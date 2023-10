Kuinka brändien kannattaa valmistautua Black Fridayhin

Vuosi lähestyy loppuaan. Juhlapyhät ovat nurkan takana – ja niin ovat myös Black Friday ja Cyber Monday. Koska kyseessä on kalenterin suurin vähittäiskaupan viikonloppu, on tärkeää, että sinulla on suunnitelma asiakkaidesi palvelemiseksi ja myynnin takaamiseksi.

Tässä blogissa käymme läpi joitakin Black Fridayn perusasioita ja keskustelemme strategioista, joiden avulla voit valmistautua Black Fridayhin kunnolla:

Mikä on Black Friday?

Black Friday on suosittu ostostapahtuma, joka järjestetään Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeisenä päivänä eli marraskuun neljäntenä torstaina. Sitä pidetään usein joulua edeltävän ostoskauden epävirallisena alkuna. Black Fridaylle on ominaista vähittäiskauppiaiden tarjoamat merkittävät alennukset, erikoismyynnit ja kampanjat sekä fyysisissä myymälöissä että verkossa.

Black Friday -tarjoukset sisältävät yleensä suuria alennuksia useista erilaisista tuotteista – elektroniikasta ja kodinkoneista aina vaatteisiin, leluihin ja muihin tuotteisiin. Ihmiset saattavat jopa leiriytyä kauppojen eteen tuntikausiksi tai jopa päiviksi etukäteen, jotta he pääsisivät ensimmäisten joukossa hyödyntämään näitä tarjouksia. Viime vuosina verkko-ostokset ovat tulleet yhä suositummiksi Black Friday -perjantaina, ja monet vähittäiskauppiaat tarjoavatkin alennuksia ja kampanjoita verkkosivustoillaan. Tämä on johtanut myös siihen, että Black Friday -perjantaita seuraava maanantai, "Cyber Monday", on keskittynyt verkkomyyntiin.

Black Friday on levinnyt laajasti myös Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja sitä vietetään nykyään monissa muissakin maissa, vaikka päivämäärä ja perinteet voivat vaihdella. Suurten ostostapahtumien ja huomattavien alennusten käsitteestä on tullut maailmanlaajuinen ilmiö vähittäiskaupan alalla.

Black Friday on saanut osakseen myös kritiikkiä sen kulutukseen kannustavan luonteensa vuoksi. Osa suomalaisista brändeistä on päättänyt boikotoida Black Fridayta tai ne viettävät Green Fridayta Black Fridayn sijaan. Esimerkiksi Partioaitta on viettänyt Green Fridayta jo vuodesta 2017 alkaen ja lahjoittanut osan myyntituotoistaan ympäristön hyväksi kerättyyn ympäristöbonuspottiin.

Miten Black Friday sai alkunsa?

Black Fridayn alkuperästä on useita teorioita, joista osa löytyy tästä artikkelista. Suosituimman teorian mukaan päivä on peräisin 1950-luvulta, jolloin ostajat ja turistit tulvivat Philadelphiaan kiitospäivän jälkeisenä päivänä katsomaan armeijan ja laivaston välistä jalkapallo-ottelua. Väkijoukot aiheuttivat kaaosta ympäri kaupunkia, mutta vähittäiskauppiaiden myynti kasvoi kävijämäärän lisääntyessä.

Olipa päivän todellinen alkuperä mikä tahansa, Black Fridayn painoarvo on nykyään valtava, sillä se voi auttaa tai tuhota paitsi vähittäiskauppiaan marraskuun, mutta myös koko myyntivuoden. Sekä kivijalkamyymälät että tilausmyymälät hyötyvät valtavasti vuosittaisesta Black Friday -myynnistä, sillä ne tekevät keskimäärin 3,6-kertaisen myynnin kuun muihin päiviin verrattuna.

Mutta nyt saavat perusasiat riittää – hypätäänpä muutamiin Black Friday -strategioihin:

Miten valmistautua Black Fridayn markkinointiin

Valmistautuminen mihin tahansa Black Fridayhin liittyvään skenaarioon on viikonlopun onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Jotta onnistuisit mahdollisimman hyvin, kannattaa suunnitella markkinointistrategiasi kunnolla: valmistelulla, suunnittelulla, oikeanlaisilla järjestelmillä ja strategioilla:

1. Tunnista Black Friday -yleisösi

Ennen Black Friday -markkinointikampanjan suunnittelua sinun tulisi tietää, ketkä ovat kohderyhmäsi. Kun määrittelet Black Friday -yleisösi etukäteen, voit tarjota tarjouksia tuotteista, joista tiedät, että kohdemarkkinasi ovat todennäköisemmin kiinnostuneita.

