Wir sind der Ansicht, dass die zielgerichtete Ansprache von interessierten Kontakten ein wesentlicher Bestandteil der Medienbeziehungen und Kommunikation darstellt. Deshalb ermutigen wir Führungskräfte, zu den richtigen und nicht zu einer breitgestreuten Auswahl an Journalisten Beziehungen aufzubauen.

Die Vermeidung von PR-Spam ist uns ein wichtiges Anliegen. Unser Ziel, dieses Übel zu beseitigen, verfolgen wir durch die Unterstützung von Kommunikationsteams bei der Identifizierung relevanter Journalisten und Influencer, die bereits über die für Ihr Unternehmen wichtigen Themen schreiben. Dies erreichen wir durch eine hoch innovative Funktion unserer Mediendatenbank - der branchenführenden, KI-gesteuerten NLP-Suche - die Ihnen bei der Auffindung von Medienkontakten basierend auf dem Inhalt deren aktueller Artikel hilft.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Stories an die Öffentlichkeit gelangen und Ihre Nachrichten ins Schwarze treffen - damit Sie weniger Zeit für die Erstellung von Influencer- und Medienkontaktlisten aufwenden und Ihre Aufmerksamkeit den strategischen PR-Themen widmen können.