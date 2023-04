Brandwatch ist eine beliebte Social Listening und Media Monitoring Software, die es Marken ermöglicht, mehr über ihre Zielgruppen herauszufinden. Wer den Unterhaltungen seiner KundInnen in den Social Media Netzwerken folgt, erhält jede Menge Informationen über ihre Meinungen und Bedürfnisse. Außerdem erfahrt ihr, was sie bei euren Mitbewerbern vermissen.

Die Kosten für den Brandwatch Basisplan beginnen bei 108 USD pro Monat. Doch gibt es noch andere Alternativen zu Brandwatch, die ihr in Betracht ziehen könntet?

Die simple Antwort lautet: Ja! Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen Brandwatch im Vergleich zu ähnlichen Alternativen nicht mithalten kann. Schauen wir uns einige der besten Brandwatch Alternativen an, die euch möglicherweise mehr für euer Geld bieten.

Dies sind die besten Brandwatch Alternativen:

Meltwater

Meltwater ist ein führender Anbieter von Full-Service Media Intelligence. Marken profitieren von einer umfassenden Produktpalette zur Beobachtung ihrer Online-Präsenz. Die Meltwater Suite geht durch Social Listening Unterhaltungen noch tiefer auf den Grund.

Wir bieten eine umfangreiche Abdeckung, um mehr Online-Gespräche zu erfassen als jede andere Plattform.

Meltwater eignet sich hervorragend für:

Die Meltwater Intelligence Suite hilft euch, erfasste Social Media Daten sinnvoll zu interpretieren:

Versteht den Impact eurer Online-Aktivitäten

eurer Online-Aktivitäten Analysiert und beurteilt das Sentiment eures Publikums (s. unseren Beitrag zur Sentimentanalyse)

eures Publikums (s. unseren Beitrag zur Sentimentanalyse) Messt, wie ihr im Vergleich zu euren Mitbewerbern abschneidet (s. unsere Beträge zum Benchmarking und zur Wettbewerbsanalyse)

Meltwater unterstützt euch zudem bei der erfolgreichen Durchführung eurer Influencer Marketing Strategie. Mit Social Listening und Intelligence erfährst du, wer die Online-Unterhaltungen in Gang bringt und beeinflusst. Entdecke, wer etwas bewegt, selbst wenn es nur ein Nischenbereich ist und keine riesigen Massen von Followern angesprochen werden. Diese Features machen Meltwater zur einer starken Brandwatch Alternative.

Interessiert? Vereinbare eine unverbindliche Demo, um mehr zu erfahren und die Social Media Tools von Meltwater kennenzulernen!

Meltwater und Brandwatch haben einige Gemeinsamkeiten. Meltwater ermöglicht es euch, sämtliche Social Media Kanäle über eine zentrale Stelle zu verwalten. Unsere Suite macht die Zusammenarbeit von Teams beim Erstellen, Planen und Veröffentlichen von Content einfacher. Sie bietet euch Zugang zu Consumer Insights und diese Daten werden ständig aktualisiert, um euch stets die aktuellsten und genauesten Informationen bereitzustellen.

Meltwater hat gegenüber Brandwatch verschiedene Vorteile, vor allem in Bezug auf das umfangreiche Angebot an Produkten. Sysomos, ein Social Media Analytics Unternehmen, wurde beispielsweise von Meltwater übernommen und unterstützt unsere Kunden bei der Verbesserung ihrer Social Media Strategie. Wir bieten Echtzeit-Einblicke in Social Media Plattformen und Consumer Insights - auf die Minute genau.

Unser Einsatz von KI-Technologien wie natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen hilft uns, eine echte Wirkung zu erzielen. Durch die Kombination dieser Technologien mit menschlichem Fachwissen liefern wir umsetzbare Erkenntnisse für euer Unternehmen. Verschwende also nicht länger deine Zeit mit der Interpretation von Berichten und Metriken, die am Ende nichts zum Unternehmenserfolg beitragen.

Jetz Meltwater Demo anfragen!

Netbase Quid

Netbase Quid konzentriert sich auf Brand Intelligence und zählt damit zu den guten Alternativen zu Brandwatch.

Die Plattform wurde für mittelgroße und große Unternehmen entwickelt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Trendanalysen, Krisenmanagement, Markengesundheit und Wettbewerbsinformationen (Competitive Intelligence). Die Plattform zielt darauf ab, die Markenwahrnehmung der wichtigsten Konsumentengruppen zu erfassen. Das hilft Marken, mehr über ihre Position auf dem Markt und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern zu erfahren.