Vinkki: Lue lisää markkinoinnin seglemtoinnista ja ostajapersoonista ja opi, miten luoda menestyksekäs markkinointikampanja.

2. Tunnista myyntituotteesi

Jos on joitakin tuotteita, jotka eivät myy yhtä hyvin, ja haluat siirtää ne pois tarjonnastasi, harkitse niiden lisäämistä osaksi diiliä myydyimpien tuotteidesi kanssa.

Asiakkaasi etsivät suosikkejaan - ja yhdistämällä myydyimmät tuotteet vähemmän liikkuvien tuotteiden kanssa voit tutustuttaa asiakkaat uusiin tuotteisiin.

3. Rakenna erillinen Black Friday -postituslista

Black Fridayn aikana sähköpostimarkkinointi on yksi parhaista strategioista, joilla liidit saadaan konvertoitua myynniksi. Sähköpostit ja uutiskirjeet vetoavat asiakkaisiin 4x enemmän kuin haku-, suora- tai sosiaalisen median markkinointi. Varmista ennen suuria myyntipäiviä, että maksimoit sähköpostimarkkinoinnin kanavana.

On olemassa useita tapoja luoda ja kasvattaa erityistä Black Friday -markkinointilistaa. Voit hyödyntää sosiaalisen median kanaviasi esimerkiksi arpomalla lahjakortteja ja järjestämällä kilpailuja, jotta saat uutiskirjeellesi uusia tilaajia tai luoda uutiskirjeen tilaukseen kannustavan ponnahdusikkunan, jossa on tervetuliaistarjous, tai käyttää liidien luomiseen tähtääviä mainoksia.

Erityisen Black Friday -postituslistan ja -aikataulun tarkoituksena on, ettet ylikuormita tavallista tilaajakantaasi viestinnällä.

4. Suunnittele sosiaalisen median kalenteri Black Fridayn ajaksi

Sosiaalinen media on tehokas väline, jolla voit houkutella uusia ja uskollisia asiakkaita verkkosivustollesi ja lisätä verkkoliikennettä Black Fridayn aikana.

Sosiaalisen median Black Friday -strategian suunnittelu etukäteen auttaa sinua pysymään trendien kärjessä.

Kun sosiaalisen median kalenteri on laadittu etukäteen, voit antaa esimakua tulevista tarjouksista ja luoda hypeä pääpäivää varten. Jos yleisösi on valmistautunut odottamaan hyviä tarjouksia, he tulevat todennäköisemmin verkkosivustollesi. Kun käytössäsi on sosiaalisen median hallintatyökaluja, kuten Meltwaterin sosiaalisen median hallintatyökalu, voit ajoittaa ja automatisoida julkaisuprosessin sekä seurata saumattomasti kanaviesi suorituskykyä.

Vinkki: Lataa ilmainen sosiaalisen median kalenteri ja suunnittele laadukasta sisältöä kanaviisi etukäteen.

Miten käyttää teknologiaa ja työkaluja Black Fridayn valmisteluun

Käyttämällä sosiaalisen median seurantatyökaluja eli sosiaalisen kuuntelun työkaluja yrityksesi voi valmistautua hyvin Black Fridayta varten:

1. Käytä relevantteja hashtageja ja avainsanoja

Yksi helpoimmista reiteistä Black Friday -menestykseen on tehdä sisältösi löytäminen helpoksi yleisölle.

Käytä relevantteja hashtageja, jotka erottuvat ja liittyvät tuotteisiisi tai kampanjoihisi. Sisällytä verkkosisältöösi ja tuotekuvauksiisi avainsanoja, kuten "Black Friday - tarjoukset", "erikoisalennukset" tai "jouluostokset", lisätäksesi sisältösi löydettävyyttä.

Kun ihmiset etsivät näitä termejä, sisältösi pitäisi olla ensimmäisten hakutulosten joukossa.

