Real-time Alerts

Real-time Alerting
Bleiben Sie kritischen Entwicklungen mit Echtzeit-Benachrichtigungen immer einen Schritt voraus.
Die Beobachtung und Aktualisierung von Informationen zu relevanten Themen in Echtzeit wird in der heutigen digitalisierten Welt, in der sich PR- und Marketingfachleute an den ständigen Wandel anpassen müssen, für viele Unternehmen immer wichtiger.
Sofortige Erkenntnisse
Echtzeit-Benachrichtigungen oder Smart Alerts, wie sie in der Branche auch genannt werden, liefern automatisch wichtige Echtzeitdaten über Ihre Marke, Mitbewerber oder Branchentrends entweder in Ihren E-Mail-Posteingang oder an die Meltwater App.
Diese Alerts geben Führungskräften die Möglichkeit, stets über wichtige Entwicklungen informiert und kritischen Ereignissen einen Schritt voraus zu sein.
Wann werden Sie benachrichtigt?
Jede Erwähnung
Jede neue Erwähnung in der festgelegten Suchanfrage löst eine Benachrichtigung aus. Pro Stunde werden maximal 200 Alerts versendet.
Top Reichweite
Wenn eine Erwähnung eine wesentlich höhere Reichweite erzielt als der Ausgangswert Ihrer Suchanfrage, wird eine Echtzeit-Warnung versendet. Der Ausgangswert wird aus den Daten der letzten drei Tage oder den ersten 20.000 Erwähnungen berechnet und die Erwähnungen werden nach der Reichweite der Quelle bewertet.
Spike-Erkennung
Wenn das Suchvolumen deutlich höher ist als der übliche Ausgangswert Ihrer Suchanfragen, wird eine Benachrichtigung versendet. Bei Social Media Suchanfragen wird die letzte Stunde mit den Daten der letzten 12 Stunden verglichen. Bei redaktionellen Suchanfragen wird 1 Tag mit den Daten der letzten 14 Tage verglichen. Unser KI-gesteuertes Tool berücksichtigt Schwankungen, bevor es die Meldung verschickt.
Twitter Influencer
Wenn ein Tweet deutlich besser abschneidet als der Ausgangswert Ihrer Suchanfrage, wird eine Benachrichtigung versendet. Der Ausgangwert wird aus den Daten der letzten drei Tage oder den ersten 20.000 Erwähnungen errechnet und die Bewertung des Tweet-Inhalts richtet sich nach dem Engagement-Level und dem Netzwerkumfang des Accounts.
Ereignisse
Wenn bei einem der Unternehmen, denen Sie folgen, ein wichtiges Geschäftsereignis (Partnerschaft, Übernahme, Personalzuwachs usw.) festgestellt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Real-time Alerts
Spike-Erkennung
Durch die Spike-Erkennung werden Sie benachrichtigt, wenn sich das Suchvolumen bei einer bestimmten Suchanfrage ungewöhnlich verändert. So lässt sich feststellen, ob eine Marke, ein Mitbewerber oder ein Thema in den sozialen Netzwerken einen Trend auslöst oder in den Nachrichten in großem Umfang behandelt wird.
Der Erhalt dieser wichtigen Informationen kann Marken dabei helfen, an Unterhaltungen in sozialen Netzwerken teilzunehmen, schnell auf auftretende Probleme zu reagieren, über wichtige Themen auf dem Laufenden zu bleiben oder die allgemeinen Marketing- und PR-Strategien ihrer Agenturkunden zu optimieren.
Hier sind einige Beispiele von Spike-Erkennung:
- Die Social Mentions einer Kosmetikmarke liegen an einem durchschnittlichen Samstagnachmittag bei 200 Treffern. Dies ist die aktuelle Baseline. Nun steigt die Zahl der Erwähnungen in den sozialen Netzwerken an einem Samstagnachmittag innerhalb einer Stunde auf 500. In diesem Fall würde der Nutzer eine Benachrichtigung über diese ungewöhnliche Veränderung erhalten.
- Nach einer Ankündigung eines großen Automobilherstellers ist die Zahl der News-Erwähnungen über Sicherheitsfunktionen in Autos im Vergleich zu den letzten zwei Wochen um 300 % gestiegen. Der Nutzer wird durch eine Benachrichtigung auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht.
"Durch die Gewissheit, dass ich keine Benachrichtigung mehr verpasse, kann ich in meiner Freizeit besser entspannen. Dank Meltwater können wir unser Privatleben wieder genießen."
