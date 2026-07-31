Ausgeklügeltes Teilen von Informationen

Um den manuellen Zeitaufwand für die Erstellung von internen Newslettern und Berichten zu minimieren, können Unternehmen auf digitale, zeitsparende Tools zurückgreifen. So kann die Kommunikation mit dem Führungsteam beispielsweise über eine Mobil-App erfolgen. Bei zeitkritischen und personalisierten Informationen können diese über Push-Benachrichtigungen direkt auf die Mobiltelefone der Manager gesendet werden.

Der digitale Newsletter ist eine weitere Möglichkeit, die verschiedenen Interessengruppen im Unternehmen regelmäßig mit Informationen zu versorgen. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Kommunikationsmittels sind äußerst vielfältig. Im einfachsten Fall kann es sich um einen klassischen Pressespiegel handeln, in dem die wichtigsten neuesten Beiträge über das Markenimage des Unternehmens in den Mittelpunkt gestellt wird. Bei den Vertriebsteams sind zum Beispiel Newsletter mit Marktinformationen über Mitbewerber, Anbieter und Key Accounts besonders beliebt. Personalabteilungen wiederum können in einem firmeninternen Newsletter das Unternehmen und die Mitarbeiter als Vordenker positionieren und Inhalte bereitstellen, die von den Mitarbeitern auf Social Media Plattformen wie LinkedIn geteilt werden können.

Wenn Sie neue Meldungen an die gesamte Belegschaft weitergeben müssen, ist ein Medienzentrum im Intranet eine gute Möglichkeit für die Automatisierung des den Informationsflusses. Die Kategorisierung ermöglicht es dem Leser, sich auf die Informationen zu konzentrieren, die für ihn am interessantesten sind.