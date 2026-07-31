Social Influencer Marketing Plattform
Finden Sie die richtigen Influencer und messen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen.
Finden Sie die passenden Social Influencer für Ihre Marke und prüfen Sie sie auf Herz und Nieren. Verwalten Sie die Kooperationen mit Influencern vom Vertragsabschluss bis zur Erstellung von Content und messen Sie den ROI Ihrer Kampagnen.
Influencer Marketing leicht gemacht
Social Media Influencer können Ihnen helfen, Ihre Botschaft online einem breiten Publikum zu präsentieren. Sie sorgen für ein hohes Maß an Authentizität, das nur durch die Empfehlung einer vertrauenswürdigen Drittperson erreicht werden kann. Die besten Influencer verbringen Jahre damit, eine organische Gruppe von Followern aufzubauen, die ihren Empfehlungen vertrauen. Damit können sie Marken durch sorgfältig geplante Kooperationen einen enormen Impuls verleihen.
Influencer Marketing richtig durchzuführen, ist jedoch nicht ganz einfach und birgt viele Tücken für Marketers. Angesichts der Flut von Influencern auf TikTok, Instagram, YouTube und anderen Social Plattformen kann es schwierig sein, die richtigen Partner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu finden und diese Beziehungen zu managen.
Meltwater kann Sie beim Aufbau eines Influencer Marketing Hubs für Ihre Marke unterstützen. Dieser vereinfacht den gesamten Prozess und stellt sicher, dass Ihre Influencer-Kooperationen den größtmöglichen ROI erzielen. Außerdem wird die Verwaltung Ihrer Kampagnen dadurch wesentlich produktiver.
- Finden Sie die besten Influencer für die Zusammenarbeit mit Ihrer Marke.
- Nutzen Sie unsere aussagekräftigen Analysen, um eine Influencer-Marketingstrategie zu entwickeln.
- Optimieren Sie das Management von Influencer-Kampagnen mittels einer speziell entwickelten CRM-Plattform.
- Automatisieren Sie Berichte und Analysen zur Überwachung des ROI.
Relevanz bewahren
Schnelle Ermittlung von Influencern
Die Social Influencer Marketing-Plattform von Meltwater erspart Ihnen das Rätselraten bei der Suche nach den passenden Influencern für Ihre Marke.
Unabhängig von Ihrer Branche unterstützt Sie unser Tool dabei, die einflussreichsten Stimmen in diesem Umfeld ausfindig zu machen und die Echtheit ihres Publikums zu überprüfen, damit Sie keine Zeit mit Falschspielern verschwenden.
Unsere Filter erleichtern Ihnen die Suche nach Themen, Regionen und Kanälen, die für Sie wichtig sind. Mithilfe demografischer Daten können Sie zudem sicherstellen, dass Ihre Botschaft die gewünschte Zielgruppe am richtigen Ort erreicht.
Und das gilt nicht nur für die Stars der Influencer-Szene mit ihren riesigen Zielgruppen. Wir haben erkannt, dass viele Marken einen größeren Nutzen aus zielgerichteten Micro-Influencern ziehen, die für ihr Unternehmen besonders relevante Nischen abdecken. Mit wem auch immer Sie zusammenarbeiten möchten: Wir helfen Ihnen, sie zu finden.
Tauchen Sie tief in die Daten ein
Ausgereifte Influencer Analytics
Unsere Algorithmen vermitteln Ihnen ein vollständiges Bild von allen Influencern, die Sie für eine Kooperation in Betracht ziehen. Die falsche Beziehung kann Ihrer Marke erheblichen Schaden zufügen. Deshalb ist es wichtig, potenzielle Influencer-Partner gründlich zu prüfen und sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Strategie passen.
Wir können Ihnen einen detaillierten Einblick in das Publikum des Influencers geben und feststellen, wie einflussreich sie wirklich sind. Diese Daten werden ständig aktualisiert - Sie haben also stets einen genauen, aktuellen Überblick, welche Influencer sich für Ihr Unternehmen am besten eignen.
Mit diesem fundierten Wissen sind Sie in der Lage, ein umfassendes Netzwerk von Markenbefürwortern aufzubauen, die Ihre Botschaft an ihre eigenen Netzwerke weitergeben. Auf diese Weise erreichen Sie breiteres Publikum, steigern den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke, erhöhen das Engagement auf Ihren eigenen Social Channels und erzielen letztlich einen positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis.
