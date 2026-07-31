Interne Newsletter und Website Newsfeeds
Versorgen Sie Ihre Stakeholder mit den Nachrichten, die wirklich relevant sind.
Halten Sie Ihre Stakeholder durch die Bereitstellung der relevantesten Beiträge aus Ihren Suchergebnissen stets auf dem Laufenden. Unsere Tools für die Erstellung von Newslettern und Website-Newsfeeds ermöglichen Ihnen die Zusammenstellung eines handverlesenen Feeds von Artikeln, die Sie über einen E-Mail-Newsletter versenden oder über einen gebrandeten, an das Look & Feel Ihres Unternehmens angepassten Newsfeed über die Meltwater-Plattform veröffentlichen können.
Informationen und Ergebnisse mit Stakeholdern teilen
Ein digitaler interner Newsletter oder Newsfeed ermöglicht es Ihnen, auf einfache Art und Weise relevante Informationen an Ihre Mitarbeiter, Kunden, Investoren oder andere relevante Community-Mitglieder zu versenden und wichtige Stakeholder stets mit neuen Nachrichten auf dem Laufenden zu halten. Der digitale interne Newsletter von Meltwater ermöglicht Ihnen: Relevante Presseberichterstattungen mit dem gesamten Unternehmen oder wichtigen Stakeholdern über eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage zu teilen Ausgewählte News oder Social Media-Artikel auf Ihrer Website oder in Ihrem Intranet zu präsentieren Wichtige Informationen und Ergebnisse mit Stakeholdern zu teilen Halten Sie Ihre Stakeholder im Bilde, indem Sie die relevantesten Beiträge aus Ihren Suchergebnissen auf zwei verschiedene Arten teilen: Über unseren internen Newsletter können Sie eine Auswahl von Artikeln zusammenstellen, diese individuell anpassen und mit Ihrem Unternehmen teilen. Unser Newsfeed-Tool ermöglicht es Ihnen, positive Nachrichten oder Social Media Content auf Ihrer Website zu präsentieren und die Meinung von Drittpersonen einfließen zu lassen. Dieser Feed kann zudem im Intranet für die interne Kommunikation genutzt werden und lässt sich in Slack oder andere Messaging-Anwendungen des Unternehmens integrieren.Demo anfragen
Interne Unternehmenskommunikation ist entscheidend
Die Covid-19-Pandemie hat die Anforderungen an interne Kommunikationslösungen verändert. Das Arbeiten zu Hause ist zur neuen Normalität geworden und die Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und Stakeholder laufend über wichtige Entwicklungen und Neuigkeiten im Unternehmen informiert werden.
Dies zeigt sich beispielsweise in der Umwandlung von Marketing- und Kommunikationsabteilungen in interne Echtzeit-Kommunikationszentren, um eine effizientere interne Kommunikation zu gewährleisten. Durch diese Notwendigkeit von zeitnaher Informationsübermittlung hat sich der Bedarf an digitalen Lösungen und der entsprechenden Software erhöht.
Verschiedene Abteilungen innerhalb des Unternehmens benötigen unterschiedliche Arten von Informationen, was eine maßgeschneiderte und personalisierte Bereitstellung dieser Informationen basierend auf den Zielen und Schwerpunkten der einzelnen Nutzer erfordert.
Führungsteam
Mitarbeiter
Lieferkette
Kunden, Partner & Investoren
Ausgeklügeltes Teilen von Informationen
Um den manuellen Zeitaufwand für die Erstellung von internen Newslettern und Berichten zu minimieren, können Unternehmen auf digitale, zeitsparende Tools zurückgreifen. So kann die Kommunikation mit dem Führungsteam beispielsweise über eine Mobil-App erfolgen. Bei zeitkritischen und personalisierten Informationen können diese über Push-Benachrichtigungen direkt auf die Mobiltelefone der Manager gesendet werden.
Der digitale Newsletter ist eine weitere Möglichkeit, die verschiedenen Interessengruppen im Unternehmen regelmäßig mit Informationen zu versorgen. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Kommunikationsmittels sind äußerst vielfältig. Im einfachsten Fall kann es sich um einen klassischen Pressespiegel handeln, in dem die wichtigsten neuesten Beiträge über das Markenimage des Unternehmens in den Mittelpunkt gestellt wird. Bei den Vertriebsteams sind zum Beispiel Newsletter mit Marktinformationen über Mitbewerber, Anbieter und Key Accounts besonders beliebt. Personalabteilungen wiederum können in einem firmeninternen Newsletter das Unternehmen und die Mitarbeiter als Vordenker positionieren und Inhalte bereitstellen, die von den Mitarbeitern auf Social Media Plattformen wie LinkedIn geteilt werden können.
