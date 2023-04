Unser Einfluss

Im Jahr 2008 gründete Jorn Lyseggen, der Gründer von Meltwater, die MEST (The Meltwater Entrepreneurial School of Technology), die auf dem Grundsatz basiert, dass "Talent überall vorhanden ist, Chancen aber nicht". Lyseggen entschied sich für den afrikanischen Kontinent, eine Region der Welt, die in der Vergangenheit unterversorgt und unterfinanziert war, und startete ein Technologie-Schulungsprogramm, um die nächste Generation afrikanischer Unternehmer zu fördern.

MEST ist ein gemeinnütziges, afrikaweites Technologie-Schulungsprogramm, ein interner Startkapitalfonds und ein Netzwerk von Zentren, die Technologie-Startups in Afrika eine Anlaufstelle bieten. Es bietet aufstrebenden Technologieunternehmern Schulungen für wichtige Fähigkeiten, Finanzierung und Unterstützung in den Bereichen Softwareentwicklung, Wirtschaft und Kommunikation. Seit seiner Gründung hat MEST mehr als 1.000 Unternehmer geschult, mehr als 28 Millionen Dollar an Finanzmitteln bereitgestellt, zahlreiche erfolgreiche Start-ups gegründet, die Folgefinanzierungen und die Zulassung zu den weltweit führenden Technologie-Acceleratoren erhalten haben, und zählt die Mastercard Foundation, Microsoft und 500 Startups zu seinen Partnern.