PR Reporting
Messen Sie den Erfolg Ihrer PR und Kommunikation mit aussagekräftigen Reports.
Ohne die richtigen PR-Reporting-Tools kann die Messung von PR-KPIs und die Visualisierung von Analysen eine mühsame Aufgabe sein. Wir bei Meltwater wissen, wie wichtig es für Kommunikations- und PR-Profis ist, datengesteuert zu arbeiten, insbesondere wenn es darum geht, den ROI ihrer Arbeit am Ende des Jahres nachzuweisen. Meltwater PR Reporting hilft Teams dabei, auf einfache Weise Einblicke in die Berichterstattung zu gewinnen, die eine Wirkung erzielt, die Punkte zwischen paid, owned, shared und owned Medien (PESO) zu verbinden und die Ergebnisse in einem leicht verdaulichen Format zu präsentieren. Erfahren Sie, wie Sie mit dem Meltwater PR-Reporting intelligenter und nicht härter arbeiten und die Frage "Was, warum und wie weiter?" beantworten können.
Es ist einfach, den Wert Ihrer Arbeit zu belegen
Es ist kein Geheimnis, dass PR-Abteilungen ihren digitalen Marketing-Pendants in Sachen Reporting schon jahrelang hinterherhinken. Deshalb widmet sich Meltwater bereits seit über 20 Jahren der Aufgabe, die Analyse von Owned Media den Standards der anderen Bereiche anzupassen.
Ganz gleich, ob Sie den ROI Ihrer Aktivitäten in präsentationsfertigen Reports, die Ihnen per Mausklick bereitgestellt werden, nachweisen möchten oder ein komplexeres Reporting benötigen, bei denen Sie die Hilfe unseres Teams erfahrener Analysten in Anspruch nehmen möchten - wir decken Ihre gesamten Anforderungen an das Berichtswesen ab.
Interaktive In-App-Dashboards
Der Großteil der führenden PR-Software und Media Monitoring Tools, einschließlich Meltwater, verfügen über In-App-Dashboards. Interaktive Dashboards bieten einen Echtzeit-Einblick in Trends und Themen, die sich auf Informationen aus Ihren Suchanfragen stützen.
Die Dashboards in der PR-Software von Meltwater können mühelos mit Stakeholdern geteilt werden, damit diese den Beitrag Ihrer Medienarbeit, Earned Media Erwähnungen und der Aktivitäten des Kommunikationsteams zum Unternehmenserfolg nachvollziehen können.
Weniger Arbeit mit intelligenten Tools - automatisierte PR Insight-Reports
Ihre Zeit ist kostbar, also verbringen Sie sie nicht mit Aufgaben, die sich durch Automatisierung effizienter lösen lassen.
Die KI-gesteuerten, automatisierten PR Insight-Reports von Meltwater werten nicht nur Ihre Medienberichterstattung aus, sondern geben Ihnen auch die Möglichkeit, mit einem Klick eigene, maßgeschneiderte und präsentationsbereite PR-Reports zu erstellen.
Unsere automatisierten Berichte entlasten die Datenanalysten und sind effizient und umfangreich. Sie ermöglichen es PR-Abteilungen, das Zusammenspiel zwischen den Aussagen über ihre Marke in den News und den sozialen Medien nachzuvollziehen und die digitale Wirksamkeit ihrer Earned Media Bemühungen aufzuzeigen.
Monatliche Reports
Zielgruppe: Ihr Manager (und möglicherweise auch deren/dessen Vorgesetzter)
Anwendungsbereich: Die Messung des PR-Erfolgs sollte nicht erst nach Abschluss einer Public Relations Kampagne ins Spiel kommen. Um strategisch richtig vorgehen zu können, müssen alle von Ihrem PR-Tool gewonnenen Erkenntnisse in die Planung, Umsetzung und Auswertung einfließen.
