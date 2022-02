Meltwater työskentelee yli 30 000 toimiston ja brändiasiakkaan kanssa ympäri maailmaa. Työskentely monilla eri markkinoilla antaa meille ainutlaatuisen näkemyksen haasteista, joita markkinointi- ja viestintätoimistot kohtaavat pysyäkseen ketterinä ja tuloksellisina. Toimistot käyttävät Meltwateria näiden haasteiden ratkaisemiseen. Katsotaanpa, miten asiakkaamme toimivat ja todistavat arvonsa teknologian sekä tiedon avulla.

Tavoitteenamme on tarjota yksi luotettava tiedonlähde sekä toimistollesi että asiakkaillesi.

Sisältö

Brändinhallinta Meltwaterin avulla

Ymmärrämme, että brändäyksessä on kyse paljon muustakin kuin vain brändistä. Se on monimutkainen polku, joka sisältää sosiaalisen jalanjäljen, ennalta suunnitellut mallit, konseptit sekä tuotteet. Brändin luominen voi olla helppoa, mutta sen rakentaminen vaatii aikaa ja sitoutumista. Niin toimistoilta että in-house -tiimeiltä vaaditaan tulosten kvantifiointia, koska jokaisella asiakkaalla on omat mieltymyksensä ja tavoitteensa KPI:iden suhteen. Ilman oikeita välineitä tämä vie suuren määrän resursseja. Omistautuminen brändille on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, koska yritys voi rakentaa ja ylläpitää tunnesuhdetta asiakkaaseen vain brändin avulla.

Toimistoasiakkaat käyttävät Meltwateria brändin suorituskyvyn mittaamiseen ja seurantaan luomalla mukautettuja hakuja. Näitä ovat esimerkiksi medianäkyvyys, tunnelma ja mahdollinen tavoittavuus. Meltwaterin avulla datan lukeminen yksinkertaistuu selkeiden ja keskitettyjen mittareiden sekä esityskelpoisten raporttien avulla. Näin asiakkaamme voivat ymmärtää brändinsä vaikutuksen reaaliajassa. Asiakkaat pääsevät hyödyntämään interaktiivisia, visuaalisia mittareita sekä analytiikkaa.

Tärkeä osa brändinhallintaa on vertailuanalyysi kilpailijoihin. Katsotaanpa, miten voit selvittää, mitkä kilpailijat saavat katselukertoja uutis- ja sosiaalisen median kanavissa…

Kampanjaseuranta toimistoille

Kampanjan kustannuksia ei ole aina helppo todentaa, mutta toimistot voivat kuitenkin osoittaa suorituskykynsä faktojen avulla. Näihin kuuluu tietojen kerääminen reaaliajassa, voittojen laskeminen asiakkaalle sekä syvällisten strategioiden luonti.

Miten todentaa kampanjan kustannukset? Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) avulla. Nämä kolme kirjainta voivat tuntua hankalilta, jos työskentelet useiden eri asiakkaiden kanssa useissa eri hankkeissa. Tästä huolimatta Meltwater voi auttaa sinua keskittämään tietosi yhteen paikkaan, jolloin voit seurata kampanjaa alusta loppuun ja analysoida tuloksia.

Analysoimalla optimoidaan. Asiakkaamme käyttävät kampanjaseurantaa strategisen ajattelun työkaluna. Näin löydetään merkityksellisiä oivalluksia, jotka muotoilevat uusia ideoita ja helpottavat mielekkäämpien ehdotusten tekemiseen.

Kampanjaseurannan avulla voi myös perustella kulut tai lisäbudjetin tarpeen ja todistaa, että työ tuottaa (kirjaimellisesti) tulosta.

ROI:n seuranta yksinkertaistettuna:

Laske ansaitun median arvo mukaan tuloihin.

Määritä, saavutatko keskeiset tavoitteesi ja KPI:si.

Seuraa ja analysoi liikennettä, liidejä ja konversiota.

Käytä pisteytystä mainintojen laadun määrittämiseen.

Linkitä CRM:ään, jotta voit mukauttaa ja seurata käyttäjäkokemusta.

Vertaile kanavien suorituskykyä määrittääksesi, missä panostus ja resurssit ovat tehokkaimmillaan.

