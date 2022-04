Marketingtrends komen en gaan, sommigen blijven wat langer, anderen gaan weer snel. Het is gewoon niet gemakkelijk om op de juiste trends mee te varen. De belangrijkste social media netwerken introduceren nieuwe functies die alleen audio bevatten, consumenten kopen producten via live streams op TikTok, en iedereen vraagt zich af wat de metaverse voor marketing betekent.

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar de meeste marketingteams kunnen A/B tests of kleinschalige campagnes lanceren om te experimenteren met enkele van de nieuwe formaten en functies die marketeers vandaag ter beschikking hebben. Met dat in gedachten duiken we in de marketing trends van 2022 om te onderzoeken hoe je sommige van deze grote ideeën praktisch in je marketing strategie voor dit jaar kan verwerken.

The Top 10 Marketing Trends 2022:

Marketing Trend 1: Social Audio

Berichten op basis van beeld en tekst vullen al meer dan een decennium de nieuwsfeeds op social media, maar het laatste jaar is er een nieuwe uitdager bijgekomen: audio berichten.

Een hele reeks social netwerken begon met sociale audio te experimenteren nadat Clubhouse het format populair maakte met zijn live gespreks ruimtes. Vandaag de dag is er een hele reeks postformats die uitsluitend op audio berusten, van spraakberichten tot live chatrooms.

Twitter bracht in juni 2020 de voice tweet functie uit, een voorloper van zijn Twitter Spaces. Via Spaces kunnen gebruikers die meer dan 600 volgers hebben een live gesprek op het platform hosten. Na het afschrijven van Fleets, wijdde het bedrijf de goed zichtbare ruimtes binnen de app aan Spaces, een duidelijk signaal dat het in het format geloofde.

Facebook was een ander platform dat onlangs flink wat op audio gerichte functies lanceerde, waaronder Live Audio Rooms, waarmee gebruikers binnen een bepaalde groep een chatroom kunnen hosten. Het bedrijf introduceerde ook het in-app luisteren naar podcast, zodat gebruikers direct via de app naar hun favoriete podcasts kunnen luisteren.

Spotify en Reddit kwamen in 2021 met hun eigen sociale audiofuncties, Spotify Greenroom en Reddit Talk. En natuurlijk zijn er verschillende kleinere spelers die niet de mainstream naamsbekendheid hebben van de bovenstaande netwerken.

Merken zouden mee moeten gaan met deze social media marketing trend voor 2022. Maar de adoptie van social media audio kan ook langzaam gaan, want hoeveel merken hebben een woordvoerder die in een handomdraai klaar staat om een Live Audio Room op Facebook te hosten? Niet veel. Merken moeten een stem vinden die aansluit bij de tone of voice van hun merk, en dat is niet gemakkelijk.

Tip: Werk samen met merkambassadeurs om on-brand hosts te vinden en met deze social audio trend aan de slag te gaan.

Marketing Trend 2: Social Shopping

Er zijn meer dan een paar grote dingen op het gebied van social shopping aan het plaatsvinden die een enorme invloed zullen hebben op marketeers in 2022. Sociale commerce bestaat al sinds het begin van social media; maar is nu een stuk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geworden, met in-app aankopen en slimmere reclame die de mentale kloof tussen "kijken" en "kopen" veel kleiner maakt.

Volgens Inmar Intelligence zal in 2022 52% van de "socially-engaged shoppers" een aankoop via een sociaal platform doen. (Met "socially-engaged shoppers" worden gebruikers bedoeld die een influencer volgen of zich bezighouden met merken op social media).

Laat in 2021 introduceerden Pinterest en Instagram extra winkelmethodes, vooral in een "live stream" format, net op tijd voor de feestdagen. Je kunt het zien als een old-school shopping netwerk aangepast aan de sociale ruimte en voor een modern publiek.

Het nieuwe "Pinterest TV" zal live afleveringen uitzenden, gehost door verschillende makers, influencers, merken, en soms mede-gehost door een Pinterest medewerker die de live chat helpt bewaken en de aflevering faciliteert. De afleveringen van Pinterest TV gingen van start op 8 november 2021, en zullen doorgaan van ma-vr.

