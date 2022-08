Hootsuite ist seit 2008 einer der führenden Namen im Bereich Social Media Management. Mittlerweile sind allerdings eine Reihe neuer Unternehmen, Tools und Möglichkeiten hinzugekommen. Hootsuite ist nach wie vor eine feste Größe im Social Media Management, doch es lohnt sich, einige der anderen, möglicherweise besser geeigneten Alternativen zu Hootsuite zu prüfen.

Immer mehr Marken nutzen die sozialen Medien und so darf eure Strategie keinerlei Lücken aufweisen. Ein leistungsstarkes Social Media Management Tool bietet komplett neue Möglichkeiten bei der Analyse von Trends, bei der Suche nach Nischen-Influencern, beim Tracking der Content-Performance und bei der Interaktion mit eurer Zielgruppe.

Von der Vorausplanung von Social Media Beiträgen bis hin zum Einsatz von KI-gesteuerten Technologien, die das Rätselraten beim Social Media Management überflüssig machen, gibt es unzählige Lösungen, die dir die Arbeit vereinfachen. Für erfolgreiches Social Media Marketing sind die besten Tools und Strategien gefragt!

Hier sind die besten Hootsuite Alternativen, die eurem Social Marketing zu neuen Höhenflügen verhelfen können:

Meltwater

Sowohl Meltwater als auch Hootsuite helfen Marken dabei, bei der Ermittlung von aufkommenden Diskussionsthemen noch einen Schritt weiter zu gehen und Erwähnungen, Engagement und Stimmungen in Echtzeit zu verfolgen.

In Sachen Social Media Management bieten das Meltwater Social Media Listening Tool und die Medienbeobachtungslösung in Kombination mit dem Social Media Engagement Tool eine preisgünstigere Alternative zu Hootsuite, die viele zusätzliche Informationen liefert.

Ein wesentlicher Unterschied betrifft die Kompatibilität. Die Listening-Funktionen von Hootsuite beruhen auf einer Kombination aus integrierten Tools und Integrationen von Drittanbietern. Der Nachteil ist, dass für die Umsetzung dieser Strategie verschiedene Social Media Management Tools verwendet werden und mehrere Verträge und Geschäftsbeziehungen eingegangen werden müssen.

Bei Meltwater sind Social Listening-Funktionen sowie Medienbeobachtung in einem einzigen Produkt vereint:

Das Tracking von

Erwähnungen

Themen

Engagement

Mitbewerbern

Keywords

Hashtags

und weiteren Informationen für sämtliche Social Media Konten erfolgt über eine zentrale Plattform.

Inkludiert sind auch umfangreiche Social Media Analytics-Funktionen.

Du kannst Beiträge basierend auf Engagement-Werten von vergangenen Kampagnen zu den optimalen Zeiten veröffentlichen, hast den Überblick über deinen gesamten Content- und Social-Media-Kalender und kannst Workflows für das Posting von Inhalten für dein gesamtes Team einrichten.

Zudem beschränkt sich Meltwater nicht ausschließlich auf das Social Media Management (wie das bei Hootsuite der Fall ist). Es unterstützt eure gesamte Brand Management Strategie, von der Wettbewerbsanalyse über Reputationsmanagement und Marktforschung bis hin zur Medienarbeit.

Meltwater ist eine gute Alternative zu Hootsuite und bietet euch durch die verschiedenen Module, die die All-in-one Suite beinhaltet die Möglichkeit, die Wünsche und Erwartungen eurer Zielgruppe zu erkennen und besseren Content zu erstellen - was euch einen klaren Vorsprung gegenüber euren Mitbewerbern verschafft.

Möchtest du unsere Meltwater-Lösungen Hootsuite Alternative kennenlernen? Fülle einfach das untenstehende Formular aus und wir setzen uns mit dir in Verbindung.

