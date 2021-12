Instagram Creator Account, eli sisällönjulkaisijatili, on nimensä mukaisesti suunnattu ensisijaisesti sisällön tuottajille, vaikuttajille ja julkisuuden henkilöille, jotka tähän mennessä ovat saattaneet turvautua yritystiliin päästäkseen käsiksi Instagram-tilinsä kävijätietoihin ja esimerkiksi helpottaakseen yhteydenpitoa brändien kanssa. Sisällönjulkaisija-profiilin käyttöönotto ei kuitenkaan vaadi sankkoja seuraajajoukkoja, vaan kuka tahansa pystyy halutessaan siirtymään sisällönjulkaisijatilin käyttäjäksi.

Tässä blogissa käyn läpi uuden Instagram sisällönjulkaisijatilin tarjoamat hyödyt ja erot yritystiliin. Postauksen lopusta löydät myös kuvalliset ohjeet sisällönjulkaisijatilin käyttöönottoon.

Helpotusta yksityisviestien hallintaan

Sisällönjulkaisijatilin käyttäjänä saapuneet yksityisviestit on mahdollista jakaa kahden välilehden alle, joko ensisijaisiin ja yleisiin viesteihin. Kummallakin välilehdellä viestejä on mahdollista liputtaa, merkitä lukemattomaksi tai siirtää toiseen kansioon, sekä suodattaa näkymä lukemattomien tai merkittyjen viestien perusteella. Myös viestipyynnöt on mahdollista suodattaa joko lähetysajan tai tärkeyden perusteella. Tämä helpottaa viestien ja ilmoitusten hallintaa, kun ystäviltä, yrityksiltä ja faneilta saapuvia viestejä on mahdollista organisoida aiempaa tehokkaammin.

Ensisijaiset viestit

Käytä tätä kansiota tärkeimmille keskusteluille, joihin saapuvat uudet viestit tahdot nähdä ennen muita ja siirrä loput yleiset-välilehdelle.

Yleiset viestit

Ilmoitukset ovat oletusasetuksena pois päältä niissä keskusteluissa, jotka siirrät tälle välilehdelle, mutta voit halutessasi laittaa ne päälle milloin tahansa. Hyödynnä yleiset-välilehteä apuna niiden yksityisviestien järjestelemisessä, joihin haluat palata myöhemmin.

Enemmän analytiikkaa

Instagramin sisällönjulkaisijatili pääsee käsiksi kaikkeen samaan analytiikkaan kuin yritystili. Sisällönjulkaisijana on tämän lisäksi mahdollista tarkastella kävijämäärän kokonaiskasvua. Kävijätiedoissa kohderyhmä-välilehden alla pystyy näkemään kuinka moni henkilö on aloittanut tai lopettanut tilin seuraamisen minäkin päivänä. Klikkaamalla “Näytä julkaisut” pääsee syvemmälle tarkastelemaan, mitä julkaisuja syötteeseen tai tarinoihin on tehty valittuna aikana, mikä puolestaan auttaa mahdollisesti ymmärtämään paremmin sitä, millainen sisältö kohderyhmässä resonoi – tai saa painamaan “Lopeta seuraaminen” painiketta.

Varaa valita

Siinä missä Instagram-yritystilin tunnistaa yritystiliksi vähintäänkin profiilissa näkyvän luokituksen perusteella, sisällönjulkaisijatilin osalta voi itse päättää haluaako luokkien tiedot ja yhteydenottopainikkeet profiiliin näkyville. Halutessaan sisällönjulkaisijatili voi siis näyttää ulkopuolisen silmin aivan tavalliselta käyttäjätililtä.

Näin otat käyttöön Instagramin sisällönjulkaisijatilin:

1. Mene profiiliisi ja klikkaa oikeasta yläkulmasta löytyvä valikko auki.

2. Napauta auki “Asetukset” ja valitse “Tili”.

3. Klikkaa “Vaihda yritysprofiiliksi”.

4. Valitse vaihtoehdoista “Sisällönjulkaisija”.

5. Valitse itseäsi parhaiten kuvaileva luokka ja täytä yhteystietosi.

6. Määrittele haluatko luokka- ja yhteystietojen näkyvän profiilissasi.

7. Valmista!



Vaikuttajan rekisteröityminen Social Influencers -työkaluun

Meltwaterin asiakkaat globaalisti käyttävät Social Influencers -nimistä työkalua vaikuttajien löytämiseen, vaikuttajakampanjoiden mittaamiseen sekä kampanjoiden hallintaan. Vaikuttajat voivat itse rekisteröityä palveluun, jolloin he pystyvät muokkaamaan oman profiilinsa tietoja, nostamaan esille aiemmin tehtyjä kampanjoita sekä saamaan yhteydenottoja kiinnostavilta brändeiltä. Vaikuttajan profiili myös näyttää brändien näkökulmasta uskottavammalta, jos tilit on varmennettu palveluun.

Jos vaikuttaja varmentaa omat sometilinsä, auttaa tämä sovittujen kampanjoiden seurannassa, kun esimerkiksi Instagram tarinat tallentuvat automaattisesti kampanjan tuloksiin. Silloin vaikuttajan ei tarvitse lähettää kuvakaappauksia tai loppuraporttia kampanjasta asiakkaalle käsin.Vaikuttajan Instagram-tilin tulee olla joko yritystilinä tai sisällöntuottaja-tilinä, jotta varmentaminen Social Influencers-palvelussa onnistuu.

Jos olet vaikuttaja, suosittelemme Social Influencers -palveluun rekisteröitymistä täältä. (Palvelusta käytetään myös nimitystä Klear.)