Instagram heeft sterk ingezet op de videofuncties, waaronder een real-time winkelervaring die via Instagram Live beschikbaar is voor makers en bedrijfsprofielen.

Marketing Trend 3: Livestream Winkelen

Livestream winkelen is enorm groot in Azië en de cijfers zijn verbluffend.

Er zijn in Zuidoost-Azië in 2021 meer dan 1,4 miljoen social media gesprekken gevoerd over het onderwerp livestream winkelen. Dat is meer dan het dubbele (213%) van het aantal gesprekken in dezelfde periode vorig jaar.

gevoerd over het onderwerp livestream winkelen. Dat is van het aantal gesprekken in dezelfde periode vorig jaar. Shopee meldde ook een 2.5 voudige toename van het jaarlijkse aantal live stream kijkers op zijn platform.

Taobao, de grootste online winkelier in China en aantoonbaar de pionier van deze winkeltrend, heeft meer dan $61 miljard aan inkomsten gegenereerd met zijn livestream kanaal.

Intussen lanceerde Facebook in 2021 zijn live shopping functie om mee te liften op de populariteit van zijn Live functie.

FMCG merken bewandelen de directe weg om klanten te engagen via hun mobieltjes. Livestream shopping is voor klanten een dynamischer manier geworden om in real time met hosts en winkeliers te communiceren en de winkelervaring virtueel na te bootsen.

Al deze data benadrukt nog eens de populariteit van een livestream shopping optie, waardoor het een grote marketingtrend is die merken in 2022 moeten omarmen.

Marketing Trend 4: Influencer Marketing

Ja, je hebt het helemaal goed gehoord. Influencer marketing zal in 2022 nog steeds een trend zijn. Waarom we dit nog "trend" noemen als dit onderwerp al jaren onder ons is? Omdat veel bedrijven het nog steeds moeilijk hebben om influencer marketing als kanaal in hun marketingstrategie te integreren. We zijn dus nog lang niet op het hoogtepunt.

Volgens Klear, een bedrijf van Meltwater, nam het aantal gesponsorde feed posts dit jaar met 26,7% toe, van 3.014.687 tot 3.798.505 posts. Dus als je dacht dat je meer Instagram Stories over een bepaalde moisturizer van je favoriete influencer gezien hebt, dan kun je wel eens gelijk hebben - zeker als het een Micro-influencer is.

Bekijk de nieuwste influencer marketing statistieken voor meer informatie over deze trend.

Steeds meer merken wenden zich tot Micro-Influencers om hen te helpen consumenten te bereiken en aan zich te binden - en met een goede reden. Uit het onderzoek van Klear blijkt dat "91% van alle gesponsorde berichten betrekking had op content die gemaakt was door Micro-Influencers." Het publiek van Micro-influencers is vaak meer betrokken dan dat van Macro-influencers, wat zich vertaalt in betere campagneprestaties.

In 2022 kunnen we verwachten dat merken de prestaties van hun gesponsorde post vergelijken met die van de influencers waarmee ze samenwerken. Veel marketingteams kunnen besluiten om de gesponsorde posts op het account van een influencer te stimuleren in plaats van meer gesponsorde posts van het bedrijfsaccount in te zetten als de prestaties sterk genoeg zijn.

Weet je (nog) niet zeker hoe je je influencer marketing strategie in 2022 moet aanpakken?

Hier vind je nog meer bronnen:

Marketing Trend 5: Instagram Video

Video-content is over het algemeen boeiender dan andere vormen van inhoud. Een recente statistiek van G2 geeft zelfs aan dat "social media videos maar liefst 1.200% meer shares opleveren dan tekst- en beeldinhoud samen."

Eén social media platform in het bijzonder sprong er in 2021 uit: Instagram.

Instagram bracht in 2021 veel veranderingen aan bij zijn videomogelijkheden:

Zachte rebranding van IGTV naar Instagram Video.

In-feed video's kunnen nu tot 60 minuten lang zijn.

Het Reels algoritme is aangepast: Reposts van TikTok video's worden minder vaak uitgespeeld en de algemene look-and-feel van Reels moet zich meer onderscheiden van TikToks.

Link stickers zijn nu vertegenwoordigd in Stories.

Nog in betamodus wordt er getest om de lengte van Stories te vergroten van 15 naar 60 seconden.

Met alle innovaties zullen Instagram en al zijn videofuncties ook in 2022 relevant blijven in marketing. Probeer de nieuwe formatten te integreren in je marketingstrategie.

Marketing Trend 6: TikTok

TikTok heeft zich tot nu toe eigenlijk meer dan aardig staande weten te houden tussen Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube.

TikTok zit wereldwijd in de lift en merken moeten weten hoe ze de app in 2022 in hun marketingstrategie kunnen integreren. In 2021 overschreed het platform de grens van meer dan 3 miljard downloads, dit is de eerste app die dit doet sinds Facebook. TikTok zal zich bewijzen zodat jij als marketeer er echt niet meer omheen kan.

TikTok wekt zoveel belangstelling voor korte video-content dat merken hun marketingbereik hebben uitgebreid om de sociale app in hun campagnes op te nemen. De licht verteerbare aard van de geestige video's op de app dwingt merken hun social media strategieën te heroverwegen om volgers te krijgen en hun merkbekendheid te vergroten.

In 2021 werd gemeld dat TikTok meer dan $1,3 miljard aan reclame-inkomsten genereerde. Vergeleken met zijn social media soortgenoten als Facebook en Instagram is dat echter nog steeds laag. Maar aan de andere kant betekent het ook dat er nog veel ruimte is om de aandacht van TikTok gebruikers te trekken.

Er zullen dus geen excuses meer zijn om in 2022 niet op TikTok te zitten.

Marketing Trend 7: Metaverse

Nog nooit van de Metaverse gehoord? Geen probleem, want het onderwerp is nog steeds behoorlijk nieuw.

De meeste mensen leerden over de metaverse nadat Facebook CEO Mark Zuckerberg aankondigde dat hij de naam van zijn bedrijf veranderde in Meta Platforms, Inc. of kortweg Meta. Het concept van de metaverse bestaat echter al tientallen jaren, en veel andere bedrijven werken aan producten om het concept tot (virtueel) leven te brengen.

De metaverse verwijst naar het idee van een virtuele wereld waarin mensen kunnen interacteren met een verscheidenheid aan omgevingen (stel je bijvoorbeeld voor dat je een deur opent die naar het winkelcentrum leidt waar je met je vrienden kunt rondhangen, en een andere om je kantoor binnen te gaan voor een vergadering met collega's) die toegankelijk zijn via een verscheidenheid aan apparaten (bv. VR headsets, AR brillen, smartphone apps, enz.).

Dit klinkt bijna als een scene uit een science fiction film, en dat is ook zo: Neal Stephenson bedacht de term in 1992 voor zijn roman "Snow Crash".

Sommige bedrijven worden zich al bewust van de potentiële omzet die uit virtuele winkelverkoop gehaald kan worden:

Nike heeft een aantal handelsmerkaanvragen gedaan als onderdeel van hun plan om sneakers en kleding met virtuele merken te fabriceren en te verkopen.

Coca-Cola bracht vier unieke Coca-Cola NFT's uit als een uitstapje in de metaverse.

Gucci ontwikkelde Gucci Garden op Roblox, waar gebruikers via VR themakamers konden verkennen of voor $ 4.000 (350.000 Robux) voorwerpen konden kopen.

We zijn benieuwd hoe de metaverse zich in 2022 voor marketeers zal ontwikkelen.

Marketing Trend 8: Augmented Reality (AR)

Deze marketingtrend voor 2022 komt overeen met zijn voorganger, de metaverse: AR, of "augmented reality", klinkt misschien futuristisch, maar het is een heel echte technologie die nu al actief is en belooft een van de snelst groeiende marketingtrends te worden in 2022 en daarna.

AR is een manier om mensen onder te dompelen in semi-virtuele werelden en hen nieuwe manieren te bieden om producten uit te proberen en aankopen te doen - allemaal heel eenvoudig door het gebruik van hun smartphone.

