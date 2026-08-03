Medienbeobachtung
Behalten Sie Nachrichten, Social Media, Print, TV, Radio und Podcasts in Echtzeit im Blick.
Meltwater ermöglicht umfangreiche Medienbeobachtung und -analysen in den Bereichen Online-Nachrichten, Social Media, Printmedien, Rundfunk und Podcasts und erfasst mehr Content und Konversationen als jeder andere Anbieter in der Branche. Unser News Monitoring Tool beobachtet die Keywords zu Ihren relevanten Themen und fasst alle öffentlichen Online- und redaktionellen Inhalte, in denen Ihre Keywords erwähnt werden, zusammen.
20 Jahre Erfahrung als Medienbeobachtungsplattform
Die Fülle der online veröffentlichten Informationen nimmt Tag für Tag zu, während PR- und Marketingfachleute nur begrenzt Zeit für die Suche nach relevanten Inhalten haben.
Wir leben in einem Zeitalter, in dem in der realen Welt nichts mehr passiert, ohne im Netz Spuren zu hinterlassen. Meltwater blickt auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Medienbeobachtung zurück und hat in dieser Zeit Millionen von Marketing- und PR-Profis auf der ganzen Welt dabei unterstützt, ihre Marke, Märkte, die Wettbewerbslandschaft, Trends und vieles mehr zu überwachen.
Seit 2001 investieren wir in firmeneigene Technologien zur Erfassung von Content aus mittlerweile mehr als 300.000 globalen Nachrichtenquellen, Social Media Plattformen, Foren, Blogs, Printmedien, Radio- und TV-Sender und Podcasts aus über 200 Ländern in mehr als 200 Sprachen. Wir erfassen täglich über 500 Millionen neue Beiträge und fügen Tag für Tag zusätzliche Nachrichtenquellen hinzu. Über unsere branchenführende Mobile App für iOS und Android können Sie jederzeit auf Ihre Suchergebnisse zugreifen und Auswertungen in Echtzeit abrufen.
Unsere Quellenbasis
Rundfunk
Wir bieten verschiedene Optionen für TV- und Radio-Monitoring an. Diese Lösungen sind vollständig in die Meltwater-Produkte integriert, so dass wir die geeignetste Option für Ihre Region empfehlen können.
Social Media
Wir ermöglichen Ihnen die Beobachtung von über 15 verschiedenen sozialen Netzwerken (einschließlich des Zugriffs auf alle Inhalte von Twitter), Blogs, Kommentaren, Nachrichtenartikeln und Produktbewertungen.
Online News
Wir scannen über 270.000 Nachrichtenquellen weltweit. Mit Kunden in 125 Ländern richten wir unseren Fokus sowohl auf lokale als auch auf globale Entwicklungen, damit Sie stets auf dem Laufenden sind - ganz gleich, wo die News ihren Anfang nehmen.
Printmedien
Mit einem Netzwerk von sorgfältig geprüften globalen, regionalen und lokalen Partnern für die Beobachtung von Print-Medien können Sie sich darauf verlassen, dass Sie von Meltwater informiert werden, sobald Sie auf Papier werden.
Podcasts
Wir unterstützen Sie mit der Überwachung von mehr als 25.000 weltweit verfügbaren Podcasts und der Möglichkeit, auf Ihren Wunsch weitere Podcasts zu unserem Netzwerk hinzuzufügen.
Die Media Monitoring Software von Meltwater hilft Ihnen, die folgenden Informationen zu erfassen:
- Anzahl an Erwähnungen: Wir überwachen Ihre Berichterstattungen während eines bestimmten Zeitraums in Online-Nachrichten, Blogs, Foren, auf Social Media Plattformen und Bewertungsportalen.
- Share of Voice pro Plattform: Wo wird Ihre Marke am häufigsten erwähnt und wo sollten Sie mehr Zeit und Aufwand investieren?
- Die potenzielle Reichweite der Erwähnungen: Dieser Indikator zeigt das Gesamtpotenzial der Impressions, die Sie über einen bestimmten Zeitraum durch Ihre Berichterstattung erhalten haben.
