De tijd dat mensen jaren achter elkaar bij dezelfde werkgever werkte is voorbij. Slechts één derde van de beroepsbevolking werkt al langer dan 10 jaar voor dezelfde werkgever. Vooral jonge mensen veranderen vaker van baan, dus in de toekomst zullen alleen maar minder mensen decennia voor dezelfde baas blijven werken. Hiernaast is er natuurlijk ook een hoop mensen die helemaal niet meer voor een baas werkt, maar als ZZP'er of freelancer. Waar in 2003 slechts 8% werkende ZZP'er was, was dat in 2020 al 13%, en mocht er niks veranderen aan de regelgeving, zal dit aantal nog verder oplopen. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt brengen ook voor je persoonlijke branding een hoop uitdagingen met zich mee. Aangezien je vaker van werk verandert, is het ook belangrijker om jezelf te branden. Wat personal branding precies is en hoe je dat doet, lees je allemaal in deze blog.

Inhoudsopgave:

Personal Branding betekenis: Wat is Personal Branding?

Het is moeilijk om echt een definitie aan personal branding te geven, maar we kunnen uiteraard wel dieper ingaan op de betekenis van personal branding. We hebben hierboven al besproken dat steeds meer mensen als ZZP'er of Freelancer werken en dat de mensen die in loondienst werken veel minder lang voor dezelfde werkgever werken dan in de jaren 50. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor elke werkende. Vroeger hoefde je je niet druk te maken over je eigen imago, als je je werk goed deed, kon je tot in de eeuwigheid bij je werkgever blijven werken. Nu willen we meer en sneller carrière maken en veranderen we dus sneller en vaker van werkgever om dat te doen. Dit betekent dat het doen van redelijk werk niet meer goed genoeg is, je moet je werk goed doen en je moet je wins communiceren met je netwerk. Door dit te communiceren en jezelf weg te zetten als autoriteit creëer je een personal brand.

Om een personal brand te creëren is het belangrijk dat je jezelf een aantal vragen stelt. Deze vragen zijn erop gericht om jezelf beter te leren kennen en om je personal branding af te stellen op je persoonlijkheid. Dit is belangrijk want je kan pas goed een merk voor jezelf maken als je goed weet wat je moet uitdragen. Stel jezelf de vraag de volgende vragen:

Wie ben je? Waarschijnlijk is dit meteen de allerbelangrijkste vraag. Als je van jezelf al niet weet wie je bent, hoe kan je dan verwachten dat anderen dat wel weten? Waar liggen je specialiteiten? Wat vind je leuk? Waar ben je misschien minder goed in? Dit zijn allemaal relevante vragen die je moet beantwoorden voor je een merk kan opbouwen.

Wat maakt je uniek? Misschien ben je een van de weinigen die kan wat jij kan, dan is deze vraag makkelijk te beantwoorden, maar als er honderden of duizenden anderen zijn waar je mee moet concurreren voor dezelfde baan, is het belangrijk om te definiëren wat jou onderscheidt van je concurrentie.

Hoe ziet je personal brand eruit? Als je weet wie je bent en wat je uniek maakt, kan je aan je merk gaan werken. Het is hierbij belangrijk dat je merk jou en je imago weerspiegeld. Als dit niet zo is, gaan je klanten of je werkgever dingen van je verwachten die je niet waar kan maken of zit je ergens aan vast wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt.

Het mooie van personal branding is dat mensen je zullen herinneren. Je bent niet meer alleen maar jij, maar je bent een ervaring en een bolwerk van kennis. Je kan hierdoor ook merkbekendheid opbouwen, mensen kunnen over je gaan praten en je kan aanbevolen worden door bekenden en zelfs door onbekenden. Dit zorgt er allemaal voor dat je op jezelf kan gaan vertrouwen. Je hoeft niet meer te hopen dat je verlengd wordt of dat er een nieuw project komt, als je jezelf op de juiste manier brand, heb je de keuze uit verschillende werkgevers en projecten.

Wat Houdt Goede Personal Branding In?

Het belangrijkste aan personal branding is dat het merk dat je maakt dicht bij je zelf staat. Een authentiek merk werkt altijd beter dan een in elkaar gezet iets dat weliswaar mooi klinkt en er goed uitziet maar wat eigenlijk geen inhoud heeft. Ook als we naar de corporate identity mix kijken, zien we dat je imago alleen een weerspiegeling van je persoonlijkheid is als je je communicatie, gedrag en het design van huisstijl is afgestemd op je persoonlijkheid. Ook hieruit blijkt weer dat het belangrijk is dat je dicht bij jezelf blijft zodat mensen je zien, zoals je echt bent. Op deze manier voorkom je dat de ontvanger van de boodschap, of jijzelf, teleurgesteld worden.

Hiernaast is het ook belangrijk dat je je branding consequent blijft uitdragen. Je moet een huisstijl hebben zodat potentiele werkgevers meteen doorhebben dat ze met jou te maken hebben. Zorg er dus voor dat je merk, en daarme jij, een heel herkenbare uitstraling heeft, zowel online als offline.