Bei Netbase Quid fehlt der Fokus auf Social Media, den Brandwatch und Meltwater bieten. Die Produkte sind nicht auf Social Media Marketing zugeschnitten. Dennoch können die gewonnenen Erkenntnisse für eure Social Media Strategie nützlich sein.

Synthesio

Synthesio ist die nächste Brandwatch Alternative auf dieser Liste.

Das Medienbeobachtungs-Tool nutzt KI-Technologien, um euch ein umfangreicheres Bild eurer Zielgruppe zu vermitteln. Wie Meltwater nutzt es skalierbares Social Listening, um aufkommende Themen, Trends und Muster zu erkennen und Marken eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.

Synthesio geht dabei tiefer in die Unterhaltungen ein, um die Ansichten eurer Zielgruppe zu bestimmten Themen genau zu verstehen. Marken können diese Informationen nutzen, um Besonderheiten ihrer Zielgruppe zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, engere Beziehungen zur ihr aufzubauen.

Synthesio ist eine großartige Lösung, um qualitativ hochwertige Social Listening Daten zu gewinnen, doch der Preis ist für kleinere Unternehmen und Teams oft unerschwinglich. Das Hauptaugenmerk von Synthesio liegt auf den sozialen Medien und umfasst nicht alle Arten der Medienbeobachtung.

BuzzSumo

BuzzSumo ist eines der benutzerfreundlichsten Tools, um Social Media Trends aufzuspüren. Es hilft euch, Themen und Keywords auf allen Social Media Kanälen zu beobachten und inspiriert euch zu mehr Content-Ideen.

Diese Alternative zu Brandwatch ist dank seiner benutzerfreundlichen Workflows und Benutzeroberflächen ein Favorit unter Content Marketern und Creators. Diese zentrale Anlaufstelle erspart stundenlanges Brainstorming für neue Content-Ideen und ermöglicht es euch, die Inhalte euer Mitbewerber einzusehen und festzustellen, welche Art von Traffic sie über die sozialen Medien erzeugen.

BuzzSumo kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden und bietet zudem einen kostenlosen Basisplan an.

Talkwalker

Talkwalker nutzt KI-gestützte Technologien, um jede Sekunde Milliarden von Konsumentensignalen zu erfassen. Dieses Media Monitoring Tool vereint reale Verbraucherinformationen mit Social Listening. Auf diese Weise werden Einblicke gewonnen, auf die Unternehmen sofort reagieren können. Talkwalker bietet eine großartige Möglichkeit, um über sich ändernde Präferenzen und Gewohnheiten auf dem Laufenden zu bleiben.

Diese Brandwatch Alternative hift euch, Erkenntnisse in vielerlei Bereichen zu erhalten:

Was die Preisgestaltung betrifft, so schneidet Talkwalker die Pakete auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zu. Laut G2 kostet ein Basispaket rund 9.600 USD pro Jahr.

Brand24

Eine weitere Brandwatch Alternative ist Brand24. Die Plattform kombiniert Medienbeobachtung und Online-Reputation Monitoring auf einer einzigen Plattform.

Es sammelt Markenerwähnungen in vielen verschiedenen Formaten, darunter:

Podcasts

Social Media

Online-Foren

Nachrichtenseiten

Blogs

Videos

und mehr...

Die größte Stärke von Brandwatch ist jedoch das Online-Reputationsmanagement.

Marken werden benachrichtigt, wenn Kunden Bewertungen – positive sowie auch negative – abgeben und können sofort reagieren. Die Technologie zur Analyse des Sentiments ermöglicht es Unternehmen, den Kontext hinter diesen Erwähnungen zu verstehen und zu erkennen, wie Erwähnungen ihren Ruf beeinflussen.

Brand24 ist eine nützliche Brandwatch Alternative, hat aber einige Einschränkungen. Zunächst einmal hat jeder Plan ein limitiertes Kontingent an Keywords, die gleichzeitig getrackt werden können.

Der günstigste Plan startet bei 39 USD pro Monat. Darin enthalten sind eine Nutzerlizenz und 2.000 monatliche Erwähnungen, jedoch keine Echtzeit-Updates. Um Echtzeitdaten und Zugriff auf mehrere Accounts zu erhalten, benötigen Nutzer einen Pro oder Enterprise Plan. Dieser kostet vier- bis sechsmal so viel.

Khoros

Khoros (ehemals Spredfast) ist eine Customer Engagement Plattform, die digitale Contact Center unterstützt. Durch die Optimierung des Kundenerlebnisses (auch Customer Experience oder CX genannt) können das Anrufvolumen reduziert und das Servicelevel verbessert werden.

Immer mehr Konsumenten wenden sich über die sozialen Medien und andere Kanäle an Marken. Unternehmen benötigen also eine effiziente Methode, um...

über Unterhaltungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Kundenbedürfnisse zu antizipieren .

. jedes Kundenerlebnis zu personalisieren.

Khoros vereint Social Media Management auf einer einzigen Plattform, um neue Marketingmöglichkeiten zu kreieren. Khoros ermöglicht Marken:

Kampagnenmessung

Einblicke in das Kundenverhalten

Automatisierung von Workflows, um jedem Kunden den optimalen nächsten Schritt anzubieten

Qualtrics

Qualtrics hat sich mit der Übernahme von Clarabridge einen Vorsprung im Bereich Social Listening verschafft. Die Plattform verfügt nun über die Möglichkeit, Sentiment und die Absichten der Zielgruppe zu erfassen.

Qualtrics richtet sich an Marken, die das gesamte Kundenerlebnis verbessern möchten. Eine bessere Customer Experience verbessert den Ruf eines Unternehmens - und im Idealfall auch seinen Marktanteil.

Diese Alternative zu Brandwatch verfolgt einen mehrgleisigen Ansatz:

Verschickt perfekt getimte Umfragen

Greift laufende Unterhaltungen über eure Marke auf

Personalisiert eure User Experience

Tipp: Diese Online Reputation Management Tools helfen euch dabei!

Sprinklr

Social Listening spielt beim Kundenerlebnis (User Experience) eine wichtige Rolle.

Das macht dieAll-in-One-Plattform von Sprinklr zu einer wichtigen Brandwatch Alternative. Unternehmen können umsetzbare Erkenntnisse über ihre Zielgruppen erfassen und sie so noch stärker in den Mittelpunkt stellen. Die KI-Technologie analysiert Produktfeedback und andere Daten in großem Umfang (Big Data). Dadurch lassen sich Marktbedürfnisse, Angebote der Mitbewerber und relevante Trends erkennen.

Die Cloud-basierte Lösung von Sprinklr ist ideal für Großunternehmen und bietet Vorteile in mehreren Schlüsselbereichen, darunter:

Content Marketing

Bezahlte Werbung

Social Media

Entwicklung von Website Content

Automatisierungen übernehmen den Großteil der zeitaufwendigen Arbeit. So können eure Teams ihre Zeit nutzen, um etwas zu bewirken, anstatt sich durch Reports zu arbeiten.

Audiense

Audiense ist eine Plattform, die speziell für die Zielgruppensegmentierung entwickelt wurde. Wenn ihr die gemeinsamen Nenner eurer Kunden identifiziert, könnt ihr bessere Marketingentscheidungen treffen.

Es wird für Unternehmen immer wichtiger, mehr als die grundlegenden demografischen Daten ihrer Zielgruppe zu kennen. Kunden erwarten von Marken personalisierte Erlebnisse. Wenn es einer Marke gelingt, ihre Kunden auf ungewöhnliche Weise anzusprechen, hat sie eine bessere Chance, sich von der Masse abzuheben und aus den richtigen Gründen aufzufallen.

Audiense findet die verborgenen Verbindungen innerhalb eures Zielpublikums. So erfährst du mehr über ihre Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Nutze diese Erkenntnisse, um Nischeninhalte zu erstellen, die jeden Kunden auf einer persönlicheren Ebene ansprechen.

Putting Social Listening into Motion

Mit dem immer stärker werdenden Online-Wettbewerb ist Social Listening ein wichtiger Teil des Digitalmarketing-Puzzles.

Die sozialen Medien sind nach wie vor ein zentraler Ort, um euren Kunden zuzuhören und sich in ihre Lage zu versetzen, selbst bei Themen, die nicht direkt mit eurer Marke zu tun haben. Mit den richtigen Informationen über Bedürfnisse, Wünsche, Interessen, Vorlieben und die Stimmung eures Publikums im Hinterkopf lässt sich ein deutlich zielgerichteterer Marketingansatz entwickeln. So entstehen stärkere und wertvollere Verbindungen.

Brandwatch bietet zwar viele vorteilhafte Social Listening Funktionen, doch Meltwater kann euch dabei helfen, das Social Listening mit zusätzlichen Features und Funktionen noch einen Schritt weiter zu bringen.

Tipp: Hier findest du die besten Social Listening Tools und die besten Social Media Monitoring Tools auf dem Markt.

Wir bei Meltwater haben Social Listening in Social Intelligence verwandelt.

Wir beobachten und analysieren Millionen von Themen und Unterhaltungen in Echtzeit. Wir geben Marken die besten Einblicke in ihre Zielgruppen und machen es ihnen ganz einfach, den besten nächsten Schritt zu tun.

Vereinbare eine unverbindliche Demo und erfahre mehr über unsere Lösungen: