Die 10 Top Online Reputation Management Tools 2022

Eine Marke ist nur so gut wie ihre Reputation. Die Art, wie Menschen deine Produkte, Dienstleistungen und Werte wahrnehmen, kann beeinflussen, ob sie sich für eine Geschäftsbeziehung mit deinem Unternehmen entscheiden. In der heutigen Zeit, in der Informationen so schnell verbreitet werden wie nie zuvor, ist es für Marken wichtiger denn je, auf dem Laufenden darüber zu bleiben, was die Leute über sie sagen.

Aus diesem Grund gibt es Online Reputation Management Tools, mit denen du deine Marke im Auge behalten kannst. Reputationsmanagement Services und Tools erledigen einen Großteil der Arbeit für dich, damit du schnell handeln kannst, wenn ein Problem auftritt.

Um dir dabei zu helfen, das richtige Tool zu finden, haben wir einige der besten Online Reputation Management Software und Dienste zur Unterstützung deiner Onlinepräsenz zusammengestellt.

Die Beobachtung der Online-Reputation erfolgt mit zwei verschiedenen Ansätzen:

Do-it-yourself-Ansatz - mit einer Software

Unternehmen können in Reputationsmanagement Tools investieren, um Gespräche und Bewertungen selbst zu überwachen. Eine Online Reputationsmanagement Software kann dir einen praktischen Einblick in Online Bewertungen, Beiträge in sozialen Netzwerken und Online Erwähnungen geben. Von dort aus kannst du Maßnahmen ergreifen, um negative Darstellungen oder Unrichtigkeiten zu korrigieren.

Beispiel: Ein negativer Beitrag auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen taucht auf - nun solltest du einige suchmaschinenoptimierte (SEO) Inhalte wie Blogbeiträge oder Produktbewertungen erstellen, sodass dieser positiver Content und die überzeugenden Bewertungen im Fokus stehen.

Auslagerung an eine Agentur - eine Dienstleistung

Du kannst ebenso einen Content Marketing Service beauftragen, um gezielt SEO Content für noch schnellere Ergebnisse zu entwickeln.

Online-Reputationsreparaturdienste verlassen sich auf Tools, um Gespräche im Internet zu beobachten. Der Unterschied besteht darin, dass sie aus dem Hintergrund in deinem Namen handeln, fast so, als würdest du den Ruf deiner Marke auf Autopilot stellen.

Auch die Auslagerung der Reputationsüberwachung könnte dir je nach deinen Anforderungen einen Mehrwert bieten. Reputationsdienstleister verwenden ausgefeilte Reputation Management Tools, die für kleinere Marken mit kleineren Budgets sonst oft unerreichbar sind. Außerdem hast du den Vorteil eines engagierten Experten, der weiß, wie man die Plattform nutzt und entsprechend reagiert.

Für welches Reputation Management Tool du dich entscheidest, hängt von deinem Budget, deiner Zeit und deinen Zielen ab. Aber eines ist sicher: Jede Marke muss ihren Ruf pflegen. Da 90% der Kunden Online Rezensionen lesen und ihnen vertrauen, bevor sie Geschäfte machen, ist es wichtig, sich immer von deiner besten digitalen Seite zu zeigen.

Bist du bereit, deine Reputationsmanagement Software- und Serviceoptionen zu erkunden? Wir haben die Besten der Branche geprüft und empfehlen, mit diesen Top-Optionen zu beginnen:

Meltwater - All-in-One (Social) Media Monitoring & Community Management

Als End-zu-End-Plattform für Medienbeobachtung und real-time Social Listening Plattform hilft dir Meltwater dabei, alle Gespräche rund um deine Marke zu verstehen, damit du deine Strategie am besten planen kannst. Die Plattform überprüft jeden Tag über 500 Millionen Inhalte und bezieht kontinuierlich neue Quellen ein, um nach Keywords und Themen zu suchen, die für dich relevant sind.

Wenn du deine Fühler für eine positive Reputation in alle Richtungen ausstrecken willst, muss deine Online-Reputationsmanagementstrategie über Google und die digitale Welt hinausgehen.

