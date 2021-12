Es ist einfach, den Wert Ihrer Arbeit zu belegen

Es ist kein Geheimnis, dass PR-Abteilungen ihren digitalen Marketing-Pendants in Sachen Reporting schon jahrelang hinterherhinken. Deshalb widmet sich Meltwater bereits seit über 20 Jahren der Aufgabe, die Analyse von Owned Media den Standards der anderen Bereiche anzupassen.

Ganz gleich, ob Sie den ROI Ihrer Aktivitäten in präsentationsfertigen Reports, die Ihnen per Mausklick bereitgestellt werden, nachweisen möchten oder ein komplexeres Reporting benötigen, bei denen Sie die Hilfe unseres Teams erfahrener Analysten in Anspruch nehmen möchten - wir decken Ihre gesamten Anforderungen an das Berichtswesen ab.