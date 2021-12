Eine Welt voller Einblicke

Weltweite Medienbeobachtung

Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Regionen stoßen häufig auf das Problem, dass die Märkte nicht durch ein globales Monitoring-System verbunden sind. In der heutigen Welt verbreiten sich Nachrichten in Windeseile und sind in kürzester Zeit in den sozialen Medien und auf der ganzen Welt zu lesen, zu hören oder zu sehen. Wenn Sie News und Social Media Plattformen nicht auf globaler Ebene verfolgen und das Sentiment Ihrer Berichterstattung außer Acht lassen, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Informationen.

Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Insights aus einer einzigen Quelle der Wahrheit zu schöpfen und Märkte und Abteilungen anhand einheitlicher Daten zu vergleichen, haben einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Unsere globalen News- und Online Media Monitoring Tools unterstützen Sie dabei,:

Informationen über Nachrichtenartikel, die mit Ihren Keywords übereinstimmen – unmittelbar nach der Veröffentlichung zu sammeln.

Nachzuvollziehen, wie Ihre Marke in den sozialen Medien und von den Märkten wahrgenommen wird.

E-Mail-Alerts und mobile Benachrichtigungen entsprechend Ihrer Bedürfnissen zu erstellen.

