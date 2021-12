Wat is Brand Asset Management?

Je merk is de spil van veel bewegende delen, van visuele elementen als kleuren en lettertypes tot nuances als geuren, geluiden, en waarden. Je steekt veel werk in het ontwikkelen van deze elementen die je merknaam opbouwen en ondersteunen. Je volgende prioriteit is het proactief beheren van deze merkactiva, zodat je team ze kan herkennen en gebruiken.

De waarde van goed brand asset management kan niet genoeg benadrukt worden. Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat je merkwaarden altijd accuraat worden weergegeven, ongeacht wie er aan je projecten werkt. Het implementeren van regels en processen van waar assets worden opgeslagen en hoe merkelementen worden gebruikt is een essentieel onderdeel van brand management.

Geïnteresseerd in onze branding oplossing? Hier zie je hoe je brand asset management in je hele organisatie kan verbeteren.

Inhoudsopgave

Wat zijn Brand Assets?

Er zijn veel elementen die je met je merk associeert. Maar de echte definitie van brand assets is alles wat uniek is voor je bedrijf EN bekend is en geassocieerd wordt met je bedrijf.

Met andere woorden, je brand assets kunnen niet verward worden met iets dat een ander bedrijf produceert.

Bijvoorbeeld, als je aan een auto denkt die in zijn eentje avonturen aangaat, komt Brum in je op. Of als je de kenmerkende stem van de Kruitvat reclame hoort, weet je meteen waar het over gaat.

Brand assets zijn onder meer:

Logo's (meestal in meerdere variaties)

Artwork

Graphics

Marketing materiaal zoals visitekaartjes, briefpapier etc.

Sjablonen voor webinars, verkoopvideo's, persberichten, en andere content

Merk stijlgids

Kleurenpaletten (inclusief de specifieke tint of Pantone voor elke kleur)

Slogans en taglines

Lettertype

Audio

Geuren

Smaken

Taal/tone of voice

Celebrity endorsers en/of influencers

Elk bedrijf heeft brand assets die dicteren hoe andere mensen het merk waarnemen en ermee omgaan. Ze versterken het imago en de waarde van je merk, zorgen voor consistentie, en sluiten aan bij de verwachtingen van je klanten.

Merkelementen kunnen visuele activa zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld je belangrijkste merkkleuren en accentkleuren zijn, logo's, typografie, en productverpakking.

Veel bedrijven gebruiken kleurenpsychologie bij het ontwikkelen van hun merkkleuren en persoonlijkheid. Paars staat bijvoorbeeld voor wijsheid, geraffineerd zijn en koninklijkheid, en is daarom een veel voorkomende keuze voor luxemerken. Kennis van de betekenis achter elke kleur leent zich voor een sterkere merkstrategie, omdat de visuals de sentimenten ondersteunen.

Er zijn ook marketingmiddelen, zoals audio branding, bedrijfsmascottes, of aparte geuren of smaken.

Een strategie voor audio branding kan een audiologo, jingles, themaliedjes, of zelfs een podcast bevatten.

Ook kan een koper een bepaalde smaak of geur associëren met je merk. Als je ooit een Abercrombie & Fitch of Hollister bent binnengelopen, weet je dat je niet alleen begroet wordt door een glimlachende verkoopmedewerker, maar ook door de bepaalde geur die specifiek is voor dat bedrijf, die ze op de kleding en in de hele winkel sprenkelen om een complete zintuiglijke ervaring te bieden.

In het digitale tijdperk zien we een nieuw soort brand assets: virale content. Content die viraal gegaan is, kan helpen bij de merkbekendheid en engagement, het verkeer en om de reputatie van je bedrijf te stimuleren.

Merkelementen kunnen na verloop van tijd merkactiva (brand assets) worden, gewoon door ze consequent in je merkidentiteit te gebruiken.

Hoe Identificieer Je Je Brand Assets?

Branding assets kunnen vele vormen en functies aannemen.

Neem bijvoorbeeld Chick-Fil-A. De Amerikaanse fast-food keten heeft een indrukwekkende verscheidenheid aan brand assets, waaronder een losstaand kippenkop logo, een logo in cursief schrift, en zijn schattige familie van koeien met de "Eat Mor Chikin'" tagline.

