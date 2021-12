Facebook-markkinoinnin pikaopas yrityksille

Facebookia käyttää maailmanlaajuisesti kuukausittain noin 2.8 miljardia käyttäjää, mikä tekee kyseisestä sosiaalisen median alustasta maailman eniten käytetyimmän. Myös yritysten keskuudessa Facebook on Instagramin lisäksi käytetyin sosiaalisen median alusta.

Tavallinen Facebook-käyttäjä viettää keskimäärin tunnin päivässä Facebookissa. Mitä enemmän aikaa alustalla vietetään, sitä enemmän käyttäjät myös näkevät heille kohdistettua sisältöä ja mainontaa. Facebookin laaja käyttäjäkunta tarjoaa siis yrityksille ja brändeille loistavan mahdollisuuden maksimoida online-näkyvyytensä sekä käydä vuoropuhelua oman yleisönsä kanssa.

Facebook on tehokas alusta sosiaalisen median markkinoinnin toteutukseen. Tässä blogiartikkelissa käymme läpi Facebook-markkinoinnin perusteet ja tärkeät käsitteet, joiden avulla pääset nopeasti alkuun Facebook-markkinoinnin kanssa.

Sisältö:

Facebook tarjoaa markkinoinnin parissa työskenteleville monipuolisia mahdollisuuksia. Facebook-markkinoinnin hyvä puoli on, että se on vaivatonta aloittaa ja sen avulla yrityksesi voi helposti olla vuorovaikutuksessa oman kohderyhmänsä kanssa.

Facebookissa julkaisujen näkyvyys jakautuu kahteen pääkategoriaan, orgaaniseen ja maksettuun. Orgaanista näkyvyyttä yrityksesi saa, kun julkaiset yrityksen omalla Facebook-sivulla sisältöä. Orgaaninen näkyvyys ei maksa mitään, paitsi sisällön tuottamiseen käytetyn ajan. Maksettua Facebook-näkyvyyttä taas saa Facebook Adsin avulla maksettua mainontaa tekemällä tai ostamalla ‘boostia’ tietylle julkaisulle, jolloin sitä näytetään laajemmalle kohderyhmälle.

Mikäli päädyt tekemään maksullista Facebook-mainontaa, käytössäsi ovat laajat kohdennusvaihtoehdot mainoksille. Maksullisella näkyvyydellä voit saada orgaaniseen näkyvyyteen verrattuna enemmän liikennettä yrityksesi nettisivuille sekä kasvattaa myyntiä.

Sosiaalisen median luonteeseen kuuluu vuorovaikutteisuus, joten Facebookissa yrityksenkin kannattaa pyrkiä kommunikoimaan yleisönsä kanssa aktiivisesti ja reagoimaan muiden julkaisuihin. Facebook-seuraajia voi rohkaista kommentoimaan tai reagoimaan julkaisuihin esimerkiksi kysymällä heiltä mielipidettä tiettyyn aiheeseen - muistathan myös itse osallistua keskusteluun!

Facebook-markkinoinnin hyvien puolien lista on pitkä, mutta ohessa on listattuna muutamia esimerkkejä.

💎 Facebook-käyttäjiä on ympäri maailman, joten alustan avulla on mahdollisuus tavoittaa hyvinkin laaja yleisö. Sovelluksen käyttäjät ovat aktiivisia - tavallinen Facebook-käyttäjä avaa sovelluksen useampia kertoja päivässä.

💎 Facebookista voit myös löytää uusia potentiaalisia asiakkaita yrityksellesi ja olla vuorovaikutuksessa nykyisten asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

💎 Facebook-markkinointi sopii kaikille, oli kyse sitten B2B tai B2C yrityksestä, julkisorganisaatiosta tai kolmannesta sektorista.

💡 Huom! Perinteisesti LinkedIn mielletään B2B markkinoijien ensisijaisena alustana, mutta kannattaa pitää mielessä, että yritysten päättäjät viettävät muihin verrattuna 74% enemmän aikaa Facebookissa. Facebook voi siis avata uusia ovia myös B2B-yrityksille!