2. Analysoi aiempaa dataa

Käytä sosiaalisen median seurantatyökaluja, kuten Meltwateria, ennakoidaksesi keskusteluja aiempien tulosten avulla.

Meltwater auttaa sinua syventymään aiempien vuosien keskusteluihin, tunnistamaan trendejä ja ymmärtämään, mitä ihmiset sanoivat yrityksestäsi Black Fridayn aikana. Tutustu alustaan jo tänään!

Tämä aiempi data voi auttaa sinua räätälöimään kampanjoitasi vastaamaan aiempia kuluttajien kiinnostuksen kohteita.

3. Paranna aiempien vuosien negatiivisia sentimenttejä

Vaikka Black Fridaylla on potentiaalia suuriin menestyksiin, sen ympärillä tapahtuva keskustelu ei aina liity positiivisiin aiheisiin. Voit käyttää sosiaalisen median kuuntelua myös aiempien vuosien negatiivisten keskustelujen paljastamiseen, jotka liittyvät sekä sinun brändiisi että kilpailijoihisi.

Käsittele näitä huolenaiheita ja ota palaute huomioon suunnittelussasi. Oppimalla aiemmista ongelmista voit rakentaa luottamusta ja uskottavuutta asiakkaidesi keskuudessa.

Vihje: Lue lisää sentimenttianalyysin hyödyntämisestä.

4. Määritä mukautettuja hakuja

Valmistaudu Black Fridayhin ajoissa luomalla mukautettuja hakuja sosiaalisen median kuuntelun alustallesi.

Näiden mukautettujen hakujen tulisi koskea toimialasi kannalta olennaisia aiheita, ja niiden avulla voit saada arvokasta tietoa asiakkaiden odotuksista ja kipupisteistä, mikä auttaa sinua hienosäätämään tarjontaasi ja palvelujasi.

Oletko jo Meltwaterin asiakas? Ota yhteyttä asiakasvastaavaasi jo tänään varmistaaksesi, että olet valmistautunut Black Fridayhin mahdollisimman hyvin!

5. Hallitse kriisejä havaitsemalla mainintojen huippuja

Black Friday voi olla mainintojen suhteen vaihtelevaa aikaa, jolloin verkossa esiintyy monia mainintahuippuja ja suuria määriä keskusteluja. Meltwaterin piikkien havaitsemiseen tarkoitetun työkalun avulla voit pysyä keskustelun edellä ja hallita ongelmia ennen kuin ne eskaloituvat.

Kriisinhallinnan avain on olla ennakoiva eikä reaktiivinen. Välittömät reaaliaikaiset päivitykset dashboardilla voivat auttaa sinua arvioimaan minkä tahansa ongelman vakavuuden ja reagoimaan sen mukaisesti, jolloin voit erottaa toisistaan pienet ongelmat ja täysimittaiset kriisit.

6. Seuraa kilpailijoitasi

Hyödynnä sosiaalisen median kuuntelua kilpailuedun hankkimiseksi seuraamalla aiempia keskusteluja siitä, mitä kilpailijasi ovat tehneet.

Sosiaalisen median hallintatyökalujen avulla voit hypätä mukaan keskusteluihin, joissa kilpailijat on mainittu tai joissa he saattavat jäädä jälkeen. Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tuoda esiin tuotteidesi edut ja kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio.

Vinkki: Lue lisää kilpailijoiden analysoinnista ja ymmärrä, miten kilpailijoiden seuranta auttaa sinua saavuttamaan kestävän kilpailuedun.

7. Tunnista yleisösi tarpeet ja toiveet

Selvitä, kuka puhuu brändistäsi ja tuotteistasi käyttämällä yleisösegmentointityökaluja ja kuluttajien analysointiin tarkoitettuja alustoja, kuten Meltwateria.

Näiden työkalujen avulla voit erottaa toisistaan asiakkaat, jotka keskustelevat ensisijaisesti yrityksesi tuotteista, ja asiakkaat, jotka mainitsevat kilpailijoidesi tuotteet.

8. Hallitse yrityksestäsi kerrottavaa tarinaa

Sosiaalisen median kuuntelualustojen avulla voit myös vaikuttaa narratiiviin brändisi ja Black Fridayn ympärillä.