Die Meltwater Quellenbasis

Die benutzerfreundliche Medienbeobachtung von Meltwater umfasst Erwähnungen in

Onlinenachrichten

Printmedien

Rundfunk

Podcasts (s. Podcast Monitoring)

Social Media,

um mehr Inhalte und mehr Erwähnungen zu erfassen als jede andere Plattform auf dem Markt.

Du kannst mehrere Medien-Feeds integrieren, um sicherzustellen, dass du keine Markenerwähnung verpassen. Dazu gehören folgende soziale Netzwerke:

Reddit

Foren

Online Reviews von Konsumenten

Blogs

Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Asian Socials, etc.

Diese KPIs kannst du mit Meltwater messen

Zu den datengesteuerten Elementen, nach denen Meltwater in deinem Auftrag sucht, gehören:

Anzahl der Erwähnungen

Wo deine Marke am häufigsten erwähnt wird

Die Reichweite deiner Erwähnungen

Sentimentanalyse

Quelle der Erwähnung, z.B. Blogs, Erwähnungen in sozialen Netzwerken

Top Influencer, die deine Marke erwähnen

Trendanalysen

Top Publikationen, die deine Marke am häufigsten erwähnen

Mit diesen und weiteren Erkenntnissen kannst du deine Möglichkeiten erweitern, um deine Marke in die Medien zu bringen.

Community Management

Mit der Unified Inbox im Social Media Engagement Tool von Meltwater siehst du alle Kommentare und Nachrichten in einem einzigen Posteingang. Dadurch bist du in der Lage, alles an einem Ort zu lesen und darauf zu antworten. So musst du keine Zeit mehr damit verschwenden, dich jeden Tag mehrmals bei jedem einzelnen Social Media Kanal anzumelden. So wird das Community Management wesentlich unkomplizierter und spart Zeit.

Du kannst entweder direkt auf Kommentare und Nachrichten antworten oder sie einem anderen Teammitglied zur Bearbeitung mithilfe des intuitiven Community Management Workflows zuweisen.

Durch die Kombination aus einer allumfassenden Medienbeobachtung und einem Social Engagement Tool besitzt Meltwater wichtige Grundlagen eines Online Reputation Management Tools.

Brand24 - Social Media Monitoring Plattform

Wenn du viel Wert auf unkomplizierte Funktionen legst, ist Brand24 eine Möglichkeit für dich. Obwohl es hauptsächlich von größeren Unternehmen verwendet wird, ist es auch für kleinere Unternehmen, die sich von ihren Konkurrenten abheben möchten, erschwinglich genug.

Du kannst bestimmte Suchbegriffe in sozialen Medien verfolgen, um Inhalte zu entdecken, die dir bei der Markenführung helfen. Auch konkurrierende Marken kannst du über Brand24 im Auge behalten. Du erhältst Erwähnungen und Feedback in Echtzeit, damit du genau in dem Moment auf Erwähnungen reagieren kannst, in dem sie auftreten.

Brand24 eignet sich für den Social Media Monitoring Teil des Reputation Managements. Deshalb musst du, um deine Reputationsbeobachtung auf Bewertungen oder Offline Erwähnungen auszuweiten, möglicherweise zusätzliche Online Reputation Management Tools in deine Strategie einbeziehen.

Podium - Review Management Plattform

Online-Bewertungen sind digitales Gold für die Reputation eines Unternehmens. Sie geben dir einen direkten Einblick darauf, wie andere Kunden deine Marke erlebt haben. Außerdem kannst du sehen, wie das Unternehmen Beschwerden oder Probleme angegangen ist. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum du überhaupt Online Reputation Management Tools benötigst.

Schon eine einfache Google Suche potenzieller Kunden kann ein Unternehmen in Gefahr bringen, Aufträge zu verlieren, wenn sie mehrere schlechte Nutzerbewertungen haben.

Untersuchungen zeigen, dass es etwa 40 gute Bewertungen braucht, um den Schaden einer einzigen schlechten Bewertung wieder gutzumachen. Das liegt daran, dass Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, diese eher mit anderen teilen. Außerdem hinterlassen nur etwa 3 von 10 zufriedenen Kunden eine gute Bewertung, selbst wenn sie mit ihrer Erfahrung zufrieden waren.