- Sentimentanalyse: Ein Messwert für die Wahrnehmung Ihrer Marke in Online-Diskussionen.
- Trendanalyse & Trenderkennung: Die Themen, die am häufigsten mit Ihrer Marke in Verbindung gebracht werden.
- Top-Publikationen: Die Publikationen, in denen am meisten über Ihre Marke gesprochen wird.
- Top-Standort: Das Land/die Region, in dem/der Ihre Marke am häufigsten erwähnt wird.
- Top-Influencer und Journalisten: Wer Ihre Marke, Ihre Produkte oder Ihre wichtigsten Stakeholder erwähnt.
Eine Welt voller Einblicke
Weltweite Medienbeobachtung
Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Regionen stoßen häufig auf das Problem, dass die Märkte nicht durch ein globales Monitoring-System verbunden sind. In der heutigen Welt verbreiten sich Nachrichten in Windeseile und sind in kürzester Zeit in den sozialen Medien und auf der ganzen Welt zu lesen, zu hören oder zu sehen. Wenn Sie News und Social Media Plattformen nicht auf globaler Ebene verfolgen und das Sentiment Ihrer Berichterstattung außer Acht lassen, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Informationen.
Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Insights aus einer Single Source of Truth zu schöpfen und Märkte und Abteilungen anhand einheitlicher Daten zu vergleichen, haben einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Unsere globalen News- und Online Media Monitoring Tools unterstützen Sie dabei,
- Informationen über Nachrichtenartikel, die mit Ihren Keywords übereinstimmen – unmittelbar nach der Veröffentlichung zu sammeln.
- Nachzuvollziehen, wie Ihre Marke in den sozialen Medien und von den Märkten wahrgenommen wird.
- E-Mail-Alerts und mobile Benachrichtigungen entsprechend Ihrer Bedürfnissen zu erstellen.
Konsumenten verstehen
Hören Sie auf die Bedürfnisse und Wünsche Ihres Marktes
Selbst wenn Sie ein Experte auf Ihrem Gebiet sind - Sie können nicht stets den vollen Überblick über das Geschehen haben. Unser menschliches Gehirn ist schlichtweg nicht in der Lage, riesige Mengen an Informationen aus verschiedenen Medienkanälen zusammenzufassen, um Trends zu erkennen.
Die Medienbeobachtung kann Marketing- und PR-Fachleuten dabei helfen, aufkommende Markttrends zu erkennen und aufzugreifen, bevor sie in aller Munde sind. So können sogar Produkte und Dienstleistungen an die sich wandelnden Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden.
Messung Ihrer Mediendaten
Benchmarking Ihrer Performance
Hier geht es geht nicht nur um Ihr Unternehmen. Wie können Sie die Performance Ihres Media-Contents bewerten, wenn Sie keine Vergleichsmöglichkeiten haben? Durch die Beobachtung Ihrer Mitbewerber in Echtzeit verschaffen Sie sich - unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens und seiner Performance - wichtige Einblicke:
- Welche Konversationen finden rund um konkurrierende Marken und Medien statt?
- Wie sind die Marken der Mitbewerber positioniert und wie ist die Stimmung der Kunden ihnen gegenüber?
- Wo und von wem werden sie erwähnt?
- Und das Wichtigste: Wie können Sie Ihre Konkurrenz hinter sich lassen?
Einbinden, aufklären, erforschen
Umfassende Medienanalyse
PR- und Kommunikationsfachleute kommen in der heutigen Zeit nicht mehr darum herum, den ROI ihrer Medienarbeit nachzuweisen. Das Erfassen von Nachrichtenclips reicht nicht aus. Wir bieten wir eine breite Palette von Medienanalysen und maßgeschneiderten Reporting-Optionen, mit denen Sie den tatsächlichen Wert Ihrer PR-Arbeit belegen können. Wir wissen, dass PR- und Marketingfachleute das Reputationsmanagement und die Kundenbindung ihres Unternehmens steuern müssen. Auf unserer Plattform können Sie dank einer großen Auswahl an verfügbaren Analysen - von Diagrammen zur Medienpräsenz und zum Share of Voice bis hin zu komplexem Social Echo und benutzerdefinierten Scoring-Funktionen - spielend leicht Dashboards erstellen und diese mit anderen teilen.
