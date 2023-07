Wusstest du, dass im Jahr 2021 rund 13,8 Milliarden USD für Influencer Marketing ausgegeben wurden? Das geht aus einer Studie von Influencer Marketing Hub hervor, der zudem berichtet, dass 59 % der Marken ein eigenständiges Budget für Content Marketing haben. 75 % der Befragten beabsichtigen die Bereitstellung eines Influencer Marketing Budgets - die Wahrscheinlichkeit, dass euer Unternehmen oder eure Marke ähnliches vorhat, ist also groß.

Da stellt sich schnell die Frage: Wie kann man die richtigen Influencer für seine nächste Influencer-Kooperation finden? Schließlich sollten diese Partner ja auch zur eigenen Marke passen.

Influencer Marketing ermöglicht den Zugang zu einem engagierten Publikum, wie es sonst keine andere Form des Marketings schafft. Doch je mehr Influencer sich in den sozialen Medien tummeln, desto schwieriger wird es, die passenden Kandidaten für Influencer Marketing Kampagnen herauszupicken.

In diesem Beitrag schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie du die besten Influencer für eure Marke findest:

Wichtige Schritte, bevor du mit deiner Influencer-Suche beginnst

Bevor du dir Gedanken darüber machst, wie du Influencer für eure Marke findest, musst du den Grundstein für den Erfolg eurer Kampagne legen. Wappne dich mit den aktuellen Social Media Analysen und gehe die folgenden Aufgaben durch, die dir bei der Suche nach Influencern den Weg weisen:

1. Kenne dein Zielpublikum

Um deine Suche nach erfolgversprechenden Influencer-Kooperationen zielgerichtet anzugehen, musst du herausfinden, mit wem ihr bereits sprecht.

Wie sehen eure Zielgruppensegmente genau aus?

Was erwartet eure Zielgruppe von euch?

Und was oder wen verbindet eure Zielgruppe bereits mit eurer Marke?

Mithilfe von Consumer Insights Tools wie der Meltwater Consumer Intelligence Suite kannst du tief in die demografischen und psychografischen Daten (also ihre Meinungen, Interessen, Werte und Einstellungen) eurer Zielgruppe sowie ihr Online-Verhalten eintauchen und diese auswerten. Sie sind besonders nützlich für Marken, die ein Nischenpublikum und spezifische Interessen ansprechen.

Zudem empfiehlt sich eine Recherche über die Menschen, die sich in den sozialen Medien bereits über euch unterhalten. Dies kann manuell oder mit Hilfe von Social Listening Tools geschehen - letztere verfolgen Unterhaltungen über eure Marke in Echtzeit und helfen euch bei der Entdeckung von Influencern, die euch in ihren Social Media Beiträgen erwähnen. Diese erste Recherche spart dir später viel Zeit und führt dich vielleicht sogar auf Anhieb zu potenziellen Influencern.

Tipp: Erfahre mehr über Social Listening und lade dir unsere kostenlose (Social) Media Monitoring Checkliste herunter, um alle Infos zu sammeln, die du für die Suche nach deiner nächsten Influencer-Kooperation benötigst.

2. Definiere deine Influencer Marketing Strategie und Kampagnenziele

Mit klar definierten Zielen ist es einfacher, die Influencer auszuwählen, die dir bei der Erreichung dieser Ziele helfen können. Zu diesen zählen zum Beispiel:

Die Bestimmung deiner Influencer Marketing Strategie beinhaltet in der Regel die Auswahl der Social Media Kanäle, auf die ihr euch konzentrieren wollt. Ist euer Ziel beispielsweise die Gewinnung von mehr Kunden für euren Shopify-Shop? Dann bietet sich die Suche nach Instagram Influencern an, damit ihr die Vorteile der Plattformintegration nutzen könnt.

Wenn euer Ziel wiederum die Beantwortung von Fragen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung ist, solltet ihr euch nach YouTube Influencern umsehen, die längere, detailliertere Inhalte wie Tutorials, Anleitungen und „Unboxings” erstellen können.

Die Entwicklung deiner Strategie wird zeigen, dass der perfekte Influencer für eure Marke von Social Plattform zu Social Plattform unterschiedlich sein kann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, um die richtigen Influencer finden zu können.

Wie kann man Influencer finden?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Influencer in den sozialen Medien zu finden – von der mühsamen Kleinarbeit bis hin zur Hilfe von Drittanbieter-Software. Und dank der Vorarbeit, die du bereits geleistet hast, wirst du wissen, welche der folgenden Suchmethoden die richtige für dich ist.

Influencer nutzen Hashtags, um sicherzustellen, dass ihr Content ein Publikum außerhalb ihres Follower-Kreises erreicht. Im Gegenzug kannst du dieselben Hashtags verwenden, um Influencer auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen zu finden.