Facebookin toiminnallisuudet yrityksille

Markkinoijat voivat hyödyntää useita eri yrityksille suunnattuja toiminnallisuuksia Facebookissa. Tärkeimmät toiminnallisuudet on määritelty tässä:

Yrityksen Facebook-sivu on julkinen sivu, jossa näkyy yrityksen omien julkaisujen lisäksi muuta hyödyllistä tietoa yrityksestä, kuten yhteystiedot, nettisivut, arviot sekä yhteisön maininnat yrityksestä. Facebook-käyttäjät voivat tykätä tai seurata yrityksen sivua, jolloin he näkevät omalla feedillään yrityksen julkaisut. Uutena ominaisuutena voit myös luoda organisaatiollesi tärkeistä aiheista ja sivuista koostuvan erillisen uutissyötteen (Page News Feed), joka ei ole yhteydessä oman henkilökohtaisen profiilisi uutissyötteeseen.

Facebook-sivun hallintatyökalulla voit mm. ajastaa julkaisuja, tehdä muokkauksia sivusi tietoihin, vastata käyttäjien yrityksellesi lähettämiin viesteihin tai analysoida sivusi menestymistä. Mikäli haluat hallinnoida sivuasi mobiilisti, kannattaa tutustua Facebook Business Suite (ent. Facebook Pages Manager) -sovellukseen.

Facebook Business Manager on yrityksille suunnattu työkalu sivujen ja mainostilien hallinnoimiseen. Sinun kannattaa aloittaa Facebook Business Managerin käyttö, mikäli hallinnoit useampia sivuja ja käyttöoikeudet on jaettu useamman käyttäjän kesken. Business Managerissa voit tarkastella sivujasi ja mainostilejäsi koskevia ilmoituksia, hallinnoida käyttäjiä, kohdeyleisöjä sekä julkaisemiseen ja mainostamiseen tarvittavia materiaaleja.

Perustamalla organisaatiollesi erillisen mainostilin, voit luoda maksettuja mainoksia organisaatiosi nimissä. Maksetut mainokset näkyvät yleisösi feedissä sponsoroituina julkaisuina, ja niille voi luoda erilaisia kohdennettuja yleisöjä. Facebook-mainonta on tehokasta, koska voit yhdellä työkalulla suunnitella mainoksen, joka julkaistaan samalla kertaa sekä Facebookissa, Instagramissa, Audience Networkissä että Messengerissä.

💡 Lue lisää Facebook-mainonnasta: Facebook-mainonnan pikaopas yrityksille - kuinka mainostaa Facebookissa?

Facebook-markkinoinnin strategia - 5 askelta, joiden avulla pääset alkuun

Facebook-markkinoinnista kiinnostuneet saattavat aluksi miettiä, kuinka paljon se maksaa. Vastaus on simppeli - Facebook-markkinointi maksaa juuri niin paljon kuin haluat siihen rahaa laittaa. Kun alat suunnitella Facebook-markkinoinnin strategiaa yrityksellesi, pohdi haluatko keskittyä orgaaniseen vai maksettuun Facebook-markkinointiin vai molempiin. Orgaanisessa Facebook-markkinoinnissa julkaiset sisältöä pääasiassa omalla Facebook-sivullasi sekä olet vuorovaikutuksessa yleisösi kanssa esimerkiksi vastaamalla sinulle lähetettyihin kysymyksiin. Orgaanisen Facebook-markkinoinnin hyvä puoli on, että se ei maksa mitään! Mikäli haluat tavoittaa vielä tehokkaammin ihmisiä, jotka eivät vielä ole kuulleet yrityksestäsi tai tykänneet sivustasi, kannattaa harkita maksullisen Facebook-mainonnan hyödyntämistä.

💡 Huom! Facebookin suosio tarkoittaa luonnollisesti myös kilpailun kasvua, minkä takia sinun on hyvä suunnitella etukäteen Facebook-markkinointiisi vaadittavat toimenpiteet.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, koska ilman selkeää suunnitelmaa panostuksesi Facebook-markkinointiin saattavat mennä hukkaan. Tavoitteiden toteutumista seuraamalla voit myös päätellä, onko Facebook-markkinointisi tuottanut tulosta vai tarvitseeko sinun suunnitella korjaavia toimenpiteitä.

Selkeitä tavoitteita Facebook-markkinoinnille ovat esim.

