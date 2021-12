Nutzen Sie den "What's New" Tab, um über die neuesten Artikel aus Ihren gespeicherten Suchen auf dem Laufenden zu bleiben. Führen Sie im "Explore" Tab eine unbegrenzte Anzahl an Ad-hoc-Suchen durch, mit denen Sie schnell zu jedem Thema Nachrichtenartikel und Beiträge auf Social Media finden. Wenn Sie unterwegs sind, sollten Sie sich nicht auf die Google-Suche verlassen müssen, um über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Stattdessen finden Sie die für Sie wirklich relevanten Inhalte in Ihrer Meltwater App.

Willkommen in der "Mobile First"-Ära! Wir investieren kontinuierlich für Sie in die leistungsstärkste und fortschrittlichste mobile App der Branche.