Wenn du nach Hashtags suchst, die für eure Marke, Kampagne oder Nische relevant sind, taucht eine Fülle von Influencern auf, die für euch in Frage kommen könnten. Doch diese zeitraubende Vorgehensweise kann dazu führen, dass du mit einer langen Liste von potenziellen Influencern dastehst und nicht weißt, wie du sie sortieren sollst.

Tipp: Social Media Monitoring Tools helfen dir dabei, Hashtag-Trends zu identifizieren. Unser Hashtag Guide hilft dir dabei, die richtigen Hashtags zu finden.

Viele der Influencer Marketing Tools, wie die Meltwater Influencer Marketing Plattform, die online zu finden sind, bieten Datenbanken mit Profilen von Influencern, die du durchsuchen kannst. Einige kostenpflichtige Plattformen - wie Followerwonk, Upfluence und Buzzsumo - bieten Influencer Datenbanken als Teil der eingeschränkten, kostenlosen Versionen ihrer Software an.

Die Meltwater Influencer Marketing Suite wiederum bietet eine hochwertige Influencer Datenbank, die ihren Preis absolut wert ist. Mit dieser Lösung entfällt das zeitaufwändige Durchkämmen der sozialen Medien, doch du kannst die Influencer dennoch manuell beurteilen und die Kommunikation mit ihnen auf den verschiedenen Plattformen aufbauen.

Influencer Listen, die dir helfen, die richtigen Influencer zu finden

Die folgenden kuratierten Influencer Listen helfen dir, Influencer zu finden, die auch wirklich zu eurer Marke passen:

Dritte Methode: Einer Influencer Marketing Plattform nutzen

Das Management von Beziehungen zu mehreren Influencern auf ein und derselben oder verschiedenen Social Media Plattformen kann unübersichtlich werden – vor allem wenn die Unterhaltungen über DMs geführt werden. Influencer Marketing Plattformen, auch als Influencer Marketing Hubs oder Influencer Management Tools bekannt, ermöglichen es Marketern, an einem einzigen Ort nach Influencern zu suchen, sie zu evaluieren, zu kontaktieren und die Zusammenarbeit zu verwalten.

Die Social Influencer Marketing Plattform von Meltwater ermöglicht es Usern, mithilfe einer KI-gestützten Suche die perfekten Influencer für ihre Kampagnen zu finden. Darüber hinaus können Kommunikation, Influencer-Vertragserstellung, Bezahlung und Kampagnen-Tracking direkt über die Plattform abgewickelt werden – Funktionen, auf die du bei jeder in Frage kommenden Influencer Plattform achten musst.

Wie kann man Instagram Influencer finden?

TikTok und YouTube gewinnen an Boden, aber Instagram ist laut einer Studie des Influencer Marketing Hubs nach wie vor die wichtigste Social Media Plattform für Influencer.

Hier sind einige Tipps für Marketer, die gezielt nach Instagram Influencern suchen:

Finde Instagram Influencer mithilfe von In-App-Funktionen

Wie bereits erwähnt sind Hashtags eine einfache Möglichkeit zur Suche nach Influencern auf Instagram. Du kannst aber auch die Explore-Seite der Instagram-App nutzen. Diese Vorgehensweise funktioniert bei jedem Account, der einen auf eure Marke oder euren Zielkunden abgestimmten Algorithmus hat. Wenn ihr noch keinen solchen Account habt, solltet ihr eucheinen anlegen.

Richte einen neuen Instagram-Account ein und nutze ihn auf die Weise, wie es eurer Vorstellung nach euer idealer Kunde tun würde.

Beginne mit dem Besuch und dem Folgen der Seite eurer Marke. Schon bald wird dich die Explore-Seite des Accounts zu anderen Seiten und Influencern führen, die für euch interessant sein könnten.

Tipp: Habt ihr schon euren Instagram Account verifiziert?

Verwende eine Instagram Influencer Liste

Eine schnelle Google-Suche liefert dir Dutzende von gebrauchsfertigen Listen mit den Top-Influencern auf Instagram in jeder erdenklichen Branche.

Diese Listen sind ideal, um sich einen Überblick über die Instagram Influencer Landschaft zu verschaffen, die richtigen Instagram Influencer zu finden und die aktuellen Influencer Trends zu beobachten.

Der Nachteil dieser Listen ist, dass sie rasch veralten. Außerdem zeigen sie dir die allgemein beliebtesten Influencer, aber nicht unbedingt die geeignetsten für deine Kampagne.

Influencer Marketing Tools und Plattformen wie Klear oder Meltwater Social Influencers bieten die umfangreichsten Möglichkeiten, um Instagram Influencer zu finden.