Sendible

Sendible ist eine weitere Alternative zu Hootsuite und bezeichnet sich selbst als All-in-One-Plattform für Social Media Management. Sendible eignet sich hervorragend für Social Media Teams und sorgt mit vordefinierten Genehmigungsprozessen und Tools für die optimale Teamarbeit dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Eine der wichtigsten Funktionen ist die Integration mit Canva. Nutzer können neue Grafiken in Canva entwerfen und sie dann mühelos und ohne Qualitätsverluste an Sendible übermitteln. Alle Social Media Profile können verknüpft und die Inhalte in eine Warteschlange gestellt werden - das automatisierte Posting von Sendible erledigt den Rest.

Eine weitere einzigartige Funktion von Sendible als Hootsuite Alternative ist die Möglichkeit, direkt auf Instagram zu posten. Sendible bietet eine Reihe von speziellen Tools für Instagram-Beiträge, z. B. automatische Posts auf Instagram Business Social-Profilen, einschließlich Bildkarussells. In Kombination mit der Canva-Integration macht dies den Social Planer zu einem Content-Powerhouse.

Sendible erstellt zudem attraktive Reports, die sofort geteilt werden können. Sie beinhalten klare Engagement-Übersichten, die u. a. die Reichweite, Post-Engagements, Erwähnungen und die Anzahl der gesendeten Beiträge und weitere Informationen aufzeigen. Bunte Diagramme und Grafiken verschaffen einem einen klaren Einblick in die Performance.

Agorapulse

Agorapulse als Alternative zu Hootsuite vereint die Vorteile von Social Media Publishing, Monitoring und Reporting auf einer einzigen Plattform. Die Nutzer schätzen den zentralen Posteingang, über den sie alle ihre Social Media Nachrichten, Kommentare und Bewertungen im Auge behalten können. So sparen sie Zeit und verpassen keine Gelegenheit, sich mit ihrem Publikum auszutauschen.

Die benutzerfreundliche, übersichtliche Oberfläche sorgt dafür, dass Teams innerhalb kürzester Zeit mit der Anwendung vertraut sind. Dank der intuitiven Tools können sie sich sofort an die Arbeit machen, anstatt erst herumzutüfteln und auszuprobieren, wie Beiträge erstellt, geplant, bearbeitet und getrackt werden können.

Sobald der 'Senden'-Button gedrückt wird, verfolgt Agorapulse die Ergebnisse der Social Channels. Die Analysen zeigen die Performance der einzelnen Kanäle, was funktioniert und wo Verbesserungspotenzial besteht.

Es wird eine kostenlose Testversion angeboten, mit der die Funktionen unverbindlich ausprobiert werden können.

SocialPilot

SocialPilot ist in erster Linie ein Social Media Planungs- und Publishing-Tool, bietet aber auch Unterstützung bei allen Schritten davor und danach und ist somit eine gute Hootsuite Alternative. Ähnlich wie andere Social Scheduling Tools bietet SocialPilot in einem Dashboard einen Überblick über sämtliche Social Accounts und vereinfacht so das Social Media Marketing.

Mit Bildern, GIFs, Tags, Videos und anderen Inhalten lassen sich maßgeschneiderte Posts erstellen. Danach kann der perfekte Zeitpunkt zum Posten gewählt oder direkt auf “Veröffentlichen” geklickt werden. Mit der Massenplanungsfunktion lassen sich bis zu 500 Beiträge gleichzeitig terminieren, was eine Menge Zeit und Aufwand bei der Planung spart.

Zu den weiteren wichtigen Funktionen gehören ein zentralisierter Posteingang für alle Social Media Kanäle, Genehmigungs-Workflows, die Zuweisung von Aufgaben und optisch ansprechende, teilbare Reports.

Für eine Agentur ist die vordefinierte White-Label-Option von SocialPilot besonders interessant. Um den Kunden ein stimmiges Gesamtbild zu bieten, kann das eigene Branding integriert werden. Mit dem Reseller-Programm kann ein Unternehmen zudem eine neue Einnahmequelle erschließen.

