TikTok on short form -videoiden jakamiseen tarkoitettu alusta, jolla on uskomaton kyky koukuttaa käyttäjänsä. Se mahdollistaa käyttäjilleen 15–60 sekunnin mittaisten videoiden luomisen ja julkaisemisen sekä toisten käyttäjien videoiden katsomiseen. Tilastojen mukaan TikTok-videoiden parissa vietetään keskimäärin 60 minuuttia päivässä ja sovellus avataan keskimäärin 13 kertaa.

TikTok julkaistiin jo vuonna 2016, mutta sovelluksen suosio alkoi nousta hurjasti vasta vuonna 2018. Vuosi 2020 ja poikkeusajat nostivat kevyen, haasteita täynnä olevan kanavan suosiota entisestään. Esimerkiksi maaliskuussa 2020 TikTokia käytti Suomessa viikoittain n. 400 000 käyttäjää.

Ensimmäiset mainokset saapuivat TikTokiin vasta vuonna 2019. TikTok on nuorehko kanava ja 63 % sen käyttäjistä on 10–29-vuotiaita. Saattaa siis olla, että juuri sinunkin yrityksesi tulevat potentiaaliset asiakkaat ja tulevaisuuden päättäjät ovat TikTokissa. Nyt on hyvä aika opetella nousevan kanavan salat ja tuoda yrityksesi tutuksi myös TikTokissa.

Miten TikTokin pääsivut ja feedit toimivat ja mitä ne ovat?

TikTok jakautuu kahteen pääsivuun, joista toinen on taas jaettu kahteen feediin. Pääsivut ovat:

💎 Homepage (kotisivu), joka aukeaa heti sovelluksen avautuessa. Tämä sivu on jaettu kahteen eri feediin.

💎 Discover (löydä), josta käyttäjä löytää päivittäin trendaavat hashtagit ja videot, jotka ovat yleensä erilaisia haasteita.

Sovelluksen avatessa päädyt suoraan homepage-sivulle (kotisivu), joka puolestaan on jaettu kahteen feediin. Nämä feedit ovat:

💎 For You (sinulle) on sovelluksen laskeutumissivu, jossa tekoälypohjainen algoritmi suosittelee juuri sinua kiinnostavia videoita. For You -feedi perustuu siihen, että TikTok-käyttäjän ei tarvitse seurata ketään nähdäkseen videoita.

💎 Following (seurataan) on sovelluksen laskeutusmissivu, josta TikTok-käyttäjä löytää seuraamiensa tilien uudet videot.

TikTok yrityksille - miten tehdä TikTok-markkinointia ja TikTok-mainontaa?

TikTok-markkinointia voi tehdä mm. TikTok for businessin kautta. Tällä hetkellä TikTok-mainontaan on Suomessa käytettävissä kolme erilaista mainosmuotoa, jotka ovat:

💎 In-Feed video, n. 5–15 sekuntia pitkä video, joka levittyy koko kännykän ruudulle.

💎 Brand Takeover, n. 3–5 sekuntia pitkä video tai 3 sekuntia kestävä kuva, joka aukeaa koko laitteen näytölle, kun TikTok-sovellus avataan. Tällä mainosmuodolla tavoittaa kaikki Suomen Tiktok-käyttäjät.

💎 TopView, n. 5–60 sekuntia pitkä video. TopView toimii samalla tavalla kuten Brand Takeover, eli mainos aukeaa kun sovellus avataan, mutta kestoltaan TopView on Brand Takeoveria pidempi.

Näkeekö TikTokissa kanavan seuraajien statistiikkaa?

Kyllä, jos käytät pro-tiliä. TikTok-tilin voi alusta alkaen luoda pro-tiliksi. Sitä voi käyttää myös yrityksenä, organisaationa tai sisällönluojana. Myös oman henkilökohtaisen tilinsä voi vaihtaa asetuksista pro-tiliksi myöhemmin.

Millaisia esimerkkejä onnistuneista TikTok-kampanjoista on olemassa?

#eyeslipsface-haasteeseen osallistuivat mm. Lizzo, Ellen DeGeneres ja Reese Witherspoon ilman vaikuttajamarkkioinnin sopimusta. #eyeslipsface-aihetunnisteisia videoita katsottiin yli 6 miljardia kertaa ja aihetunnisteella merkittyjä videoita luotiin kampanjan aikana yli 5 miljoonaa kappaletta. Viraaliksi levinneen haasteen ja kampanjan tunnuskappale Eyes. Lips. Face. (e.l.f) nousi hetkellisesti myös Spotifyn 4. soitetuimmaksi kappaleeksi. Lisää kampanjasta voit lukea täältä.

Hyviä esimerkkejä Suomen yritysmaailmasta ovat esimerkiksi:

💎 Särkänniemi

💎 VRmatkalla

💎 Woltapp

💎 HraKauppias

💎 Juissin kesäsomettajat

💎 McDonald’s Suomi

💎 Taffel Suomi

Haluatko tietää lisää TikTokista? Kuuntele ilmainen webinaarimme: TikTok – nuorten tanssivideoista hallitsevaksi mediaksi.

👉 84 % kuulijoista piti tätä webinaaria hyvänä tai erittäin hyvänä

👉 Webinaarissa käydään läpi muun muassa seuraavia kysymyksiä: mikä erottaa TikTokin muista somekanavista? Mitä mahdollisuuksia sovellus tarjoaa yrityksille ja sisällöntuottajille? Millaista mainontaa sovelluksessa on mahdollista tehdä?

Haluatko sukeltaa suoraan syvään päähän? Lataa TikTok-sovellus ja luo ensimmäinen videosi täällä.