Etsi, ota yhteyttä ja tee yhteistyötä aitojen brändilähettiläiden ja vaikuttajien kanssa, jotka ovat linjassa brändisi arvojen ja tuotteiden kanssa. Kannusta kuluttajia julkaisemaan käyttäjien luomaa sisältöä kilpailujen ja sitouttamiskampanjoiden avulla.

Vaikuttajamarkkinointialustat virtaviivaistavat tätä prosessia yksinkertaistamalla vaikuttajien seulontaa sekä antamalla sinulle mahdollisuuden hallita ja mitata vaikuttajakampanjasi onnistumista ja vaikutusta tehokkaasti.

Tämä ei ainoastaan herätä kiinnostusta ja kiinnitä huomiota, vaan myös tuottaa orgaanista sisältöä, jota voidaan jakaa sosiaalisen median alustoilla. Ihmiset uskovat aitouteen nyt enemmän kuin koskaan, joten inhimillisen elementin hyödyntäminen markkinointikampanjoissasi voi vaikuttaa merkittävästi markkinointiin.

Vinkki: Tutustu parhaisiin esimerkkeihin käyttäjien tuottamasta sisällöstä.

9. Seuraa brändisi suorituskykyä

Seuraa brändisi suorituskykyä käyttämällä sosiaalisen median kuuntelun mittareita, mukaan lukien tunneanalyysi, sitoutuminen, tavoittavuus, maininnat sekä orgaanisten ja maksettujen mainintojen erottaminen toisistaan.

Nämä oivallukset tarjoavat kattavan näkymän siitä, miten Black Friday -kampanjasi toimii ja missä voidaan tehdä parannuksia.

Vinkki: Lue lisää brändin maineen seurannasta ja brändien hallinnasta.

Miten valmistautua Black Fridayhin brändäyksessäsi

Puhuminen asiakkaille selkeällä ja tutulla äänellä voi erottaa sinut muista ja antaa sinulle etulyöntiaseman tekemättä mitään. Kun muut tuotemerkit pitävät Black Friday -melua, pyri pysymään asiakasviestinnässä uskollisena brändillesi.

On olemassa useita tapoja, joilla voit sisällyttää Black Friday -viestinnän positiivisesti brändiisi ilman, että yrityksesi ulkoasua ja mainetta tarvitsee täysin uudistaa:

1. Varmista, että kaikki Black Friday -tarjoukset heijastavat brändiäsi

Kun monipuolinen teknologia ja erilaiset tarjoussivustot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä, ja he näkevät parhaat tarjoukset kautta linjan, pienikin häivähdys vääränlaisesta mainonnasta voi antaa huonon kuvan brändistäsi.

Avoimuus ja rehellisyys sen suhteen, mitä tarjouksia Black Friday -kampanjassasi on ja mitä ei, voi pelastaa sinut huonolta PR:ltä myöhemmässä vaiheessa. Hyvät liiketoimintakäytännöt auttavat pitkälle aikana, jolloin ihmiset suhtautuvat luonnostaan epäluuloisesti brändien käyttäytymiseen.

2. Pohdi, miten tuotteesi erottautuu muista

Jos otat riskin ja tarjoat jotain erilaista tai ainutlaatuista, se voi johtaa erinomaisiin tuloksiin. Ihmiset tietävät, mitä odottaa Black Fridayn yhteydessä, joten jonkin odottamattoman tarjoaminen voi antaa sinulle kilpailuetua.

Anna brändisi erottua muista tuoreella kampanjalla, joka erottuu massasta ja korostaa jotakin tuotteesi muista erottavia ominaisuuksia (eng. unique selling point). Tämä voi olla esimerkiksi lahjakortti, 100 %:n alennuksen tarjoaminen tai Black Friday -kampanjan toteuttaminen marraskuun jokaisena perjantaina.

3. Ole uskollinen brändisi tyylille myös Black Friday -markkinoinnissa

Brändin johdonmukaisuus on helppo unohtaa, kun tarjoukset ja alennukset ovat etusijalla markkinointiviestinnässäsi. On tärkeää muistaa, että kun kuluttajat joutuvat tekemään valintoja ja kohtaamaan lukemattomia mainoksia Black Fridayn alla, brändi-identiteettisi on suunnannäyttäjäsi.

