Real-time Alerts

Echtzeit-Benachrichtigungen oder Smart Alerts, wie sie in der Branche auch genannt werden, liefern automatisch wichtige Echtzeitdaten über Ihre Marke, Mitbewerber oder Branchentrends entweder in Ihren E-Mail-Posteingang oder an die Meltwater App.

Diese Alerts geben Führungskräften die Möglichkeit, stets über wichtige Entwicklungen informiert und kritischen Ereignissen einen Schritt voraus zu sein.