Monatliche Media Monitoring Reports werden genutzt, um festzustellen, ob Sie mit den Zahlen auf dem richtigen Weg sind – ob also beispielsweise Ihre Pressemitteilungen die Kontakte in Ihre Mediendatenbank positiv ansprechen. Diese Art von Analyse gibt Ihnen Einblicke in die täglichen Aufgaben, damit Sie Ihre Ressourcen entsprechend umverteilen und mehr von dem tun können, was bestens funktioniert.
Vierteljährliche Berichte
Zielgruppe: Senior Director und/oder Kommunikationsleiter, CMO (und möglicherweise CEO)
Anwendungsbereich: Hier geht es nicht nur um die Beobachtung von Trends, sondern auch um die Präsentation und Rechtfertigung von Ergebnissen. Belegen Ihre PR-KPIs für Pressemitteilungen den Beitrag zum Geschäftserfolg? Mit einem effektiven vierteljährlichen Analysebericht können Sie jeden ausgegebenen Euro und den Beitrag dieser Ausgaben zu den Geschäftszielen nachweisen.
Bestimmte Maßnahmen erlauben es Ihnen, die ausgegebenen Beträge eindeutig mit Umsätzen zu verknüpfen - zum Beispiel durch die Platzierung von Links zur Landing Page, die dann zu Verkäufen führen. Bei anderen Aktivitäten ist dies vielleicht ein wenig schwieriger, aber Sie sollten dennoch den geschäftlichen Nutzen Ihrer Ergebnisse darlegen.
Jahresberichte
Zielgruppe: CMO, CEO, Vorstand, Investoren
Anwendungsbereich: Am Ende eines jeden Geschäftsjahres trifft das Führungsteam Entscheidungen über das Budget für das nächste Jahr. Dieser Bericht dient als Grundlage für die längerfristige Strategie und befasst sich daher weniger mit taktischen Maßnahmen und PR-Metriken wie der Reichweite Ihrer Pressemeldung. Dies ist Ihre Gelegenheit, ein überzeugendes Argument für die Investition in zusätzliche Software, Tools, Ressourcen und Programme für die Öffentlichkeitsarbeit zu liefern.
"Oft benötigen wir unmittelbar nach dem Versand der Mitteilung einen Bericht und das Reporting von Meltwater eignet sich hervorragend für unsere Bedürfnisse. Die Reichweitenmessung ist für uns entscheidend."
Alessandra Raulino - Press Officer, Rio Convention & Visitors Bureau
Kampagnen-Reports
Zielgruppe: Dieselbe wie bei monatlichen oder vierteljährlichen Berichten, je nach Umfang der Kampagne
Anwendungsbereich: Kampagnen müssen mit einem ganz bestimmten Ziel angegangen werden, zum Beispiel mit der Einführung eines neuen Produkts, dem Eintritt in einen neuen Markt oder der Bekanntmachung einer bestimmten Promotion, Veranstaltung oder eines Themas. Ihr Kampagnenbericht erfasst den Erfolg anhand einer Vielzahl von Kennzahlen, die in der PR-Software von Meltwater verfügbar sind und ermöglicht es Ihnen, über relevante Ergebnisse der Öffentlichkeitsarbeit zu berichten.
Krisen-Reports
Zielgruppe: Je nach Art der Krise und deren Verlauf, vom Manager bis zum Vorstand
Anwendungsbereich: In diesem Bericht wird aufgezeigt, wie PR und Social Media dazu beigetragen haben, eine Kontroverse zu entschärfen, eine Wende in den Nachrichten und in den sozialen Medien herbeizuführen und den Tonfall und das Sentiment wieder auf das gewohnte Niveau zu bringen. Das Benchmarking hilft Ihnen zwar bei jedem Schritt, aber Sie müssen auch über die aktuellen Entwicklungen berichten, z. B. ob Ihre Bemühungen bei der Medienarbeit auf Resonanz stoßen oder wie sich Ihre Pressemitteilung zur PR-Krise auf die Konversationen in den sozialen Medien auswirkt. Während einer Krise ist der Zugang zu einer PR-Software, die automatisierte Echtzeit-PR-Dashboards bietet, von entscheidender Bedeutung.
