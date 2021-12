Real-time Alerts

Spike-Erkennung

Durch die Spike-Erkennung werden Sie benachrichtigt, wenn sich das Suchvolumen bei einer bestimmten Suchanfrage ungewöhnlich verändert. So lässt sich feststellen, ob eine Marke, ein Mitbewerber oder ein Thema in den sozialen Netzwerken einen Trend auslöst oder in den Nachrichten in großem Umfang behandelt wird. Der Erhalt dieser wichtigen Informationen kann Marken dabei helfen, an Unterhaltungen in sozialen Netzwerken teilzunehmen, schnell auf auftretende Probleme zu reagieren, über wichtige Themen auf dem Laufenden zu bleiben oder die allgemeinen PR- oder Marketingstrategien ihrer Agenturkunden zu optimieren.

Hier sind einige Beispiele von Spike-Erkennung: