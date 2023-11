Die 10 besten Brand Tracking Tools

Den Erfolg von Branding-Maßnahmen zu messen, kommt oftmals einem Rätselraten gleich. Aus diesem Grund sind Brand Tracking und Brand Monitoring enorm wichtig. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Brand Tracking Tools, um Mutmaßungen und Einschätzungen durch verlässliche Daten und Erkenntnisse zu ersetzen.

Hier sind die besten Brand Tracking Software und Tools, die euch die Kontrolle über eure Markenstrategie geben und wertvolle Insights zur Unterstützung von Wachstum und Erfolg liefern:

Brand Tracking Tool G2 Bewertung Funktionen Preise Meltwater Radarly ★★★★☆4 Sterne KI-basierte Daten

Kombiniert Daten mit Kontext, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen

Stellt Zusammenhänge zwischen komplexen Unterhaltungen her Individuelle Preisgestaltung Ahrefs ★★★★☆4,5 Sterne Benutzerfreundlich

SERP-Analyse

Wettbewerbsanalysen von Websites Pläne starten bei 99 USD pro Monat Awario ★★★★☆4,0 Sterne Mehrsprachiger Support

Tägliche oder wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen

Leadgenerierungs-Funktionen Pläne starten bei 29 USD pro MonatKostenlose Testversion verfügbar Attest ★★★★☆4,5 Sterne 125 Millionen Konsumenten

Direktes Feedback

Expertenunterstützung bei Umfragen Pläne starten bei 0,50 USD pro AntwortDie erste Umfrage ist kostenlos Brandwatch ★★★★☆4,4 Sterne Keyword Monitoring

Kundensentiment-Analyse

Share of Voice Benchmarks Individuelle Preisgestaltung SEMrush ★★★★☆4,5 Sterne Individuelle Preisgestaltung

Sensor-Funktion zum Tracking der Suchmaschinen-Volatilität

Wettbewerbsanalyse Pläne starten bei 129,95 USD pro Monat Google Trends ★★★★☆4,5 Sterne PBeliebte Trends und Suchbegriffe

Geografische Insights

Anzeige der Trends im Zeitverlauf Kostenlos YouGov ★★★★☆4,7 Sterne 24 Millionen Community-Mitglieder

Umfrage-basiertes Feedback

Tägliches Tracking der Marken-Performance Variieren je nach Dienstleistung Qualtrics ★★★★☆4,4 Sterne Umfangreiches Customer Experience Management

Kombiniert Kunden- und Mitarbeiterdaten

Visuelle Markensignale Individuelle Preisgestaltung Quantilope ★★★★☆4,3 Sterne Einblicke in Nicht-Käufer

Misst die psychische Leistungsfähigkeit und die damit verbundenen Brand Health Metriken

Einfaches, automatisiertes Reporting Individuelle Preisgestaltung

Hier gelangst du direkt zu jedem der oben erwähnten Brand Tracking Tools:

Meltwater Radarly

Radarly ist die treibende Kraft hinter der Consumer Intelligence von Meltwater und verhilft dem Social Listening zu neuen Höhenflügen. Diese KI-gestützte Consumer Insights Plattform stellt Social Media Daten in den Mittelpunkt, um herauszufinden, wie Menschen über bestimmte Themen, Keywords und Marken, die für euch von Interesse sind, sprechen. Sie kombiniert traditionelle Consumer Insights und Marktforschungsmethoden mit fortschrittlichen KI-Technologien, um die Zusammenhänge zwischen Unterhaltungen zu erkennen, die für menschliche Analysten zu komplex oder zeitaufwändig wären.

Radarly geht über traditionelles Social Listening und Social Media Monitoring hinaus und wandelt Markenerwähnungen und Engagements in umsetzbare Erkenntnisse um. Darüber hinaus wird analysiert, WAS die Leute sagen, um herauszufinden, WIE sie es sagen. Weil der Tonfall in Online-Unterhaltungen oftmals schwer zu entschlüsseln ist, spielt der Kontext eine entscheidende Rolle.

Radarly unterstützt „grenzenloses Listening“, damit ihr genau versteht, was gesagt wird, wer es sagt, wo es gesagt wird und welchen Einfluss es auf das Image eurer Marke hat.

Ahrefs

Ahrefs ist ein Powerhouse im SEO-Bereich und hat sich auch beim Tracking der Markenbekanntheit und beim Brand Health Tracking bewährt − denn eure Suchrankings geben Aufschluss darüber, wie bekannt ihr seid, wer nach euch sucht und wie ihr im Laufe der Zeit wächst, euren Vorsprung haltet oder verliert.