Stel je dit voor: Je bent net in een nieuw huis getrokken en moet het inrichten. Je wilt zeker weten dat de bank en keukentafel die je voor ogen hebt de juiste afmetingen hebben voor je woning. Met behulp van AR kun je virtueel zien hoe je nieuwe woonkamer eruit zal zien voordat je iets koopt. Dit is gunstig voor B2C bedrijven omdat het problemen met retourzendingen en terugbetalingen tot een minimum beperkt.

Ondanks dat de corona crisis op zijn einde loopt, heeft virtueel winkelen voor velen nog steeds de voorkeur boven het traditionele fysieke winkelen. Deze gewoonte zou AR in de toekomst nog voordelen kunnen geven ten opzichte van fysieke winkels.

Wij verwachten dat dit erg leuk gaat worden!

Marketing Trend 9: Hybride Evenementen

Dankzij Corona Pandemie kennen we ze inmiddels allemaal: virtuele evenementen.

Na bijna twee jaar waarin evenementen door Covid beperkingen alleen virtueel gehouden konden worden, zijn fysieke evenementen ondertussen weer toegestaan in Nederland en België, maar dat betekent niet dat virtuele evenementen verdwijnen.

In plaats daarvan komt een nieuw soort evenementenformule op gang - hybride evenementen. Van masterclasses tot verkoopvergaderingen tot netwerkevenementen, event marketing maakt grote veranderingen om virtuele aanwezigen in te passen in fysieke conferenties.

Met virtuele chatroom-opties op platforms als Zoom en ON24 zullen er meer mogelijkheden zijn voor snelle netwerksessies en fysieke zakelijke besprekingen.

Face-to-face evenementen zullen waarschijnlijk belangrijk blijven in de evenementenmarketing, maar de voordelen van hybride evenementen zijn gewoon te waardevol voor marketeers om voorbij te laten gaan. Nu werken op afstand en de virtualisatie van marketingmethoden steeds gebruikelijker worden, omarmen veel marketeers de hybride evenemententrend.

Marketing Trend 10: Thought Leadership Content

Het organische bereik van bedrijfsaccounts op sociale netwerken is nog nooit zo laag geweest. Als gevolg daarvan werken veel bedrijven niet alleen met influencers om hun bereik op social media te vergroten, maar wenden ze zich ook tot hun medewerkers om specifieke demografische groepen te bereiken met content over thought leadership.

Thought leadership content kan bedrijven helpen zich als een autoriteit over een bepaald onderwerp te profileren en geïnteresseerde kopers helpen met de klantreis.

Volgens een studie van LinkedIn en Edelman zei "47% van de kopers dat een stukje thought leadership hen ertoe had gebracht een bedrijf te ontdekken en, uiteindelijk, van een bedrijf te kopen dat niet tot de leiders in een bepaalde categorie werd gerekend." Uit de enquête bleek ook dat 63% van de respondenten van mening is dat thought leadership van vitaal belang is om te bewijzen dat een bedrijf de uitdagingen van hun organisatie begrijpt of kan oplossen.

Marketing teams die potentiële kopers willen bereiken en hen verder op hun aankoopreis willen brengen, zullen zich in 2022 vaker tot belangrijke medewerkers wenden om hen te helpen hun doelgroep te bereiken.

Het opbouwen van een ambassadeursprogramma voor werknemers vergt een aanzienlijke hoeveelheid middelen, vooral als de betrokkenen binnen het programma steun nodig hebben bij het maken van content. Daarom is het het beste om met een kerngroep van betrokken medewerkers te beginnen voor een proefprogramma, voordat je anderen aan boord haalt.

Conclusie van de Marketing Trends 2022

Ook al lijken de 10 marketingtrends van 2022 hierboven en de aanpassingen die ze van ons marketeers zullen vragen misschien een beetje intimiderend, het is belangrijk dat we ons er niet door laten intimideren.

De veranderingen en trends die we dit jaar gezien hebben, hebben talloze nieuwe kansen en mogelijkheden voor merken en marketeers gecrëerd. Ja, het digitale marketing landschap is veranderd, maar door deze veranderingen te omarmen en er ons aan aan te passen, kunnen we niet alleen onze digitale marketing strategieën verbeteren, maar ook de totale klantervaring.

Met een gezonde combinatie van deze 2022 marketing trends kun je direct en gericht met je doelgroep in gesprek gaan.