Vaikuttajamarkkinointi ja vaikuttajien hallinta asiakkaillesi

Vaikuttajamarkkinoinnin suosion kasvaessa, ei vain B2C, vaan myös B2B (erityisesti kansalaisjärjestö- ja DTC-organisaatioiden keskuudessa), on tärkeää, että käytössäsi on järjestelmä, jonka avulla voit löytää, tutkia, kontaktoida ja hallita vaikuttajayhteistöitä.

Sosiaalisen median vaikuttajat voivat auttaa levittämään viestisi laajemmalle yleisölle ja lisätä aitoutta, jota vain ulkopuolisen osapuolen hyväksyntä voi tuoda. Parhaat vaikuttajat rakentavat vuosien ajan orgaanisia yleisöjä, jotka luottavat heidän suosituksiinsa. He voivat parantaa brändien suorituskykyä hyvin suunnitelluilla kumppanuuksilla.

Vaikuttajamarkkinoinnissa on kuitenkin haasteensa. On paljon sudenkuoppia, joista markkinoijien tulee olla tietoisia. Vaikuttajien räjähdysmäisen määrän lisääntyessä TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa ja muualla, voi olla vaikeaa löytää oikeita tekijöitä, joiden kanssa työskennellä.

Meltwater auttaa asiakkaita rakentamaan vaikuttajamarkkinoinnin keskuksen, joka helpottaa koko prosessia ja auttaa kasvattamaan vaikuttajakumppanuuksien tuottoa. Lisäksi se tekee kampanjoiden hallinnoinnista tuottavampaa (niin toimistolle kuin asiakkaille):

Löydä parhaat vaikuttajat, jotka vastaavat tavoitteitasi ja brändiäsi.

Käytä tehokasta analytiikkaamme vaikuttajamarkkinointistrategian rakentamiseen.

Tehosta vaikuttajakampanjoiden hallintaa CRM-alustalla.

Automatisoi raportointi ja analytiikka ROI:n seuraamiseksi.

Olipa toimialasi mikä tahansa, vaikuttajatyökalumme voi auttaa sinua löytämään alan vaikutusvaltaisimmat henkilöt ja varmistamaan, että heidän yleisönsä ovat aitoja. Näin sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että tuhlaat aikaa huijareihin.

Suodattimien avulla voit tarkentaa hakua aiheisiin, alueisiin ja kanaviin. Yleisön demografiset tiedot auttavat sinua kohdentamaan oikeat kohderyhmät.

Tämä ei ole tarkoitettu vain suurille vaikuttajille, jotka ovat tunnettuja ympäri maailman. Tiedämme, että tietyt tuotemerkit saavat enemmän arvoa yhteistyöstä hyvin kohdennettujen mikrovaikuttajien kanssa. Nämä kattavat erityisesti tiettyihin aiheisiin liittyviä markkinarakoja. Autamme sinua löytämään oikeat henkilöt, joiden kanssa tehdä yhteistyötä.

Väärä vaikuttajakumppanuus voi olla erittäin haitallinen brändillesi. On tärkeää tutkia mahdolliset vaikuttajakumppanit perusteellisesti, jotta voit olla varma, että he sopivat tavoitteisiisi. Algoritmimme antavat sinulle kokonaiskuvan vaikuttajista, joiden kanssa aiot tehdä yhteistyötä.

Syvällisen ymmärryksen avulla voit rekrytoida brändillesi puolestapuhujia, jotka jakavat viestiäsi. Näin tavoitat entistä laajemman yleisön, lisäät bränditunnettavuutta ja sitoutumista sosiaalisissa kanavissasi. Tämä voi lopulta vaikuttaa myönteisesti liikevaihtoon.

Tarvitsetko apua vaikuttajamarkkinointistrategian kanssa? Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Somekuuntelu toimistoille

Sosiaalisessa mediassa käydään joka päivä miljardeja keskusteluja: twiittejä, viestejä, kommentteja, blogeja, arvosteluja, podcasteja ja paljon muuta.

Riippumatta siitä, mitä liiketoimintaa harjoitat, osa näistä keskusteluista liittyy suoraan sinuun. Internet on täynnä ihmisiä, jotka puhuvat brändistäsi, kilpailijoistasi, toimialastasi, ongelmista, ja monista muista aiheista, jotka voivat tarjota arvokasta tietoa yrityksellesi. Jos he eivät puhu nimenomaan sinun brändistäsi, he osallistuvat silti keskusteluihin, jotka liittyvät toimialaan ja siihen liittyvään potentiaaliin.