Mit Ahrefs lässt sich zudem spielend leicht eine Wettbewerbsanalyse durchführen. Das intuitive Dashboard zeigt dir auf einen Blick, wann und wie sich eure Rankings verändern. So kannst neben eurer eigenen Marke auch ein Auge auf die Mitbewerber haben und mühelos Vergleiche anstellen.

Awario

Die Social Listening Software Awario beobachtet die Erwähnung von ausgewählten Keywords auf Social Media Channels, sogar in verschiedenen Sprachen. Die Brand Tracking Software bietet Echtzeit-Updates und sendet zudem eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung direkt in deinen Posteingang.

Die Software klassifiziert Unterhaltungen und Erwähnungen nach ihrer Wichtigkeit, z. B. nach der Anzahl der beteiligten Personen oder der Reichweite der Unterhaltung. Die Nutzer können bestimmte Keywords ausschließen, um nur die relevantesten Brand Insights zu erhalten.

Durch die Suche nach vertriebsrelevanten Social Media Beiträgen findet Awario auch als Leadgenerierungs-Tool Verwendung. Erfahre, wer sich negativ über eure Konkurrenten äußert, damit ihr eure Marke in entscheidenden Momenten in den Vordergrund rücken könnt.

Attest

Im Gegensatz zu anderen Brand Tracking Tools, die im Hintergrund die Performance beobachten, setzt Attest direkt an der Quelle an − bei euren Zielgruppen. Hier kannst du Umfragen erstellen, mit denen eure Brand Health gemessen werden kann. Attest-Nutzer können auf das bestehende Publikum von über 125 Millionen Nutzern in 58 verschiedenen Märkten zugreifen.

Die Befragungen lassen sich schnell und einfach erstellen und helfen euch, mehr über die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen gegenüber ihrer vertrauten Marken zu erfahren. Attest beschäftigt eigene Experten, die den Marken helfen, ihre Surveys möglichst effektiv und erfolgsversprechend zu gestalten.

Brandwatch

Brandwatch kombiniert die Leistungsfähigkeit von Social Media Monitoring und Social Listening mit Brand Tracking, um den Ergebnissen mehr Kontext zu verleihen. Anhand von öffentlichen Social Media Daten bringt Brandwatch die Kundenwahrnehmung und das Sentiment in Bezug auf eure Marke oder einen Mitbewerber ans Licht. Du erfährst als Erste(r), wenn über dein Unternehmen gesprochen wird, und kannst anhand dieser Erwähnungen über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen, wo und wie eure Aktivitäten Wirkung zeigen.

Genau wie die Meltwater Suite geht auch Brandwatch beim Social Media Monitoring noch einen Schritt weiter und identifiziert Trends, Influencer und weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Markenbekanntheit. Selbst wenn eure Marke nicht direkt erwähnt wird, lassen sich Möglichkeiten finden, an Unterhaltungen teilzunehmen, neue Ideen zu entwickeln und euer Unternehmen zu stärken. Durch die Verfolgung dieser Trends könnt ihr euren Tone of Voice (Tonalität auf Deutsch) und eure Botschaften auf die Wünsche und Erwartungen eurer Kunden abstimmen.

SEMrush

SEMrush, ein weiterer bekannter Name im Bereich SEO, kann auch als Brand Tracking Software von Nutzen sein. Die Plattform verfügt über ein spezifisches Brand Tracking Dashboard und liefert Insights zu Backlinks und Erwähnungen. Du kannst die täglichen Veränderungen in euren Suchrankings und Keywords sowie die Online-Erwähnungen und die Social Media Präsenz eurer Mitbewerber verfolgen.

Die Sensor-Funktion von SEMrush fügt ein zusätzliches Puzzleteil zum Brand Tracking hinzu. Weil die Suchalgorithmen ständig aktualisiert werden (so scheint es zumindest), können sich diese Änderungen auf den Zustand deiner Marke auswirken, selbst wenn sich die Meinung eurer Kunden über euch nicht geändert hat. Durch die Einbeziehung der Suchmaschinen- Volatilität in den Prozess erhalten Marken eine bessere Vorstellung von ihrer Marktperformance.

Google Trends

Google Trends ist eines der wenigen kostenlosen und dennoch effektiven Brand Tracking Tools, das grundlegende Insights über den Zustand eurer Marke liefert. Hier erfährst du mehr über die Keywords und Unternehmen, nach denen die Nutzer suchen, und kannst dann in einem zusätzlichen Schritt herausfinden, weshalb diese Themen gerade angesagt sind.

