Die sozialen Medien sind eines der wirkungsvollsten Tools in der Trickkiste eines Marketers. Sie ermöglichen uns den zwangloseren Austausch mit unserem Publikum, als es E-Mails oder die klassische Werbung erlauben, und bieten unzählige Möglichkeiten für Arten von Content - von Videos über Wettbewerbe und Tutorials bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen eines Unternehmens. Doch um herauszufinden, wie gut die Performance dieser Inhalte tatsächlich ist und inwieweit sie eure Ziele unterstützen, werden Social Media Analytics benötigt.

Die richtigen Social Media Analyse Tools machen es wesentlich einfacher, eure Social Media-Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. Viele Social Media Plattformen bieten ein integriertes, benutzerfreundliches Analyse-Dashboard. Das ist für den Anfang zwar hilfreich, doch wenn du Einblicke in das Omnichannel Marketing gewinnen willst, sind die Möglichkeiten begrenzt.

Twitter Analytics zeigen dir beispielsweise auf einen Blick die Anzahl deiner Tweets, Follower, Impressions, Profilbesuche und Erwähnungen.

Facebook Insights stellen Post-bezogene Daten wie Reichweite, Klicks und Reaktionen bereit. LinkedIn bietet Analysen, die das Engagement messen und Informationen über die demografischen Daten eurer Follower liefern.

Neben den kanaleigenen Social Media Analytics Tools stehen Analyselösungen von Drittanbietern zur Verfügung, die eine ganzheitliche Betrachtung der Wirksamkeit eurer Social Media-Strategie ermöglichen. Diese Plattformen ersparen dir das Hin und Her zwischen den verschiedenen Social Networks und bieten anpassbare Dashboards, mit denen du eure Performance in den verschiedenen Netzwerke mühelos vergleichen kannst.

Hier sind einige der Top Social Media Analyse Tools:

1. Meltwater

Mit dem Social Media Analytics Tool von Meltwater erhältst du ein komplettes Bild eurer Earned und Owned Media Performance in den sozialen Medien. Durch einfaches Switchen zwischen den einzelnen Kanälen und anhand von Omnichannel-Ansichten liefert Meltwater ausführliche Insights für die Ausarbeitung und Gestaltung eurer Social Media Strategie.

Das Tracking schließt folgende Social Media Metriken mit ein:

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

LinkedIn

TikTok

Meltwater bietet zusätzlich ein integriertes Wettbewerbs-Tracking und -Benchmarking für Instagram, Facebook und Twitter.

Darüber hinaus kannst du anhand von Themen-Tags nach den erfolgreichsten Beiträgen suchen und so herausfinden, welcher Content bei eurem Publikum besonders großen Anklang findet. Deine Social Media Analysen lassen sich mühelos in Reports und Dashboards zusammenfassen und mit den wichtigsten Stakeholdern teilen.

2. Linkfluence (a Meltwater offering)

Linkfluence, ein Angebot von Meltwater, nutzt KI-Technologie, um umfangreiche Consumer Insights und Analysen bereitzustellen. Diese eignen sich hervorragend, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt mehr über die Wahrnehmung und das Verhalten der Konsumenten zu erfahren und rasch kluge Entscheidungen zu treffen. Die Insights erfassen sämtliche Phasen des Lebenszyklus einer Marke und des Produktmanagements – von der Strategie bis hin zur Umsetzung.

Das Linkfluence-Team besteht aus Datenwissenschaftlern, Spezialisten für maschinelles Lernen und Marktforschungsexperten, die mit KI und menschlicher Expertise Daten aus weltweiten Quellen auswerten. Sie analysieren Online-Unterhaltungen und Trends, um ihren Kunden echte Social Insights zu liefern, die ihr Unternehmen weiter voranbringen.

3. Sprout Social

Sprout Social ist ein beliebtes Ssocial Media Analyse Tool für Marketer, insbesondere für Teams in Großunternehmen. Wie Meltwater Social Analytics ermöglicht sie eine kanalübergreifende Betrachtung mit qualitativen Analysen und Einblicken in eure erfolgreichsten Inhalte.

Sprout Social bietet zudem Social Listening Funktionen und einen zentralen Posteingang, mit dem alle Direktnachrichten von Kunden an einer zentralen Stelle beantwortet werden können. Eine einzigartige Funktion von Sprout Social ist das Employee Advocacy Tool, mit dem die Botschaften eines Unternehmen mit Hilfe der Mitarbeiter verbreitet und so das Engagement gesteigert werden kann.

Mit der Social Media Analytics Software von Sprout Social lassen sich verschiedene Themen und Hashtags analysieren, um den besten Social Media Content für das Engagement des Publikums zu ermitteln.

4. Google Analytics

Auch Google Analytics darf in dieser Liste der besten Social Analytics Tools nicht fehlen. Google Analytics dient zwar nicht ausschließlich der Social Media Analyse, bietet aber großartige Einblicke in die Performance eurer Social Media Inhalte in Bezug auf den Website-Traffic.

