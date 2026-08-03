Medienbeobachtung

Konsolidierung aller Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf einer einzigen Plattform.

Treffen Sie fundiertere Entscheidungen

Das Wissen, das Sie durch eine fortschrittliche Medienbeobachtungsstrategie gewinnen können, hilft bereits Millionen von Unternehmen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen und damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.



Sparen Sie Zeit

Haben Sie die nötige Zeit, um Medien, Nischenforen und Social Media Gruppen für einen umfassenden Überblick über die Online-Performance Ihrer Marke zu durchstöbern? Nein? Dann geht es Ihnen wie den meisten PR-Fachleuten. Außerdem macht die Fülle der Informationen, die außerhalb ihrer eigenen Blase zirkulieren, das Herausfiltern der relevantesten Informationsquellen schwierig. Mit anderen Worten: Ein Monitoring Tool spart Ihnen eine Menge Zeit. Und diese Zeit können Sie in wichtigere Aufgaben, wie die Ausarbeitung Ihrer nächsten Marketingkampagne, investieren.



Verbessern Sie Ihren Service

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Konversationen rund im Ihre Marke in Echtzeit zu verfolgen, können Sie eine Menge lernen. Fortschrittliche Media Monitoring Tools können Bewertungswebsites durchforsten und Ihnen so die Möglichkeit geben, Trends in Bezug auf die Qualität Ihrer Dienstleistungen zu erkennen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass die Antworten Ihres Social Media Team auf Anfragen etwas länger auf sich warten lassen, ist es vielleicht an der Zeit, Ihre Kapazitäten durch neue Mitarbeiter zu erhöhen.