👉 Brändin tunnettuuden rakentaminen

👉 Verkkokaupan myynnin kasvattaminen

👉 Liidien tuottaminen

👉 Uudelleenmarkkinointi nykyisille asiakkaille

Tavoitteiden tulisi olla yhteydessä yrityksesi tavoitteisiin, jotta saat mahdollisimman paljon hyötyä Facebook-markkinoinnista.

2. Ymmärrä yleisöäsi

Tiedätkö minkälainen sisältö vetoaa parhaiten yleisöösi? Mikäli et ole vielä aivan varma asiasta, kannattaa tutkia tarkemmin minkälaiselle yleisölle tuotat sisältöä. Yleisön syvempi ymmärrys auttaa Facebook-markkinoinnin strategian suunnittelussa sekä takaa, että sisältö vastaa heidän tarpeisiinsa. Suosittelemme myös selvittämään, mikä on sopivin aika julkaista Facebookissa.

💡 Vinkki: Mikäli haluat ymmärtää sosiaalisen median yleisöäsi paremmin, Meltwaterin Audience Insights -työkalu kerää sinulle tarpeellista tietoa mm. yleisösi mielenkiinnonkohteista ja persoonallisuudesta.

3. Luo sisältöstrategia

Kun olet perustanut organisaatiollesi Facebook-sivun, kannattaa suunnitella tavoitteisiisi ja yleisöllesi sopiva sisältöstrategia. Julkaise mielenkiintoista ja persoonallista sisältöä erilaisia Facebookin tarjoamia julkaisuformaatteja hyödyntäen. Luo sisältöä, joka tuottaa lisäarvoa kohdeyleisöllesi. Hyvin toimivan Facebook-sisältöstrategian luominen saattaa vaatia erilaisten sisältöjen kokeilemista, mutta pikkuhiljaa opit, mikä toimii parhaiten juuri sinun yleisöllesi.

💡 Syvennä osaamistasi: Facebookin algoritmi määrittelee mitä sisältöjä käyttäjille näytetään.

4. Julkaise säännöllisesti

Kaikessa sosiaalisen median markkinoinnissa sisällöntuotannolla ja -julkaisemisella on tärkeä rooli. Facebookissa sisältöä voi julkaista useamman eri formaatin avulla, kuten tarinat, live-videot, käyttäjien luoman sisällön jakaminen (User Generated Content), gallupit tai tavalliset julkaisut. Tärkeintä on julkaista laadukasta sisältöä Facebook-sivullesi säännöllisesti, koska se auttaa sinua kasvattamaan online-näkyvyyttäsi. Muista myös käyttää sopivia hashtagejä, jotta julkaisusi on mahdollista löytää aiheiden perusteella.

💡 Vinkki: Hyvä tapa suunnitella tulevia some-julkaisuja on käyttää sosiaalisen median kalenteria. Some-kalenterin avulla tiedät milloin julkaiset mitäkin sisältöä ja säästät siten aikaa. Sosiaalisen median kalenterin tahdissa pysymiseen taas auttaa sosiaalisen median hallintatyökalu, kuten Meltwater Engage, jonka avulla voit ajastaa julkaisuja etukäteen.

5. Mittaa julkaisujesi toimivuutta

Tehtyjen toimenpiteiden toimivuutta ja vaikutusta on tärkeä mitata, koska vain siten voit kehittyä. Kun seuraat jatkuvasti tehtyjen toimenpiteiden menestystä, voit myös tehdä nopeammin mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä Facebook-markkinoinnin strategiaasi.

Mittarit tulisi miettiä tavoitteita silmällä pitäen, ja jokaista määrittämääsi tavoitetta kohden tulisi olla tiedossa sille sopiva mittari. Jos tavoitteenasi on esimerkiksi kasvattaa nettisivuliikennettä, sinun kannattaa mitata julkaisujen klikkauksia. Kun mittarit vastaavat tavoitteita, sinun on myös helpompi laskea sosiaalisen median tuotto.