Unsere datengesteuerten Medienanalysefunktionen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Dashboards, die mit Stakeholdern geteilt werden können, um sie auf dem Laufenden zu halten
- Benchmarking Ihrer eigenen Performance gegenüber Ihren Mitbewerbern anhand einer Reihe von Kennzahlen
- Echtzeit-Verfolgung des Social Echo Ihrer Pressemitteilungen
- Nutzung von individuellen Scoring-Funktionen
- Erstellung von umfangreichen Reports mit KI-gestützten Erkenntnissen auf Knopfdruck
Konsolidierung aller Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf einer einzigen Plattform.
Treffen Sie fundiertere Entscheidungen
Das Wissen, das Sie durch eine fortschrittliche Medienbeobachtungsstrategie gewinnen können, hilft bereits Millionen von Unternehmen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen und damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
Sparen Sie Zeit
Haben Sie die nötige Zeit, um Medien, Nischenforen und Social Media Gruppen für einen umfassenden Überblick über die Online-Performance Ihrer Marke zu durchstöbern? Nein? Dann geht es Ihnen wie den meisten PR-Fachleuten. Außerdem macht die Fülle der Informationen, die außerhalb ihrer eigenen Blase zirkulieren, das Herausfiltern der relevantesten Informationsquellen schwierig. Mit anderen Worten: Ein Monitoring Tool spart Ihnen eine Menge Zeit. Und diese Zeit können Sie in wichtigere Aufgaben, wie die Ausarbeitung Ihrer nächsten Marketingkampagne, investieren.
Verbessern Sie Ihren Service
Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Konversationen rund im Ihre Marke in Echtzeit zu verfolgen, können Sie eine Menge lernen. Fortschrittliche Media Monitoring Tools können Bewertungswebsites durchforsten und Ihnen so die Möglichkeit geben, Trends in Bezug auf die Qualität Ihrer Dienstleistungen zu erkennen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass die Antworten Ihres Social Media Team auf Anfragen etwas länger auf sich warten lassen, ist es vielleicht an der Zeit, Ihre Kapazitäten durch neue Mitarbeiter zu erhöhen.
Häufig gestellte Fragen
Meltwater’s media monitoring software tracks a comprehensive range of sources across traditional and digital media. This includes over 200 million online publications such as news sites, blogs, review platforms, and forums; more than 20,000 podcasts; global print media like newspapers and magazines; TV and radio broadcasts; and millions of social media sources across platforms like Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, YouTube, WeChat, Weibo, and more.
Die Media Monitoring Plattform von Meltwater ist intuitiv und benutzerfreundlich aufgebaut. Wenn Sie einen Vertrag mit Meltwater abschließen, erhalten Sie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres neuen Kontos und wir stellen sicher, dass die für Ihr Unternehmen relevanten Suchanfragen, Reports und Dashboards einsatzbereit sind. Darüber hinaus bietet der Service unbegrenzte Ad-hoc-Suchen und ermöglicht den Nutzern, bei neu aufkommenden Bedürfnissen oder Anforderungen die Plattform zu nutzen, um Lösungen zu finden.
Ja. Meltwater lässt sich beispielsweise mit der Google Analytics API integrieren, damit der Nutzer diese Daten direkt in seine Media Intelligence Dashboards einfließen lassen kann. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde die Slack-Integration eingeführt, die dem Nutzer KI-gestützte Alerts direkt auf Slack übermittelt. Darüber hinaus helfen die Meltwater-API und kommerzielle Anwendungen bei der Verknüpfung interner und externer Daten.
Als Vertragspartner von Meltwater erhalten Sie Zugang zum 24/7-Live-Kundensupport über Chat. Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Suchanfrage? Kein Problem. Kunden können während der Nutzung des Produkts auf Support-Artikel zugreifen und direkt über die App mit unserem Support-Team chatten. Professional- und Enterprise-Kunden steht außerdem ein persönlicher Support-Mitarbeiter für alle Arten von Unterstützung und Fragen zur Verfügung.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.