Einfache Verwaltung von Influencer-Kampagnen
Wir verfügen über eine Reihe von Influencer Marketing Tools, mit denen Sie Ihre Kampagnen spielend leicht managen und nahtlos in Ihre erweiterten digitalen Marketingtools integrieren können.
Mit dem Social Influencer Marketing Hub von Meltwater lassen sich alle Ihre Influencer-Kampagnen und -Kommunikation über ein einziges Dashboard verwalten, damit Sie stets den Überblick haben und auf dem richtigen Kurs bleiben. Unsere Projektmanagement-Workflows stellen sicher, dass alle Kampagnenaktivitäten entsprechend nachverfolgt und priorisiert werden und sämtliche Teammitglieder und Partner über den Status ihrer Aufgaben auf dem Laufenden gehalten werden, damit nichts durch die Maschen fällt.
Die Lösung entspricht einem CRM-System, das speziell für die Verwaltung von Influencer-Kampagnen entwickelt wurde und mit den übrigen Social Listening- und Management-Tools von Meltwater integriert werden kann. Damit sind Ihre Influencer-Kampagnen komplett auf Ihre übrigen Social Media-Marketingaktivitäten abgestimmt.
Sie sind in der Lage, umfangreiche Influencer-Marketingkampagnen durchzuführen, ohne dabei die persönliche Note, die zum Aufbau wertvoller Beziehungen und zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen beiträgt, zu vernachlässigen.
Die praktischen Vorteile liegen schlicht darin, dass Sie mehr erreichen können - und das schneller. Influencer Marketing kann ein zeitaufwändiger Prozess sein und mit begrenzten Marketingressourcen lässt sich nur schwierig der größtmögliche Nutzen daraus ziehen. Mit der Influencer Marketing Plattform von Meltwater sind Sie in der Lage, mit einer Reihe von verschiedenen Influencern zu arbeiten oder ganz einfach mehr Projekte mit denjenigen durchzuführen, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten.
Präzise ROI-Messung
Es ist wichtig, den Erfolg einer Influencer-Kampagne zu messen, damit Sie nachvollziehen können, welche Strategien erfolgreich waren und wo Verbesserungspotenzial besteht. Unsere Influencer-Marketing-Software übernimmt das Tracking von KPIs, so dass Sie jederzeit genau wissen, wie jede Kampagne abgeschnitten hat und welche Influencer für Ihr Unternehmen besonders wertvoll waren.
Sobald einer Ihrer Influencer-Partner Kampagnen-Content veröffentlicht, werden diese Updates automatisch zu Ihren Analyseberichten und ROI-Kennzahlen hinzugefügt. Dies vereinfacht das Reporting und verschafft Ihnen die nötigen Erkenntnisse, um Ihre nächste Kampagne noch erfolgreicher zu gestalten - indem klar aufgezeigt wird, was gut gelaufen ist und in welchen Bereichen Ihrer Strategie es noch Verbesserungspotenzial gibt.
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Die Entwicklung der sozialen Medien hat eine neue Generation von Content-Creators hervorgebracht, die auf ihren sozialen Kanälen ein großes Publikum anziehen. Diese Akteure werden im Allgemeinen als "Social Media Influencer" bezeichnet, weil sie die Macht haben, die Entscheidungen ihres Publikums zu beeinflussen -insbesondere wenn es um den Kauf von Produkten geht. Für eine ausführliche Definition, lesen Sie unseren Influencer Marketing Blog.
Hier dreht sich alles um Vertrauen. Die heutigen Konsumenten sind sich in der Regel bewusst, dass sie sich beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen nicht immer zu 100 % auf die Ehrlichkeit der Marken verlassen können. Influencer hingegen werden häufig als unabhängige Experten angesehen, deren Meinungen und Ratschlägen man vertrauen kann. Wenn also ein Influencer eine bestimmte Marke oder ein bestimmtes Produkt empfiehlt, hat dies für die Zielgruppe großes Gewicht und kann ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.
Letztendlich müssen Sie nachvollziehen können, ob eine Partnerschaft mit einem bestimmten Influencer direkt zur Umsatzsteigerung beigetragen oder einen anderen KPI wie die Markenbekanntheit gefördert hat. Dies ist manuell schwierig zu ermitteln, aber mit Hilfe eines Tools wie Meltwater lässt sich der Messprozess problemlos automatisieren.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.