Meltwater Custom Scoring
Messen Sie, worauf es wirklich ankommt: Custom Scoring
Reicht Ihnen eine universelle Software-Lösung, die Ihre PR-Ziele nicht exakt messen kann, nicht mehr aus? Mit unserer innovativen Custom Scoring-Funktion können PR-Profis endlich die Wirksamkeit von Berichterstattung und Medienarbeit messen - und zwar auf ihre eigens bestimmte Art und Weise.
Wir wissen, dass nicht jede Berichterstattung auf die gleiche Art und Weise zustande kommt und dass bestimmte Publikationen in Ihrer Mediendatenbank größere Priorität haben als andere. Mit dem PR Custom Scoring, einer neuen Ergänzung unseres PR-Tools, können Sie die zu messenden Kriterien definieren und die für Sie wichtigsten Medienbeiträge, z. B. solche von bestimmten Publikationen oder Erwähnungen über Ihren CEO, Pressesprecher/in oder Wachstumsbereiche Ihres Unternehmens, gewichten.
Darüber hinaus bedeutet die Anpassungsfähigkeit des neuen Modells, dass Sie die Bewertung jederzeit ändern können. Wenn sich also Ihre Unternehmensanforderungen ändern, sind Sie stets in der Lage, die Gewichtung eines bestimmten PR-Artikels neu zu bestimmen.
Überlassen Sie uns das Reporting und sparen Sie Zeit und Kosten
Professional Services
Während die quantitative Medienanalyse Ihnen hilft, das "Was" zu verstehen, kann es manchmal schwierig sein, das "Warum" ohne die Unterstützung einer ausgereiften PR-Software und qualitativer Medienanalyse zu entschlüsseln. Qualitative Medienanalysen vermitteln PR-Fachleuten den Kontext zu den Zahlen.
Wenn Sie komplexere Anforderungen an das Reporting haben oder Ihnen intern keine Analysten zur Verfügung stehen, können Sie auf unser professionelles Serviceteam zählen.
Die Analysten von Meltwater ergänzen maßgeschneiderte manuelle Reports mit quantitativen und qualitativen Analysen. Damit erhalten Sie sofortigen Einblick in das "Was, Warum und Wo" der aufkommenden Themen, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken. Ganz gleich, ob Ihre Reports darauf abzielen, genauere Personas für Ihre Zielgruppe zu entwickeln, Trends für die Sicherstellung der Relevanz Ihrer Marke zu erkennen oder die Aktivitäten Ihrer Konkurrenten im Auge zu behalten, damit Sie stets am Ball bleiben - unsere benutzerdefinierte Reports werden anhand Ihrer spezifischen Vorgaben erstellt, damit Sie in allen Bereichen umfassend informiert sind.
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Mit Hilfe unserer benutzerfreundlichen PR-Software können PR-Fachleute mühelos relevante Daten herausfiltern, sie mit Hilfe erstklassiger Analyseverfahren interpretieren und die Erkenntnisse auf übersichtliche Weise präsentieren.
Unser Ziel ist die Erstellung von PR-Reports, die Ihren exakten Bedürfnissen entsprechen. Sie könnten Ihre präsentationsbereiten Reports mit einem Mausklick direkt von unserer Plattform herunterladen. Wenn Sie komplexere KPI- und Reporting-Anforderungen haben, steht Ihnen unser erfahrenes Team von Analysten bei der Erstellung und Bereitstellung von Berichten zur Verfügung - so oft und in welcher Form Sie sie wünschen.
Dank den auf unserer Plattform verfügbaren KI-basierten Widgets können Sie PR-Dashboards mit den gewünschten Diagrammen und PR-KPIs erstellen. So lässt sich die Performance Ihre PR-Arbeit problemlos messen und Sie können Ihr Reporting intern erledigen. Falls Sie Unterstützung oder Inspiration benötigen, hilft Ihnen unser Support-Team gerne dabei, das Maximum aus unserem Media Monitoring Tool herauszuholen.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.