Bei der Suche können Filter wie Zeitraum, Region, Land und anderen Optionen angewendet werden, um die Ergebnisse zu präzisieren. Vor allem aber kannst du eure Brand Keywords, eure Branche oder Themen zu euren Produkten oder Dienstleistungen erfassen − die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Dieses Brand Tracking Tool ist ein guter Ausgangspunkt, um die nächsten Schritte festzulegen. Darüber hinaus bietet es eine Fülle von Lernressourcen, die dir helfen, über die Grundlagen hinauszugehen und aussagekräftigere Daten aus Google Trends zu gewinnen.

YouGov

Brand Health Tracking umfasst weit mehr als nur die Beobachtung von Erwähnungen. Neue Unternehmen oder solche, die noch keine starke Social Media Präsenz haben, können dank Tools wie YouGov die bisher noch nicht geteilten Meinungen von Menschen in Erfahrung bringen. YouGov ist eine beliebte Suchmaschine für öffentliche Meinungen. Die Plattform ist vollgepackt mit Brand Tracking Funktionen, wie beispielsweise dem BrandIndex, der mehr als 16 Brand Health Metriken beobachtet.

Diese Community von 24 Millionen Menschen äußert ihre Ansichten auf eine Art und Weise, wie man es in den sozialen Medien nicht immer geschieht. Marken können Befragungen an dieses hoch engagierte Netzwerk senden und erhalten so direktes Feedback zu ihrem Unternehmen, ihrer Branche, ihren Produkten oder Dienstleistungen. Dieses kann genutzt werden, um eure Marke und eure Botschaften so zu gestalten, dass sie stets die richtigen Personen auf die richtige Weise ansprechen.

Qualtrics

Brand Tracking Unternehmen wie Qualtrics bieten umfangreiche Einblicke in jede Facette einer Marke. Customer Experience Software Qualtrics gibt Aufschluss über den Zustand einer Marke, indem die sie mit den Augen ihrer Kunden sieht. Die Produktpalette von Qualtrics umfasst das Kundenerlebnis, das Mitarbeitererlebnis und die Qualtrics Brand XM Plattform, die Echtzeit-Feedback von verschiedenen Touchpoints erfasst.

Die Plattform führt von der Werbung über die sozialen Medien bis hin zum Kundenfeedback die wichtigsten Daten zusammen und vergleicht sie mit euren betrieblichen Kennzahlen. Durch diese Insights können Marken Zusammenhänge zwischen ihrem Maßnahmen und den Ergebnissen herstellen. Analyse- und Customer Intelligence Tools beobachten Trends, damit Marken schnell reagieren können. Außerdem werden die Bereiche aufgedeckt, die eurer Marke weiterhelfen oder Schaden zufügen können − und zur leichteren Analyse in leicht verständlichen Grafiken dargestellt.

Quantilope

Quantilope gehört aufgrund der Detailgenauigkeit seiner Software zu den besten Brand Tracking Tools. Die Plattform beobachtet nicht nur die traditionellen Funnel-Kennzahlen, sondern erfasst auch die Top-of-Mind-Awareness, findet spezifische Einstiegspunkte in die Kaufentscheidung neuer Kunden und visualisiert eure Brand Health über einen längeren Zeitraum hinweg.

Die Plattform enthält eine Reihe von vorgefertigten Brand Tracking Templates, mit denen sich eure Insights anpassen und auf einen Blick darstellen lassen. Das Erstellen von Berichten ist spielend einfach und sie werden stets automatisch mit den aktuellsten Daten ergänzt.

So stellt Meltwater die besten Brand Health Insights bereit

Meltwater Radarly zielt darauf ab, Marken umfassende Einblicke in die Art und Weise zu geben, wie Menschen über ihre Marken sprechen und ihre Erfahrungen teilen. Radarly beschränkt sich nicht nur auf bloße Erwähnungen, sondern berücksichtigt auch Sentimentanalysen und bewährte Marktforschungsmethoden, um ein umfassendes Brand Health Bild einer Marke zu erstellen.

Unsere Customer Intelligence Lösung unterstützt euch beim Tracking des Brand Equity (Markenwert), beim Benchmarking mit der Konkurrenz, bei der Entwicklung neuer Content-Ideen, beim Reputationsmanagement, bei der Vorhersage neuer Trends und bei der Identifizierung eurer Marken-Community − alles aus einer Single Source of Truth. So lässt sich nicht nur die Performance eurer Marke ermitteln, sondern auch feststellen, was ihr tun könnt, um euch auf Erfolgskurs zu halten.