Um Online-Bewertungen auf mehreren Websites in Echtzeit zu überwachen, gibt es Podium. Die Plattform vereint Bewertungen von mehreren Websites in einem einzigen Dashboard. Kundendienstteams können Bewertungen auf einen Blick sehen und entsprechend reagieren.

Darüber hinaus macht es Podium einfach, Kunden zu ermutigen, Bewertungen online zu hinterlassen. Das ist wichtig, wenn man bedenkt, wie schädlich eine schlechte Bewertung für ein Business sein kann. Aber je mehr gute Bewertungen du bekommst, desto weniger werden die schlechten von Bedeutung sein.

Podium hilft Unternehmen, mehr Bewertungsmöglichkeiten zu nutzen, indem es automatisch nach Bewertungen fragt und es dir ermöglicht, schnell auf Probleme zu reagieren. Dadurch kann man unzufriedene Kunden schnell beruhigen und sie zurückgewinnen.

Mentionlytics - Web & Social Media Monitoring Plattform

Wenn du ein kleines Unternehmen mit einem kleinen Publikum bist, stehen die Chancen gut, dass du alle deine Markenerwähnungen leicht verfolgen kannst, ohne dich überfordert zu fühlen. Aber was ist mit größeren Unternehmen, die jeden Tag Hunderte oder Tausende von Erwähnungen erhalten?

Wenn du nur die wichtigsten Informationen filtern möchtest, ist Mentionlytics eine der effizientesten Möglichkeiten, deine Reputation zu verwalten. Es verwendet künstliche Intelligenz, um nur die relevantesten Inhalte auszuwählen, anstatt deinen Posteingang mit jeder Erwähnung zu überfluten.

Anstatt jedes Mal zu sehen, wenn dir jemand eine Bewertung hinterlässt, kannst du z.B. nur die negativen Reviews sehen und entsprechend antworten.

Mentionlytics zeigt dir unregelmäßige Interaktionsspitzen oder potenziell schädliche Inhalte über deine Marke. Du verbringst somit weniger Zeit damit, dich durch den Inhaltsdschungel zu schlängeln und kannst dich mehr auf die wichtigen Aktivitäten konzentrieren.

Chatmeter - Business Reputation Management Tool

Unternehmen und Franchise Businesses mit mehreren Standorten benötigen eine einfache Möglichkeit, Reputationsprobleme zu lokalisieren. Chatmeter macht es einfach und fast mühelos.

Die Plattform verbindet Bewertungen, Social Media Feeds und andere Online-Erwähnungen von all deinen Standorten in einem einzigen Dashboard. Du kannst auch Benachrichtigungen für negative Inhalte und Kundenbewertungen festlegen und nach nationaler, regionaler oder lokaler Ebene filtern, um die Leistung zu messen, Feedback zu sammeln und zu entscheiden, wo und wie die Lücken geschlossen werden sollen. Ebenso bietet dir die Plattform die Möglichkeit, deine Standorte nebeneinander zu vergleichen, um deine Top-Performer zu finden.

Wenn du mehrere Geschäfte hast, wird die Schaffung eines einheitlichen Markenimages wichtiger. Chatmeter hilft dir, in all deinen Filialen dieselben Erlebnisse für deine Kunden zu schaffen.

Mention - Online-Reputationsmanagement & Social Media Management

Für Unternehmen mit einer starken Social-Media-Präsenz ist Mention ein geeignetes Online Reputation Management Tool, das du auch für dein Social Media Management in Betracht ziehen kannst.

Mention verfolgt einen dreistufigen Ansatz zum Aufbau von Reputation in den sozialen Medien:

Es überwacht jeden Tag mehr als 1 Milliarde Informationen, von Google SERPs über Blogs und Nachrichtenseiten bis hin zu Foren und mehr. Es erkennt deine Erwähnungen, gibt ihnen einen Sinn und wandelt sie dann in nutzbare Erkenntnisse um. Du kannst diese Erkenntnisse nutzen, um Social-Media-Inhalte zu entwerfen, zu planen und zu veröffentlichen, um auf das zu reagieren, worüber die Leute sprechen.

Mit Mention erhältst du ein tieferes Verständnis dafür, wie andere Menschen über deine Marke denken. Außerdem kannst du deine Inhalte und deine Marketingstrategien darauf abstimmen, worauf dein Publikum am wahrscheinlichsten reagiert.