Tips Voor Een Sterk Personal Brand

Als je aan personal branding wil gaan doen, of als je je eigen merk wil verbeteren is het verstandig om een paar universele tips op te volgen. Dat zijn de volgenden:

Wees zichtbaar

Het klinkt logisch, maar hoe moeten mensen onder de indruk van je zijn als ze je niet eens kennen? Zorg daarom dat je mensen aan je herinnert door af en toe wat op LinkedIn te posten en ze te vertellen waar je allemaal mee bezig bent. Hierdoor zorg je er dus voor dat je zichtbaar. Mensen zullen je niet vergeten en aan je denken als je ze iemand nodig hebben. Hierbij komt ook nog eens dat als je af en toe wat post op LinkedIn je jezelf ook wegzet als thought leader, een expert in je vakgebied. Je laat zien dat je veel weet over wat er speelt in je industrie. Anderen zien dit ook en associëren deze kennis met jou. Handig als je dan later op zoek gaat naar een nieuw project of nieuwe baan.

Ken je doelgroep

Net als bij product branding of employer branding, is het ook bij personal branding cruciaal dat je je doelgroep kent. In wat voor industrie werk je? Aan wie wil je je merk richten? Mensen op C-level, een hoofd van, of een manager? Ook kan je kijken naar hoe andere vergelijkbare mensen zichzelf branden. Die focussen zich waarschijnlijk op dezelfde doelgroep, dus gebruik dat om inspiratie uit te halen.

Blijf je personal brand ontwikkelen

Je doet niet zomaar even aan branding. Het kost tijd om als thought leader te worden gezien en je moet ook wat ervaring hebben voordat je mee kan praten over alle ontwikkelingen in je industrie. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er allemaal verandert, ook al neem je een sabbatical of werk je al 15 jaar voor hetzelfde bedrijf. Houd je website up-to-date, creëer een online aanwezigheid, wees vindbaar op Google en speel in op veranderingen in de markt. Zorg ervoor dat je bijblijft en relevantie houdt zodat je altijd klaar bent om in te spelen op leuke vacatures of uitdagende projecten.

Goede Personal Branding Voorbeelden

Veel (bekende) mensen doen aan personal branding. Dit zowel binnen als buiten Nederland en hier geven we er een paar. Voor deze paragraaf hebben we een aantal voorbeelden uitgelicht, maar wat geldt voor de ene persoon, geldt ook voor andere personen binnen dezelfde industrie. Als ze zich maar houden aan het bovengenoemde stappenplan.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson is de meest gevolgde acteur op Instagram. Alleen al het feit dat zoveel mensen hem op social media willen volgen, wijst er al op dat hij een erg sterk personal brand heeft. Hij heeft dit voor zichzelf gecreëerd doordat hij altijd authentiek blijft. Hij post over zijn work-outs en zijn werk, maar hij combineert dit altijd met humor. En dit trekt hij verder dan alleen zijn socials. Het is minstens zo belangrijk voor hem om dit ook te laten zijn in tv programma's of tijdens zijn werk. Overal waar hij komt, is hij graag gezien vanwege zijn humor en bijzonder gespierde uiterlijk. Dit wordt nog extra gestimuleerd doordat hij vaak optrekt met komediant Kevin Hart, en ze vaak grappige filmpjes posten samen zoals ook in de video hieronder te zien is. De complete persoonlijkheid van Johnson online draait om sporten en humor, dit is blijkbaar iets dat zijn volgers graag zien. Een goed staaltje kennen van je doelgroep!

Barack Obama

Als er een politicus is die goed is in personal branding, dan is het wel Barack Obama. Zijn verzoenende retoriek en authenticiteit zorgden ervoor dat hij al de Nobelprijs voor de Vrede won voordat hij überhaupt echt begonnen was met werken. Dit was puur vanwege zijn imago en personal branding, die weer gebaseerd waren op zijn authenticiteit en aanwezigheid in de publieke ruimte. Ook kende hij als politicus van de Democratische Partij natuurlijk zijn doelgroep en wist hij hoe hij hen het beste kon targetten. Buiten de politiek heeft hij ook veel aan zijn branding. Zo heeft hij een boek geschreven met zijn memoires dat het record draagt voor meeste verkopen op de eerste dag van verkoop (het vorige record was van het boek van zijn vrouw). Ook deze successen zijn weer toe te wijzen aan zijn sterke merkstrategie. Hij kan dit telkens weer inzetten om een nieuwe zakelijke kans te benutten en op deze manier telkens weer aan het werk te blijven. Een sterk personal brand is eigenlijk voor elke politicus onmisbaar, zeker in de VS waar je nog meer op een persoon stemt dan in Nederland. Hoewel, ook hier moeten politici aan personal branding doen, anders worden ze misschien wel verkozen in het parlement, maar zullen ze nooit verder kunnen groeien naar een individuele positie zoals minister of zelfs minister-president.

Cristiano Ronaldo

Waar Dwayne Johnson de acteur is met de meeste Instagram volgers, is Cristiano Ronaldo de persoon met de meeste Instagram volgers, namelijk 415 miljoen. Net zoals bij Johnson blijkt hieruit ook de sterke branding van Ronaldo. Waar hij al flink verdient met voetballen, verdient hij via verschillende sponsorcontracten nog veel meer. Dit is allemaal omdat hij zo'n sterk personal brand heeft. Hij wordt geassocieerd met hard werken en een succesvol leven, dat is iets waar mensen graag naar kijken. Zijn sterke personal brand trekt hij ook door in het opzetten van eigen producten en diensten. Zo heeft hij een geurtje, een hotelketen en kleding. Dit draait allemaal om het personal brand van Ronaldo zelf, zonder zijn goede branding zouden deze producten en diensten nooit zo succesvol kunnen zijn.