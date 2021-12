Die Covid-19-Pandemie hat die Anforderungen an interne Kommunikationslösungen verändert. Das Arbeiten zu Hause aus ist zur neuen Normalität geworden und die Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und Stakeholder laufend über wichtige Entwicklungen und Neuigkeiten im Unternehmen informiert werden.

Dies zeigt sich beispielsweise in der Umwandlung von Marketing- und Kommunikationsabteilungen in interne Echtzeit-Kommunikationszentren, um eine effizientere interne Kommunikation zu gewährleisten. Durch diese Notwendigkeit von zeitnaher Informationsübermittlung hat sich der Bedarf an digitalen Lösungen und der entsprechenden Software erhöht.