Fran Wood - Customer Service Director, Detroit Metro Airport
Top Reichweite
Ein Top-Reichweiten-Alert wird ausgelöst, wenn eine einflussreiche redaktionelle Quelle Keywords in Ihrer gespeicherten Suchanfrage erwähnt.
Wenn einflussreiche Medienquellen ein Unternehmen, Mitbewerber oder eine Branche erwähnen, kann sich dies direkt oder indirekt auf ein Unternehmen auswirken. Dank der Top-Reichweiten-Benachrichtigung erfahren Kunden sofort, wenn bedeutende redaktionelle Quelle ihre Suchbegriffe erwähnen.
PR-Teams können die Geschäftsleitung über diese weitreichenden Presseberichterstattungen informieren und die Erwähnungen in ihren Berichten festhalten.
Twitter Influencer
Eine Twitter Influencer-Benachrichtigung wird versendet, wenn eine Twitter-Quelle mit hoher Reichweite Keywords in Ihrer gespeicherten Suchanfrage erwähnt.
Wenn ein einflussreicher Twitter-Handle ein Unternehmen, Mitbewerber oder eine Branche erwähnt, kann auch dies direkte oder indirekte Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. Dank der Erfassung und Übermitteln dieser Echtzeitdaten können Marketing- und PR-Teams mit den entsprechenden Influencern Kontakt aufnehmen und möglicherweise neue Partnerschaften eingehen, die Gründe für einen wachsenden Trend bei Suchbegriffen nachvollziehen und potenzielle Risiken eindämmen.
Profi-Tipp: Wenn ein Influencer eine Marke erwähnt, können Sie mithilfe von Social Listening verfolgen, ob sich dies auf die Anzahl Ihrer Follower ausgewirkt hat.
Events Alert
Ein Event oder Ereignis-Alert wird ausgelöst, wenn Meltwater bei den Unternehmen, denen Sie folgen, ein wichtiges Geschäftsereignis (Partnerschaft, Übernahme, Personalzuwachs usw.) feststellt.
Durch die sofortige Benachrichtigung bei geschäftskritischen Ereignissen können in allen Abteilungen des Unternehmens schnell Maßnahmen ergriffen werden, um viel Lärm und einen größerer Tumult zu vermeiden. Der vollständige Überblick über das Ecosystem Ihres Unternehmens verleiht Ihnen die Macht, als Informant und nicht als Informierter zu agieren.
Benachrichtigung bei jeder Erwähnung
Eine “Benachrichtigung bei jeder Erwähnung“ wird versendet, wenn für Ihre gespeicherte Suche eine neue Erwähnung gefunden wird. Die erhalten maximal 200 Benachrichtigungen pro Stunde.
Diese Benachrichtigung eignet sich besonders für gespeicherte Suchanfragen, bei denen Sie jede Erwähnung sofort nach ihrer Veröffentlichung überprüfen möchten.
Beispiele hierfür sind:
- Beobachtung der Erwähnung Ihrer Marke in Zusammenhang mit wichtigen Keywords (Krise, vertrauliche Informationen, Reputationsmanagement, usw.)
- Beobachtung der Erwähnung Ihrer Marke durch eine bestimmte Person oder einen Account in Ihrer Autorenliste
Testimonials
Häufig gestellte Fragen
Ja, unsere intuitive Media Intelligence Plattform ermöglicht Ihnen die einfache Einrichtung von Benachrichtigungen basierend auf Keywords und Suchanfragen, die Sie beobachten möchten. Diese können auf Sie, Ihr Team, Ihre Führungskräfte oder andere wichtige Interessengruppen angepasst werden.
Genau wie der Inhalt ist auch die Art der Übermittlung des Alerts anpassbar. Sie können Ihre Social- und Media-Alerts entweder per E-Mail-Benachrichtigung, als Slack-Nachricht oder als Push-Nachricht auf die Meltwater-App auf Ihrem Smartphone erhalten.
Benachrichtigungen in Echtzeit können im Bereich "Benachrichtigungsmanagement" des Meltwater Monitoring Systems spielend leicht eingerichtet werden. Wählen Sie die Datenpunkte aus, die Sie basierend auf den vordefinierten Abfragen und Suchanfragen überwachen möchten, und legen Sie fest, wer die spezifischen Benachrichtigungen für die ausgewählten Inhalte erhalten soll.
Wie soll Ihre Meltwater Suite aussehen?
Ganz gleich, ob Sie klein anfangen oder Meltwater weltweit einsetzen möchten - unsere anpassungsfähigen Produkte unterstützen Sie dort, wo Sie diese benötigen.