Miten löydät ja hyödynnät tämän tiedon, joka on haudattu nopeasti kasvavan sosiaalisen median tietovirran alle?

Tätä varten on olemassa sosiaalisen median kuuntelutyökaluja. Ne tutkivat sosiaalista mediaa puolestasi ja seulovat valtavia määriä sosiaalista dataa. Ne poimivat datasta sinulle merkitykselliset asiat suodattamalla tiettyjä sanoja ja lauseita, kuten tuotemerkkisi nimeä tai siihen liittyviä aiheita.

Tämä tuottaa pienemmän ja helpommin hallittavissa olevan tietokokonaisuuden, jota voidaan analysoida hyödyllisen näkemyksen saamiseksi.

Tämä merkitys ulottuu sosiaalisen median markkinointia pidemmälle. Mikä tahansa yritys voi hyödyntää sosiaalisen median kuuntelun strategiaa, sillä sen avulla voit ymmärtää paremmin potentiaalisia asiakkaitasi ja luoda tietoon perustuvia markkinointikampanjoita, jotka ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Jos et kiinnitä huomiota, menetät mahdollisuuksia.

Aina kun joku mainitsee brändisi sosiaalisessa mediassa tai puhuu yrityksellesi tärkeästä aiheesta, sinun pitäisi tietää siitä. Meltwater tarjoaa alan kattavimman sosiaalisen kuuntelun alustan, joten voit olla varma, ettet koskaan missaa merkityksellistä mainintaa. Työkalumme tutkii dataa seuraavista lähteistä:

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

Reddit

Twitch

Pinterest

Blogs

Keskustelufoorumit

Podcastit

Uutiset

Arvostelusivustot

Meltwater antaa sinulle rajoittamattomat hakuominaisuudet avainsanoilla. Tulosten määrälle ei ole ylärajaa. Mitä tämä siis tarkoittaa? Voit hakea niin monella eri avainsanalla, tuotenimellä tai hashtagilla kuin haluat, eikä sinulta laskuteta ylimääräistä. Riippumatta siitä, kuinka monta tulosta haut tuottavat.

Tämä on loistava uutinen toimistoille, jotka haluavat lisätä asiakaskuntaansa kasvattamatta kustannuksiaan. Lisäksi tämä helpottaa sisäisiä tiimejä, joiden on suoritettava useita sosiaalisen median tutkimustehtäviä ja kokeiltava erilaisia ideoita ylittämättä budjettia. Sosiaalisen median seuranta-alustamme antaa digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille kaiken, mitä he tarvitsevat hallitakseen ja kasvattaakseen brändiä tehokkaasti.

Kyse ei ole vain siitä, mitä tapahtuu juuri nyt. Saadaksesi käsityksen mistä tahansa aiheesta, voit käyttää Meltwateria sosiaalisen median datan tutkimiseen 15 kuukauden ajalta. Tähän kuuluu myös koko Twitterin Firehose. Näin voit analysoida aiempaa historiaa ja vertailla keskeisiä tunnuslukuja vuositasolla.

Havaitse uudet kuluttajatrendit reaaliajassa

Löydä uusia mahdollisuuksia

Rakenna kampanjoita datan pohjalta

Vertaile aiempia kampanjoita

Kun käytettävissäsi on sosiaalisen median datan lähde, ei ole mitään, mitä et voisi oppia. Tee kysely tehokkaalla Boolen hakutyökalullamme ja sukella sitten tietoihin alan parhaiden analyysityökalujen avulla. Näin voit löytää piilotettuja oivalluksia, jotka tukevat seuraavaa markkinointikampanjaasi tai inspiroivat tulevia tarjouksiasi potentiaalisille asiakkaille.

Kilpailijaymmärrys toimistoille

Digitaalisessa maailmassa data auttaa luomaan uusia ajatuksia, lisäämään brändin uskottavuutta ja tavoittamaan uusia yleisöjä. Data antaa lisäksi kilpailuetua. Asiakkaamme käyttävät Meltwateria pysyäkseen kilpailijoitaan edellä ja saadakseen sisäpiiritietoa tarkkailulistalla olevien brändien strategioista ja suorituskyvystä.

