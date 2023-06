TikTokMadeMeBuyIt – TikTok shoppailutrendien taustalla

Pink Stuff -puhdistustahna. Kuplaotsanauhat. Stanley-pannu. Nämä ovat vain kolme niistä monista suosituista kulutustavaroista, jotka ovat levinneet kuin kulovalkea TikTokissa viime vuosina.

Somealustasta on tullut uusi paikka, josta kuluttajat löytävät lyhyitä videoita, jotka on leikattu nopeasti ja joissa on nopeutettu ääni. Itse asiassa 30 % TikTokin aktiivisista käyttäjistä käyttää kanavaa tuotteiden ja tuotemerkkien tutkimiseen.

Vaikka Instagram on edelleen suosituin somealusta erilaisten tuotteiden löytämiseen, tietyt tuotteet herättävät TikTokissa enemmän keskustelua kuin muualla. Esimerkiksi kestävät henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat erityisen suosittuja alustalla, kertoo vuoden 2023 Toimialakatsaus – FMCG.

Uusia hashtageja ilmaantuu jokaisen viraalituotteen myötä, mikä antaa kuluttajille paikan esitellä TikTokissa kuuluisat ostoksensa. Mutta vain muutama niistä pitää pintansa läpi kunkin trendin nousun ja laskun, kuten #tiktokmademebuyit.

Käytimme sosiaalisen kuuntelun ja analytiikan työkaluamme saadaksemme lisätietoja siitä, miten kuluttajat ja media käyttävät #tiktokmademebuyit-hashtagia.

Tärkeimmät maininnat

1. toukokuuta 2022 ja 30. huhtikuuta 2023 välisenä aikana #tiktokmademebuyit sai yli 76 000 mainintaa sosiaalisessa mediassa, uutisissa, blogeissa, foorumeilla ja kommenteissa. (Tämä määrä ei sisällä jälleenmyyjien sisältöä eikä roskapostia.)

#tiktokmademebuyit-maininnat kasvoivat 494 % verrattuna 12 kuukautta edeltävään ajanjaksoon. Ne lisääntyivät eri lähteissä:

30. marraskuuta 2022, jolloin Entrepreneur.com-sivustolla julkaistu artikkeli tavoitti noin 7 miljoonaa ihmistä

14. helmikuuta 2023 julkaistiin TikTok, joka keräsi 11,6 miljoonaa katselukertaa ja 1,3 miljoonaa tykkäystä. Siinä somevaikuttaja valmistaa hedelmäpitoisia vesiä täyttämällä uudet vesipullot, jotka hän osti verkosta.

28. huhtikuuta 2023 hashtagilla varustettujen Instagram-postausten määrä nousi satoihin.

TikTokissa #tiktokmademebuyit-maininnat olivat huipussaan 25. marraskuuta 2022 Black Fridayn aikaan. Tuona päivänä eniten katsojia kerännyt TikTok-video, jossa esiteltiin automaattinen koiraherkkujen annostelija on kerännyt 12,6 miljoonaa katselukertaa ja 1,7 miljoonaa tykkäystä.

Tärkeimmät aiheet

Explore-työkalun aiheidenjaotteluanalyysissä korostuu kasvojen ja vartalonhoitoon, vaatteisiin sekä keittiöön ja ruokailuun liittyviä aiheita hashtagin suosituimpien tuotekategorioiden joukossa.

#Tiktokmademebuyit-tagin alla on levinnyt monenlaisia tuotteita. Seitsemän eniten keskustelua herättänyttä hashtagilla varustetua sisältöä (jotka kaikki ovat TikToksia) ovat kissaharja, kuntolaite, värityskirja, aurinkolasit, lasitavarat, vauva-axolotli ja teippi. Tämä valikoima osoittaa, että tuotteen hienoudella ei ole väliä, vaan minkää tahansa kategorian tuote voi tehdä vaikutuksen verkossa luovalla lyhytvideolla.

Maininnat mediassa

Uutisartikkeleissa mainittiin #tiktokmademebuyit yli 3600 kertaa toukokuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin yhdeksää mainintaa päivässä, mutta 14. helmikuuta 2023 määrä nousi 360:een.

Kaikista hashtagin mainitsevista uutisartikkeleista Washington Postissa 24. helmikuuta 2023 julkaistulla artikkelilla oli yksi suurimmista tavoittavuuksista (59,6 miljoonaa) ja eniten sosiaalisen median jakoja (2 960 julkaisua, jakoa, uudelleentwiittausta jne.). Artikkeli kertoo "deinfluencereista", jotka rakensivat kannattajakunnan kannustamalla ihmisiä olemaan ostamatta viraalituotteita, samat henkilöt jotka ovat nyt solmineet kumppanuuksia eri brändien kanssa.

Parhaat hashtagit

#Tiktokmademebuyit-mainintoihin liittyviin suosituimpiin hashtageihin kuuluvat yleiset #fyp, #foryou ja #foryoupage sekä muut, kuten #amazonfinds. Tämä saattaa viitata siihen, että kun #tiktokmademebuyit on tullut suositummaksi, se on myös seurannut muiden tavanomaisten mainostushastagien tietä, joita käytetään myynninedistämiseen erityisesti Amazonin tuotteille.

Muita huippuluokan, joskin vähemmän käytettyjä, hashtageja ovat #fashion, #makeup ja #smallbusiness, jotka viittaavat muihin kohdeyleisöihin.

Loppujen lopuksi hashtagien suosio nousee ja laskee aina, mutta #tiktokmademebuyitin lasku ei näytä olevan tulossa lähiaikoina. Hashtageista, sosiaalisen median trendeistä tai kuluttajaryhmästä riippumatta Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun ja analytiikan työkalu antaa sinulle reaaliaikaisen näkemyksen suoraan datasta johdettuna.

Lue lisää siitä, miten Meltwaterin työkalut auttavat FMCG-organisaatioita menestymään liiketoiminnassaan vuoden 2023 FMCG-toimialan tilannekatsauksesta.