Mit dem 14-tägigen kostenlosen Probeabo von SocialPilot können alle Funktionen getestet werden.

SocialOomph

SocialOopmh wurde für sowohl für einzelne Anwender als auch für ganze Teams entwickelt und vereinfacht das Social Scheduling durch ein einziges benutzerfreundliches Kernprodukt. Die Social Scheduling-Lösungen bieten eine schnörkellose, kosteneffiziente Erfahrung mit keinen überflüssigen Extras - eine gute Hootsuite Alternative.

Eine der beliebtesten Funktionen ist das Massen-Upload-Tool. Damit können mehrere Beiträge auf dem Computer erstellt und dann in einem Arbeitsgang auf SocialOomph hochgeladen werden.

Eine weitere einzigartige Funktion ist die "Selbstlöschung", die dafür sorgt, dass Beiträge nach einer bestimmten Zeit "ablaufen" und das Publikum nicht mit veralteten, nicht mehr aktuellen Informationen verwirrt wird. Diese Funktion eignet sich hervorragend für zeitlich limitierte Posts oder Angebote.

SocialOomph bietet außerdem die Funktion "Flood Control". Diese legt automatisch ein Veröffentlichungslimit für die einzelnen Accounts fest, damit die Follower nicht mit zu häufigen Posts verärgert werden.

Eine kostenlose Testversion von SocialOomph ist nicht verfügbar. Es gibt jedoch einen kostenlosen Plan, der ein Social Profile, den Zugang zu den Basisfunktionen und eine unbegrenzte Anzahl von Social Media-Posts beinhaltet. So könnt ihr die Benutzeroberfläche selbst testen und herausfinden, ob sie das Richtige für euch ist.

Wenn ein kostenpflichtiger Plan (der weitere Social Profiles umfasst) nicht den Erwartungen entspricht, kann innerhalb von 30 Tagen eine Rückerstattung beantragt werden.

Zoho Social

Benutzt ihr Zoho CRM für euer Client Relationship Management? Dann is diese Hootsuite Alternative eine ausgezeichnete Wahl!

Die Macher des beliebten Zoho CRM haben mit Zoho Social ein umfangreiches Social Media Management Tool entwickelt, das ganz auf Wachstum ausgerichtet ist.

Zunächst einmal kann damit ein Publishing-Plan erstellt werden, der sich an den Zeiten orientiert, in denen User am aktivsten sind. Der gesamte Content-Kalender kann auf der Plattform erstellt und die Pipeline auf einen Blick angezeigt werden. Ein Monitoring-Dashboard liefert Echtzeit-Einblick in die wichtigsten Informationen.

Vor allem aber lassen sich Leads und Kunden, die in den sozialen Medien generiert werden, direkt in das Zoho CRM übertragen. Zoho Social bietet zudem Integrationen mit Facebook Ads, LinkedIn Ads, Canva und weiteren Anbietern.

Mit der Zoho Social Mobile App steht einem das Social Media Management stets zur Seite. Die App ist cloudbasiert und ermöglicht es den Nutzern, von ihrem mobilen Gerät aus auf alle Daten zugreifen.

Ein kostenloser Plan wird nicht angeboten, die kostenpflichtigen Pakete gibt es aber bereits ab 10 US-Dollar pro Monat.

Sprout Social

Design und Funktion? Das alles findet sich in dieser Hootsuite Alternative.

SproutSocial ist einer der bekanntesten Namen unter den Social Media Plattformen und bietet Unternehmen ein Nutzererlebnis, das jeden Aspekt des Social Managements berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen sozialen Plattformen beinhaltet SproutSocial Social Listening-Technologien. Die Erkennung von Trends und weitere umsetzbare Erkenntnisse, die auf echten Daten basieren, helfen bei der Erstellung und Veröffentlichung von Content. Die Planung aller Beiträge über die Plattform gibt den Nutzern mehr Kontrolle über die Organisation, Terminierung und Veröffentlichung des Contents.