Richte deine Suche nicht nur nach Social Media Plattformen, sondern auch nach Zielgruppen und Messgrößen aus. Mit diesen Tools kannst du die eingesparte Zeit anderweitig nutzen, etwa für die gemeinsame Entwicklung von Content mit dem ausgewählten Influencer.

Wie wählt man den richtigen Influencer für eine Influencer-Kooperation aus?

Vielleicht schwirren dir schon einige relevante Influencer im Kopf herum, die perfekt zu eurer Marke passen könnten. Aber um wirklich sicher zu sein, dass sie die Richtigen für euch sind, musst du sie anhand einiger wichtiger Social Media Metriken und KPIs bewerten. Beginne mit einer Google-Suche, um ihre Reputation zu beurteilen und herauszufinden, auf welchen Plattformen sie aktiv sind. Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan.

Tipp: Nutze unsere kostenlose Vorlage zur Online-Reputationsbewertung, um besser einschätzen zu können, ob eine Influencer-Kooperation sich für deine Marke lohnen würde.

Stelle dir die folgenden Fragen, um sicherzustellen, dass du den richtigen Influencer für die Kooperation auswählst:

1. Wie ist die Qualität der Arbeit des Influencers?

Die Zusammenarbeit mit Influencern bedeutet, dass du ihnen kreative Freiheit zur Erstellung von Content für deine Marke gibst. Also musst du sicherstellen, dass die Inhalte, die sie in der Vergangenheit veröffentlicht haben, von hoher Qualität sind. Schaue dir die Beiträge an, die sie auf der Plattform teilen.

Wirken sie authentisch?

Bieten sie dem Publikum einen echten Mehrwert?

Sind die Überschriften gut durchdacht?

Fesseln sie das Publikum?

Erzählt der Influencer mit seinen Instagram Beiträgen eine Story?

Dies sind nur einige der Möglichkeiten, um zu beurteilen, ob der Stil eines Instagram Influencers zu eurer Marke passt.

2. Hat der influencer eine aktive Community?

Von Likes und Kommentaren bis hin zu Re-Posts und Retweets:

Schau dir die Engagement-Rate eines Influencers an, um ein besseres Verständnis für die Aktivität seines Publikums zu erhalten.

eines Influencers an, um ein besseres Verständnis für die Aktivität seines Publikums zu erhalten. Wirf einen Blick auf die Kommentare und Fragen der Follower und achte darauf, wie sorgfältig sie vom Influencer beantwortet werden.

und der Follower und achte darauf, wie sorgfältig sie vom Influencer beantwortet werden. Ein passives Publikum trägt nichts zum Erfolg einer Influencer-Kooperation bei. Die Community des Influencers soll eure Botschaft in die Welt hinaus tragen und eure Reichweite auf andere Social Networks und Online-Communities ausdehnen.

3. Wie hoch ist die Reichweite des Influencers?

Ein Influencer kann zwar jede Menge Follower haben, aber nur eine geringe Reichweite, d. h. die Anzahl der Nutzer, die sich den Social Media Post schlussendlich auch ansehen. Sowohl für etablierte als auch für neue Marken ist diese Messgröße wichtig, um zu beurteilen, wie viele Augen ein Influencer wirklich auf sich zieht.

Die Reichweite steht in engem Zusammenhang mit der Messung der Markenbekanntheit und des ROI von Influencer-Kampagnen. Auch Influencer mit geringerer Reichweite können großartige Ergebnisse erzielen. Macro Influencer, die zwischen 100.000 und einer Million Follower haben, ziehen mehr Blicke auf deine Kampagne, während Micro Influencer mit 1.000 bis 100.000 Followern euch an Nischenpublikum und -märkte heranführen können. Je größer die Reichweite eines Influencers, umso höher sind oft die Influencer Preise und Kosten, die mit einer Kooperation einhergehen.

Manche Influencer Marketing Plattformen können euch bei der Bewertung von Influencern nach diesem Kriterium unterstützen. Die KI-gestützte Influencer Marketing Suite von Meltwater erkennt beispielsweise Bots, Fake-Follower und Fake Influencer, um Influencer nach ihrer tatsächlichen Reichweite zu klassifizieren.

4. Welche Zielgruppe erreicht der Influencer?

Eine engagierte Community ist eine Sache, aber wenn sich das Publikum eines Influencers nicht für euer Produkt interessiert, fällt der ROI einer Kooperation minimal aus.

Finde einen Influencer, dessen Follower sich für Themen interessieren, die einen Wechsel zu eurer Marke bedeuten können. Influencer haben zudem unterschiedliche Publikumsgruppen auf verschiedenen Social Media Plattformen. Je nachdem, welchen Kanal du ansteuerst, musst du deine Strategie möglicherweise anpassen.

Tipp: Consumer Insights Tools wie die Meltwater Consumer Intelligence Suite wertet solche Daten automatisch für dich aus.

