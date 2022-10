Hast du schon einmal ein Foto von einem Produkt in eine App hochgeladen, um heraufzufinden, was es in Geschäften in deiner Nähe kostet?

Oder vielleicht ist dir kürzlich ein fahrerloses Auto aufgefallen, das auf mysteriöse Weise angehalten hat, als ein Fußgänger die Straße überquerte.

Ob ja oder nein - wir sind uns wahrscheinlich einig, dass diese Dinge ziemlich cool sind, oder? 😊

Eine Bilderkennungssoftware macht dies und vieles mehr möglich.

Auf dem Markt finden sich zahlreiche Optionen von Image Recognition Software für Unternehmen - hier stellen wir dir unsere Favoriten des Jahres 2022 vor!

Wie immer zuerst eine kurze Übersicht über den Inhalt dieses Artikels:

Inhalt

Was ist eine Bilderkennungssoftware?

Eine Bilderkennungssoftware ist ein Computerprogramm, das Objekte, Szenen, Personen, Texte oder sogar Aktivitäten in Bildern und Videos identifizieren kann. Möglich wird das durch Deep Learning Algorithmen und künstliche Intelligenz (KI).

Das mag sich etwas kompliziert anhören, ist es aber nicht!

In unserem Beitrag über das Einmaleins der Bilderkennung erklären wir die wichtigsten Begriffe und beschreiben in verständlichem Deutsch, wie maschinelles Lernen, Computer Vision und Deep Learning in diesem Zusammenhang funktionieren.

💡 Tipp: Wenn du mehr über künstliche Intelligenz erfahren möchtest, schau dir unsere Ausführungen zu KI im Marketing und Medienwirkungsanalyse an.

Wie funktioniert eine Bilderkennungssoftware?

Um die Funktionsweise einer Bilderkennungssoftware zu verstehen, führt kein Weg an diesen vier Schritten vorbei:

Pixelmerkmale aus einem Bild extrahieren Gelabelte Bilder zum Trainieren des Modells aufbereiten Das Modell zur Erkennung von Bildern trainieren Neue Bilder erkennen

Kurz gefasst:

Damit ein selbstfahrendes Auto weiß, wie ein Stoppschild aussieht, muss ihm ein Bild von einem solchen vorgelegt werden. Die Maschine scannt das Bild Abschnitt für Abschnitt und analysiert so anhand verschiedener Algorithmen, wie Stoppschilder aussehen sollten.

Sobald das Bild vollständig eingelesen ist, kann es entsprechend gekennzeichnet und kategorisiert werden. Je mehr Bilder von Stoppschildern die Maschine unter verschiedenen Bedingungen, in unterschiedlichen Umfelder oder aus verschiedenen Blickwinkeln lesen kann, desto größer ist die Chance, dass sie sie nicht mit anderen Dingen - wie beispielsweise einem Hund - verwechselt. 😊

💡 Tipp: Wenn du mehr über die generelle Funktionsweise der Bilderkennung erfahren möchtest, schau dir unseren Blog dazu an.

Was ist die beste Bilderkennungssoftware?

Wir möchten, dass ihr die beste Image Recognition Software für euer Unternehmen findet! Damit ihr bei eurer Recherche nicht bei null beginnen müsst, haben wir eine Übersicht über unsere Top-Tipps des Jahres 2022 zusammengestellt:

1. Meltwater Image Search: Ein Game-Changer im Social Media Monitoring

Wünschst du dir eine einfache und hochintuitive Social Media Monitoring Software, mit der ihr nach dem Kontext eines Bildes anstelle nur nach reinem Text suchen könnt?

Willst du neue Verbrauchertrends in Echtzeit erkennen und alle notwendigen Insights mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gewinnen?

Dann stellen wir dir mit Stolz die brandneue Meltwater Image Search Funktion (auch bekannt als Company Search und Visual Listening) vor, die auf modernsten Computer Vision Modellen von Linkfluence basiert.

Nutze unsere Bilderkennungssoftware und...

✓ Erhalte Zugriff auf Daten über eure Marke in nonverbalen und nicht-textlichen Inhalten aus News , Blogs und Reddit .

und nicht-textlichen Inhalten aus , und . ✓ Nutze visuelle KI-basierte demografische Modelle wie Geschlechtererkennung, Altersgruppen und Personendichte.

wie Geschlechtererkennung, Altersgruppen und Personendichte. ✓ Beobachte, mit welchen bekannten Persönlichkeiten ihr in Verbindung gebracht werdet.

ihr in Verbindung gebracht werdet. ✓ Verwende optische Zeichenerkennung (OCR) und Logoerkennung , um Erwähnungen eurer Marke in visuellen Objekten zu finden (z. B. auf Schildern und T-Shirts).

und , um Erwähnungen eurer Marke in visuellen Objekten zu finden (z. B. auf Schildern und T-Shirts). ✓ Erkenne Szenen , Objekte oder sogar visuelle Emotionen .

, oder sogar visuelle . ✓ Erfahre, ob deine Marke in Trending-Memes verwendet wird und ergreife die entsprechenden Maßnahmen.

Mithilfe eines KI-Algorithmus kann unsere Plattform zudem "nicht jugendfreie" (explizite) Inhalte erkennen. So hast du die Gewissheit, dass optisch unangemessene Bilder sofort herausgefiltert werden können.

Seid ihr bereit, die entscheidende Weiche für zielgerichtete und hocheffektive Marketingkampagnen zu stellen und euch so von euren Mitbewerbern abzuheben?

Fülle das Formular am Ende dieses Artikels aus und lass die die Funktion in einer kostenlosen Demo zeigen!