Elk van deze troeven is uniek, maar vertegenwoordigt hetzelfde merk. De tagline van het bedrijf is een mooi voorbeeld van hoe één brand asset in de loop van de tijd kan evolueren tot vele. Chick-Fil-A's koeienmascottes hebben sinds hun debuut in 1995 tientallen jaren woorden verkeerd gespeld en worden nu evenzeer met de keten geassocieerd als met haar heerlijke kip.

Maar zelfs als je geen pratende eendenmascotte of een unieke boodschappentas hebt om je merk te vertegenwoordigen, is de kans groot dat je al veel onderscheidende brand assets hebt die je kunt gebruiken.

Prioriteiten stellen voor het brand asset management begint met het identificeren van al je brand assets. Het Ehrenberg-Bass Institute of Marketing Science splitst dat op in een eenvoudig proces van drie stappen.

1. Onderzoek alle Bestaande Merkelementen

Maak een lijst van al je bestanden, documenten, variaties in logo ontwerp (b.v. full-color, zwart-wit, grijstinten, enz.), artwork, content, kleurenschema, audiomerk, en andere merkelementen die waardevolle activa kunnen zijn.

Wees zo specifiek mogelijk: bijvoorbeeld, lijkt je gele logo meer op de kleur van een kanarie of een citroen?

Je kunt er ook historische items bij betrekken die je in het verleden gebruikt hebt om je merk mee te identificeren, en ook geplande items voor de toekomst. Kijk ook in je social media marketing analytics om te zien of een van je content viral is gegaan en nuttig kan blijken voor toekomstige branding.

2. Verzamel Data en Feedback

Doe marktonderzoek bij je publiek om te zien welke items op je lijst hen helpen je merk te identificeren. Is het muziek? Je manier met woorden? Je fel oranje belettering? De emotie die je in je content marketing verwerkt?

Wat maakt dat juist deze items opvallen? Hoe zijn ze anders dan concurrenten? Hoe ziet de klant dat voorwerp? Hoe snel maken consumenten de associatie tussen een brand asset en jouw merk?

3. Onderzoek Je Resultaten

Bij sterke branding gaat het er niet alleen om hoe je bedrijf zichzelf ziet, maar ook hoe snel een klant je kan identificeren op basis van je merk elementen. Je meest opvallende en bekende elementen zijn het meest waarschijnlijk om als brand assets beschouwd te worden.

Onderzoek je bevindingen om overeenkomsten te vinden in hoe mensen je merk herkennen. Hun antwoorden zullen wijzen op de items die je uniek maken. Dat zijn de items die als brand assets moeten worden beschouwd.

Wat is Brand Asset Management?

Je kunt niet managen wat je niet kunt identificeren. Zodra je de elementen herkent die je merk uniek en bekend maken, kun je een strategie voor brand asset management invoeren.

Wat is asset management precies? In termen van brand management is het de gesystematiseerde aanpak van het organiseren, gebruiken en onderhouden van al je brand assets.

Een marketing asset management strategie kan het volgende inhouden:

Wat je in je bronnenbibliotheek opneemt (b.v. white papers, blog posts, case studies, audio branding, etc.)

Een palet stijlgids met primaire kleuren, secundaire kleuren, lettertypes, kleurencombinaties, tint, toon, en andere kleuren die goedgekeurd zijn

Audio branding documenten en use cases

De technologie die je gebruikt om assets te organiseren en te openen

Hoe bestanden heten

Hoe je assets verspreidt

Waar bestanden en assets worden opgeslagen

Wie toegang heeft tot de assets

Hoe oude assets gearchiveerd worden

De formats waarin assets worden opgeslagen

Hoe assets gebruikt worden in campagnes, in de media, en in andere marketing

Hoe vaak brand assets geïnventariseerd, bijgewerkt, en gearchiveerd worden

Details over je doelmarkt

Communicatierichtlijnen voor het gebruik van brand assets

Succesvolle strategieën voor lange termijn brand asset management houden meestal in dat er iemand in-house is die zich aan deze rol wijdt. Deze persoon fungeert als poortwachter voor brand assets en is het aanspreekpunt voor marketeers, kunstenaars en andere stakeholders die voor projecten met specifieke assets in contact moeten komen. Dit moet iemand zijn die goed vertrouwd is met je merkstrategie en digitale marketing doelstellingen.

Waarom Is Brand Asset Management Belangrijk?

Je merk is de identiteit van je bedrijf, en je assets helpen het imago vorm te geven en te ondersteunen. Toegang hebben tot deze assets zorgt voor consistentie en duidelijkheid bij al je marketingprojecten.