5. Mit welchen Marken hat der Influencer bereits zusammengearbeitet?

Ein Blick auf vergangene Influencer-Kooperationen mit anderen Marken kann dir Aufschluss darüber geben, ob sich das Publikum eines Influencers mit deiner Zielgruppe deckt.

Bedenke aber, dass bei einer längeren Partnerschaft zwischen einem Influencer und einem Mitbewerber die Assoziation des Publikums mit dieser Marke haften bleiben kann.

Wie nimmt man für eine potentielle Kooperation Kontakt zu Influencern auf?

Die Influencer für deine bevorstehende Influencer Marketing Kampagne sind gefunden und geprüft – was ist der nächste Schritt? Jetzt gilt es, den Kontakt zu ihnen herzustellen und eine Beziehung aufzubauen, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit sichert:

1. Kontaktaufnahme

Der erste Kontakt mit einem Influencer ist der Schlüssel zu einer potenziellen Partnerschaft, deshalb muss dein erster Eindruck überzeugen und den Wert deines Angebots deutlich machen. Viele Unternehmen schicken den Influencern, mit denen sie eine Partnerschaft anstreben, zunächst PR-Pakete oder kostenlose Muster zu.

Es empfiehlt sich, ihnen auf Instagram oder TikTok (oder einer anderen für dich relevanten Social Media Plattform) zu folgen und sich mit ihrem Content auseinanderzusetzen. Hinterlasse einen aussagekräftigen Kommentar zu einem Beitrag, in dem sie eure Marke erwähnt haben, und bringe zum Ausdruck, wie sehr du ihre Unterstützung schätzt.

Je intensiver du dich mit ihren Inhalten auseinandersetzt, desto größer sind die Chancen auf eine positive Reaktion, wenn du sie mit einem Vorschlag für eine Kampagne ansprichst.

2. Verfassen eines überzeugenden Pitches

Als Nächstes musst du einen verlockenden Pitch oder Vorschlag verfassen, in dem du die Gründe für deine Kontaktaufnahme, einen Überblick über die geplante Kampagne, die gewünschten Ergebnisse, die angebotene Vergütung sowie konkrete nächste Schritte und Termine aufführst.

Obwohl nichts dagegen spricht, dass Marken die Influencer zunächst über Social Media Plattformen ansprechen, ist es sinnvoll, die Geschäfts- und Pitch-Unterlagen an die bevorzugte E-Mail-Adresse des Influencers zu schicken. Auch hier können dir Influencer Management Plattformen das Rätselraten und viel Zeitaufwand ersparen.

Wenn dein Pitch erfolgreich war, musst du einen Influencer-Vertrag aufsetzen, um Überraschungen zu Beginn eurer Partnerschaft zu vermeiden.

Tipp: Lade hier deine kostenlose Social Influencer Vertragsvorlage herunter.

3. Nachfassen und auf dem Laufenden bleiben

Halte die Kommunikation mit deinem idealen Influencer nach Beginn der Partnerschaft stets am Laufen und fasse wenn nötig nach. Gefragte Influencer erhalten täglich unzählige Nachrichten, so dass deine in ihrem Posteingang untergehen kann. Oft reicht eine freundliche Erinnerung oder ein Follow-up, um die Funkstille in ein „Ja” umzuwandeln.

Während die Kampagne Form annimmt, ist diese Aufmerksamkeit und Detailgenauigkeit besonders wichtig. Selbst bei kleinen Influencer Kampagnen gibt es eine Menge beweglicher Teile. Deshalb empfehlen wir, sie so weit wie möglich auf einer Plattform zusammenzuführen. Das macht es nicht nur die Kampagnenverwaltung, sondern auch die Pflege der Beziehungen zwischen eurer Marke und den Influencern einfacher.

Wie pflegt man nachhaltige Beziehungen für langfristige Influencer-Kooperationen?

Wenn du mit den erzielten Resultaten eines bestimmten Influencers zufrieden bist, ist der nächste Schritt die Pflege und Aufrechterhaltung dieser Beziehung. Viele Influencer arbeiten immer wieder mit denselben Marken zusammen und das fördert die Glaubwürdigkeit und den Bekanntheitsgrad der Marke.

Überlege dir, wie du den Social Media Influencer an euch binden kannst. Biete ihm VIP-Zugang zu Veranstaltungen an oder informiere ihn über Markenankündigungen und Produktveröffentlichungen, bevor ihr es auf anderen Kanälen tut. Eine weitere Möglichkeit, die Beziehung aufrechtzuerhalten, ist die Unterstützung deiner Influencer durch das Teilen ihrer Inhalte und das Feiern ihrer Erfolge.

---

Wenn du diese Tipps und Vorgaben genau befolgst, kannst du deine nächste Influencer Marketing Kampagne im Handumdrehen auf die Beine stellen.

