Social Influencer Marketing Plattform

Tauchen Sie tief in die Daten ein

Ausgereifte Influencer Analytics

Unsere Algorithmen vermitteln Ihnen ein vollständiges Bild von allen Influencern, die Sie für eine Kooperation in Betracht ziehen. Die falsche Beziehung kann Ihrer Marke erheblichen Schaden zufügen. Deshalb ist es wichtig, potenzielle Influencer-Partner gründlich zu prüfen und sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Strategie passen.

Wir können Ihnen einen detaillierten Einblick in das Publikum des Influencers geben und feststellen, wie einflussreich sie wirklich sind. Diese Daten werden ständig aktualisiert - Sie haben also stets einen genauen, aktuellen Überblick, welche Influencer sich für Ihr Unternehmen am besten eignen.

Mit diesem fundierten Wissen sind Sie in der Lage, ein umfassendes Netzwerk von Markenbefürwortern aufzubauen, die Ihre Botschaft an ihre eigenen Netzwerke weitergeben. Auf diese Weise erreichen Sie breiteres Publikum, steigern den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke, erhöhen das Engagement auf Ihren eigenen Social Channels und erzielen letztlich einen positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis.