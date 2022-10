20 Belangrijkste PR Statistieken van 2022

Als er één ding constant is in public relations, dan is het wel dat de branche voortdurend verandert. Merken en bedrijven vinden voortdurend nieuwe manieren om in de media genoemd te worden en die aandacht te gebruiken om hun aanwezigheid en reputatie te vergroten. Elk jaar dat voorbijgaat kunnen we meer leren van de successen (en mislukkingen) van het afgelopen jaar. Gebruik die informatie om je strategie de komende maanden verder uit te bouwen.

Gebruik onze lijst van PR-statistieken om je strategie voor het nieuwe jaar een vliegende start te geven. Laten we beginnen!

Inhoudsopgave:

Wat Pros Moeten Weten Over PR-statistieken in 2022

Professionele mediarelaties en marketeers kunnen veel leren van PR-statistieken. Ze geven je een duidelijker beeld van wat er in je branche gebeurt. Je kunt beter anticiperen op uitdagingen die van invloed kunnen zijn op je PR. Het belangrijkste is dat het kennen van actuele PR-statistieken je kan helpen de waarde te zien die een goed geplande PR-campagne voor je merk kan opleveren.

Door PR-gegevens te combineren met mediarelatietools en -diensten kun je sterkere initiatieven uitvoeren. Als je ziet wat goed heeft gewerkt voor andere merken, is het moeilijke deel al voor je gedaan. Je belangrijkste doel is om je strategie aan te passen aan het huidige landschap.

Bijvoorbeeld, tijdens de eerste dagen van de pandemie hanteerden veel bedrijven het gemeenschappelijke thema van "er samen voor staan". PR-campagnes richtten zich op de meelevende kant van een merk en lieten elke schijn van verkoopinformatie ver achter zich.

Fast forward naar de dag van vandaag, waar mededogen plaats heeft gemaakt voor digitaal gemak en klantgerichte ervaringen. Consumenten verwachten steeds meer een vlekkeloze en efficiënte winkelervaring. Velen zijn zelfs zo ver gegaan dat ze merkentrouw aan de kant hebben gezet. Met leveringsketens op zijn kop en algemene zekerheid uit het raam, blijven de gewoonten van de consument voortdurend in beweging.

Wat zal het komende jaar brengen? Laten we onze nieuwe verzameling PR-statistieken verkennen.

Algemene PR Statistieken

Laten we eerst beginnen met wat algemene PR-statistieken over de sector zelf.

1. De PR Sector was verwacht 10.2% te groeien in 2021

Deskundigen wezen op de noodzaak om PR-strategieën te verschuiven en operaties te herschikken vanwege de COVID-19 pandemie. Wij voorspellen dat dit snelle groeitraject zich dit jaar zal voortzetten. Waar veel mensen dachten dat 2022 het jaar werd waarin we Covid voorgoed achter ons konden laten, is dat wat verder in het jaar nog lang niet zeker. Daarom zullen bedrijven opnieuw hun berichtgeving en activiteiten zowel aan moeten passen aan een wereld zonder en een wereld met COVID.

Bron: USC Annenberg Center for Public Relations

2. 59% van de PR professionals geloven dat technologie de sleutel zal zijn tot de transformatie van de industrie.

Public relations kan op een aantal manieren profiteren van technologie, zoals het identificeren van de meest geschikte mediakanalen, het leggen van de juiste contacten en het monitoren van merkvermeldingen. Technologie kan ook helpen de werkdruk van PR-professionals te verlichten door automatisch gegevens over vermeldingen te verzamelen, reacties te analyseren en aanbevelingen te doen voor de volgende beste actie.

De pandemie heeft deze stress ongetwijfeld nog vergroot. PR-professionals zijn opgezadeld met het afstemmen van de juiste informatie op het juiste moment en moeten dit dan ook nog op het juiste verkooppunt te zien te krijgen. En dit allemaal in een tijd waarin de foutmarges steeds kleiner worden. Zaken als verstoringen van de toeleveringsketen en personeelstekorten hebben veel bedrijven niet in de hand. Door de precaire omstandigheden van de pandemie zijn merken minder goed in staat zich te herstellen van slechte publiciteit, waardoor de druk op PR-professionals om accuraat en effectief te zijn toeneemt.

PR Statistieken voor Content en Planning

4. 9 op de 10 PR professionals vinden het moeilijk om content te creëren.

Veel voorkomende redenen zijn krappe doorlooptijden, gebrek aan ondersteuning en een gebrek aan vaardigheden. Het succes van een PR-campagne hangt af van sterke content die de juiste boodschap overbrengt aan het juiste publiek. Echter, 33% van de PR-leiders zegt dat slechte analyse- en campagnebeheertools hen verhinderen de echte waarde en prestaties van hun campagnes te zien.

