,

die User Experience,

die Verpackung und das Produkt.

Oder du schaust einfach mal in den physischen Geschäften vorbei und findest heraus, wie das System funktioniert, wie die Personalpolitik gestrickt ist und wie gut der Kundenservice ist.

11. Backlink-Analyse

Backlinks sind besonders wichtig, denn sie sind ein Qualitätssiegel für Websites. Wenn du die URLs der Websites deiner Konkurrenz in ein Backlink-Tool wie z. B. Ahrefs eingibst, erfährst du, welche Websites darauf verlinken.

Erstelle eine Liste passender Websites, an die du dich wenden kannst, um herauszufinden, ob sie dein Unternehmen auch verlinken würden. Networking und Aufbau von Beziehungen ist bei Linkbuilding das A und O.

Woohooo!!! 🥳

Jetzt kennst du die wichtigsten Methoden zur Konkurrenzbeobachtung und kannst die gesammelten Informationen entweder nutzen, um dein Produkt aufzupimpen, deine Marketingstrategie zu optimieren oder einen positiven PR Boom auszulösen.

Tipp: Mit der Meltwater Media Relations Suite findest du DSGVO-konforme Kontaktinformationen von relevanten Personen und Medien und kannst einfach Kontakt mit ihnen aufnehmen!

Falls du dich von all den Tipps noch etwas überfordert fühlst und unsicher bist, wie du Wettbewerbsbeobachtung rocken sollst, haben wir die perfekte Lösung für dich.

Eine Lösung, mit der du ohne großen Aufwand und vor allem schnell auf alle wichtigen Daten über deine Konkurrenz zugreifen kannst – und das alles innerhalb einer Plattform!

Introducing …

Wettbewerbsbeobachtung mit Meltwater: Schnell & smart zum Marktleader!

Mit unserem intuitiven Competitive Intelligence Tool zur Wettbewerbsbeobachtung kannst du Krisen in deinem Unternehmen vermeiden und deiner Zielgruppe genau das bieten, was für sie auch wirklich relevant ist.

Starte durch mit …

✓ Social Media Monitoring : Verfolge Social-Media-Aktivitäten und -Gespräche über Brands, Produkte und Branchen in Echtzeit . So erkennst du mühelos Trends und kannst auf Kundenfeedback eingehen.

: Verfolge Social-Media-Aktivitäten und -Gespräche über Brands, Produkte und Branchen . So erkennst du mühelos Trends und kannst auf Kundenfeedback eingehen. ✓ Medienbeobachtung & -analyse : Analysiere 270.000 Nachrichtenquellen, 15 Social-Media-Kanäle, über 20.000 Podcasts und andere Medienquellen weltweit. So weißt du, wie (d)ein Unternehmen bei KundInnen ankommt.

: Analysiere 270.000 Nachrichtenquellen, 15 Social-Media-Kanäle, über 20.000 Podcasts und andere Medienquellen weltweit. So weißt du, wie (d)ein Unternehmen bei KundInnen ankommt. ✓ Reporting Magic : Nutze fantastische Reporting-Tools, um benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen. So kannst du wichtige Informationen in Echtzeit darstellen, mit StakeholderInnen teilen und transparente Kommunikation promoten.

: Nutze fantastische Reporting-Tools, um benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen. So kannst du wichtige Informationen in Echtzeit darstellen, mit StakeholderInnen teilen und transparente Kommunikation promoten. ✓ Wettbewerbsanalyse : Führe ganz einfach Wettbewerbsanalysen durch und verpasse keine Aktivitäten deiner Konkurrenz. So kannst du deren Pros und Cons identifizieren sowie Strategien entwickeln, mit denen du sie außen vor lässt.

: Führe ganz einfach Wettbewerbsanalysen durch und verpasse keine Aktivitäten deiner Konkurrenz. So kannst du deren Pros und Cons identifizieren sowie Strategien entwickeln, mit denen du sie außen vor lässt. ✓ Trendanalyse & Insights: Greife auf Trendanalysen und Insights zu, um dich rechtzeitig auf Marktveränderungen in deiner Branchen vorzubereiten. So kannst du Krisen im Unternehmen vorbeugen bzw. die negativen Auswirkungen minimieren.

