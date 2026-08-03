Mediendatenbank und Relationship Management
Finden Sie die richtigen Medienkontakte und bauen Sie Beziehungen auf, die Wirkung zeigen.
Sind Sie es leid, in stundenlanger Arbeit PR-Stories zu verfassen, die von den Medien nicht die verdiente Aufmerksamkeit und Resonanz erhalten? Haben Sie genug von Pressekontaktlisten, die in mühsamer Arbeit erstellt werden und schon kurz darauf wieder veraltet sind? Wir können mitfühlen. Die Ermittlung relevanter Kontakte für Ihre Mediendatenbank ist eine mühselige Aufgabe, vergleichbar mit der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Genau aus diesem Grund haben wir eine globale Mediendatenbank aufgebaut. Diese liefert Media Relations-Teams die entscheidenden Informationen, die sie für den Aufbau von Beziehungen zu relevanten Medienkontakten und die Bekanntmachung Ihrer nächsten großen öffentlichen Story benötigen.
Medienkontakte entdecken, kontaktieren und Ergebnisse auswerten - alles in einer einzigen Plattform
Unsere End-to-end Mediendatenbank und Relationship-Management-Plattform ermöglicht Kommunikations- und PR-Profis:
- nach passenden Pressekontakten zu suchen.
- auf DSGVO-konforme Kontaktinformationen für relevante Medienzielgruppen zuzugreifen.
- Inhalte direkt an Journalisten zu schicken oder über den Newswire-Presseverteiler zu versenden.
- die Kommunikation durch die Auswertung der Effektivität von Presseaussendungen zu optimieren.
- enge und langfristige Beziehungen zu Medienunternehmen, Influencern, Journalisten und Redakteuren aufzubauen.
"Die Lösung von Meltwater ermöglicht uns die Veröffentlichung von Storys, die Präsentation von Produkteinführungen, hält uns über Trends im Einzelhandel auf dem Laufenden und versorgt uns mit messbarem Feedback."
Stuart Rayner - Marketing Team, Encore
KONTAKTE KNÜPFEN & BEZIEHUNGEN AUFBAUEN
Medienbeziehungen pflegen und vertiefen
Wir sind der Ansicht, dass die zielgerichtete Ansprache von interessierten Kontakten ein wesentlicher Bestandteil der Medienbeziehungen und Kommunikation darstellt. Deshalb ermutigen wir Führungskräfte, zu den richtigen und nicht zu einer breitgestreuten Auswahl an Journalisten Beziehungen aufzubauen.
Die Vermeidung von PR-Spam ist uns ein wichtiges Anliegen. Unser Ziel, dieses Übel zu beseitigen, verfolgen wir durch die Unterstützung von Kommunikationsteams bei der Identifizierung relevanter Journalisten und Influencer, die bereits über die für Ihr Unternehmen wichtigen Themen schreiben. Dies erreichen wir durch eine hoch innovative Funktion unserer Mediendatenbank - der branchenführenden, KI-gesteuerten NLP-Suche - die Ihnen bei der Auffindung von Medienkontakten basierend auf dem Inhalt deren aktueller Artikel hilft.
Wir sorgen dafür, dass Ihre Stories an die Öffentlichkeit gelangen und Ihre Nachrichten ins Schwarze treffen - damit Sie weniger Zeit für die Erstellung von Influencer- und Medienkontaktlisten aufwenden und Ihre Aufmerksamkeit den strategischen PR-Themen widmen können.
TREFFSICHERHEIT
Keyword-Suche in der Mediendatenbank für zielgerichtete PR-Aktivitäten
Anstatt sich auf Beat-Informationen verlassen zu müssen, können Media-Relations-Teams mithilfe der Datenbank nach Keywords suchen und eine Kontaktdatenbank mit Journalisten, die aktiv über dieses Themengebiet schreiben, erstellen. So lassen sich Journalisten und Influencer ausfindig machen, die spezifische Fach- und Nischenthemen behandeln, gezielte Medienkontaktlisten erstellen sowie PR-Pitches und Inhalte übermitteln, die auf Interesse stoßen und Beziehungen zu den relevantesten Medienvertretern aufbauen.
Möchte Ihr Media Relations-Team die Datenbanksuche lieber nutzen, um Journalisten auf herkömmliche Weise zu finden, zum Beispiel durch die Suche nach Medienschwerpunkten, Medienkanälen und geografischen Merkmalen? Keine Sorge, auch dafür haben wir eine passende Lösung.