De opkomst van digitale assets heeft ook pro-actief beheer nodig gemaakt. Digital asset management is een subcategorie van brand asset management en richt zich uitsluitend op digitale media en content.

De reden hiervoor is dat digitale bestanden zo gemakkelijk gekopieerd, gedeeld, veranderd en misbruikt kunnen worden. Een minder bekend bedrijf kan bijvoorbeeld een lookalike logo maken zodat mensen het met jouw bedrijf zullen associëren.

Om deze gevallen van merkmisbruik te voorkomen, kan een beheerder van digitale assets investeren in diensten voor mediamonitoring. Mediamonitoring houdt digitale kanalen in de gaten om te zien of andere merken je content kopiëren of stelen of op een andere manier schade toebrengen aan de reputatie van je merk. Het helpt je ook om content te vinden die door je bedrijf geproduceerd is om te verzekeren dat je merk authentiek vertegenwoordigd is.

Een goed beheer van je brand assets zorgt ervoor dat AL je brand assets - digitaal en fysiek - geïdentificeerd worden en dat ze op de juiste manier gebruikt worden.

Hoe Kan je je Brand Assets Inzetten voor Betere Resultaten?

Nu je je brand assets hebt geïdentificeerd, is het tijd om ze te gebruiken om je merk te laten groeien! Hier lees je hoe je je assets kunt inzetten om in elke campagne betere resultaten te bereiken:

Investeer in Brand Asset Management Software

Onderdeel van elke succesvolle brand asset management strategie is een of andere vorm van organisatie door derden. Dit is meestal een speciaal gebouwd brand asset management systeem of software die alle bestanden en documenten in een gecentraliseerde database opslaat.

Asset management software is ontworpen voor marketeers en soorgelijke teams. Het is een plek om al je brand assets op te slaan, toegangsrechten toe te kennen, bestanden zoekbaar te maken en richtlijnen te delen voor het gebruik van merkcontent.

Gebruik Je Brand Assets Consistent

Consistentie is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwdheid. Hoe zou je het vinden als Coca-Cola opeens blauwe blikjes ging gebruiken of McDonald's opeens zijn iconische shoestring frietjes liet vallen ten gunste van crinkle cut? Zouden die merken voor jou anders aanvoelen?

De best-in-class merken beheersen de kunst van de consistentie. Ze blijven trouw aan hun klanten door bepaalde verwachtingen te stellen en die te handhaven.

Dat betekent ook dat je in al je kanalen, digitaal en fysiek, dezelfde assets gebruikt. Het logo op je productverpakking moet bijvoorbeeld hetzelfde logo zijn op je website en social media profielen.

Onthoud dat branding een marathon is, geen sprint. Het kost tijd voor mensen je elementen met je bedrijf gaan associëren.

Geef niet op! Gebruik je merkelementen in elke marketingcampagne, reclamespotje, PR-evenement, social media post, en andere contactmomenten om het punt over te brengen.

Houd Je Concurrenten Nauwlettend in de Gaten

Er is een oud gezegde dat zegt dat imitatie de hoogste vorm van vleierij is. Helaas kan al dat gevlei merkschade veroorzaken als het je concurrenten zijn die je brand assets kopiëren.

Dit is een veel voorkomend verschijnsel in reclame en marketing dat bedrijven goed in de gaten moeten houden. Er staat meer op het spel als je brand assets hebt die niet door handelsmerk of auteursrecht beschermd zijn.

Neem die extra stap om al je harde werk te beschermen. Op die manier kun je, als een concurrent toch besluit je te vleien, juridische stappen ondernemen en je merkimago behouden.

Test Nieuwe Brand Assets

Naarmate je bedrijf groeit, groeit ook je bibliotheek van brand assets. Maar voordat je nieuwe brand assets aan het publiek voorstelt, moet je ze eerst testen om er zeker van te zijn dat ze bij het merk passen dat je al hebt opgebouwd.

Bepaal hoe een nieuwe asset in je branding en marketing zal passen. Is het herkenbaar genoeg? Is het uniek genoeg?

Zoek ook naar mogelijke overeenkomsten met concurrenten. Zorg ervoor dat je geen inbreuk maakt op het merk van iemand anders, wat je eigen merk kan saboteren en je mogelijk voor juridische uitdagingen stelt.

Gebruik je nieuwe brand assets in combinatie met je naam of andere herkenbare merkelementen tot je zeker bent dat mensen het met je bedrijf kunnen associëren.