Ein zentraler Social-Posteingang sorgt für Zeitersparnis und stellt sicher, dass keine Nachrichten durch die Maschen fallen. Das Dashboard und die Analyikfunktionen von SproutSocial ermöglichen ein zeitsparendes Content-Performance-Tracking.

Eine der einzigartigsten Funktionen ist das Advocacy-Tool. Damit wird dem ganzen Team die Möglichkeit gegeben, gebrandeten oder ausgewählten Content über ihre eigenen Social Media Kanäle zu teilen und so noch schneller für mehr Reichweite zu sorgen. Die Mitarbeiter zu Fürsprechern (Employee Advocats) zu machen, verschafft dem eigenen Content zusätzliche Aufmerksamkeit. Darüber hinaus können Facebook-Posts direkt in SproutSocial geboostet werden - ohne dass zusätzliche Schritte nötig sind.

SproutSocial bietet eine mobile App, mit der die automatisierte Planung von unterwegs aus verwaltet werden kann.

eClincher

Das Social Media Management Tool von eClincher ist eine weniger bekannte Alternative zu Hootsuite und richtet sich vorwiegend an kleine und mittelgroße Unternehmen, Betriebe, Agenturen und Franchises.

Mit eClincher können einzelne Posts oder ganze Social Media Kampagnen verwaltet werden. Die Auto-Post-Funktion "recycelt" automatisch den erfolgreichsten Content und führt so zu mehr Engagement als je zuvor.

Durch das Hochladen und das Planen von mehreren Beiträgen gleichzeitig lässt sich Zeit und Aufwand sparen. Außerdem können alle Assets innerhalb der Plattform verwaltet oder ganz einfach an den Cloud-Speicheranbieter übertragen werden.

Die Integrationsmöglichkeiten sind einfach beeindruckend. Dropbox, Google Drive, Zendesk und viele weitere Anbietern können dem Tool noch mehr Power verleihen. Zudem lässt sich eine breite Palette an Social Channels einbinden, von Facebook und Instagram bis hin zu TikTok und YouTube.

CoSchedule

CoSchedule ist eine beliebte Alternative zu Hootsuite und bietet unter der Dachmarke CoSchedule eine Reihe von Marketing Management Produkten an.

Das Hauptziel von CoSchedule ist die Unterstützung von Marketern bei der Organisation ihrer gesamten Strategie und all ihrer Social Media Profile an einem einzigen Ort. Eine zentrale Anlaufstelle ermöglicht es Marken, schnell zu reagieren und Engpässe aus dem Weg zu schaffen.

Eine zentralisierte Kalenderansicht verschafft einen umfassenden Überblick über alle sozialen Netzwerke. Content kann angezeigt und geplant und der Fortschritt jedes einzelnen Beitrags verfolgt werden.

Gegen eine zusätzliche Gebühr unterstützt das Headline Studio die Nutzer bei der Erstellung von Inhalten und A/B-Tests und hilft so, Zeit zu sparen.

Überschriften können von CoSchedule - untermauert von Daten - automatisch bewertet werden. Darüber hinaus werden Verbesserungsvorschläge gemacht und die Auswahl von Keywords mit hoher Trefferquote empfohlen.

Der Marketingkalender von CoSchedule umfasst verschiedene Preismodelle, darunter einen kostenlosen Plan und eine kostenpflichtige Version. Für die Marketing Suite, die unter anderem die Marketing Calendar Pro-Funktionen enthält, sind individuelle Angebote verfügbar.

-----

Bei der Suche nach Alternativen zu Hootsuite lassen sich bisher unbekannte Möglichkeiten entdecken. Erfahre, wie Meltwater dich bei der Optimierung eurer Social Media Strategie unterstützen kann und vereinbare noch heute eine Demo.