Paras tapa luoda uusia liidejä on ymmärtää, ovatko kilpailijasi sinua ovelampia ja missä brändisi loistaa. Varmista, että tunnistat uhat ennen kuin niistä tulee kriisejä, ja hyödynnä uudet mahdollisuudet.

Seuraamalla kilpailevista tuotemerkeistä käytäviä keskusteluja voit ymmärtää, mitkä ovat yleisön kipupisteet. Voit myös tunnistaa mahdollisuuksia, joissa sinä voisit astua kuvaan. Lisäksi saat kokonaisvaltaisen kuvan markkinoista ja siitä, missä yrityksesi on kilpailutilanteen suhteen.

Jos sinulla ei ole järjestelmää kilpailututkimuksen raportointia varten, tulosten arviointi ja raportointi voi olla vaikeaa. Meltwaterin vertailuanalyysiraporttien avulla analysoit kilpailutilannetta yksityiskohtaisesti. Löydä päällekkäistä sisältöä ja yleisöjä, tarkastele asiaankuuluvia keskusteluja ja ymmärrä, kuinka paljon vaikutusvaltaa sinulla todella on. Alustassa voit:

Luoda dashboardeja ja vertailla kilpailijoita

Suunnitella strategisia kokeiluja nykyisten tietojen perusteella

Muuntaa tulokset raporteiksi sekunneissa

Selvittää, mitkä tuotemerkit toimialalla ovat suurimpia kilpailijoitasi

Kuluttajatutkimus toimistoille

Kuluttajien sydämeen ja mieleen pääseminen ei ole helppoa ilman oikeita työkaluja. Meltwaterin avulla voit tunnistaa käyttäjien toiveet, tarpeet ja käyttäytymisen. Pääset luomaan strategioita ja raportteja, jotka inspiroivat asiakkaitasi uusiin kampanjoihin.

Kun tarkastelemme kuluttajia, meillä markkinoijilla on tapana luoda persoonamalleja, joissa usein arvuutellaan heidän ikäänsä, kiinnostuksen kohteitaan ja demografisia tietojaan. Sosiaalisen median keskusteluja seuraamalla saat runsaasti tietoa eri segmenteistä ja yhteisöistä sosiaalisessa mediassa.

Keskeinen osa yleisöä on tunne. Sentimentti on mittari, joka on suunniteltu antamaan hyödyllistä tietoa siitä, miten yleisö suhtautuu brändiin erityisesti sosiaalisen median alustoilla ja uutismediassa. Tätä mittaria käytetään auttamaan brändejä maineenhallinnassa ja maineen suojaamisessa sekä pysymään ajan tasalla brändin suoriutumisesta verkkoympäristössä:

Seuraa rajattomasti avainsanoja kaikissa kanavissa

Hyödynnä analytiikkaa kohdeyleisöstäsi tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä uusista kampanjoista

Tutki ja kuuntele yli 200 miljardia sosiaalisen median keskustelua

Verkossa olevan tiedon määrä voi olla esteenä markkinoiden todelliselle ymmärtämiselle. Meltwaterin avulla autamme sinua suodattamaan datan hallittaviksi kokonaisuuksiksi, jotka tuovat todellista lisäarvoa.

Saat tärkeää tietoa suurista datakokonaisuuksista

Yhdistä laadulliset ja määrälliset havainnot kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi.

Saat rajattomasti ad-hoc-hakuja, joiden avulla voit jatkuvasti tarkentaa havaintojasi.



Toimistojen raportointi

Raportointitoiminto on Meltwaterin alustan keskeinen osa. Monilla markkinointi-, PR- ja viestintätiimeillä on vain vähän resursseja, joita voidaan käyttää asiakkuuksien syvälliseen raportointiin. Raportointi koostuu usein monista Excel-dokumenteista ja pivot-taulukoista, ja se aiheuttaa valtavaa päänvaivaa niille, jotka yrittävät osoittaa kampanjan onnistumisen ja kattavuuden. Raportointityökalun kauneus on siinä, että ne tekevät työn puolestasi. Voit valita, mitä mittareita haluat analysoida. Raportit tarjoavat reaaliaikaisia näkemyksiä, jotka voidaan jakaa välittömästi.