5. Persberichten blijven de meest betrouwbare vorm van content voor media.

Het vertrouwen in de media blijft verminderen, en veel mensen vertrouwen de reguliere nieuwsbronnen niet meer. Persberichten kunnen echter een uitzondering zijn. Volgens gegevens van Cision beschouwt 42% van de respondenten persberichten als het meest betrouwbare type content, vóór woordvoerders (29%) en websites van bedrijven (21%).

Zeker goed geschreven en ingedeelde persberichten hebben een grote kans om gepubliceerd te worden. Denk dus goed na over je persberichten, want als je gepubliceerd wordt is dat niet alleen zichtbaarheid voor je bedrijf, maar je bouwt ook een hoop autoriteit op. Lees hier onze tips voor het schrijven van een goed persbericht.

6. 77% van de MarComm experts vinden dat content marketing een topprioriteit is.

PR-managers hebben een breder takenpakket dan ooit tevoren. Terwijl het grootste deel van het werk vroeger bestond uit pitchen aan journalisten en mediakanalen, omvat het nu ook SEO, linkbuilding en influencer marketing.

PR Pitching Statistieken

7. Donderdag is de beste dag om een persbericht te pitchen.

Uit data blijkt dat persberichten die op donderdag tussen 10.00 - 14.00 uur worden verstuurd de grootste kans hebben om geopend te worden. De gemiddelde open rate is 27%, vergeleken met de volgende beste dag (dinsdag) met een gemiddelde open rate van 19%.

8. 73%+ van de journalisten kijken online voor persberichten.

Dit is belangrijk voor PR-professionals om te weten omdat het het belang van digitale media onderstreept. Online persberichten zorgen voor organisch verkeer naar je website, wat helpt om de positie in zoekresultaten te verbeteren.

9. 94% van de PR pros zijn het erover eens dat 1:1 e-mails de beste manieren zijn om te pitchen.

Dit zorgt voor een persoonlijke kennismaking, het gesprek in de gaten houden, en het gemakkelijk delen van bestanden.

10. 85% van de PR specialisten zeggen dat 's ochtends de beste tijd is om een pitch te versturen, en 64% van de journalisten is het daarmee eens.

Veel journalisten controleren 's morgens eerst hun e-mail, voordat de dag echt begint.

PR Tools Statistieken

11. 93% van de PR-experts gelooft dat influencer marketing essentieel is voor public relations.

Een enigszins nieuwe PR-strategie, maar het inzetten van influencers kan helpen om op een kosteneffectieve een groter deel van je doelgroep. Influencers hebben ook een aanzienlijke invloed op de besluitvorming van je publiek en kunnen meer vertrouwen in je bedrijf of merk opbouwen.

12. 93% van de PR professionals volgen journalisten op Twitter.

Twitter blijft een krachtig hulpmiddel bij het opbouwen van connecties voor persdistributie. De meerderheid van de professionals gebruikt Twitter voor connecties; journalisten gebruiken Twitter echter vooral voor onderzoek. Als het op communiceren aankomt, geeft de meerderheid van de journalisten nog steeds de voorkeur aan e-mail.

E-mail overtrof documenten en mediadatabases. Slechts 10% van de PR-professionals gebruikt een CRM, terwijl 60% spreadsheets gebruikt.

14. 17% van de PR-professionals gebruikt geen enkele vorm van PR-software.

Budgetten en gebrek aan kennis over beschikbare PR-technologieën kunnen bijdragen aan het ontbreken van PR tools.

PR Budget Statistieken

15. PR budgetten zijn 13% gedaald voor de top 100 communicatie bedrijven

Verminderde PR uitgaven kunnen bijdragen aan de hoge stress die steeds meer PR-professionals voelen.

Mediabases zijn goed voor de op één na hoogste PR-uitgaven.

17. 86% van de PR-professionals denkt dat de netto omzet van hun bedrijf het komende jaar zal stijgen

Slechts de helft van de PR-professionals gelooft echter dat hun PR-budget navenant zal stijgen.

PR en Impact Statistieken

De meeste houden coverage of publicaties bij. Andere veel voorkomende statistieken zijn publieksbereik, websiteverkeer en social media shares en mentions.

19. Meer dan de helft van de PR-teams heeft dagelijkse of wekelijkse briefings

Een nieuwe PR trend is het voortdurend communiceren over waar het PR team mee bezig is.

20. Slechts 1 op de 5 PR-professionals is betrokken bij de ontwikkeling van de algemene marketingstrategie van een bedrijf

Hierdoor heeft de meerderheid van de PR-professionals weinig inbreng in hoe een bedrijf zijn digitale PR-aanwezigheid kan maximaliseren.

Belangrijkste Conclusies Uit dit Statistisch PR-overzicht

Deze PR-statistieken onderstrepen de waarde die PR-professionals dagelijks aan hun organisaties toevoegen. Ze laten ook zien hoe belangrijk het is om altijd je vinger aan de pols van je industrie te houden. Naarmate de voorkeuren van consumenten veranderen, kan het vinden van nieuwe en betere manieren om met hen in contact te komen via de media de sleutel zijn tot de toekomst van je bedrijf.