Reputation Resolutions - Reputationsmanagement Plattform

Wird deine Marke angegriffen? Vielleicht hast du einen Kunden oder Mitarbeiter verärgert und er will dein Unternehmen schlecht dastehen lassen. Falsch zitierte Informationen, persönliche Werte und aus dem Zusammenhang gerissene Inhalte können für ein Unternehmen zu PR-Albträumen werden.

Im Gegensatz zu handelsüblicher Reputationsmanagement Software passt Reputation Resolutions seine Dienstleistungen an das Unternehmen und sein aktuelles Szenario an. Das kann bedeuten, schädliche Inhalte aus dem Internet zu entfernen, neue Inhalte zu erstellen, um die Negativität zu übertönen oder den Ruf eines Unternehmens oder einer Einzelperson im Laufe der Zeit zu überwachen, um Fortschritte zu gewährleisten.

Reputation Resolutions hilft dir, in Krisenzeiten die Kontrolle zurückzugewinnen, damit du den Reputationsschaden schnell mindern kannst.

Retamo - Online Review Management Software

Retamo ist eine Softwarelösung für Online Bewertungen sowie Reputationsmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbewertungen oder Feedback zu generieren, zu überwachen und zu analysieren.

Mit Retamo kannst du eine Profilseite oder eine Website zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) erstellen, auf der Unternehmensbewertungen angezeigt werden. Das System kann dir auch dabei helfen, auf negative Bewertungen oder Feedback zu reagieren, Kampagnen zu erstellen und diese per Email oder QR Codes an Kunden zu verteilen.

Der Vorteil von Retamo als Online Reputation Management Software ist, dass du Kundenbewertungen auf über 40 Bewertungsportalen im Internet plattformübergreifend beobachten und auswerten kannst. Außerdem kannst du ausgewählte Bewertungen auf deiner Webseite einbinden oder teilen.

Uberall - Kundenbewertungsmanagement Tool

Uberall ermöglicht es dir, Bewertungen zu nutzen, um das Erlebnis deiner Kunden zu verbessern und deinen Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Denn Kundenbewertungen beeinflussen auch dein Ranking in den lokalen Suchergebnissen, was zu mehr Klicks, Besuchen, mehr Interessenten und mehr Verkäufen über deine Website führt.

Übernimm mit Uberall die Kontrolle über deine digitale Reputation und greife von einer einzigen Plattform aus auf dein Kundenfeedback in allen wichtigen Bewertungsnetzwerken für alle Standorte zu - somit kannst du jede Bewertung überwachen und reagieren schnell darauf reagieren.

Facelift Cloud - Community Management Tool

In der digitalen Medienlandschaft werden jede Minute unüberschaubare Mengen an Nachrichten, Tweets, Blogs, Foren und Rezensionen veröffentlicht. Facelift Cloud bietet dir eine Reihe von hochqualifizierten cloud-based Partnerprodukten, die dir helfen, diese Informationen zu überblicken. So weißt du immer, wie, wann und was über deine Marke, Produkte oder Dienstleistungen gesagt wird. Dadurch kannst du Erkenntnisse gewinnen, Chancen ergreifen und Krisen rechtzeitig abwenden.

Anhand definierbarer Keywords verfolgen digitale Suchagenten deine Themen, Produkte und Dienstleistungen im gesamten Web.

Dank Facelift Cloud kannst du dich proaktiv an öffentlichen Diskussionen beteiligen und Kundennähe herstellen - ob auf Twitter, Facebook, Foren oder Blogs. Denn wer in einer angeregten Diskussion eine ganze Community verstehen und begeistern kann, kann zufriedene Kunden gewinnen.

Wie findet man das richtige Online Reputation Management Tool?

Wenn du mit der Suche nach einer Online Reputation Management Plattform oder einem Tool beginnst, mit dem du die Reputation deiner Marke online verwalten und überwachen kannst, solltest du dir über die Quellen oder Kanäle, die du beobachten möchtest, klar sein.

Wie bereits erwähnt, bietet nicht jede Lösung eine Beobachtung der sozialen Netzwerke, traditionellen Nachrichtenquellen (TV, Radio, Printmedien usw.), Online Review Sites oder Blogs.