2. Google Reverse Image Search: Ohne Worte

Mit Google Images (oder Reverse Image Search) findest du zusätzliche Informationen über Bilder oder Objekte in deiner Umgebung.

Wenn du beispielsweise ein Foto einer Katze in die Suchmaschine hochlädst, erhältst du Ergebnisse wie:

Objekte auf dem Bild

Ähnliche Bilder

Websites mit genau diesem Bild oder ähnlichen Bildern

Mit der KI-gestützten Computer Vision und Image Recognition Software Clarifai kannst du Bilder, Videos, Texte und Audiodateien verarbeiten, unerwünschte Inhalte herausfiltern, euren Kunden relevante Produkte empfehlen oder eure unstrukturierten Daten verwalten.

Und das Beste daran... du kannst deine KI-Modelle für jeden Anwendungsfall anpassen.

💡 Tipp: Auch wir lieben Daten und haben zahlreiche weitere Ressourcen für dich zum Durchstöbern bereit: Reporting Guide, Market Intelligence Guide, Business Intelligence (BI) Grundlagen, Datengesteuerte Marketingkampagnen durchführen, Customer Data Management Guide

4. Imagga: Organisation leicht gemacht

Das Bilderkennungstool von Imagga eignet sich hervorragend zum Sortieren, Organisieren und Anzeigen von Bildern anhand von Kriterien wie Tags oder Kategorien.

Dank einer leistungsstarken API könnt ihr

die Auffindbarkeit von Produkten in eurer Applikation verbessern

in eurer Applikation verbessern die Gesichtserkennung freischalten

freischalten automatisch coole Thumbnails erstellen

5. Amazon Rekognition: Immer in Bewegung

Die benutzerfreundliche Bilderkennungssoftware von Amazon liefert Insights sowohl für Standbilder als auch für Videos.

Zu den Funktionen gehören:

Aktivitätserkennung (z. B. Fußball spielen oder Auslieferung eines Pakets)

(z. B. Fußball spielen oder Auslieferung eines Pakets) Gesichtsanalyse (z. B. Lächeln, offene Augen, Brille)

(z. B. Lächeln, offene Augen, Brille) Moderation von nicht sicheren und unangemessenen Inhalten

Texterkennung (z. B. Straßennamen, Bildbeschriftungen, Nummernschilder)

6. WhatFontIs: Eine Schrift hochladen und der KI die Arbeit überlassen

WhatFontIs ist, wie der Name schon sagt, ein KI-basierter Schriftfinder und eine großartige Online-Bilderkennungssoftware für GrafikdesignerInnen, BloggerInnen, FotografInnen oder einfach für alle, die wissen wollen, wie die verrückte Schrift heißt, die sie auf einer Website gesehen haben.

Diese Bilderkennungssoftware ist spielend einfach zu bedienen:

Lade ein Bild der gewünschten Schriftart hoch oder gib die URL des Bildes ein. Warte, bis die sich Magie der künstlichen Intelligenz entfaltet. Erhalte das Ergebnis!

Bei der Bereitstellung des Ergebnisses sind zwei Szenarien möglich.

Szenario A: Die KI hat die exakte Schriftart gefunden, nach der du gesucht hast - prima! Szenario B: Wenn die KI die exakte Übereinstimmung nicht findet, schlägt sie dir über 60 Alternativen vor. Dann hast du die Qual der Wahl, diejenige auszuwählen, die deiner gewünschten Schrift am ähnlichsten ist.

7. Anyline: Scanning unterwegs

Anyline ist eine OCR-Software (Optical Character Recognition oder optische Zeichenerkennung), die in jedes kamerafähige Mobilgerät integriert werden kann. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn du dir einen praktischen Scanner wünschst, der dich im Arbeitsalltag unterstützt.

Sie ist aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen beliebt, zum Beispiel in:

Energie- und Versorgungswirtschaft : Die Anyline OCR Software eignet sich perfekt zum Scannen von Zählerständen, Seriennummern und Barcodes.

: Die Anyline OCR Software eignet sich perfekt zum Scannen von Zählerständen, Seriennummern und Barcodes. Einzelhandel : Mit der Handykamera können Kunden Produkte einscannen und Informationen darüber abrufen.

: Mit der Handykamera können Kunden Produkte einscannen und Informationen darüber abrufen. Logistik: Lieferunternehmen können verschiedene Arten von Barcodes auf Paketen sowie ID-Daten sicher erfassen.

Musst du in deiner Funktion oft eine Vielzahl von Dokumenten in andere Formate umwandeln?

Wir haben Aquaforest entdeckt, eine OCR-Software, die Text in TIFF- und reinen Bild-PDF-Dateien erkennt und daraus durchsuchbare PDF-Dateien erstellt.

Sie verarbeitet Tausende von Seiten pro Stunde und übernimmt auch gleich die gewünschten Sicherheitseinstellungen und Metadaten sowie die Standardattribute für das Öffnen der erstellten PDF-Dateien.

Fazit zu Image Recognition Software

Das Fazit ist...

Bilderkennungssoftware und -Tools sind zu einem wichtigen Teil unseres Lebens geworden und eines ist sicher: Das wird auch in Zukunft so bleiben.

Ganz gleich, ob du sie nutzen willst, um die Wünsche und Bedürfnisse deiner Kunden besser zu verstehen, um in Echtzeit informiert zu werden, wenn euer Unternehmen in einem bestimmten Zusammenhang - potenziell rufschädigend - erwähnt wird oder um zielgerichtete Marketingkampagnen zu erstellen: wir würden uns freuen, uns ausführlicher mit dir darüber zu unterhalten.

Fülle das folgende Formular aus und entdecke die zahlreichen Vorteile der Bilderkennungsfunktion von Meltwater für euer Social Media Monitoring.