Olivatpa vaatimuksesi mitkä tahansa, raportointityökalujemme avulla voit tuoda esiin työsi arvon ja vaikutuksen. Meillä on laaja valikoima raportointimahdollisuuksia:

Media-analyysit

Custom Scoring -raportit

Sosiaalisen median raportit

unohtamatta sisäisiä sidosryhmiä, jotka tarvitsevat viestintää kattavuudesta ja kampanjan onnistumisesta. Voit räätälöidä raportteja sisäistä viestintää varten ja jakaa tietoa seuraavasti:

Jaa yrityksen mediamaininnat

Esittele brändin positiivista näkyvyyttä sijoittajille, asiakkaille, työntekijöille ja johtajille

Katso asiakkaiden suosittelut sosiaalisesta mediasta

Kommentoi keskeisiä mainintoja johtoportaalle

Koota markkina- ja kilpailijakertomuksia

Lehdistötiedotteiden jakelu toimistoille

Onko yritykselläsi haasteita lehdistötiedotteiden kanssa? Et ole yksin. Houkuttelevan sisällön luominen on yksi asia, mutta sen saaminen kiinnostuneen yleisön tietoisuuteen on toinen.

Lehdistötiedotteen kirjoittamisen jälkeen seuraa vaikein osa, eli oikeiden ihmisten tavoittaminen ja heidän saamisensa jakamaan tiedote. Tässä kohtaa lehdistötiedotteiden jakelupalvelu on kätevä.

Meltwater wire-tiedotejakelutyökalu on Meltwaterin alustaan integroitu lehdistötiedotteiden jakelupalvelu.Sen avulla PR-tiimit voivat jakaa lehdistötiedotteita laajasti verkkosivustoille ja tiedotusvälineille milloin tahansa, reaaliaikaisesti tai ajastetusti.

Tämäntyyppinen jakelu on sähköisesti välitettävä palvelu, joka tarjoaa ajankohtaista mediasisältöä uutistoimistoille ja toimittajille. Työkalun avulla voit valita yli 100 uutislähteen joukosta ja saada kohdennettua, taattua PR-palstatilaa.

Työkalu tekee työn puolestasi. Se auttaa sinua levittämään viestisi niin laajalle yleisölle kuin haluat, olipa kyseessä sitten paikallinen, valtakunnallinen tai maailmanlaajuinen yleisö. Tämä lehdistötiedotteiden jakelumuoto kattaa paino- ja yleisradioyhtiöt, verkkosivut, tietokannat ja valitsemasi alan ammattijulkaisut.

Yksi haaste lehdistötiedotteen tavoitettavuudessa on se, että se voi päätyä vastaanottajan roskapostikansioon tai yleiseen postilaatikkoon (esim. hello@newspaper.com). Työkalu auttaa poistamaan ongelman, sillä sen avulla voit yksilöllistää tiedotuksen ja saada sen kohdennettujen toimittajien, sosiaalisen median käyttäjien, bloggaajien ja sosiaalisen median verkkoyleisöjen tietoon, jotka ovat ilmaisseet selkeän kiinnostuksensa tiedotteesi aihetta kohtaan.

Lehdistötiedotteiden jakelupalvelun avulla voit esimerkiksi etsiä PR-kontakteja suodattimien, kuten toimialan, roolin tai viimeaikaisissa artikkeleissaan esiintyvien avainsanojen perusteella. Voit myös luoda listoja PR-kontakteista heidän kiinnostuksen kohteidensa, sijaintinsa tai tietojensa perusteella, mikä helpottaa yhteydenpitoa tulevaisuudessa.

Asiakkaat eivät käytä lehdistötiedotteiden jakelupalvelua ainoastaan yhteydenottoihin, vaan myös tärkeimpien lehdistötiedotteiden tunnuslukujen, kuten avaamis- ja klikkausprosenttien analysointiin.

Meltwater markkinointi- ja viestintätoimistoille

Oheisessa videossa ranskalainen markkinointitoimisto Brut kertoo, kuinka he käyttävät Meltwaterin alustaa työssään.

Jos haluat tietää, miten Meltwater voi tukea toimistoasi ja asiakkaitasi, täytä alla oleva lomake, niin tiimimme keskustelee mielellään tarpeistasi ja mahdollisista ratkaisuista.