Google Analytics zieht zudem einzigartige Informationen aus deinen Daten - und weil es sich um Google handelt, bieten diese Insights mehr Kontext als andere, speziell für Social Analytics entwickelte Tools (die sich vielmehr auf die Performance eurer Posts als auf das Verhalten eueres Publikums auf eurer Website konzentrieren).

Besonders interessant ist der Vergleich zwischen den sozialen Medien und euren anderen Marketingkanälen in Bezug auf die Erreichung von Zielen wie Käufen, Anmeldungen für E-Mail-Listen oder das Hinzufügen von Produkten zum Warenkorb.

5. Hootsuite

Hootsuite ist wahrscheinlich allen, die im Social Media-Bereich tätig sind, ein Begriff. Dank ihrem Namen und ihrer Erfahrung gehören die Analysetools von Hootsuite zu den Spitzenreitern in der Branche.

Die Analyseplattform ermöglicht die Erstellung von Benchmarks und das Tracking der Performance über bestimmte Zeiträume. Du kannst aus über 200 Metriken wählen und Reports in verschiedenen Formaten wie PDF und Excel erstellen.

Hootsuite bietet dir zwar hervorragende Unterstützung bei der Analyse eurer Social Media Performance, doch für komplexere Insights, wie beispielsweise das Tracking von Markenerwähnungen, ist eine Integration mit anderen Tools erforderlich.

Tipp: Erfahre mehr über Hootsuite Alternativen

6. Talkwalker

Mit Talkwalker lässt sich die Social Media Performance aus allen möglichen Blickwinkeln analysieren. Es hilft dir beispielsweise, das Sentiment gegenüber euer Marke nachzuvollziehen und die Reichweite und das Engagement für verschiedene verwendete Hashtags zu erfassen.

Ganz gleich, für welche Lösung du dich entscheidest, die besten Social Media Analyse Tools helfen dir, wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung deiner Social Media Strategie zu gewinnen.

Tipp: Erfahre mehr über die Grundlagen der Sentimentanalyse.

7. Buffer

Buffer ist eine benutzerfreundliche Social Media Planungsplattform, die sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen genutzt wird. Die Funktionen von Buffer sind im Vergleich zu den fortschrittlicheren Softwarelösungen in dieser Auflistung eher simpel. Wenn du aber nach einer einfachen und kostengünstigen Möglichkeit für den Einstieg in die Planung von Social Media Content und der Performance-Analyse suchst, ist Buffer eine großartige Option.

Es stehen vier Pläne zur Verfügung, einschließlich einer kostenlosen Version, mit der bis zu drei Social Channels verknüpft werden können. Die kostenpflichtigen Varianten bieten ausgefeilte Integrationen und umfassendere Social Media Metriken.

Tipp: Werfe einen Blick auf die besten Social Media Management Tools auf dem Markt und sieh dir die top TikTok Scheduler an.

8. Tailwind

Neben den üblichen Planungs- und Reporting-Funktionen bietet Tailwind vielbeschäftigten Social Media- und Content-Marketer einen einzigartigen Bereich für Ghostwriting und KI-generierte Inhalte. Die Social Media Analysesoftware eignet speziell für kleine Unternehmen.

Tailwind ist kosteneffizient und wurde entwickelt, damit auch kleinere Teams in den sozialen Medien und mit E-Mail-Aktivitäten einen Impact erzielen können. Der einzige Minuspunkt ist, dass derzeit nur Instagram und Pinterest unterstützt werden.

Tipp: Erfahre mehr über die besten Tailwind Alternativen

9. Brandwatch

Brandwatch unterstützt seine Kunden mit einer umfangreichen Social Listening, Brand Monitoring und Social Media Management Software. Dank dieser erhalten sie einen vollständiges Bild von der Gesundheit und dem Ist-Zustand ihrer Marke und können aufkommende Trends, Krisenmanagement und andere Marketingbedürfnisse proaktiv angehen.

Zu den Funktionen gehören ein zentraler Posteingang, Benchmarking, eine Asset-Galerie und Trendanalysen.

Tipp: Erfahre mehr über Brandwatch Alternativen

10. SocialPilot

SocialPilot ist ein beliebtes Planungs- und Publishing-Tool, das Unternehmen verschiedene großartige Funktionen wie die Massenplanung von bis zu 500 Posts, einen zentralen Posteingang für sämtliche Social Media Accounts und sogar eine White-Label-Anpassungsoption für Agenturkunden bietet. SocialPilot verfügt über Lösungen für KMUs bis hin zu Großunternehmen.

Mit dem Social Analytics Tool von SocialPilot kannst du tief in die einzelnen Kanäle eintauchen und anhand eines kanalübergreifenden Dashboards die Performance deiner Social Posts miteinander vergleichen. Es lassen sich Analysen für alle wichtigen Plattformen erstellen, einschließlich Pinterest, YouTube und Google Business Pages.

Die sozialen Medien sind für jedes zeitgemäße Unternehmen ein unverzichtbares Tool, um die Brand Awareness zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und eine Online-Präsenz aufzubauen. Doch es reicht nicht aus, einfach nur Beiträge zu posten - der Erfolg muss auch gemessen werden. Umfassende Insights und Metriken zeigen euch, wie gut euer Social Media Content beim Publikum ankommt.