👉 Vaikka seuraajat ja tykkäykset Facebookissa kertovatkin jotain sivusi menestymisestä, kannattaa ottaa käyttöön muutama hieman strategisempi mittari, kuten:

⭐️ Kattavuus

Facebook-sivun hallintatyökalun “Insights” kohdasta pääset tarkastelemaan tarkemmin sivusi sekä julkaisujesi tavoittavuutta. Valitsemalla “Page” kohdassa ollessasi “Post reach”, näet kuinka monta käyttäjää julkaisusi ovat tavoittaneet. Kun skrollaat vielä hieman alemmas, näet kuinka monta käyttäjää koko sivusi on tavoittanut ja kuinka moni on nähnyt vähintään yhden julkaisusi.

Yksittäisten julkaisujen menestymistä voit seurata klikkaamalla “Posts” ja lajittelemalla julkaisut kattavuuden mukaan. Kun tiedät minkälaiset julkaisut saavat eniten näkyvyyttä, voit ohjata julkaisujesi tyyliä kyseiseen suuntaan.

⭐️ Sitoutuneiden käyttäjien määrä

Yleisösi sitoutuneisuus on erittäin tärkeä mittari, koska sitoutuneet käyttäjät ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa. Facebookin algoritmi myös näyttää julkaisujasi enemmän henkilöille, jotka ovat aikaisemmin osoittaneet kiinnostusta niihin. Sitoutumisen näet kohdassa “Posts”. Sitoutuneet käyttäjät ovat joko klikanneet, tykänneet, kommentoineet tai jakaneet julkaisusi.

⭐️ Uusien tykkäysten määrä

Uusista tykkäyksistä voit päätellä mm. onko yrityksesi sisältömarkkinointisuunnitelma oikealla polulla. Kiinnitä huomiota myös menetettyihin tykkäyksiin ja mahdollisesti pienentyneeseen yleisöön, ja tee tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tähän dataan pääset käsiksi kohdasta “Page” > “Net likes”. Katso minä päivinä olet saanut eniten uusia tykkääjiä tai menettänyt niitä, ja mitä olet tuona päivänä julkaissut.

⭐️ Negatiivinen palaute

Hyvä tapa ymmärtää yleisösi kiinnostuksen kohteita on seurata mahdollista negatiivista palautetta, kuten yksittäisten julkaisujen piilotuksia, sivun kaikkien julkaisujen piilotuksia, sivun tykkäysten peruutuksia (unlike) tai roskapostiksi raportoitujen julkaisujen määrää. Pääset tähän dataan käsiksi navigoimalla kohtaan “Posts” > “Post Hides, Hides of All Posts, Reports of Spam, Unlikes of Page”. “Engagement” kohdassa voit tarkastella yksittäisten julkaisujen saamaa negatiivisen palautteen määrää.

💡 Huom! Negatiivisen palautteen kasvu ei välttämättä tarkoita, että olisit julkaissut huonoa sisältöä. Esimerkiksi, kun julkaisujasi näytetään kasvaneen sitoutumismäärän ansiosta laajemmalle yleisölle (heille, jotka eivät vielä tykkää sivustasi), saattaa negatiivisen palautteen määrä kasvaa. Kannattaa siis verrata sekä positiivisen että negatiivisen palautteen mittareita.

Tiivistetysti

✅ Facebook-markkinoinnin avulla sinulla on mahdollisuus tavoittaa laaja ja vuorovaikutteinen yleisö

✅ Facebook tarjoaa yrityksille suunnattuja toiminnallisuuksia, kuten yrityssivun, hallinta- ja analysointityökalun sekä mainostilin

✅ Toimivan Facebook-markkinoinnin taustalla on tarkasti suunniteltu strategia. Säännöllinen julkaisutahti taas pitää yleisön kiinnostuneena.

✅ Analysoi Facebook-markkinointisi toimivuutta ja valitse tavoitteitasi parhaiten vastaavat mittarit, joita seuraat aktiivisesti. Pyri jatkuvaan kehitykseen ja opi virheistä!

💡Vinkki: Sosiaalisen median markkinointi on tehokas markkinoinnin väline oikean kohderyhmän tavoittamiseksi sekä vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi. Tiedäthän jo, kuinka laskea sosiaalisen median ROI?

Haluatko kuulla, kuinka Meltwater voi olla avuksi Facebook-markkinoinnissasi? Täytä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun pian yhteydessä!