Johdonmukaisuus viestinnässä, äänensävyssä ja suunnittelussa luo yhtenäisen ja luotettavan asiakaskokemuksen. Pysyminen brändin ilmeelle ja sävylle uskollisena kaikissa markkinointimateriaaleissa vahvistaa ainutlaatuista identiteettiäsi ja jättää pitkäaikaisen vaikutelman sekä uusiin että uskollisiin asiakkaisiin.

Miten valmistella verkkosivustosi Black Friday -liikennettä varten

Black Friday -verkkoliikenne on yksi kampanjan suurimmista eduista, mutta se voi myös aiheuttaa ongelmia, jos et ole valmistautunut:

1. Miten valmistella verkkosivuston taustajärjestelmä Black Fridayta varten?

Black Friday ei ole vain kalenterin vilkkain myyntipäivä, vaan se merkitsee myös lomaostoskauden alkamista. Tänä sesonkiaikana sivustollesi tulee enemmän liikennettä kuin muina vuodenaikoina. On ratkaisevan tärkeää, että käytössä ovat oikeat prosessit, jotta voit käsitellä tätä lisääntynyttä asiakasmäärää.

Varmista, että verkkosivustosi pystyy käsittelemään volyymipiikkejä ja säilyttämään korkean suorituskyvyn. Jos sivusto lakkaa toimimasta edes minuutiksi, se johtaa tyytymättömiin asiakkaisiin ja menetettyihin tuloihin. Ihannetapauksessa sinulla on verkkosivujen kehittäjä (tai kehittäjäryhmä) päivisin ja viikonloppuisin paikalla, jotta verkkosivustosi toimii sujuvasti kasvaneen liikenteen aikana.

2. Miten valmistella verkkosivusto Black Fridayta varten?

Varmista, että etusivusi ja verkkosivustosi noudattavat parhaita suunnittelukäytäntöjä, jotta ihmiset pysyvät sivustolla mahdollisimman pitkään.

Pienet asiat, kuten Black Fridaylle erityinen muotoilu, voivat kohottaa käyttöliittymääsi. Aseta asiakaskokemuksen suunnittelu etusijalle, jotta sisään- ja uloskirjautuminen sujuu saumattomasti.

Ajattele koko asiakaspolkua

Vaikka Black Friday on usein kiireistä aikaa ja asiakkaiden hallinnointi ja tukeminen voi olla vaikeaa koko asiakaspolun ajan, erinomaisen kokonaisvaltaisen kokemuksen tarjoaminen – ei pelkästään ostokokemuksen – voi antaa sinulle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden vielä pitkään Black Fridayn päättymisen jälkeen:

1. Ostoa edeltävä Black Friday -kokemus

Tarjoa asiakkaille laadukasta sisältöä eri kanavissa houkutellaksesi heitä verkkosivustollesi. Tarjoa tukea, vastaa kysymyksiin yhtenäiseen sävyyn ja ole vuorovaikutuksessa aina, kun se on järkevää.

Hyvä ostoa edeltävä kokemus auttaa muuntamaan verkkosivuvierailijat asiakkaiksi, kun Black Friday -tarjouksesi lopulta paljastuvat.

2. Black Friday -ostokokemus

Erottuvan ostokokemuksen luomiseen kuuluu muutakin kuin pelkkien tuotealennusten tarjoaminen.

Ihanteellinen asiakaskokemus sisältää saumattoman prosessin jokaisesta siihen kuuluvasta elementistä; etsinnästä, valinnasta ja kassalta poistumisesta. Hienosäätämällä kaikki asiakaspolun elementit voidaan muuttaa ensimmäisen kerran Black Friday -asiakas uskolliseksi ostajaksi.

Vinkki: Lue lisää asiakaspolun kartoituksen merkityksestä brändeille ja opi, miten voit kartoittaa ja visualisoida asiakaspolun.

3. Black Fridayn jälkeinen ostokokemus

Seuraa asiakkaitasi myynnin jälkeen ja pyydä heiltä palautetta. Kun osoitat heille, että he ovat tärkeitä brändillesi myös itse myyntitapahtuman jälkeen, se voi johtaa tuleviin myynteihin ja auttaa sinua kasvattamaan asiakaskuntaasi Black Fridayn jälkeenkin.

Saumattoman ja johdonmukaisen myynnin jälkeisen kokemuksen automatisointi säästää aikaa ja saa samalla uudet tai uskolliset asiakkaasi tuntemaan itsensä nähdyksi ja arvostetuksi.