Wenn Sie neue Meldungen an die gesamte Belegschaft weitergeben müssen, ist ein Medienzentrum im Intranet eine gute Möglichkeit für die Automatisierung des den Informationsflusses. Die Kategorisierung ermöglicht es dem Leser, sich auf die Informationen zu konzentrieren, die für ihn am interessantesten sind.
Den Erfolg Ihrer Arbeit ins Rampenlicht rücken
Die Aufgabe eines Kommunikationsprofis ist mit Earned Media Präsenz nicht erledigt. Unsere Software unterstützt Sie bei der Erstellung eines Newsletters, der die Marke Ihres Unternehmens widerspiegelt. Danach wählen Sie einfach die Berichterstattungen aus, die Sie innerhalb des Unternehmens teilen möchten und schon können Sie den Newsletter ohne Verlassen der Meltwater-App terminieren oder direkt versenden. Unsere Kunden nutzen den Newsletter, um:
- Erwähnungen in den Medien mit dem Unternehmen zu teilen.
- Die Führungsteams über Kommentare zu wichtigen Storys zu informieren.
- Markt- und Wettbewerbsberichte zusammenzustellen.
News und Social Media-Erwähnungen präsentieren
Nutzen Sie die Newsfeed-Software, um ansprechende, dynamische Inhalte, in denen aktuelle Themen und News, Markenerwähnungen und interessante Erwähnungen in den sozialen Medien präsentiert werden, zu Ihrer Website hinzuzufügen. Unser Newsfeed ist auf Ihre Marke abgestimmt und erlaubt Ihnen die eigene Zusammenstellung der Beiträge, die Sie anzeigen möchten.
- Ihren Investoren, Kunden, Mitarbeitern und Führungskräften eine positive Markenpräsenz demonstrieren.
- Kundenstimmen und -bewertungen direkt aus den sozialen Medien auf Ihre Website streamen.
- Auf einfache Art und Weise Content Marketing in Ihre Kampagnen einbauen, indem Sie Brancheneinblicke aus traditionellen und sozialen Medien gewähren.
- Eine Social Media Wall auf Ihrer Website integrieren.
"Ein großer Vorteil der Meltwater-Tools ist die Möglichkeit, einen Überblick über die Online-Medienberichterstattung und Erwähnungen in sozialen Medien zu erhalten und interne Newsletter mit handgepflückten Inhalten zu erstellen. So gelangen relevante und korrekte Informationen an die entsprechende Gruppe von Mitarbeitern."
Siri Grude - Group Marketing Manager, Kverneland Group
Welches Format eignet sich für einen internen Newsletter am besten?
Ein unternehmensinterner Newsletter kann schnell einmal als eine weitere E-Mail in unserem Posteingang angesehen werden, oder? Der springende Punkt ist also das Design, denn dieses beeinflusst maßgeblich, ob Ihre Leser zum Lesen und Durchklicken animiert werden oder nicht. In der heutigen Zeit stehen Ihnen professionelle Newsletter-Vorlagen zur Verfügung, die Sie dank den Tools von Meltwater selbst gestalten können.
Die interne Kommunikation durch Mitarbeiterengagement verbessern
Die Fürsprache der Mitarbeiter ist der entscheidende Faktor beim Aufbau und Schutz der Markenreputation und folglich ist die Pflege einer starken Unternehmenskultur äußerst wichtig. Ein unternehmensinterner Newsletter ist ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Mitarbeiterförderungsprogramms. Interne Newsletter lassen sich spielend leicht erstellen - also starten Sie am besten noch heute damit.
Darum lieben uns unsere Kunden
Wie können uns die Produkte von Meltwater bei der internen Kommunikation unterstützen?
Die Produktpalette von Meltwater besteht aus internen E-Mail-Newslettern und Website-Newsfeeds. Dank dieser Lösungen können Sie Ihre Interessengruppen mit den wichtigsten Inhalten aus den Ergebnissen der Medienbeobachtung versorgen.
Die Newsletter- und Newsfeed-Tools sind Teil unserer integrierten All-in-One Media Intelligence-Plattform. Sie können die gewünschten Inhalte selbst auswählen oder die Ergebnisse Ihres Media Monitorings automatisch einblenden lassen. Die Plattform ist interaktiv und benutzerfreundlich aufgebaut.
Wenn Sie Meltwater für den Versand Ihrer internen Newsletter nutzen, können Sie die Empfänger selbst bestimmen. Sie haben die Wahl zwischen unternehmensweiten Newslettern mit eher allgemein gehaltenen News und Beiträgen oder wöchentlichen bzw. monatlichen Newslettern mit spezifischem Content für ausgewählte Interessengruppen.
Der Meltwater-Newsfeed wird haargenau an Ihre Marke oder Ihr Intranet angepasst. Sie können den Content, den Sie einblenden möchten, selbst auswählen. Installieren Sie Ihren RSS-Newsfeed und versorgen Sie Ihr Unternehmen stets mit aktuellen Informationen.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.