Messung der Earned Media Performance
Engagement-Daten dienen als unbezahlbare Feedback-Schleife, die Media Relations-Teams hilft, die Wichtigkeit von Targeting und Messaging nachzuvollziehen. Unsere Mediendatenbank ermöglicht Ihnen die Messung Ihrer Effektivität anhand der Identifizierung der Medienkontakte, die sich mit Ihren veröffentlichten Story befasst haben. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Metriken, einschließlich:
1. Öffnungsraten
2. Klickraten
3. Bounces
4. Abmeldungsrate
Doch es handelt sich hier um viel mehr als nur ein Tool zur Pflege Ihrer Medienkontakte. Unsere All-in-One-Mediendatenbank und Relationship-Management-Plattform fungiert nicht nur als Presseverteiler, sondern ermöglicht Ihnen darüber hinaus die Erstellung von ‘Projekten‘, in denen Sie Ihre Kontaktlisten und Erfolge beim Beziehungsmanagement zusammenfassen können, um Ihr Team effizient zu organisieren und die erzielten Ergebnisse zu verfolgen. Das PR-Tool unterstützt Sie beispielsweise bei der Erfassung aller Interaktionen Ihres Teams mit den Kontakten in Ihrer Medienliste mittels einer CRM-ähnlichen Relationship-Management-Funktion.
Die Relationship-Management-Funktionalität im CRM-Stil bietet Ihnen umfassende Einblicke in die veröffentlichte Berichterstattung eines Journalisten und seine Online-Präsenz. So können Sie die durch Ihre Kontaktaufnahme generierten Earned Media Erwähnungen auswerten und den Erfolg in Bezug auf Ihrer eigenen Ziele und Vorgaben messen. Unsere End-to-End-Plattform für die Kampagnenumsetzung hilft unseren Kunden, ihre Teams optimal zu strukturieren und sicherzustellen, dass nie wieder eine Deadline verpasst wird.
Eine DSGVO-konforme Kontaktdatenbank
Sie können sich darauf verlassen, dass alle in unserer Mediendatenbank enthaltenen Kontaktinformationen DSGVO-konform sind. Wir wissen, dass PR-Fachleute bei ihrer täglichen Arbeit die sozialen Medien zunehmend zu ihrem Vorteil nutzen. Deshalb finden Sie in unserer Media Relations-Datenbank neben den allgemeinen Kontaktinformationen wie der E-Mail-Adresse und Telefonnummer auch Informationen über die Social Media-Plattformen, die von den jeweiligen Journalisten aktiv genutzt werden und auf denen sie in letzter Zeit Beiträge veröffentlicht haben.
Wire-Distribution
Die Veröffentlichung von wichtigen PR-Ankündigungen mittels Newswire sorgt auf einfachste Art und Weise für hohe Aufmerksamkeit.
Die Optionen des Wire-Presseverteilers im Media Relationship Management-System von Meltwater umfassen Empfängerkreise auf regionaler, nationaler und globaler Ebene. Damit können Sie Ihre Pressemitteilung an ein beliebig breites Publikum richten - und messen, wie breitgestreut die Veröffentlichung ist.
Darum lieben uns unsere Kunden
Häufig gestellte Fragen
Bei der erweiterten Suche nach den perfekten Journalisten und Pressekontakten können Sie das Meltwater-Tool gleichzeitig für die Erstellung Ihrer eigenen Mediendatenbank nutzen. So lassen sich spezifische Listen für zielgerichtet Meldungen oder allgemeine Medienlisten basierend auf verschiedenen Themen, Kanälen oder Kontaktarten erstellen. Natürlich können Sie auch Ihre eigenen Kontakte importieren und diese mit den Meltwater Kontakten vereinen.
Unser Media Monitoring Tool ermöglicht Ihnen die Überwachung Ihrer PR-Aktivitäten. Meltwater bietet eine All-in-One-Plattform, die Media Monitoring, Kontaktdatenbank, PR-Verteiler, Social Media Management, Medienanalyse und vieles mehr umfasst - alles in einer Plattform.
Ja. In den Profilen der einzelnen Medienkontakte können Sie bereits stattgefundene Kontaktaufnahmen sowie manuelle Notizen, die in der Vergangenheit zu dieser Person hinzugefügt wurden, einsehen.
Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Kontaktliste über eine CSV-Datei hochzuladen oder manuell neue Kontaktdaten hinzuzufügen. So stellen wir sicher, dass Sie alle relevanten Ansprechpartner in Ihrem persönlichen ‘Adressbuch‘ an einer zentralen Stellen verwalten können.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.